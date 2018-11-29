Dha İstanbul Bülteni - 3

29 Kasım 2018 Perşembe 14:48



29 Kasım 2018 Perşembe 14:48

1- PENDİK'TE 500 BİN LİRALIK GASP KAMERADAHaber: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHAPendik'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Ş.H., bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettikten sonra şubeden çıktı. Bu sırada Ş.H'yi takip eden saldırganlar harekete geçti. Beyaz bir araçta bekleyen kişiler, Ş.H.'nin tahsil ettiği parayı gasp etti. Gaspçılar geldikleri araçla kaçarken polis soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:----------Gasp anı=============================(ÖZEL)2- PROF. DR. ERCAN: ÇANLAR 2033'TEN SONRA ÇALMAYA BAŞLARHaber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK- Harun UYANIK- İSTANBUL,Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen İstanbul depremiyle ilgili DHA'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar" diyen Ercan, "Yapı niteliğine baktığımız zaman depremden yüzde 35 oranında Anadolu yakası etkilenecek. Yüzde 65 yıkımını ise Avrupa yakası yaşayacak" diye konuştu. Ercan, "Beklenen İstanbul depremi bir tane deprem olmayacak. İstanbul depremi en az 3 tane deprem olacak." dedi.Irak-İran sınırında geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin Türkiye'yi etkileme ihtimali bulunmadığını fakat depremin Türkiye'de 17 Ağustos 1999 Gölcük, 12 Kasım 1999 Düzce ve 23 Ekim 2011 Van depremini yapan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Ercan, " Kuzey Anadolu fay hattındaki kırılmalar doğudan batıya doğru ilerliyor. İstanbul Küçükçekmece'ye ulaştığında fay ilerleyemiyor. Çünkü burada İstanbul Boğazı'nın altında 2 kilometrelik bir magma yükselmesi var" diye konuştu.İSTANBUL DEPREMİ TEK DEĞİL EN AZ ÜÇ OLACAKProf. Dr. Ercan, olası İstanbul depremin tek olmayacağını kaydederek, "Beklenen İstanbul depremi, bir tane deprem olmayacak. İstanbul depremi en az 3 tane deprem olacak. Kuzey Marmara'da daha önce olan büyük depremlere baktığımızda bunların hepsinin ardışık bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu depremler meydana geldikten 3 yıl içinde gerçekleşmiş" şeklinde konuştu.SİVRİADA 6.4, TEKİRDAĞ SİLİVRİ ARASI 7.3Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Küçükçekmece bölgesinden geçemediğini söyleyen Prof. Ercan, "Orayı kırmak için 6 milyar gigatonluk güç gerektiriyor. Fay hattı bu gücü biriktirdiği anda burayı kıracak. O zaman 'İstanbul depremi oldu' diyeceğiz. Küçükçekmece Sivriada'nın önünde 6,4 ile 6,7 arasında orta büyüklükte deprem olacak. Ancak Tekirdağ Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7 ile 7.3 büyüklüğünde deprem olacak" ifadelerini kullandı.YIKIMI AVRUPA YAKASI YAŞAYACAKDepremin yıkım gücünün yapılaşmaya olan uzaklığı ve niteliğine bağlı olarak değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Ercan, "Yapı niteliğine baktığımız zaman depremden yüzde 35 oranında Anadolu yakası etkilenecek. Yüzde 65 yıkımını ise Avrupa yakası yaşayacak" dedi. Prof. Dr. Ercan İstanbul'da kentsel dönüşümün yapılamadığına dikkat çekerek, "Kentsel dönüşüm İstanbul'da tam anlamıyla uygulanamıyor. İstanbul'un kırsal kesimlerinde uygulanabiliyor. İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım ve nüfus yoğunluğu" diye konuştu.15 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDERİstanbul depreminin 2045 yılından önce olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Çanlar 2033'ten sonra çalmaya başlar. 2033'e kadar deprem olacağını düşünmüyorum. En olası yıllar 2040 ile 2050 yılları arasındadır. Deprem şu an için olursa biraz önce saydığım yerlerde 'Küçükçekmece, Silivri, Marmara Ereğlisi' 15-20 bin kişiyi kaybedebiliriz. İstanbul'da 1 milyon 750 bin olduğunu sanıyoruz. Milyonlarca kişi evsiz kalabilir" dedi. Prof. Dr. Ercan, tarihi yarımada bölgesinin olası İstanbul depreminde en fazla etkilenen bölgelerden biri olacağını söyleyerek, "Ayasofya Müzesi'nden Süleymaniye Camii'ne, Süleymaniye Camii'nden Azatlı Deresi'nin olduğu kesime kadar olan bölgenin altındaki depremden çok güçlü olarak etkilenecektir" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü---------------Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın bilgisayarda çalışırken görüntüsüProf. Dr. Ahmet Ercan ile röportajDetaylar===========================3- GEBZE'DE VİYADÜKTEKİ ÇÖKMEDE ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDIİSTANBUL,Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak hayatını kaybeden demir ustası Sıddık Canpolat'ın (46) otopsi işlemleri tamamlandı. Canpolat'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Darıca'ya götürüldü.Görüntü dökümü:-----------------Cenaze aracının çıkışı-Adli Tıp Kurumu'ndan detay-Canpolat'ın fotoğrafı===========================4- GEBZE'DE VİYADÜKTEKİ ÇÖKMEDE ÖLEN 3'ÜNCÜ İŞÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDIİSTANBUL, (DHA KUZEY Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Bayram