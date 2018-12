Dha İstanbul Bülteni - 3

06 Aralık 2018 Perşembe 13:43



FATİH'TE AYAKKABI VE ÇANTA İMALATHANESİNDE YANGINZeki GÜNAL/ İSTANBUL,Fatih Aksaray'da 4 katlı binanın bodrum katında bulunan ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.Aksaray Tiryaki Hasanpaşa sokakta Afrika kökenli kişilerin işlettiği ayakkabı, çanta imalatı ve satışının yapıldığı işyerinde saat 10: 30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak yan taraftaki bir esnaf, hortumla su sıkarak müdahalede bulundu. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Fatih ve Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. 4 katlı binanın bodrum katında, elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında yoğun duman sokağı kapladı. Çevredeki vatandaşlar yoğun dumandan etkilenerek zor anlar yaşadı. Binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak aşağıya indirildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi.Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Müdahale için yoğun dumanın kapladığı işyerine giren itfaiye ekiplerinin çıkışta da zor anlar yaşadığı görüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

OTOGARDA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİHaber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık itibariyle zorunlu hale gelen kış lastiği uygulaması nedeniyle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı.Otogar çıkışında otobüsler durdurularak belge ve lastik kontrolü yaptı. Araçlara takılacak lastiklerin üzerinde M-S harf seri logosunun bulunması gerektiğine ve lastik diş derinliğinin kamyon, çekici,tanker ve otobüslerde 4 mm'den az olmaması gerektiği vurgulandı. Kurallara uymayan otobüs şoförlerine 625 lira ceza kesileceği belirtildi.Uzun süredir bu mesleği iyaptıklarını söyleyen bazı otobüs şoförleri, yollara kış lastikleri takarak çıktıklarını, denetimden memnun olduklarını söylediler."GEÇEN YIL CEZA YAĞDI"2017-2018 Kış tedbirleri boyunca 2017 Aralık ayında 225 araca 140 bin 625 TL, 2018 Ocak-Şubat-Mart aylarında 391 araca 279 bin 565 TL tutarında ceza kesilmişti. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2019'da sona erecek.

ADALET BAKANI GÜL'DEN "İADE TALEBİ" AÇIKLAMASI*Adalet Bakanı Abdulhamit Gül"Türkiye, hiçbir zaman uluslararası hukukun ve mahkeme kararlarının, iade taleplerinin üzerine yatan bir ülke olmamıştır .Bir konuda suçlu varsa Türkiye uluslararası hukukun gereğini yapmıştır, iade etmiştir.""Ama aynı tavrı maalesef hukukun, insan haklarının merkezi olduğunu söyleyen ülkelerden göremiyoruz. Göremiyoruz diye elbette biz hukuktan vazgeçecek değiliz. Biz bu hukukun gereğini ısrarla, taleple yerine getireceğiz"Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu"na katıldı. Bakan Gül programdaki konuşmasında, bütün terör örgütleriyle en aktif mücadeleyi yapan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle hukuk çerçevesinde mücadelesini yapmaktadır. Bu konuda maalesef bazı ülkelerin 'bu terör örgütü benim işime yarar, bu terör örgütü benim işime yaramaz' şeklinde terör örgütüyle mücadelesini siyasi ve kategorik şekilde yaptığını üzülerek görmekteyiz. Bugün dünyanın bir çok yerinde mahkeme kararına rağmen terör örgütlerini Türkiye'nin talebine rağmen, mahkeme kararını yok sayan bir anlayış asla hukuki bir tavır değildir. Bugün bir algı operasyonuyla bu kadar şey söylenen Türkiye, hiçbir zaman uluslararası hukukun ve mahkeme kararlarının, iade taleplerinin üzerine yatan bir ülke olmamıştır. Bir konuda suçlu varsa Türkiye uluslararası hukukun gereğini yapmıştır, iade etmiştir. Ama aynı tavrı maalesef hukukun, insan haklarının merkezi olduğunu söyleyen ülkelerden göremiyoruz. Göremiyoruz diye elbette biz hukuktan vazgeçecek değiliz. Biz bu hukukun gereğini ısrarla, taleple yerine getireceğiz" dedi.BAKAN KÜÇÜK KIZIN ELİNİ ÖPTÜİstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan'ın da katıldığı programda, insan hakları konusunda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Bakan Gül, İnsan Hakları konulu resim yarışmasında ilkokullar arasında birincilik ödülünü almak üzere sahneye çıkan Züleyha Ebrar Bektaş'ın elini öptü. Bakan Gül ardından küçük kıza ödülünü verdi.

