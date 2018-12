Dha İstanbul Bülteni - 3

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:50



( ÖZEL)1- SULTANGAZİ'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KUYUMCUYA GASP GİRİŞİMİSultangazi'de kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yaya olarak giden Hasan K., ara sokakta Gürcistan uyruklu belirtilen yüzü maskeli 4 soyguncunun saldırısına uğradı.Hasan K.'nin elindeki çantayı almaya çalışan soyguncular, kendilerini takip eden polis tarafından durdurulmaya çalışıldı.Polis, soyguncuları bindikleri aracın lastiğine sıkarak durdurmaya çalıştı. Lastiği patlayan araç park halindeki bir araca çarptı.Olay sırasında polis soygunculardan birini yakalamayı başardı. Diğer üç soyguncu ise olay yerinden kaçmayı başardı.Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Sultangazi'de akşam saatlerinde kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yaya olarak giden Hasan K., ara sokakta Gürcistan uyruklu olduğu öne sürülen yüzü maskeli 4 soyguncunun saldırısına uğradı. Hasan K.'nin elindeki çantayı almaya çalışan soyguncular, kendilerini takip eden polis tarafından durdurulmaya çalışıldı.Hasan K.'nın evine yakın gerçekleşen olayda bir araçla önünü kesen soyguncular, araçtan inerek kuyumcuya saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Hasan K.'nın imdadına polis yetişti. 4 soyguncuyu daha önce gerçekleşen başka bir olaydan dolayı takibe alan polis, yüzü maskeli soyguncuların kuyumcu Hasan K.'ya saldırmasının ardından harekete geçti.Polisi fark eden Gürcistan uyruklu soyguncular, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Bu sırada sivil polis, kuyumcuyu soyguncu sanınca ilk olarak onu yakaladı. Ancak Hasan K. polise soyguncuları işaret etti.Bunun üzerine polis, soyguncuları bindikleri aracın lastiğine sıkarak durdurmaya çalıştı. Lastiği patlayan araç park halindeki bir araca çarptı. Olay sırasında polis soygunculardan birini yakalamayı başardı. Diğer üç soyguncu ise olay yerinden kaçmayı başardı.Film sahnelerini aratmayan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntü Dökümü:-------------GÜVENLİK KAMERASINDAN OLAY ANI-Kuyumcunun yolunu kesmeleri-Yaşanan kavga-Polisin gelişi-Kuyumcuyu polisin yakalaması-Aracın kaçışı-Polisin ateş açması-Olay yerinden deyDHA FEED=================================2- GEZİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI EN ACI ANI YAŞADILAR: 2 ÖLÜ(("Gezi için yola çıkmışlardı en acı anı yaşadılar" başlıklı haberimizi yeni bilgilerle derleyerek servis ediyoruz"))Sakarya doğru yola çıkan motosikletli gruptaki bir sürücü kaza yaptı.Metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde, arkasında bulunan arkadaşı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Arkadaşı, ölen sürücünün elinin tutarak gözyaşı döktüHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ali KEREM BENGİ - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHATEM Otoyolu Pendik mevkiinde kaza yapan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı öldü. Bir arkadaşı, ölen sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.SAKARYA'YA GİDİYORLARDIKaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolunda Ankara istikameti Kurtköy gişeler yakınında meydana geldi. Arkadaşları ile buluşup Sakarya'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Şükrü Doğru (31) bilinmeyen nedenle motosikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilerek yaklaşık 34 metre sürüklenen motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Doğru'nun arkasında oturan Şakir Şenol Kılıç'ın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Kılıç da hastanede hayatını kaybetti.ARKADAŞI ELİNİ TUTARAK GÖZYAŞI DÖKTÜPolis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.ürücünün arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bir arkadaşı hayatını kaybeden sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Cenazenin ve motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Görüntü Dökümü------------Cenazenin görüntüsü-Motosikletin görüntüsü-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü-Arkadaşlarını ağlaması-Bir arkadaşının sürücünün elini tutarak ağlamsı-Cenazenin kaldırılması-Yaşanan trafikten görüntü-Ölen sürücünün fotoğrafı(ilk fotoğraf)-Kılıç'ın fotoğrafı (ikinci fotoğraf)-Genel ve detay görüntüler========================3- HIRSIZ HİZMETÇİ ÇIKTIİstanbul'da E.T. adlı kadın hizmetçisi tarafından soyuldu. Kırgızistan uyruklu hizmetçi kadın, polisin başarılı çalışması sonrası bir gün sonra yakalandı.Müslüm