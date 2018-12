Dha İstanbul Bülteni - 3

07 Aralık 2018 Cuma 12:48



(ÖZEL)1- BEYOĞLU'NDA YANGIN: 2 ÖLÜMetruk binadaki yangını söndüren itfaiye ekibi, 2 kişinin yanmış cesediyle karşılaştı.Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Beyoğlu'nda, metruk bir binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, iki kişinin cesediyle karşılaştı. Üzerlerinden kimlikleri çıkmayan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olay, Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta saat 08.15 sıralarında meydana geldi. 3 katlı metruk binanın giriş katında alevler yükseldiğini fark eden sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi.İtfaiye ekipleri, bir oda içerisinde çıktığı öğrenilen yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, soğutma çalışması sırasında iki kişinin yanmış cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, cesetlerin iki erkeğe ait olduğu tespit edildi. Polis, üzerlerinden kimlikleri çıkmayan kişilerin, ısınmak için ateş yaktıkları ve uyurken dumandan etkilenerek boğulmuş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor. Yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için iki ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahkeme, sanıklar Emre Yılmaz ve Halil İbrahim Şenol'u "Kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar diğer suçlarda 10 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi.İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Halil İbrahim Şenol ve Emre Yılmaz getirildi. Şehit polis Anıl Kaan Aybek'in babası Çetin Aybek, annesi Hülya Aybek de duruşmada hazır bulundu.SON SAVUNMALARINDA "PİŞMANIZ" DEDİLERDuruşmada son savunması sorulan sanık Emre Yılmaz, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Sarhoştum, uyuyordum. Polis olduklarını bilmeden ateş ettim. Yakınlarından özür diliyorum" dedi. Sanık Halil İbrahim Şenol da pişman olduğunu belirterek "Yakalandığımız ana kadar polisin vurulduğunu bilmiyorduk. Bilseydik teslim olurduk" diye konuştu.İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSMahkeme heyeti, sanıklar Emre Yılmaz ve Halil İbrahim Şenol "Kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Sanıklar Yılmaz ve Şenol ayrıca "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis 2 bin 400 TL adli para cezası, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, "Hakaret" suçundan da 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Heyet, bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.BİR SANIĞA TÜM SUÇLARDAN BERAATSanık Cem Engin Dere'nin ise "Kasten nitelikli öldürme", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Hakaret", "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Sanık Dere hakkındaki yurtdışına çıkamama tedbirinin karar kesinleşinceye kadar devamına da hükmedildi.İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Eylül 2017'de, saat 23.50 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memurları ve çarşı mahalle bekçileri tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 Sokak içerisinde yol kontrolü yapıldığı sırada sanıkların içinde bulunduğu aracın durdurulduğu, ancak aracın hızlanarak uzaklaştığı belirtiliyordu. Bunun üzerine emniyet görevlilerinin birkaç kez dur ihtarında bulunarak ateş ettikleri, aracın hızlandığı ve şoför mahallinin yan tarafından hedef gözetilerek ateş edildiği ifade ediliyordu. Ekip arkadaşlarıyla kovalamacaya katılan polis memuru Anıl Kaan Aybek'in alnından aldığı tek kurşunla vurularak kaldırıldığı hastanede öldüğü anlatılıyordu. Sanıklar Emre Yılmaz, Halil İbrahim Şenol ve Cem Engin Dere'nin "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu. Sanıklardan Emre Yılmaz ve Halil İbrahim Şenol hakkında "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Hakaret" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından ayrıca 3 yıl 9 yıl 10 aya kadar hapisleri; sanık Cem Engin Dere