ANADOLU ADALET SARAYININ ÖNÜNDE SİLAHLI YARALAMAGÜVENLİK GÖREVLİSİ TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI VURDUHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAKartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiye kapısının önünde duran bir aracın içinde adliyede görevli güvenlik görevlisi, yine adliyede görevli başka bir güvenlik görevlisini silahla yaraladı.ARACIN İÇİNDEN SİLAHLA VURARAK YARALADISaat 07.40 sıralarında meydana gelen olayda aracın içinde bulunan adliyede görevli güvenlik personeli İ.Ö. ile T.B. arasında tartışma çıktığı, T.B.'nin İ.Ö.'yü silahla vurarak yaraladı. Meslektaşı tarafından bacağından vurulan İ.Ö., Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Olay yerinden kaçan güvenlik görevlisi T.B. bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. T.B.'nin Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü, olayda kullanılan silahın da ele geçirildiği öğrenildi.

TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVİ SOYUYORMUŞHaber: Çağatay KENARLI-Kamera: İstanbul DHAAtaşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan evinden 2 ay içinde para ve değerli eşyalarının eksildiğini fark eden ev sahibi Melek Neslihan U., bunların toplam değerinin 400 bin lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Evine temizliğe gelen kadından şüphelendiğini polis ekiplerine bildiren Melek Neslihan U.'nun şikayeti üzerine polis temizlikçi kadını takibe aldı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta evi temizlikten sonra, evden ayrılan F.A.'yı durdurarak üst araması yaptı. Polis ekipleri F.A.'nın üstünde ve elindeki poşette yaptığı aramalarda da 40 bin lira, Melek Neslihan U.'ya ait banka kartı, 3 bin 800 lira değerinde bir cüzdan, yaklaşık 15 bin lira değerinde ziynet eşyası, 2 bin 500 lira değerindeki güneş gözlüğü ve gümüş mumluk ve aksesuarlar ele geçirdi. Polis şüpheli F.A.'yı gözaltına alarak Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.SUÇLAMALARI KABUL ETTİEmniyetteki işlemleri tamamlanan F.A.'nın, kendisine yönelitilen suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. F.A. önceki gün Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheli temizlikçi kadın adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TÜRK KIZILAY'I 150 YAŞINDA*Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık"150. yıl projelerimizle, Türk Kızılay'ın gelir ve bağış kaynaklarını artırmak ve bu kaynakları sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Konferansımızda İnsani Yardım Ekosistemi, İnsani Yardımda Medyanın Rolü, Değişen İnsani Yardım Mimarisi, Dijital Değişim ve Finansman konularını ele alıyor, küresel insani yardım sektöründe oluşan reform ihtiyacına vurgu yapıyoruz""Hedefimiz 100 milyon insana ulaşmak ama bu sayının çok altındayız. İstatisliğe baktığımızda geride bıraktığımız 10 milyonlar var. 10 milyonlar hiçbir yardım alamadan yaşamaya çalışıyor. 2017'de 300 bin çocuk, evini barkını geride bırakarak kendine bir gelecek aramak içinde yurt dışına çıktı. Bu 2002'deki sayının 5 katı.""Geçtiğimiz 31 ayda 29 bin insan Akdeniz'de boğulmaktan kurtarılmasına vesile olan gemi ne yazık ki tutuklu"Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK -İbrahim MAŞE, İSTANBUL,Türk kızılay'ı kuruluşunun 150'inci yılı kapsamında "Kızılay Talks" konferansı düzenledi. Konferansın içeriği hakkında basın açıklaması yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyadaki sığınmacıların ve Yemen'de yaşanan insanlık sorunlarına değindi, Dünyada 137 milyonda fazla insanın bir başkasının yardımı olmadan