SARIYAR/ İstanbul DHAZeytinburnu'nda 3 gün önce polise başvuran E.T. adlı kadın, kasasında 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saatlerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polise ifade veren E.T., 15 gün önce evine Kırgızistan uyruklu Muborakkhon İ. (33) adlı kadını hizmetçi olarak işe aldığını ve kendisine bu olaydan sonra ulaşamadığını söyledi.GÖRÜNTÜLERDE O ÇIKTIŞikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, apartmana giren ve çıkan kişinin E.T.'nin hizmetçi kadını Muborakkhon İ. olduğunu belirledi.BİR GÜN SONRA YAKALANDIŞüphelinin çalışma izni olduğu ve 3 yıldır Türkiye'de olduğu anlaşıldı. Yurt dışına çıkmadığı tespit edilen şüphelinin izi bir gün sonra Üsküdar'da bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.ÇALINTI EŞYALAR BULUNDUŞüphelinin üstünde yapılan aramada, E.T.'nin evinde çalınan saat, çanta ve para bulundu. Çaldığı paralardan bin lirayı harcadığı belirlenen şüpheli emniyetten götürüldü. Emniyette yapılan soruşturma da Muborakkhon İ.'nin E.T.'yi evde gizlice takip ederek kasanın şifresini öğrendiği saptandı. 3 yıldır Türkiye'de olduğu belirlenen şüphelinin başka olayları olup olmadığı ise araştırılıyor.Görüntü Dökümü:---------------------Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleriŞüphelinin adliyeye sevk edilmesi==========================4 - SEYİR HALİNDEKİ CİP ALEV ALEV YANDIHaber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL, - KAĞITHANE'de seyir halindeki bir cip alev alev yandı. Sürücü kendini dışarıya atarak kurtuldu.Hamidiye Mahallesi'nde bir site içinde seyir halinde olan cip bir anda alev aldı. Cip sürücüsü kendini dışarı atarak alev alev yanan araçtan kurtuldu. Sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. O anlar olayı gören bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangın çevrede paniğe neden olurken yanan cip kullanılamaz hale geldi.Görüntü Dökümü:CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ--------------------Alevli yanan cip-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları=================================5- "TARIM ALANLARI 80 YIL İÇİNDE SULAR ALTINDA KALACAK"Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, -KÜRESEL ısınma sonucu deniz seviyesinin 2100 yılına kadar yaklaşık 62 santimetre yükseleceğinin tahmin edildiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Jeomorfolog Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, "Türkiye'nin kıyılarında bulunan; Çukurova, Kızılırmak Deltası, Küçük ve Büyük Menderes gibi büyük tarım alanlarının önemli bir kısmı sular altında kalacak" dedi.Endüstri devrimiyle birlikte atmosfere yayılmaya başlayan karbondioksit gazlarının buzulları olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, önemli uyarılarda bulundu. Deniz seviyesinde yükselme görüleceğini belirten Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, "Eriyen buzul kütlelerinden kaynaklanan sular, deniz seviyesinin yükselimine neden oluyor. Yapılan çalışmalar günümüzde küresel olarak deniz seviyesinin yılda 3.1 milimetrelik bir hızla yükseldiğini gösteriyor. Deniz seviyesinin yükselmesinde özellikle kutuplardaki buzulların erimesinin çok büyük payı var" diye konuştu.ÇUKUROVA, SAKARYA OVASI, KIZILIRMAK DELTASI RİSK ALTINDA!Geleceğe yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye tarımında ve ekonomisinde büyük öneme sahip deniz kenarındaki tarım alanlarının risk altında olduğunun altını çizen Doç. Dr. Cengiz Yıldırım, "2100 yılında deniz seviyesinin günümüze göre 62 santimetre civarında yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu özellikle kıyılarda büyük deltalar, ovalar, topoğrafyanın çok alçak olduğu alanlar ve dünyada tarımsal üretimin en fazla yapıldığı alanlarda (Nil Deltası, Ganj Deltası, Bangladeş, ülkemizde Çukurova, Silifke, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Bakırçay, Bafra ve Çarşamba Deltaları, Sakarya Ovası) ve denize kıyısı olan ovalarımızda deniz seviyesinde 62 santimetrelik bir yükselime neden olacak. Bu kadar bir yükselme bile kıyı çizgisinin karaya doğru gerilemesine, bugün tarım yapılan alanların deniz suyu tarafından işgal edilmesine, yer altı suyunun tuzluluk oranının artmasına ve buradaki sulak alanlarda var olan doğal hayatın yok olmasına neden olacak.Hem sosyal hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük tehlike arz eden bir durum" uyarısında bulundu.