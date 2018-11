Dha İstanbul Bülteni - 3

16 Kasım 2018 Cuma 14:15



16 Kasım 2018 Cuma 14:15

1- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA SONA DOĞRUHaber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, DHAAtatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar saat 16.30'da açıklanacak.SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDUİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmaya sanıklar ile terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar "şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını saat 16.30'da açıklayacağını belirtti. Duruşmaya saat 16.30'a kadar ara verildi.Görüntü Dökümü: (arşiv)---------------------Olaya ilişkin arşiv görüntüler==============================2-BAKAN TURHAN İSTANBUL HAVALİMANI AĞAÇLANDIRMA TÖRENİNE KATILDIHaber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı gibi hayata geçirdikleri projelerde bir ağaç yerine 3 ağaç diktiklerini belirterek, "Ancak burada görevli şirket İGA 1 ağaç yerine 5 ağaç dikme özverisini gösterdi" dedi.Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA - Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde "5 yılda 5.000 Hektar Ağaçlandırma Projesinde kapsamında yapılacak ağaçlandırmalar için Karaburun'da düzenlenen hatıra ormanı fidan dikme törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın açılış sürecinden bahsederek, 75 milyon metrekarelik bir alana tesis ettikleri ve etap etap açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Havalimanı'nı dünya sivil havacılık merkezi haline getireceklerini söyledi.Turhan, "Burada kesilen ağaçların yerine, yaklaşık olarak bana verilen bilgiye göre 2 milyon 300 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam, mevzuat gereği bu tür orman varlığının kaldırılması sebebiyle bunun telafi edilmesi gerekiyordu. Orman Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol kapsamında bu tür projelerde, diğer altyapı projelerinde olduğu gibi bir ağaç yerine 3 ağaç dikiyoruz. Ancak burada görevli şirket İGA, bir ağaç yerine 5 ağaç dikme özverisini gösterdi. Bu ağaçlandırma faaliyetini de genellikle projenin tesis edildiği bölgede ağırlıklı olarak yapılması gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bize gösterdiği yerlerde bu ağaçlandırma faaliyetini yapacağız. Sadece bu projelerde değil yaptığımız tüm ulaştırma projelerinde kullandığımız orman alanlarının üç katını tahsis ettik ve ağaçlandırdık. Çünkü ormanlarımız, bizim milli değerlerimiz ve en büyük sermayemiz" diye konuştu.YILSONUNDA TÜM OPERASYONLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NDAİstanbul Havalimanı'nın ilk fazının tamamlandığını ifade eden Bakan Turhan, "Bu yılın sonu itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm operasyonlarımız buraya taşınmaya başlayacak" dedi.50 KİLOMETREKARELİK HATIRA ORMANIİGA CEO'su Kadri Samsunlu ise 8 yılda 10 milyon ağaç dikileceğini ifade ederek, bu süreçleri çevreci bir hassasiyetle yürüttüklerini söyledi. Samsunlu "Tüm Türkiye'ye dokunacak, dikim ve bakım çalışmaları ile 8 yılda tamamlanması planlanan ağaçlandırma çalışmamızla toplam inşaat alanı 76,5 kilometrekare olan İstanbul Havalimanı'nın üçte ikisine karşılık gelen devasa bir alanda ağaçlandırma faaliyetinden bahsediyoruz. Bu proje ile 8 yılın sonunda toplam 50 kilometrekarelik alandaki yaklaşık 10 milyon ağaç ile her yıl ortalama 70 bin ton karbon salınımının önüne geçilecek " dedi.Törende İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, İGA CEO'su Kadri Samsunlu da yer aldı. İGA Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, Bakan Turhan'a teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Bakan Turhan, hatıra ormanına sedir fidanı dikti.Görüntü Dökümü:-----------Bakanın açıklamaları-Ağaç dikilmesi-Genel ve detaylar16.11.2018 - 12.26-Haber Kodu : 181116076===========================3- ZEKERİYA ÖZ'ÜN DUBAİ TATİLİ DAVASINDA ALİ AĞAOĞLU TANIK OLARAK DİNLENDİHaber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL/ İSTANBUL,Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu, Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali Ağaoğlu, kendisinden firari savcı Zekeriya Öz'ün tatil masraflarını isteyenleri "Savcımızı yedirmeyiz" diyerek tehdit etmeleri üzerine ofisinden kovduğunu anlattı.İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tayfun Aktaş getirildi. Duruşmada, önceki celse tanık olarak dinlenmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkarılan iş adamı Ali Ağaoğlu dinlendi. Mahkeme Başkanı, "sanık Tayfun Aktaş'ın FETÖ/ PDY üyesi olduğu, Zekeriya Öz'ün Dubai tatiline ilişkin makbuzları istediğine" ilişkin sorusu üzerine Ali Ağaoğlu, "Bu konuda daha önce iki defa ifade verdim. Benim o dönem temsilcim olan Halil İbrahim Demirhan vardı, Aytaç Ocaklı ile beraber ofisime gelmişlerdi. Daha sonradan Tayfun Aktaş geldi. Makbuzu istediler. Olayın üzerinden 5 yıl geçti tam hatırlamıyorum" dedi."DEFOLUN DİYEREK KOVDUM"Mahkeme Başkanı, "Ofiste neler yaşandı?" diye sorunca, Ali Ağaoğlu, "Makbuzu isteyip ana avrat küfürler ettiler. 'Savcımızı size yedirmeyiz' diyerek tehdit ettiler" dedi. Başkan, "Peki Tayfun Aktaş'ın size karşı küfürlü bir sözü oldu mu?" sorusuna ise Ağaoğlu, "Aytaç Ocaklı ile başladı küfür ve hakaretler. Daha sonra Tayfun Aktaş ile devam etti. Tayfun, 'Savcıyı yedirtmeyiz, hesabını sorarız' dedi. Ben de kendilerine 'Defolun gidin' diyerek kovdum" şeklinde cevap verdi."TOPLANTI ÇOK SEVİYESİZ GEÇTİ""Görüşme talebi kimden geldi?" şeklindeki soruya ise Ağaoğlu, "Satış temsilcim Halil İbrahim, beni telefonla aradı. Aytaç Ocaklı'nın yanında olduğunu söyleyince sıkıntılı olduğunu anladım. Bunun üzerine onları ben çağırdım ofise. Zaten ofise gelişleri, gidişleri tüm kamera kayıtlarını da ilgili mercilere verdim" diye cevap verdi. Ağaoğlu, "Toplantı çok seviyesiz geçti. Tayfun Bey sonradan geldi. 'O makbuz verilmezse hesabını sorarız' dedi" diye konuştu. Sanık Tayfun Aktaş'ın avukatı Ömer Kavili'nin masayı tekmeleme olayı olup olmadığını sorması üzerine Ali Ağaoğlu, "Hayır olmadı" dedi. Avukatın asansör önünde tokalaşma olduğunu söylemesi -üzerine, "Hatırlamıyorum. Ana avrat küfürleştiğimiz Tayfun Bey değildi. Aytaç Ocaklı'ydı. Tayfun bey, 'Savcımızı yedirmeyiz, gereken her şeyi yaparız' dedi. Ben de 'Elinizden geleni ardınıza koymayın' dedim" şeklinde yanıtladı.MAHKEME BAŞKANI UYARDISanık avukatlarından birinin "Davet ettiğiniz birinin tüm masraflarını öder misiniz?" şeklindeki soruya sinirli bir şekilde Ağaoğlu, "Evet, talep olursa karşılarım" dedi. Mahkeme başkanı, Ali Ağaoğlu'nu "Siz tanıksınız, lütfen sorulara sakince cevap verin" diyerek uyardı."ZEKERİYA ÖZ'Ü İKİ KEZ GÖRDÜM"Ali Ağaoğlu, "Zekeriya Öz'ü tanıyor musunuz?" sorusuna ise "Kendisini hayatım boyunca iki kez gördüm. Başsavcı olduğu dönemde asistanımı arayarak benimle telefonda görüştü. 'Bir kahveni içmeye geleceğim' dedi. Ben de buyursunlar dedim. Bir de babamı kaybettim. Bana taziyeye geldi. O sırada satış temsilcim Halil İbrahim ile karşılaşmış. Halil İbrahim ile daha önceden tanışıyorlarmış. Zekeriya Öz, Halil İbrahim'den Dubai tatilini talep etmiş. Halil İbrahim bana iletti. Ben de ağırlayın, dedim. Halil İbrahim de ne gerekliyse yaptı" şeklinde konuştu. Daha sonra sanık Tayfun Aktaş söz alarak Ağaoğlu'na soru yöneltti. Sanık Aktaş, "O toplantıda 'Bu hükümeti düşüreceğiz, ya Tayyip tarafı, ya biz' gibi cümleler benim ağzımdan çıktı mı?" dedi. Ağaoğlu da hatırlamadığını belirtti. Sanık Aktaş'ın, "Ben savcıyı yedirmeyiz lafını kullandım mı?" sorusuna ise Ağaoğlu, "Herkes söylüyordu. Evet duydum" diye cevap verdi. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.İDDİANAMEİddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün -Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyor.İddianamede, sanık Aktaş'ın Zekeriya Öz'ün "kasası" konumunda olduğu öne sürülerek "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Görüntü Dökümü:---------------------Ali Ağaoğlu'nun adliye koridorunda çekilen görüntüleri============================4- BEŞİKTAŞ'TA OYUNCAK SİLAHLA SOYGUNHaber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul BEŞİKTAŞ'ta elinde oyuncak silahla soygun yapan kişi, yaklaşık 7 bin lirayla kayıplara karıştı.Olay Abbasağa Mahallesi, Yıldız Caddesi üzerindeki bir markette saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Markete giren soyguncu, elindeki silahı kasada bulunan görevliye doğrultarak paraları istedi. Kasadaki yaklaşık 7 bin lirayı alan soyguncu koşarak marketten çıktı. Yol üzerindeki bir taksiye binen soyguncu olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine markete polis ekipleri sevk edildi.GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİPolis ekipleri, marketteki güvenlik kamerasını inceleyerek soyguncunun bindiği taksinin plakasını tespit etti. Görüntülerden silahın oyuncak olduğu da belirlendi. Araç plakası üzerinde çalışma yapan ekipler, aracı Taksim Meydanı'nda durdurdu. Araç sürücüsünün bilgisine başvuran polis ekipleri, soyguncunun Barbaros bulvarında indiğini öğrendi. Taksici ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.TAKSİYE BİNEREK UZAKLAŞTIOlayın yaşandığı marketin üst katında oturduğunu söyleyen Şahin Arlı, " Ben bir gürültü duydum. Bir kişi elinde silahla marketten çıktı. Daha sonra taksiye binerek uzaklaştı. Ben yukarıda oturuyorum. Olayı camdan gördüm. Tek kişiydi elinde silahı vardı" dedi.Polis ekiplerinin kaçan soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.Görüntü Dökümü:-----------------------Olay yerinden görüntüPolis ekiplerinin çalışmasıMahalle sakini ile röpTaksim Meydanı'nda durdurulan taksiGenel ve detaylar================================(GENİŞ HABER)5- AYNI YERDE PEŞ PEŞE KAZALAR: 1'İ AĞIR 3 YARALIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHASancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan araca arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 LL 6711 plakalı cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde seyreden kamyona çarptı. Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve otoyolda görevliler dubalarla güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralı kadın sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.AYNI YERDE İKİNCİ KAZAKaza yerinde polis ekiplerinin çalışma yaptığı sırada bir kaza daha meydana geldi. Müdahale sırasında aynı istikamette ilerleyen bir yolcu otobüsünün sürücüsü de önce önündeki araca daha sonra da kaza yapan araca çarptı. Bu sırada kaza yerinde çalışma yapan polis ekipleri ve otoyol görevlileri büyük tehlike atlattı.Yaşanan kazalarda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.Görüntü Dökümü:----------------------------Kazaya karışan cipin görüntüsü-Yolcu otobüsü ve diğer aracın görüntüsü-Polis ve görevlilerin görüntüsü-Otobüsteki yolcuların görüntüsü-Görgü tanıkları ile röp.-otoyoldan görüntü-Genel ve detay görüntüler16.11.2018 -12.26- Haber Kodu : 181116075====================================6- ŞULE İDİL DERE'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA 5'İNCİ KEZ BİLİRKİŞİ TALEBİHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAKadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devamedildi. Mahkeme, İBB Başkanlığı'na yazı yazılarak 3 sanığın olay tarihinde hangi görevde bulunduklarının bildirilmesini istedi. Sanıkların avukatları, daha önce 4 bilirkişi incelemesi yapılan dava dosyasında 5. bilirkişi incelemesi talep ettiler.İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Ergun Ata, Saffet Altındağ ve Kamil Cemal Yıldırım ile avukatları katıldı. Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere ve annesi Nesrin Aslan ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Ailenin Avukatı Murat Özveren, bir yayanın yaya yolunda telefona bakarak müzik dinleyerek şakalaşarak yürümesinin son derece doğal olduğunu belirterek, "Olayın olduğu yer yayalara özgülenmiş bir alandır, yaya yoludur. Yaya yolunda müzik dinlemesi, telefona bakması gayet doğaldır. Yaya yolunda telefonla ilgilenmesi normal bir davranıştır" dedi.BEŞİNCİ KEZ BİLİRKİŞİ TALEBİDosyaya gelen bilirkişi raporlarının karar için yeterli olmadığını savunan sanık Avukatı Rıza Saka, yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi. Şule İdil Dere'nin kazanın oluşumunda kusuru bulunduğunu savunan Avukat Saka, "Mütevvefanın kazada kusurlu olduğu açıktır. Bu konuda bilirkişi raporunda bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Yaya geçidine kapatılmış alana gece vakti girmiş, kulaklık takmış, telefonla ilgilenmiştir" dedi. Avukat Saka, yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.Duruşmaya katılan sanıklar da bilirkişi raporuna itiraz etti.Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müzakere yazarak sanıklar Ergun Ata, Saffet Altındağ ve Kamil Cemal Yıldırım'ın olay tarihinde hangi görevde olduklarının, bulundukları göreve ilişkin usulüne uygun tebligat yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi. Sanıklar ve avukatlarının yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talebinin de eksik delillerin tamamlanmasından sonra karar vereceğini belirten mahkeme, duruşmayı erteledi.İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede 7 kişi hakkında, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.Görüntü Dökümü:----------------Arşiv görüntüler(GENİŞ HABER)7- AVCILAR'DA FABRİKA BOYAHANESİNDE YANGIN: 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDIHaber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,DHAAvcılar'da elektronik ev aletleri üretimi yapan bir fabrikanın boyahane kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan 3 katlı elektronik ev aletleri fabrikasının boyahane bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın alarmı üzerine fabrikada bulunan işçiler fabrikayı terk etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 4 işçi ise 112 ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olayı anlatan bazı işçiler, " Neden çıktığını bilmiyoruz, sirenler çaldı hemen fabrikadan çıktık. Boyahane kısmında başladı yangın" diye konuştu.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.Görüntü Dökümü:---------------------Fabrika önünde bekleyenler-İtfaiyenin müdahalesi-Yükselen duman-Genel ve detaylar===============================8- MAHKEME KOMŞUYA ATILAN SAKSIYI SİLAHTAN SAYDIYüksel KOÇ/ İstanbul -MAHKEME, saksıyı silahtan sayarak, kiracısı da olan komşusuna saksı atan kadını, "Silahla basit yaralama" suçundan 1800 lira adli para cezasına çarptırdı.Kiracısı da olan komşusu N.D.'ye (43) içi toprak dolu saksı atarak yaraladığı gerekçesi ile "Basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Z.T.'nin (53) yargılandığı davada mahkeme, saksıyı silahtan saydı. Mahkeme, Z.T.'yi, "Silahla basit yaralama" suçundan 1800 lira adli para cezasına çarptırdı.İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan Z.T. ve N.D. katıldı. Savunmasını yapan tutuksuz sanık Z.T. müşteki N.D.'nin eşi İ.T.'nin imam nikahlı eşi olduğunu ve eşinin N.D.'yi kendilerine ait olan oturdukları dairenin karşısındaki daireye yerleştirdiğini savundu. Olay günü müşteki N.D.'nin kendisine doğru elinde bıçakla geldiğini savunarak, "Elinde bıçağı görünce bana saldıracağından korktum ve gördüğüm saksıyı müştekiye doğru fırlattım" dedi. Oturduğu daireyi Z.T.'nin eşi İ.T.'den kiraladığını, aylık 800 lira kira ödediğini söyleyen müşteki N.D., "Kesinlikle İ.T.'nin imam nikahlı eşi değilim. Sanık ile eşinin boşanma davaları sürüyor, sanık boşanma davasına delil olarak kullanmak için bana iftira atmıştır" dedi.SAKSI SİLAHTAN SAYILDIMahkeme, sanığı, "Basit yaralama" suçundan 120 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Sanığın müştekiye attığı saksıyı silahtan sayan mahkeme cezayı, "Silahla basit yaralama" suçundan 180 güne çıkardı. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğine hükmeden mahkeme, sanığın cezasını 90 gün adli para cezasına düşürdü. Mahkeme, sanığın, günlüğü 20 liradan 1800 lira adli para cezası ödemesine hükmetti.