için ise 2 yıldan 6 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyordu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy, Kağıthane, Şişli, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de geçtiğimiz hafta düzenledikleri 7 ayrı operasyonda, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.SİLAH DEPOSU GİBİ TAMİRHANEŞişli'de bir otomobil tamirhanesinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine Narkotik polisleri yaptığı baskında iş yerinde bulunan 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi tamirhanede 25 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kalaşnikof tüfek ve çelik yelek ele geçirdi.UYUŞTURUCUYU MASA ÖRTÜLERİNE EMDİRMİŞLERNarkotik Polislerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir başka operasyonda Kanada'ya yollanmak istenen 4 masa örtüsünün astarına emdirilmiş 6 kilo 70 gram afyon sakızı ele geçirildi.CEVİZLİ SUCUK VE KAYISI PESTİLİ YERİNE AFYON SAKIZINarkotik polisleri Başakşehir'de bir kargo firmasına düzenlediği 2 farklı operasyonda ise Belçika ve Kanada'ya yollanan kayısı pestili ve cevizli sucuk içerisinde uyuşturucu madde gizlendiğini belirledi. Polis ekipleri kayısı pestili ve cevizli sucuklarda yaptığı incelemede toplam 11 kilo 60 gram afyon sakızı ele geçirildi.8 TUTUKLU, 6 ADLİ KONTROLVatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2017 VE 2018 YILI KARŞILAŞTIRMALI İSTATİSTİĞİÖte yandan 2018 yılı Aralık ayına kadar 43 bin 601 olaya müdahale edilip, 60 bin 227 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5 bin 452 kişi tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 9 ton 65 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 513 bin 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.2017 yılının aynı döneminde ise 30 bin 119 olaya müdahale edilip, 42 bin 365 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden ise 4 bin 695'i tutuklanmıştı. Operasyonlar kapsamında 8 ton 492 kilo uyuşturucu madde ile, 5 milyon 760 bin 565 uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Otobüse tutunarak, yolda ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenliler bir süre sonra gözden kayboldu.Görüntü Dökümü:-----------------------İETT otobüsüne tutunarak giden patenciler07.12.2018 - 11.00 - Haber Kodu : 181207044=====================5- BATTAL İLGEZDİ'YE HELİKOPTER PİSTİ DAVASINDAN BERAATHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAİçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve 6 belediye yöneticisi hakkında, "Belediye envanterinde helikopter olmamasına rağmen belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti yaptırmak, Belediye Encümeni kararı ile bu pisti Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kullanımına ücretsiz bırakmak" suretiyle, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan açılan davada beraat kararı verildi.İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklardan Sadık Semih Kayhan ile sanıkların avukatları katıldı.Tüm sanıkların Avukatı İnan Bektaş, iddianameye konu tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. Avukat Bektaş tüm sanıkların beraatlerine karar verilmesini istedi.Söz alan sanıkların diğer avukatları, davaya konu helikopter pistinin İstanbul Valiliği'nin kayıtlarına geçtiğini, mevcut yerde AFET Koordinasyon Merkezi bulunduğunu, kamu zararı oluşmadığını, helikopter pistinin iddia edildiği gibi tek bir firmaya değil, bakanlıklar dahil başka kurumlara da kullandırıldığını, karşılığında da ecrimisil alındığını belirterek, müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istediler. Son sözü sorulan sanık Sadık Semih Kayhan, helikopter pistinin 6 hastanenin bulunduğu bölgeye kurulduğunu belirterek, "Olası bir depremde kullanılacak uygun bir yer lazımdı. Bu nedenle bahsedilen yer seçildi. Bir şirkete fayda sağlamak için orası seçilmedi. ve bir firma kullanmadı, başka kurumlar da kullandı. Ecrimisil bedeli de alındı. Beraatimi istiyorum" dedi.TÜM SANIKLARIN BERAATİNE KARAR