İSTANBUL NE KADAR ETKİLENECEK?62 santimetrelik beklenen bu yükselmenin İstanbul'u dahi etkileyebileceği konusunda uyaran Doç. Dr. Yıldırım, "Türkiye topoğrafik olarak Avrupa'nın en yüksek ortalama yükseltisine sahip bir ülke. Kıyılarımızda büyük dağlarımız var. Buralarda santimetre seviyesinde meydana gelen değişimler kıyı çizgisinde çok büyük değişiklikler yapmıyor. Ancak bu dağlarımızdan kaynaklanan büyük akarsuların oluşturduğu kıyı ovalarında Çukurova, Silifke, Büyük-Küçük Menderes, hatta İstanbul'da Küçükçekmece ve Büyük Çekmece kıyılarında 62 santimetrelik yükselim kıyı çizgisinin belirgin bir miktarda tarım ve ulaşımı etkileyebilecek kadar değişiklikler meydana getirecek. Bu bahsettiğim değişiklikler için 80 yıl kaldı. Buralar Türkiye'de büyük tarımsal alanlar ve buralardan geçimini sağlayan büyük bir nüfus var ülkemizde. Bunun etkisi var" ifadelerini kullandı.187 MİLYON KİŞİ YERİNDEN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAKAraştırmalar sonucu tüm dünyada 187 milyon insanın deniz seviyesi yükseliminden etkileneceği ve göç etmek zorunda kalacağını vurgulayan Yıldırım, "Türkiye, Avrupa'ya büyük göçlerin yaşandığı bir köprü durumunda. Özellikle Hindistan, Mısır ya da Bangladeş'te bu tür afetlerin meydana gelmesi büyük bir göç dalgası yaratacak. Bu ülkemizi bu açıdan da etkileyecektir. Yapılan hesaplamalar tüm dünyada 187 milyon insanın deniz seviyesi yükseliminden etkilenebileceğini ve göç etmek zorunda kalabileceklerini gösteriyor. Türkiye'nin bulunduğu konumdan dolayı Afrika'dan, Orta Doğu'dan ve özellikle Hindistan, Bangladeş gibi yoksul ülkelerden büyük bir göç yaşanacağını söylemek mümkün" değerlendirmesinde bulundu.KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞECEK, YABAN HAYAT ETKİLENECEKYıldırım ayrıca, deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte Çukurova'daki Akyatan ve Tuz Gölü gibi sulak alanların tamamen deniz seviyesi altında kalacağını, hatta Çukurova deltasından içeriye doğru 10-12 kilometre deniz suyunun içeriye girebileceğini öngörmenin mümkün olduğunu belirterek, "Karadeniz bölgemizdeki iki önemli deltamız olan Bafra ve Çarşamba'da deniz suları 5 kilometre içeri girecek. Bu alanlar tuzlu su altında kalacağı için tarımsal faaliyetin yapılması imkansız hale gelecek. Bu alanlar sulak alana yabani yaşam alanlarını da etkileyecek. Ayrıca, deniz seviyesi yükseldiğinde turizm açısından önemli doğal güzelliklerimizden bir tanesi olan Ölü Deniz'in kıyı oku dediğimiz kumul plaj sırtının bir kısmı deniz altında kalacak" dedi.Görüntü Dökümü:------------Tarlalardan drone görüntüleri-Sel detayları-Bafa Gölü'nden kuşların göç detayları-Doç. Dr. Cengiz Yıldırım'ın röportajı-Harita detayları===============6-ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN "İŞÇİ GÖTÜRECEĞİZ" AÇIKLAMASINA YANITİstanbul DHA - OBM İnsan Kaynakları Şirketi'nin Türkiye'den binlerce işçiyi, Almanya'ya götüreceğini açıklamasıyla ilgili Almanya Büyükelçiliği, "OBM firmasıyla Federal hükümet arasında Türk uzman personelin istihdamıyla ilgili herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır" duyurusunda bulundu.OBM İnsan Kaynakları Şirketi, 2019 yılında Almanya'ya Türkiye'den ilk etapta 10 bin işçi götüreceğini açıklamıştı.Alman Büyükelçiliği ise konu ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "OBM firmasıyla Federal hükümet arasında Türk uzman personelin istihdamıyla ilgili herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Federal hükümetle Türk hükümeti arasında da basındaki haberlerde sözü edilen meslek gruplarının Almanya'da istihdam edilmeleri konusunda özel bir işçi alımı anlaşması da yoktur. Nitelikli bir meslek eğitimi almış uzman personele Almanya'da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulmaktadır.Federal hükümetin http://www.make-it-in-germany.info.tr/ adlı enformasyon portalında bu olanaklar hakkında bilgi verilmektedir" denildi.=====================7- AVM GARAJINA İNDİRİM AKINIHarun UYANIK/ İstanbul DHAİndirimli ürünleri satışa sunan bir AVM'de yoğunluk yaşandı.Yenibosna'da bulunan bir AVM "Garaj günleri" ismiyle hazır giyim, oyuncak, ayakkabı, mutfak aletleri, ev tekstili sektörlerinden 50 markanın katılımıyla indirimli ürün satışına başladı. AVM otoparkında bu sabah başlayan satışlar, yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar açılışın ardından güvenlik görevlilerin "sıra var" uyarılarına rağmen akın akın içeri girdiler. Çok sayıda kişi indirimli ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarıştı. İndirimli ürünlerin satışı 9 Aralık'a kadar tüketicilere açık olacak.Görüntü Dökümü:--------------------Alışveriş alanına giriş-Vatandaşların alışveriş detayları-Vatandaşlarla röp.-Kalabalık detayları-Ücret ödeme Kasalarındaki vatandaş Yoğunluğu-Genel Detaylar