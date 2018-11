Dha İstanbul Bülteni- 3

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:56



1- ERDOĞAN ADAYLARI AÇIKLIYOR (1)Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıklıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Burada bir kez daha Sayın Bahçeli ve Milleyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkürümü, şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.Erdoğan, "Bugün 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde gösterceğimiz AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezindeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız" diye konuştu. Erdoğan, seçim menifestosunu önümüzdeki ay adayların tamamını ilan ettikten sonra açıklayacaklarını belirtti."AK PARTİ'NİN HER SEÇİMDE OY HEDEFİ, MÜMKÜNSE YÜZDE 100'ÜN DESTEĞİNİ ALMAKTIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Biz her şeyden önce kalpleri feth etmenin mücadelesi içinde olduk. Seçimler sandıkta değil, gönüllerde kazanılır veya kaybedilir" dedi. Erdoğan, "AK Parti'nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Bu orana ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde iktidaramız tehlikeye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Aynı şekilde oy oranımız yükseldiğinde gücümüzü tahkim ettiğimiz için değil milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığımız için seviniyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları alfabetik sırayla okuyarak sahneye davet etti.Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şöyle-Adıyaman: Süleyman Kılınç,-Amasya: Cafer Özdemir-Antalya: Menderes Türel-Ardahan: Yunus Baydar-Artvin: Mehmet Kocatepe-Bartın : Yusuf Ziya Aldatmaz-Batman: Murat Güneştekin,-Bayburt: Fatih Yumak-Bitlis: Nesrullah Tanğlay-Bolu: Fatih Metin,-Burdur: Deniz Kurt-Bursa: Alinur Aktaş-Denizli: Osman Zolan-Diyarbakır: Cumali Atila,-Düzce: Faruk Özlü-Elazığ: Şahin Şerefoğulları.-Erzurum: Mehmet Sekmen-Gaziantep: Fatma Şahin -Giresun: Aytekin ŞenlikoğluGörüntü Dökümü:--------------------Erdoğan'ın konuşmasıDetaylar=====================2 - ERDOĞAN: BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM (1)Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor."AK PARTİ'Yİ DESTEKLEME KARARI İÇİN DE AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUM"Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakına olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarında bir olarak gördüğümüz Cumhur İttifakına bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi."MALUM İTTİFAKIN İÇERİSİNDE VATANSEVERLİĞE KARŞI, MİLLİYET PERVERLİĞE KARŞI NE ARASAN VAR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhur İttifakında aldığı güçle çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, hedeflerine ulaşma kararlılığı ve gücü artan Türkiye inşallah 2023'e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan, Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Zira bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyet perverliğe karşı ne arasan var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan, milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinde vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarından gördüğümüz gibi; çocukları dağlara çıkarıp, Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda ana muhalefet partisi bu tür oluşumla, Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüysek şimdi de sandığa gömecektir" diye konuştu.Görüntü Dökümü:--------------------Erdoğan'ın konuşmasıDetaylar===========================- (geniş haber)3- ERDOĞAN: SİYASET YALAN SÖYLEME SANATI DEĞİLDİRCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır. Bakın hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 550 bin ilaveyle 920 bine, doktor sayımızı, 94 bin ilaveyle 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur."Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA- Can EROK/ İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 17'inci MÜSAİD EXPO kapanış programında konuştu. Yatırımlardan bahseden Erdoğan, "Biz ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden haline getirmek istiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimiz ile birlikte tüm dostlarımız da ileri taşımaktır" dedi.CEP TELEFONUYLA GÖRÜŞTÜYeşilköy'de bulunan CNR Expo Fuar alanında bulunan stantları gezen Erdoğan saat 13.00 sıralarında kapanış töreninin yapıldığı salona girdi. Erdoğan'a çok sayıda bakan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ın konuşması sırasında uzun süre cep telefonu ile görüştü. Daha sonra konuşmasında 16 yıllık yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük" dedi.Erdoğan, "Turizmde bu yıl rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Döviz rezervlerimiz bir dönem 130 milyar doların üzerine çıkmıştı. Başbakanlığım döneminde bunu gördük. Son dönemde epeyce dalgalanmalar olsa da 90 milyar doların üzerine şu anda çıkmış bulunuyoruz" diye konuştu."SİYASET YALAN SÖYLEME SANATI DEĞİLDİR"Erdoğan, "Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır. Bakın hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 550 bin ilaveyle 920 bine, doktor sayımızı, 94 bin ilaveyle 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur. Hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastaneleriyle vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini de tepeledik, tepeliyoruz. Ulaştırma alanında bölünmüş yol uzunluğumuzu 20 bin 417 kilometre ilaveyle, cumhuriyet tarihinde 6 bin kilometre olan yol uzunluğunu 26 bin 518 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 139 kilometre ilaveyle 2 bin 753 kilometreye çıkardık" dedi."DÜNYA KAZAN BİZ KEPÇE MİSALİ OLARAK OALRAK DOLAŞACAĞIZ, KENDİMİZİ ANLATACAĞIZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmkanlarımızı ve potansiyelimizi yurtdışında yeteri kadar tanıtamadığımızı düşünüyorum. Ama asıl önemli olan sizlerin çabalarıdır. Çünkü iş adamları birbirinin dilinden daha iyi anlar. Bugün aramızda bundan 10, 20, 30 yıl önce elinde bir çantayla yurtdışına gidip, şu anda yüzlerce milyon dolarlık ticarete imza atan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Malumunuz bizim 'gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür' nakaratında bir türkümüze vardır. İşte ticarette ve siyasette işler öyle olmuyor. Gitmediğiniz de, görmediğinizde, oturup konuşmadığınızda, çağırıp misafir etmediğinizde elinize hiçbir şey geçmiyor. Bunun için hep birlikte, dünya kazan biz kepçe misali olarak dolaşacağız, kendimizi anlatacağız ve inşallah adım adım hedeflerimize ulaşacağız" şeklinde konuştu."ÜLKEMİZİ 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZöTürkiye'nin kat ettiği mesafenin önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Biz ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden haline getirmek istiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimiz ile birlikte tüm dostlarımız da ileri taşımaktır" dedi.Konuşmanın ardından MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, günün anlam ve önemine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.Görüntü dökümü-----------------------------.-Erdoğan'ın telefonla görüşmesi-Erdoğan'ın konuşması-Erdoğan'a hediye takdim edilmesi-Erdoğan'ın salondan çıkışı==================================(geniş haber)4- İNİBÜS DİREĞE ÇARPTI: 2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHASancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy sapağında gezici röntgen minibüsü yol ayrım tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaza 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Paşaköy sapağında meydana geldi. Talha Albay'ın kullandığı özel bir sağlık kuruluşuna ait gezici röntgen aracı kontrolden çıkarak yol ayrım tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki Hatice Sağır araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından araçta sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Albay'ın durumunun ağır olduğu görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kaza yapan minibüsün görüntüsü-Araçta sıkışanların görüntüsü-İtfiaye ve sağlık ekiplerinin çalışması-Vatandaşlar işle röp-Yaralıların araçtan çıkarılması-Otoyoldan görüntü-Genel ve detya görünütler=================================(ÖZEL)5- HAFRİYAT KAMYONU SIKIŞTIRDI; BARİYERİN ÜSTÜNDE KALDIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHAPendik D-100 karayolunda hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çıktı. Kazada şans eseri sürücü yara almazken trafik yoğunluğu yaşandı.Kaza, D-100 Karayolu Kaynarca mevkii Ankara istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 36 FL 657 plakalı araçsürücüsü Hayri Arslan, bir hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çıkarak asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazayı sürücü Arslan yara almadan atlatırken araçta maddi hasar meydana ageldi.Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazaya karışan araç çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.Görüntü Dökümü:---------Bariyerin üzerinde araç görüntüsü-Sürücünün görüntüsü-Trafikten görüntü-Aracın Çekiciye yüklenmesi-Genel ve Detay Görüntüler=======================6- THY'DEN PİLOT EĞİTMENİ AĞLATAN SÜRPRİZİbrahim YILDIZ/İSTANBUL,TÜRK Hava Yolları, 10 yıldır pilot eğitmenliği yapan Selahattin Onan'a 24 Kasım Öğretmenler gününde anlamlı bir sürpriz yaptı. THY'nin İstanbul-İzmir uçuşunda bulunan Selahattin Onan, uçağın kaptan pilotu olan oğlu Mithat Okhan Onan'ın anonsuyla duygusal anlar yaşandı.20 yıl kaptan pilotluk 10 yıl ise pilot eğitmenliği yapan Selahattin Onan, THY'nin İstanbul-İzmir seferini yapan uçuşuna davet edildi. Yolcu koltuğuna oturan Onan, uçak havalandıktan bir süre sonra, ekranlardan öğrencilerinin yer aldığı video yayınlanmaya başladı. Video aracılığıyla Türk Hava Yolları'nda kaptan pilotluk yapan öğrencileri, Selahattin Onan'ın 24 Kasım Öğretmenler günün kutladı. Video bittikten hemen sonra uçağın kaptan pilotu olan Selahattin Onan'ın oğlu Mithat Okhan Onan'ın anons yaparak yolculara seslenmeye başladı. Daha sonra uçuşta bulunan diğer kaptan pilotlar, ellerinde çiçeklerle Onan'ın yanına gelerek ellerini öptü.İYİ Kİ ÖĞRETMENİMSİZ İYİ Kİ BABAMSINUçağın kaptan pilotu Mithat Okhan Onan yaptığı anonsta şunları söyledi:"Bugün önemli bir gün, 6 yıldır Türk Hava Yolları ailesinin bir pilotu olarak görev yapmamda büyük emekleri olan, ustam, havacılık duayeni olan öğretmenim Selahattin Onan uçağımızda bizlerle. İnsanın öğretmeninin kendi babası olması, ayrı bir güzelliktir. 20 yıl kaptan 10 yıl pilot eğitmeni olarak benim gibi binlerce gence rehber oldu, onları yetiştirdi. Buradan ona tüm öğrencileri adına sonsuz şükranlarımı sunuyor ve ellerinden öpüyorum. İyiki öğretmenimizsin iyiki babamsınGörüntü Dökümü:----------O anlara ilişkin video