VERİLDİHakim, suç unsuru oluşmadığı gerekçesi ile bütün sanıkların beraatine karar verdi.2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDUİddianamede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, olay tarihinde belediye başkan yardımcıları olarak görev yapan Sadık Semih Kayhan, Hüseyin Hışman ve Gül Coşkun ile olay tarihinde yapı kontrol müdürü olarak görev yapan Leyla Bölen, Cenan Arslan ve Mehmet Ali Düzova'nın, "Belediye envanterinde helikopter olmamasına rağmen belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti yaptırmak, Belediye Encümeni kararı ile bu pisti Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun ücretsiz olarak kullanımına bırakmak" suretiyle, "Görevi kötüye kullanmak" suçunu işledikleri iddia ediliyordu. İddianamede sanıkların, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.============================6- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA SÜT ÜRETİMİHaber: Buse ÖZEL-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Türkiye'de ilk defa öğrencilerin katılımıyla süt ve dondurma üretimine başladı. Tamamen doğal, yağı azaltılmadan ve denetimli bir şekilde üretim yapılan fakültede günde 700 litre sütün yanı sıra dondurma üretimi de gerçekleştiriliyor.Üretilen ürünler şimdilik yalnızca fakülte bünyesinde satılırken, isteyenler kampüs içindeki satış noktasından alım gerçekleştirebiliyor. Dün açılışı gerçekleştirilen tesiste üretilen süt ve dondurmanın patenti de alındı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, şu anda sadece süt ve dondurma üretimi gerçekleştirdiklerini ancak ilerleyen zamanlarda ürün çeşitlendirmesini ve pazarlamasını yapmayı hedeflediklerini belirtti.İSTEYEN VATANDAŞLAR FAKÜLTE İÇİNDEN SATIN ALABİLİYORProf. Dr. Aydın şu anda sadece eğitim amaçlı üretim yaptıklarını ancak zaman içerisinde ticari girişimlerde de bulunmayı planladıklarını belirtti ve şunları söyledi:"Türkiye'de ilk kez bir veterinerlik fakültesi bünyesinde bulunan hayvanlardan üretilmiş doğal süt ve süt ürünlerini üretmeye başladık. Burada pastörize süt ve dondurma üretiliyor. Bu dondurmanın içinde hiçbir katkı maddesi yok ve tamamen doğal. Bu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nin kendi bünyesinde yapmış olduğu tesiste ürettiği bir dondurma ve süt ürünü. Ürünlerin ilerleyen dönemde belki dışarıdaki satış noktalarına da ulaşması mümkün olabilecek ancak şu aşamada sadece İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi içerisindeki satış noktasından satışını gerçekleştiriyoruz. Burada hem kendi hayvanlarımızın ürünlerini halkımıza yansıtırken aynı zamanda da öğrencilerimizin de burada ürünlerin üretim süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olması ve bu konudaki araştırmaları-geliştirmeleri açısından bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu konuda emeği geçmiş tüm hocalarımıza da teşekkür ediyorum."GÜNDE 700 LİTRE SÜT ÜRETİLİYORİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı ise üretilen sütün patentini aldıklarını belirtti ve tesis ile ilgili şunları söyledi: "Yaklaşık 1 sene önce tesiste üretim için çalışmalara başladık. Günde yaklaşık 700 litre süt üretiliyor fakülte bünyesinde. Bunların bir kısmı pastörizasyona tabi tutularak satışa sunuluyor. Piyasadan çok daha uygun fiyata satılıyor ve hiçbir işleme tabi tutulmuyor. Burada üretilen sütlerin yağı alınmadan, kuru maddesi azaltılmadan direk sahaya sunuluyor."Prof. Dr. Güven Kaşıkçı süt üretilirken ısısının kontrol edildiği, süt tankından hiçbir şekilde el değmeden üretim tankına nakledildiğini ve antibiyotik kalıntısı gibi kalıntıların denetlendikten sonra paketlendiğini belirtti. Tesiste sadece 3 kişi her gün 700 litre süt üretimi gerçekleştiriyor.
HAFTA İÇİ HER GÜN KAMPÜS İÇİNDEKİ SATIŞ NOKTASINDAN ALINABİLİYOR
Tesis hakkında bilgiler veren Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Kahraman ise hafta içi her gün kampüs içerisindeki satış noktasından süt ve dondurmanın satın alınabildiğini söyledi.