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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

KORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında sahillerde oturmak, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

14.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:41
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
KORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında sahillerde oturmak, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasağa rağmen Bebek Sahili'nde bazı kişiler yürüyüş yaptılar.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Yasaklara aldırış etmeyenler bu sabah Bebek sahilinde yürüyüş yapıp banklarda oturdular. Bir kişi ise Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparken boş olan sahil şeridini videoya aldı. Öte yandan, normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Emirgan ve Tarabya sahilleri bugün yine boş kaldı. Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadığı görüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Emirgan, Bebek, Güncel
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