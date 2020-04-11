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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

SULTANGAZİ'DE AÇIK MARKETE BASKIN: MÜŞTERİLER SAKLANDI, MARKET SAHİBİ "ZORLA İÇERİ GİRDİLER" DEDİHaber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA - SULTANGAZİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan bir markete baskın düzenleyen polis, içeride saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkarttı.

11.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:50
DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

SULTANGAZİ'DE AÇIK MARKETE BASKIN:  MÜŞTERİLER SAKLANDI, MARKET SAHİBİ "ZORLA İÇERİ GİRDİLER" DEDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA - SULTANGAZİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan bir markete baskın

düzenleyen polis, içeride saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkarttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi 'de kurallara uymayan bir markete baskın düzenlendi. Polisi gören market sahibi kepenkleri kapattı. Polisin uyarıları üzerine kepenkleri açan market sahibi, içeride bulunan müşterilerin zorla içeri girdiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de polis denetimlerini arttırdı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir marketin açık olduğu ve satış yaptığını belirleyen ekipler, ilçe zabıtası ile birlikte markete baskın düzenledi. Polislerin geldiğini gören market sahibi Raif Baran, yarı açık olan marketin kepenklerini kapattı. Polisin uyarılarına rağmen kepenkleri açmamakta direnen market sahibi Baran, daha sonra kepenkleri açtı. İçeri giren ekipler, marketin içinde saklanan 7 müşteriyi tek tek tespit ederek dışarı çıkardı. Market sahibi Raif Baran, temizlik yaptıklarını içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi. Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu belirterek, alışveriş yapmak için içeri girdiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan 7 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

LAHMACUN VE PİDE SALONU SAHİBİNE PARA CEZASI

Ekipler ayrıca Sultançiftliği Mahallesi'nde açık olan bir lahmacun ve pide salonuna da kuralları ihlal ettiği için, iş yeri sahibine 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, DHA, Güncel
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