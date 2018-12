Dha İstanbul Bülteni - 3

04 Aralık 2018 Salı 14:08



(ÖZEL)1- REKORA DOĞRU..."İstanbul'da son 106 yılın en sıcak 3'üncü kışı yaşanacak"Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/Harun UYANIK/İSTANBUL2018 son 47 yılın en sıcak yılı olarak geçiyor.1971-2018 yıllarını kapsayan Ocak-Kasım dönemi 11 aylık ortalama sıcaklık değerlendirmesine göre, 2018 yılının Ocak-Kasım dönemi 16.3 derece olarak ölçüldü. Bu da son 47 yılın en sıcak yılını geçirdiğimiz anlamına geliyor.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de İstanbul'da son 106 yılın en sıcak 3'üncü kışının yaşanacağını söyledi.EN SICAK 15 YIL 2000'LERDEN SONRAAdil Tek iklim değişikliğinin kaçınılmaz olarak görüldüğünü söyleyerek, "Sıcaklıkların artması atmosferdeki enerji miktarının da artmasına neden oluyor. Aslında bir küresel iklim değişikliği var. Bunları datalarımızda da rahatlıkla görüyoruz. Kandilli'de yaptığımız ölçümler 100 yılı geçti. 106 yıllık ölçüm periyoduna ulaştık. En sıcak 15 yılın 2000'li yıllardan sonra oluştuğunu görüyoruz. Yükselen bir sıcaklık trendi var" dedi.KAR YAĞIŞI ZAYIF İHTİMALAralık ayı içerisinde Marmara bölgesine kısa süreli kar yağışı beklediklerini kaydeden Tek, "Yüksek sıcaklıkların 2000'li yıllardan sonra 15-16 tanesi bu yıllardan sonraya sıkışmış. Bu sene ılıman bir hava geçti. Kışın ılıman geçeceğini söylemiştik. İklim modellerinin sonuçlarını konuşuyoruz. Marmara'da serin bir hava var Aralık ayı içerisinde. Aralık ayında kar yağışı olasılığı Marmara ve Batı Karadeniz'de gözüküyor. Sıcaklıklar daha sonra mevsim normalleri üzerine çıkıyor. İklim modellerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------Adil Tek ile röportaj-Adil Tek'in DHA muhabirine harita üzerinden sıcaklık eğrilerini anlatması-Tek'in haritayı gösterdiği detay görüntü04.12.2018 - 12.50 Haber Kodu : 181204092========================2- GAZİOSMANPAŞA'DA ARAÇ KUNDAKLAYAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIÇağatay KENARLI/İSTANBUL,Gaziosmanpaşa'da iki aracı el yapımı patlayıcıyla kundaklayan 4 PKK'lı düzenlenen operasyonla yakalandı.İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Kasım'da Gaziosmanpaşa'da iki araca el yapılı patlayıcı atarak kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından kayıtları bulunan 4 kişinin yaptığını belirledi.TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle dün gece Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 7 mermi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.==============================3- İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KAVGA (2)Haber: Şengüler YEŞİL - İSTANBUL DHAİstanbul Adalet Sarayı'nda çıkan kavgada yaralananlar oldu.Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın koridorlarında "cinsel istismar" davası öncesi davalı taraflar arasında kavga çıktı.Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavgaya, güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavga sırasında bazı kişilerin yaralandığı görüldü. Araya girenlerin müdahaleysiyle kavga sona erdi. Taraflar daha sonra duruşma salonuna girdi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.Görüntü Dökümü:-----------Kavgayla ilgili görüntüler04.12.2018 - 10.38 Haber Kodu : 181204037================================4- OYUNCU HAKAN YILMAZ VE EŞİNE OTELDE SALDIRI DAVASISANIK KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: "MEMLEKETİME, VATANIMA LAF OLUNCA TEPKİMİ GÖSTERDİM"Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL,Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Etiler'de bir otelin lobisinden darp edilmeleriyle ilgili davaya devam edildi. Duruşmada müteahhitlik yaptığını söyleyen sanık Denizhan Vural suçlamayı reddederek "Söz konusu devletimiz, vatanımız, bayrağımızsa karşımdaki ünlü olsun, olmasın üzerimize düşeni yaparız. Memleketime, vatanıma laf olunca tepkimi gösterdim" dedi.İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Tehdit", "Basit Yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6 aya kadar hapis talep edilen tutuksuz sanıklar Denizhan Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül katıldı. Şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz ise duruşmaya gelmezken; avukatları Süleyman Canacankatan duruşmada hazır bulundu."MEMLEKETİME, VATANIMA LAF OLUNCA TEPKİMİ GÖSTERDİM"Duruşmada savunmasını yapan sanık Denizhan Vural, müteahhitlik yaptığını ve 20 bin lira aylık geliri olduğunu belirterek "Olay tarihinde diğer sanıklarla birlikte otelin lobisinde toplantı halindeydik. O sırada Hakan Yılmaz otele giriş yaptı. Bizim oturduğumuz kısma yakın yerden geçerken millete, devlete küfür ederek geçmekteydi. Ben de kim bu diye şahsa baktığımda, şahısla göz göze geldik. Bunun üzerine Hakan Yılmaz, benim itiraz ettiğimi düşünerek 'Eğer itiraz ediyorsan, bu sözlerim sana da' tarzında söz sarfetti. Şahsın hem millete, vatana o şekilde küfür etmesi, hem de aynı küfrü bana yöneltmesi nedeniyle konuşmak için yanına gittim. Bunun üzerine şahıs, bana agresif tavırlar sergileyerek el kol hareketleri yaparak üzerime yürüdü. Hatta 'Sizi buraya gömerim' tarzında tehdit içerikli sözler sarfetti. Söz konusu devletimiz, vatanımız, bayrağımızsa karşımdaki ünlü olsun, olmasın üzerimize düşeni yaparız. Kim olduğuna bakmayız. Her Türk evladının üzerine düşeni yaptık. Bu tartışmalar sırasında karşılıklı küfürleşmeler oldu. Ama tehdit olmadı. Olaylar esnasında tartışmanın kavgaya dönmesinden dolayı şikayetçiye fiziki müdahalede bulunmak istedim ama araya girenlerin engellemesi nedeniyle herhangi bir fiziki müdahalem olmadı. Vergi rekortmeni olmuş, binden fazla insanı istihdam eden bir işadamıyım. Memleketime, vatanıma laf olunca tepkimi gösterdim" diye konuştu.BERAATİNİ TALEP ETTİHakan Yılmaz'ın eşini de farketmediğini iddia edien Vural, "Zaten öyle bir şey olduğunu farketsem yanına dahi gitmezdim. Müşteki Hakan Yılmaz'ın hakaret ve tehdit içerir sözlerinden dolayı orada bulunan vazoyu alıp yere atmak istedim. O sırada otel çalışanlarının araya girmesinden dolayı vazo elimden çıkarak müşteki Hakan'ın eşinin kenarından geçti. Yaralama kastım yoktur. Suçsuzum. Beraatimi isterim" dedi. Sanık Vural, Hakan Yılmaz'ın avukatının sorusu üzerine, Hakan Yılmaz'ı dikkatli bakınca medyadan hatırladığını, olaylar sırasında da alkollü olup kendisini duyacak durumda olmadığı için ayağıyla kendisini fark etmesi için hafifçe dokunduğunu belirtti. Mahkeme, olaya ilişkin bir görgü tanığının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.HAKAN YILMAZ VE EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTUÖnceki duruşmada ifadesi alınan şikayetçi Hakan Yılmaz, "Olay tarihinde doğum günü nedeniyle eşim ve arkadaşlarımla eğlendik. Daha sonra eşim ile otelde kalmaya karar verdik. Resepsiyonda işlemler yaptığımız sırada arkamdan bir şahıs geçerken ayağıyla tekme attı. Ben dönüp baktım. Olaya anlam veremedim. Şahsın alkollü olabileceğini veya kaza olabileceğini düşündüm. Tekrar önüme döndüm. Şahıs tekrar yanıma gelerek 'Beni tanıdın mı?' diye sordu. Bende tanımadığımı söyledim. 'Sen beni nasıl tanımazsın' tarzında ısrarlı konuşmaya başladı. Ben tanımadığımı, işlemleri yapmak için müsaade etmesini istedim. İki şahıs daha geldi. Denizhan isimli şahıs 'gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım' tarzında beni çekiştirdi. Erdal isimli şahısla birlikte bana saldırdı. Elleri ve tekme ile vurdu. Deniz Vural bana 'Seni de karını da harcarım' şeklinde tehdit içeren sözler söyleyip küfür etti. Erdal'da sizi harcarız şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Erdal isimli şahıs Deniz'e reis diye hitap ediyordu.Ben sanıklarla başlangıçta herhangi bir polemiğe girmedim. Eşim ile konuşurken ülke değerleri ve siyasi bir parti ile ilgili aşağılayıcı konuşmam veya değerlendirmem olmadı.Sanıklara yönelik de bir siyasi partiyi