yaşayamadığını belirten Kınık "Tek bir insanın dahi ölmesine izin vermeyiz. Sesimizi yükseltiriz ve arıza çıkarırız. Tek bir insanı korumak, insanlığı korumaktır. Biz buna inanıyoruz" dedi.Türk Kızılay 150. yılını, ulusal ve uluslararası bir dizi etkinlikle kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Beşiktaş'ta bir otelde "Kızılay Talksö konferansı yapıldı. Konferansa Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Temsilcisi Mette Petersan ve Operasyonlar ve Ortaklıklar Koordinasyon Bölümü Başkanı Katy Attfield katıldı. Toplantıda ilk sözü alan Kınık,"Bütün bilgi birikimimizi ve imkanlarımızı insani yardım projelerine aktarıyoruz. Bu nedenle 150. yıl projelerimizle, Türk Kızılay'ın gelir ve bağış kaynaklarını artırmak ve bu kaynakları sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Konferansımızda İnsani Yardım Eko sistemi, İnsani yardımda medyanın rolü, Değişen İnsani Yardım Mimarisi, Dijital Değişim ve Finansman konularını ele alıyor, küresel insani yardım sektöründe oluşan reform ihtiyacına vurgu yapıyoruz" ifadelerini kullandı."GERİDE BIRAKTIĞIMIZ 10 MİLYONLAR VAR"Dünyada 137 milyon insanın bir başkasının yardımı olmadan yaşayamayacak durumda olduğuna dikkat çeken Kınık, şöyle konuştu: "Biz aslında bu yaklaşık 140 milyona yardım etmek için çalışan aktörleriz. Bizlerin bir deyişi vardır. "Geride asla kimseyi bırakmaö Ancak bu ekosistemin finansal yapısı, savaşların durdurulamaması gibi faktörler var. Hedefimiz 100 milyon insana ulaşmak ama bu sayının çok altındayız. İstatistiğe baktığımızda geride bıraktığımız 10 milyonlar var. 10 milyonlar hiçbir yardım alamadan yaşamaya çalışıyor. 2017'de 300 bin çocuk, evini barkını geride bırakarak kendine bir gelecek aramak için de yurt dışına çıktı. Bu 2002'deki sayının 5 katı. Ama bugün karşılaştığımıza acıtan gerçek şu ki, bugün orta Akdeniz'de arama kurtarma çalışmalarına izin verilmiyor. Son gemi, İspanya'da tutuklu bulunuyor. Geçtiğimiz 31 ayda 29 bin insanın Akdeniz'de boğulmaktan kurtarılmasına vesile olan gemi ne yazık ki tutuklu. Biz insani yardım sektör temsilcileri olarak 'illegal bir insan yoktur' diyoruz. Evini ölüm korkusuyla terk etmiş olan insan vardır. Bu her devletin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde üstüne düşen vazifedir, bir lütuf değildir. Tek bir insanın dahi ölmesine izin vermeyiz. Sesimizi yükseltiriz ve arıza çıkarırız. Tek bir insanı korumak, insanlığı korumaktır. Biz buna inanıyoruz.""YEMEN'DE 13 MİLYON İNSAN YARDIMA MUHTAÇ"Yemen'deki duruma dikkat çeken Kınık, "Yemen dünyanın en fakir 3 ülkesinden biri. Arap baharından sonra yaşanan askeri müdahale, açlık ve kıtlığın buluşması 13 milyon insan yardıma muhtaç, kolera salgını var. Anneler aç olan çocuklarına yaprak yediriyor. Oradaki insanlar günde tek öğün yemek yiyor. Her gün onlarca çocuk insan açlıktan ölüyor. Biz Yemen'de bulunuyoruz ve elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Ancak bazı limanların kapalı olmasından dolayı yardımlarımızı ulaştırmakta zorlanıyoruz. Şu an kampanyamız devam ediyor Bu kampanaya çok sayıda destek var. 15 bin ton gıda, bin TIR insani yardımı Yemen'e ulaştırdık. Halen arkadaşlarımız insani yardım malzemelerini dağıtıyor ama yine de yeterli değil. Bunların artması gerekiyor" dedi.Daha sonra söz alan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Temsilcisi Mette Petersan ve Operasyonlar ve Ortaklıklar Koordinasyon Bölümü Başkanı Katy Attfield, yaptıkları konuşmalarda Türkiye'nin Suriye'deki olaylar ve sonrasında Türkiye'ye gelen sığınmacılara gösterdiği misafirperverliğine dikkat çekti.