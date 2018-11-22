Dha İstanbul Bülteni - 3

22 Kasım 2018 Perşembe 12:46



22 Kasım 2018 Perşembe 12:46

1- KAĞITHANE'DE KUYUMCU SOYGUNU (1)Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHAKağıthane'de kuyumcuyu yaralayan soyguncu kaçarken polis tarafından yakalandı.Kağıthane'de kuyumcu dükkanına gelen silahlı soyguncu, altınları alarak kaçmak istedi. Direnen kuyumcuyu bıçakla yaralayan soyguncu, kaçmak isterken olay yerine yakın bir sokakta yakalandı.Görüntü Dökümü:-------Olay yerinden görüntüler22.11.2018 - 11.59 - Haber Kodu : 18112206922.11.2018 - 12.25 - Haber Kodu : 181122082================================2- AKOM'DAN FIRTINA VE YAĞMUR UYARISIGökhan ÇELİK - İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yağmur ve fırtına uyarısında bulundu.AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda Kuzey ilçelerimizde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli (20-35kg/m2) şekilde etkili olan yağışların, öğle saatlerine doğru il geneline yayılarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Soğuk havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (3 ila 5 derece) azalacağı, yeni hafta başına kadar sıcaklıkların 11-13°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da, bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı meydana gelebileceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı"======================3- TÜRKAKIM BORU HATTINI DÖŞEYEN DEV GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇİYOR (2)İSTANBUL BOĞAZ'I GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI.Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL - İstanbul DHATürkAkım'ında boru döşeme işlemi gerçekleştiren dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" tarafından gerçekleştirildi. 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğaz'ı gemi geçişlerine kapatıldı. Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit'in Marmara'ya doğru ilerleyişini Kıyı Emniyeti'ne bağlı romörkörler eşlik ediyor.Görüntü Dökümü:--------Geminin geçişi22.11.2018 - 11.50 - Haber Kodu : 18112206522.11.2018 - 11.54 - Haber Kodu : 181122074============================4- SAVCI KİRAZ'IN ŞEHİT OLDUĞU OLAYLA İLGİLİ DAVA BAŞLADI (1)Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, İSTANBUL Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanık hakkında açılan davaya başlandı.İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, davanın tek tutuksuz sanığı olan Deniz Özel ile tutuklu sanıklar Mithat Öztürk ve Murat Canım katıldı. Yine tutuklu olan sanıklar Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ise SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Sanıkları temsilen 7 avukat duruşmaya katıldı. Duruşmaya, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesinden katılan olmadı.Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ile başladı.İDDİANAMEİddianamede, DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzeydeki karar organı olan merkez komitesinde Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün genel komitesinde Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ile Mustafa Koçak, Deniz Özel, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Murat Canım "sanık" sıfatıyla yer alıyor. Sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Koçak ve Canım'ın "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme yardım", "Ateşli silahlar kanununa muhalefete yardım" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçlarından 28 yıl ile 48.5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması da talep ediliyor. İddianamede, sanıklar Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk'ün için de "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi cezası isteniyor.Görüntü dökümü:----------------Arşiv görüntüler22.11.2018 - 12.07 - Haber Kodu : 181122079===========================(ÖZEL)4- EMEKLİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDUHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,Beykoz'da emekli özel harekat polisi aracında ölü bulundu. Polis ekipleri göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulunan 49 yaşındaki Zeki Ay'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olay 08.30 sıralarında Riva yolu ormanlık alan girişinde meydana geldi. İddialara göre 33 RZ 970 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören belediye temizlik ekipleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsünden vurulmuş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptıPolis ekiplerince yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin emekli özel harekat polisi 49 yaşındaki Zeki Ay olduğu belirlendi. Haberi alarak olay erine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. 4 çocuk babası Ay'ın cenazesi çalışmalarından ardından Paşabahçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayın intihar olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran polisin çalışması sürüyor.Görüntü dökümü:---------------------Aracın görüntüsü-Aracın içindeki cenazenin görüntüsü-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Yakınlarının görüntüsü-Ağlarken görüntüsü-Cenazenin araçtan çıkarılması-Cenaze aracına konması-Genel ve detay görüntüler22.11.2018 - 12.31 - Haber Kodu : 181122084===================================5- BEYOĞLU'NDA BIÇAKLANAN CEZAYİRLİ HAYATINI KAYBETTİHakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,Beyoğlu'nda bir apartmanda 3 kişi ile girdiği kavga sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan Cezayirli sığındığı şantiyede hayatını kaybetti.Olay, Hacıahmet Mahallesi Eburıza Dergahı sokağında bulunan 3 katlı bir apartmanda 06.00 sıralarında meydana geldi. İddaya göre, Cezayir uyruklu Saidani Hocine (26) ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Hocine, bıçaklanarak yaralandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hocine, apartmandan kaçarak yaklaşık 100 metre ilerideki Pir Hüsamettin Sokak'taki bir şantiyeye sığındı. Şantiyedeki görevliler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla ağır yaralanan Hocine'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şantiye çevresinde ve sokakta inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hocine'nin cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Olay yerinden görüntü-Şantiyeden görüntü-Olay yeri inceleme polislerinin görüntüsü-Cenaze aracından görüntü-Cesedin şantiyeden çıkartılması-Cenaze aracına cesedin konulması-Cenaze aracının ayrılması-Genel ve detaylar22.11.2018 - 11.43- Haber Kodu : 181122061========================6- SULTANGAZİ'DE ÇATI KATI ALEV ALEV YANDIHaber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,Sultangazi'de bir binanın çatı katı alev alev yanarken, evde bulunan yabancı uyruklu aile kendini son anda dışarı atarak ölümden döndü.Yangın, Malkoçoğlu Mahallesi'nde önceki gün gece saat 23.00'da 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Suriyeli bir ailenin oturduğu dairede iddialara göre, sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Alevler bir anda evi sarınca evde bulunan 4 kişilik Suriyeli aile kendilerini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Alevler yan binanın da çatısına sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Habipler, Sultangazi ve Başakşehir itfaiye amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.Olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi de sevk edildi. Çatı katının alev alev yanması ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntü Dökümü:---------Alev alev yanan çatı-İtfaiyenin müdahalesi-Mahalle sakinleri22.11.2018 - 12.33 - Haber Kodu : 181122086==========================7- ÇEVİRMEN SEBLA KÜÇÜK, TERÖR ÖRGÜTÜ PAYLAŞIMLARINDAN BERAAT ETTİÖzden ATİK - Şengüler YEŞİL/ İSTANBUL, ÇEVİRMEN Sebla Küçük, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sebla Küçük ve avukatları katıldı. Duruşmada yazılı savunmasını sunan Sebla Küçük, gazetecilik ve çevirmenlik yaptığını belirterek, yabancı ajanslardan geçen haberleri, herhangi bir yorum katmadan çevirerek Twitter'daki hesabından aynı şekilde paylaştığını belirtti. Sanık Küçük beraatini talep etti. Küçük'ün avukatları da sanığın beraatını istedi. Mahkeme heyeti, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanık Sebla Küçük hakkında beraat kararı verdi.İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Sebla Küçük'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu. İddianamede, şüpheli Küçük'ün suça konu yaptığı paylaşımlara yer verilerek silahlı terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek örgüt propagandası yaptığı ileri sürülüyordu. Sanık Sebla Küçük'ün ifadesinde, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, ancak paylaşımlarının Reuters Top News isimli haber ajansından ve yurtdışından haber yapan bir sitesinden alıntı yapıp Türkçe'ye çevirerek paylaştığını söylediği belirtiliyordu. Sanık Küçük'ün "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.