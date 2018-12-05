Dha İstanbul Bülteni - 3

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, gazetecinin binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedinin ise parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor. Cinayetle ilgili hem İstanbul'da, hem de Suudi Arabistan'da soruşturma yürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Arşiv görüntüler
05.12.2018 -12.10- Haber Kodu : 181205111
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3- (havadan görüntülerle)
TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Tuzla
'da deri sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi
'nde saat 11.30'da çıkan yangına Orhanlı
, Kartal
, Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Ümraniye
, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli
itfaiye ekipleri 22 araç, 56 personelle müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenlerler tedavi altına alındı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE FABRİKA
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-Yangından görüntüler (alevli)
-Yaralı
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar
DHA FEED
05.12.2018 - 12.22-Haber Kodu : 181205120
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4-SARALLAR'A 2 İLDE OPERASYON: 17 GÖZALTI
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
'Sarallar' olarak bilinen suç örgütünün alt grubuna düzenlenen operasyonda Ümit Saral ve Tufan Saral'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp ve yağma gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği bir suç örgütünü belirleyerek çalışma başlattı. 6 ay boyunca fiziki ve teknik takiple izlenen şüphelilere sabah saatlerinde İstanbul ve Gebze
'de eş zamanlı baskın yapıldı. İddiaya göre liderliğini Ümit Saral ve Tufan Saral'ın yaptığı belirlenen suç örgütüne yapılan operasyonda 17 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
7 TABANCA, 1 AV TÜFEĞİ
Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarda 1'i kurusıkı toplam 7 tabanca, 1 av tüfeği ile değişik çaplarda mermi ve fişek ele geçirildi.
SARALLAR'IN ALT GRUBU
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir alt grup olduğunu ileri sürdü. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi
'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ümit Saral ve Tufan Saral'ın aralarında bulunduğu 17 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen silahlar
05.12.2018 - 13.09-Haber Kodu : 181205136
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5- METEOROJİ'DEN FIRTINA UYARISI
İstanbul DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, Marmara
, Batı Karadeniz
, Ege
ve Batı Akdeniz
'de fırtına beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
-Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın perşembe öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.
-Marmara'da rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir
- Kuzey Ege
'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir
- Güney Ege
'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir
Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.
Görüntü Dökümü:
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-İstanbul'da fırıtınada çekilen görüntüler (arşiv)
05.12.2018 -12.44- Haber Kodu : 181205125 - İstanbul
Cemal Kaşıkçı,DHA,İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:27