Kılıç'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Kılıç'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Samsun'a götürüldü.Görüntü Dökümü:-Cenaze aracının çıkışı-Adli Tıp Kurumu-Kılıç'ın fotoğrafı============================5- POLİS UYUŞTURUCU OPERASYONUNA BAŞLADI, DEVAMI ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELDİÇağatay KENARLI/İSTANBUL,Otomobilde uyuşturucu satılıyor ihbarı üzerine polis ekipleri otomobilden uyuşturucu maddeyi alan, uyuşturucu maddeyi satan ve evinde saklayan kişilere uluşarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 19 kilo skunk, 17 gram kokain ve 59 uyuşturucu hap ele geçirildi. Üsküdar Altunizade'de 34 BLD 723 plakalı otomobilde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü pazartesi günü polis ekipleri otomobili takibe alarak çalışma başlattı.UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLDEN ALDIĞINI İTİRAF ETTİEkipler otomobilin Kısıklı Caddesi'nde beklediği sırada bir kişi otomobile bindi ve kısa süre sonra araçtan indi. Polis, araçtan inen şüpheli R.O.A. ve arkadaşı B.M'yi durdurarak üst aramasını yaptı. Yapılan aramada R.O.A.'nın üstünde 2 şeffaf poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ekipler R.O.A. ve B.M.'yi gözaltına aldı.YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDIR.O.A. uyuşturucu maddeyi indiği otomobildeki kişiden aldığını belirtmesi üzerine otomobili takip eden ekipler 34 BLD 723 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bu sırada otomobilde bulunan 31 yaşındaki A.B.Y. yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. A.B.Y.'nin yapılan üst aramasında 4 şeffaf poşet içinde 2.73 gram kokain, 1 şeffaf poşet içinde 59 uyuşturucu hap, bir başka şeffaf poşette ise 56.82 gram skunk ile 915 lira para ele geçirildi. Polis, A.B.Y.'yi gözaltına aldı.SATMAK İÇİN ALDIĞINI SÖYLEDİ, ZULAYI POLİSE BİLDİRDİİfadesine başvurulan A.B.Y. uyuşturucu maddeleri satmak için 24 yaşındaki E.Ö. isimli kadının evinden aldığını belirtmesi üzerine polis ekipleri Üsküdar Validei Atik Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde bulunan eve baskın düzenledi. Evde ve evin kömürlüğünde yapılan aramalarda 18 kilo 155 gram skunk ve 14 gram kokain ele geçirildi.HAFTALIK 300 LİRAYA EVİNDE SAKLAMIŞEvin ve kömürlüğünde uyuşturucu madde bulunan E.Ö. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polis ekiplerine teslim oldu. E.Ö., polis ekiplerine Deniz K. ve Şenol K.'nın uyuşturucu maddeleri evinde saklaması karşılığında haftalık 300 liraya anlaştıklarını itiraf etti.UYUŞTURUCU MADDEYİ SAKLATTIRAN ŞÜPHELİLER ARANIYOROperasyonun başından beri polis ekiplerinin gözaltına aldığı R.O.A., B.M., A.B.Y. ve E.Ö.'nün emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Şüphelilerden R.O.A. ve B.M., 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. A.B.Y. ve E.Ö. ise adliyeye sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Polis ekipleri E.Ö.'nün uyuşturucu maddeleri kendisine saklaması için veren Deniz K. ve Şenol K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Görüntü Dökümü----------(Polis Kamerası)-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler-Sergiden görüntü-Genel ve detaylar=============================6 - DEMET ŞENER'E MAHKEMEDEN KÖTÜ HABERHayati ARIGAN-İSTANBULDemet Şener'in evlilik birliği içerisinde kocası İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasını İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi reddetti.Eski manken Demet Şener, eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay'la evlililiğini yıktığı iddiasıyla Edvina Sponza'ya 500 bin TL talepli manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen duruşmasına Demet Şener'in avukatı Nezihe Hıdıroğlu ve Edvina Sponza'nın avukatı katıldı. Avukat Nezihe Hıdıroğlu açtıkları davanın, evlilik dışı ilişkiye dayanmadığını, Edvina Sponza'nın doğrudan Demet Şener'i hedef aldığını belirtti. Sponza'nın el yazısı notları ve iç çamaşırlarını, şoförü ile Demet Şener'e gönderdiğini ileri süren avukat Hıdıroğlu, "Telefonla da 'Bunu kocan bana aldı' diyerek, doğrudan kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Demet Şener ağır travma geçirmiştir. Bu dava öteki kadın davası değildir. Karşı tarafın sunduğu Yargıtay içtihatları bu dava ile ilgili değildir. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi. Sponza'nın avukatı ise davanın evlilik dışı ilişkiye dayandırılarak açıldığını, bununla ilgili Yargıtay Genel Kurulu'nun içtihatları bulunduğunu belirterek, davanın reddini istedi. Mahkeme gerekçesini sonradan açıklamak üzere davanın reddine karar verdi.YARGITAY: 'ÖTEKİ KADIN'DAN TAZMİNAT İSTENEMEZ!Aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi tazminat ödemesi, içtihat kararı verilerek kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'nden sonra Yargıtay Büyük Genel Kurulu (İçtihatı Birleştirme Kurulu) da geçtiğimiz Temmuz ayında "Sevgiliden (üçüncü kişi) manevi tazminat istenemez" yönünde karar vermişti.