kastederek herhangi bir konuşmam olmamıştır" diyerek sanıklardan şikayetçi olmuştu. Hakan Yılmaz'ın eşi Elif Yılmaz da üç sanığın eşine saldırdığını söylemişti.Görüntü dökümü:-------------------Denizhan Vural'ın duruşma salonundan çıkması-Olay ile ilgili arşiv görüntüler04.12.2018 - 12.50 Haber Kodu : 181204093_I================================5- CANER ERKİN VE TOLGA ZENGİN İFADE VERDİHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHABeşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Tolga Zengin, 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan olaylı derbi soruşturması kapsamında adliyeye gelerek ifade verdi.Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Caner Erkin, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen derbiye ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Adalet Sarayı'na geldiler. Basın ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında davet edilen futbolcular, sabah saatlerinde adliyeye ayrı ayrı geldi.HEM MÜŞTEKİ HEM DE ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİLERİlk olarak adliyeye gelerek müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Caner Erkin, açıklama yapmadan ayrıldı.Caner Erkin'in ardından adliyeye gelen Tolga Zengin ise ifadesinin ardından olaylı derbiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyledi. Zengin, "Derbiyle ilgili bir kaç şey vardı. Savcı onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla ilgili müşteki, güvenlik görevlisiyle yaşanan olayla ilgili şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Herhangi bir şey olmadığını söyledim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var" dedi. Beşiktaş Futbol A Takımı İdari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin de soruşturma kapsamında müşteki şüpheli sıfatı ile ifade verdi.NE OLMUŞTU?Kadıköy'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Soruşturma kapsamında Şenol Güneş'e de çakmak atılmasıyla ilgili 45 kişi gözaltına alınmış, S.D. ile birlikte 3 kişi tutuklanmış kısa bir süre sonra da serbest bırakılmışlardı.Görüntü Dökümü:----------------------Caner Erkin'in adliyenin koridorunda avukatı ile görüntüsüTolga Zengin'in adliyenin koridorunda görüntüsüTolga Zengin'in kısa açıklaması04.12.2018 - 13.04 Haber Kodu : 181204099_================================6- FUTBOLUN YILDIZLARI AYNI PROJEDE BULUŞTUHaber-Kamera: Uğur DEMİRKIRDI-İbrahim ALİOĞLU, İstanbul DHATürkiye'nin en önemli futbol takımlarını aynı projede buluşturan Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım ile ortak yürüttüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlügü'nün desteğini de alarak "Onların Gözünden Futbol Dünyası" konseptiyle; şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocuklarına yardım eli uzattı. Projede yer alan kulüplerin yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla yapılan özel tanıtım gecesi Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti.Sosyal sorumluluk projesinde şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocukları ile fiziksel ve zihinsel engelli çocukları 5 büyük futbol takımının kulüp başkanları ve teknik direktörleri ile buluştular ve kitleleri peşinden koşturan yıldız futbolcuların antrenmanına gittiler. Tesislerde bir araya gelen çocuklar, statlara da giderek soyunma odasında, saha kenarında ve tribünde onlarla bir araya gelip hem yakından gördüler hem de fotoğraf çektirdiler. Aylarca süren çekimleri tamamlanan projede birbirinden ünlü yıldızlar, çocuklar için farkındalık yaratmak adına önemli bir projeye imza atmış oldular.Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören ve Onların Gözünden Projesi'nin Sahibi Bizce Yapım Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz gecenin ev sahipliğini üstlendi. Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla inşası devam eden Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi'nin tamamlanması için kaynak sağlamak ve şehit ailelerine destek olmak adına gerçekleştirilen projenin tanıtım gecesine; Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri Monik İpekel, Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy'un yanı sıra Proje Koordinatörü Özle Özer, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yöneticiler, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve birbirinden değerli iş insanları katıldı.Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşen projeye, Parla Fine Jewellery, Liv Hospital, Grand Pera Emek Sahnesi, Onur Ateş, Mazlum Çoktin ve Sönmezler Metal, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kulüpler Birliği ve Beyoğlu Belediyesi de destek verdi.SON YARDIMLAR AÇIK ARTIRMA FORSA SATIŞLARI İLE OLDUHayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım işbirliğiyle Onların Gözünden Futbol Dünyası Projesi ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarken yapılan son yardımlara açık artırma forma satışları eklendi. Futbolcuların imzasının bulunduğu formalar 15'er bin TL'ye alıcı buldu. Beşiktaş formasını Necat Gülseven, Fenerbahçe formasını İmam Altınbaş, Galatasaray formasını ise Emir Sarıgül alarak yardımda bulunmuş oldu.REVNA DEMİRÖREN: 2019'UN MART AYINDA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNİ AÇMIŞ OLACAĞIZRevna Demirören gecenin konuklarına seslenereke yaptığı konuşmada, "İhtiyaç sahibi ve engelli bireylerin sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla kurulan derneğimize ışığınızı ve desteğinizi kattığınız için çok teşekkür ederiz. Pek çoğunuzun bildiği gibi Bağcılar'da inşaatı devam eden engelli çocuklarımız için özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi olacak olan binamızın tamamlanması ve bir an önce faaliyete geçebilmesi için çok çalışıyoruz. 2019'un Mart ayında inşallah bunu açmış olacağız. Bu bina burada bulunan pek çok kişinin bağışları ve destekleri Spor Toto eski Genel Müdürümüz ve bugün Gençlik ve Spor Bakanımız olan Sayın Muharrem Kasapoğlu'nun katkılarıyla şu anki haline geldi. Çok büyük bir proje ve gerekli fonda çok büyük. Dolayısıyla etkinliklerimizin gelirini tamamen bu fona aktarmaya devam ediyoruz. Sizlerin nezninde bugünün şerefine derneğimize verdiği destek için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'a, Türkiye Futbol Federasyonu Üst Yönetim Cengiz Zülfikaroğlu'na ve ekibine spor kulüplerimizin değerli başkanlarına, teknik direktörlerine, destek veren futbolcularımıza ve onların fotoğraflarını çeken gençlerimize, derneğimizin tüm yönetim kurulu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu etkinlikte ana sponsorumuz olan Turkcell'e çok teşekkürler ediyorum. Bu özel gecede çocuklarımızın çektiği fotoğraflar satışa sunuldu ve elde edilen gelirle engelli çocuklarımız için inşa ettiğimiz binanın son ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla şehit ailelerimize destek amaçlı kullanılacaktır. Fotoğraflarımızın tümü hayırseverlerimiz tarafından gece daha başlamadan alınmış durumda. Bu değerli fotoğrafları alan değerli isimlere de nezninizde teşekkür etmek istiyorum. Arçelik, Lokman Canpolat, Türk Telekom, Avasya, Mircea Lucescu, Tayfur Havutçu, Damat Tween-Süleyman Orakçıoğlu, Ahmet Kavalcı, Umut Güner, Arkın Tikiç, beın Sports, Huawei, Huawei Eye, Ziraat Bankası sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 32 şehit çocuğumuz 32 fotoğraf çekti ve bunların tamamı geçe başlamadan satıldı. Bugün bizimle burada olan herkese teşekkür eder, hayırlı bir akşam diliyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler" dedi.Sunuculuğunu başarılı televizyoncu Burcu Esmersoy Suyabatmaz'ın üstlendiği gecede sevilen sanatçı Ebru Yaşar da mini bir konser verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Sergiden detaylar-Hazırlanan filmin gösterimi-Polis ailelerinin görüntüleri-Protokolden detaylar-Revna Demirören'in konuşması-Ebru Yaşar'ın şarkı söylemesi-Genel detaylar===========================7- ENGELLERİ KALDIRAN TEKNOLOJİLER FİLANTROPİ SEMİNERİ'NDE TANITILDIHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ Onur MERİÇ, İSTANBULSabancı Vakfı'nın 11 yıldır sivil toplum alanındaki gelişmeleri tartışmaya açmak amacıyla düzenlediği Filantropi Semineri, bu sene "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" temasıyla düzenlendi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, teknoloji ile engelleri kaldıran uygulamalar tanıtıldı.MERDİVEN ÇIKABİLEN TEKERLEKLİ SANDALYESabancı Center'da düzenlenen etkinlikte, katılımcılar farklı engel gruplarına yönelik geliştirilen teknolojilerle tanıştı. Onlardan biri olan merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye yoğun ilgi gördü. İlgi gören bir diğer cihaz ise, görme engelliler için tasarlanan okuyucu apart oldu. "Orcam" adı verilen cihaz hakkında bilgi veren firma temsilcisi 20 Bin'den fazla kullanıcılarının olduğunu belirterek "Bu bir görme cihazı. Yapay zeka yardımıyla görme engellilere, görme bozukluğu olanlara okuma yapabilmeleri için geliştirilen bir cihaz. Herhangi bir metni veya bir kişinin yüzünün fotoğrafını çekiyor ve daha sonra kulağınıza bunun ne olduğu hakkında bilgi veriyor" dedi."GÖZ VE KAFA TAKİP SİSTEMİ İLE BEDENSEL ENGELLİLER ÇOK RAHAT BİLGİSAYAR KULLANABİLİYOR"Etkinlikte tanıtılan bedensel engelliler için tasarlanan göz ve kafa takip sistemi, herhangi bir bilgisayara entegre edilebilen cihaz sayesinde bedensel engelli kullanıcılar, kolay bir şekilde bilgisayar kullanabiliyor. Yerli ve milli üretim olan cihaz hakkında konuşan firma temsilcisi, "Engellilerin ellerini kullanamadıkları durumlarda, gözleri ve kafa hareketleri ile bilgisayarları kullanmalarını sağlıyoruz. Bu vesile ile onlar gözüyle yazdıklarını konuşabiliyor ve çevreleri ile iletişime geçebiliyorlar. Aynı zamanda kullanıcılar bu cihaz sayesinde sosyal medya hesaplarını kullanabiliyor" dedi."ŞU ANA KADAR 100'E YAKIN ROBOT ELİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRDIK"3 boyutlu yazıcılar ile yapılan robot eller de etkinlikte tanıtıldı. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırdıklarını belirten dernek temsilcisi, "Eli olmayan çocuklara, parmak dezenformasyonu olan çocuklara mekanik eller tasarlıyoruz. Tüm bunları da bağışlar yardımıyla gönüllü ve ücretsiz yapıyoruz. 2 bin 500 gönüllümüz var ve ülkemizde tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 100'e yakın robot el taktık. Bir çocuğa yetişkin olana kadar ortalama 25 robot el gerekiyor. Bu bir mekanik sistem. Tamamen kavramaya yönelik geliştirildi. Tamamen tutma hareketini yapıyor. Ama bu bile çocuğun hayatında ciddi bir değişim katıyor. Kullanıcılar bileğini kıvırması ile kavrama hareketini yapabiliyor. Bu sayede ihtiyaç sahipleri, bisiklet tutabilir, yüzmesine kolaylık sağlayabilir ve bardak gibi objeleri çok rahat kavrayabilir" şeklinde konuştu."İŞİTME ENGELLİLER İÇİN DAHA UCUZ BİR AKILLI GÖZLÜK YAPMAK İSTİYORUZ"Üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen akıllı gözlük de etkinlikte yer aldı. Etraftaki mantıksal sesleri işleyerek gözlük ekranına metinsel olarak yansıtan cihaz hakkında bilgi veren üniversite öğrencisi Furkan Meydan, "Biz bu gözlüğü işitme engellilerin derste, tiyatroda ve sinemada duyamadıkları, dudak okuyamadıkları noktalarda çözüm olarak sağlıyoruz. Akıllı gözlük alanında da bunu geliştirip trafiğe çıktıklarında uyarıcıları algılayabilecek sistemler de geliştirmek istiyoruz. Şu an işitme engelliler için geliştirilen cihazlar hem çok pahalı hem de sağlıksız. O yüzden biz öğrenciler olarak bunu geliştirip uygulanabilir olması için çalışıyoruz" dedi.Görüntü dökümü:-------------------------Etkinlikten genel görüntü-Merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye-Orcam'dan detaylar-Orcam hakkında röportaj-Göz takip sistemi-Göz takip sistemi hakkında röportaj-Robot elden detaylarRobot el hakkında röportaj-İşitme engelliler için geliştirilen gözlük-Cihaz hakkında Furkan Meydan ile röportaj04.12.2018 - 13.54 Haber Kodu : 181204114_