Dha İstanbul Bülteni - 3

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:02



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:02

(ÖZEL)1- DERBİ SONRASI ÖLDÜREN SALDIRIKızının doğum gününü kutladı, derbiyi izlemeye gitti. Gol sevinci sonrası çıkan tartışma maç bitiminde kavgaya dönüştü.Restoran sahibi ve yanındakilerin saldırısına uğrayan 36 yaşındaki Mehmet Tutulkan'ın başına demir çubukla defalarca vuruldu.Ağır yaralanan Tutulkan, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.Tutulkan'ın ölümüne neden olan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHAİstanbul'da geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini restoranda izleyen Beşiktaş taraftarı 4 kişi maç sonu çıkan kavgada yaralandı. Restoran sahibi ve yanındakiler tarafından kafasına vurulan demir çubukla ağır yaralanan Mehmet Tutulkan (36) bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay geçtiğimiz Pazar günü Maltepe Küçükyalı'da bulunan bir restoranda meydana geldi. Mehmet Tutulkan ve 3 arkadaşı, Beşiktaş -Galatasaray derbisini izlemek buraya geldi. İddiaya göre Beşiktaş taraftarlarının gol sevinci sonrası restoranda tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından restoranda bulunan diğer kişilerin araya girmesiyle ortam yumuşadı. Maç bitiminde restorandan ayrılan Tutulkan ve arkadaşları, kapı önünde saldırıya uğradı. Restoran sahibi Serhan A. ve yanındakiler, Mehmet Tutulkan ile 3 arkadaşına saldırdı. Tutulkan restoran önündeki demir çubuğu alarak kendini korumaya çalıştı. Ancak elindeki çubuğu alan kişiler, Tutulkan'ın başına defalarca vurdu. Olayda yaralanan 4 kişi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ağır şekilde yaralanan Mehmet Tutulkan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 5 gündür yaşam mücadelesi veren bir çocuk babası Tutulkan hayatını kaybetti. Mehmet Tutulkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDIOlay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 kişiden restoran sahibi Serhan A., tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDIRestoran dışındaki kavga çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde elindeki demir çubuk alınan Mehmet Tutulkan'ın darp edildiği görülüyor.OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIHayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan, yaşanan olaydan 4 saat önce 5 yaşındaki kızına sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Evde ailesiyle küçük kızının doğum gününü kutlayan Tutulkan'ın son anları cep kamerasıyla görüntülendi.ACILI BABA KONUŞTUMehmet Tutulkan'ın babası Metin Tutulkan, "Gol atıldığında yüksek sesle konuşmalar oluyor. Bunlar 4 arkadaşlar. Onlardan özür diliyorlar. 'Hakkınızı helal edin, rahatsız etmiş olabiliriz' diyorlar. Bunun üstüne hesaplarını ödüyorlar, dışarı çıkıyorlar. Nedendir bilmiyorum, demir sopalarla saldırıyorlar" dedi.Görüntü Dökümü-------------Kavganın görüntüsü (güvenlik kamerası) (Tutulkan ikinci görüntüde yere düşen kişi)-Olayın yaşandığı restoran-Ölen taraftarın tedavi gördüğü hastane-Baba ile röp-Doğum gününde çekilen görüntü-Ölen taraftarın fotoğraflarıGenel ve detay==========================2- DERBİ SONRASI ÇIKAN KAVGA: MEHMET TUTULKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ Galatasaray maçını restoranda arkadaşlarıyla izleyen Mehmet Tutulkan maç sonu çıkan kavgada restoran sahibi ve müşteriler tarafından linç edildi. Tedavi gördüğü hastaneden hayatın kaybeden Beşiktaş taraftarı Tutulkan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Mehmet Tutulkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Altıntepe Kılavuz Çayırı camine getirildi. Eşi Arife Tutulkan tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken anne Yeter Tutulkan oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Taziyeleri kabul eden baba Metin Tutulkan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Tutulkan'ın cenazesi öğle namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük mezarlığında toprağa verildi.OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDIOlay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 kişiden restoran sahibi Serhan A tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.LİNÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDIRestoran dışında Beşiktaşlı taraftarların linç edilmesi çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Mehmet Tutulkan'ın Demir sopalarla darp edildiği görülüyor.OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIHayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan, yaşanan olaydan 4 saat önce kızına sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Evde ailesiyle küçük kızının doğum gününü kutlayan Tutulkan'ın olduğu son cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.Görüntü Dökümü----------------------Olay yerinden görüntüKapalı olan restoranBir esnaf ile röpCenazeden görüntüEşi Arife Tutulkan'ın tabuta sarılarak ağlamasıAnnenin fotoğrafa sarılarak ağlamasıBabanın taziyeleri kabul etmesiCenazeye gelenlerle röpCenaze namazını kılınmasıCenazenin araca konmasıEşinin tabuta dokunmaya çalışması(siyah başörtülüGenel ve detay görüntüler08.12.2018 - 14.28 Haber Kodu : 181208096====================================3 - SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLEN TAKSİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAracında uğradığı silahlı saldırı sonucu önceki gün hayatını kaybeden taksici Nihat Elçi için cenaze töreni düzenlendi. Taksiciler arkadaşlarının cenazesine araçlarına bağladıkları siyah kurdelelerle ve korna çalarak katıldılar.Çağatay KENARLI/ İstanbul, - BAYRAMPAŞA'da 28 Kasım'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybeden taksici Nihat Elçi (22) için cenaze töreni düzenlendi.Taksici meslektaşları Elçi'nin cenazesi için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'ne araçlarıyla kornalara basarak gruplar halinde geldi. Taksi sürücüleri araçlarının aynalarına ve ön kaputuna siyah kurdele bağlayarak silahlı saldırıyı protesto etti. Öğle namazının ardından taksici Nihat Elçi için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına CHP Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP eski milletvekili ve eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Elçi'nin akrabaları ve meslektaşları katıldı. Elçi'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Çakmaklı Köyü mezarlığına defnedildi. Öte yandan Elçi'nin ailesinin, evlatlarının organlarını bağışlayarak 4 kişiye hayat verdiği öğrenildi.Görüntü Dökümü------------Taksilerin gelişi-Taksilere bağlanmış kurdeleler-Taksicilerin kornalara basması-Cenazeye katılanlar-Milletvekili Zeybek'in görüntüsü-Süleyman Çelebinin görüntüsü-Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü-Cenaze namazı-Helallik alınması-Tabutun taşınması-Tabutun cenaze aracındaki görüntüsü-Genel ve detaylar08.12.2018 - 14.08 Haber Kodu : 181208087===================================4- BAKAN DÖNMEZ: İKİNCİ SONDAJ GEMİMİZİN OCAK AYI SONUNDA AKDENİZ'DE OLMASINI BEKLİYORUZ (2)Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İstanbul, - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin programında yaptığı konuşmasında, "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz" dedi.Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.Geçen ay Artvin ve Şırnak'a da gaz ulaştırılmasıyla 80 ile gaz götürüldüğünü aktaran Bakan Dönmez, böylece 15 milyon abonenin gazla buluştuğu ve şu anda nüfusun yüzde 62'sinin bu yakıtı kullandığı söyledi. Bakan Dönmez, "Yılbaşı itibarıyla Hakkari'ye de gidecek ve 81 ilin tamamına bu çağdaş yakıtı ulaştırmış olacağız" diye konuştu.Dönmez, Oruç Reis sismik arama gemisinin Karadeniz'de ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Akdeniz'de çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Bakan Dönmez, "Fatih sondaj gemimizle de derin denizlerde ilk sondajımıza başladık. Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz. Bu gemimizle de yine hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sondajlarımıza devam edeceğiz. Mersin açıklarında da sığ denizdeki sondaj çalışmamız devam ediyor. İnşallah buralarda varsa bulma gayretiyle çabamız devam edecek" diye konuştu.Dönmez, "Nitekim, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir projenin hayata geçemediğini görürsünüz. Nabucco'nun çöküşünde bu gerçeği tüm dünya bir kez daha gördü. Ancak, bu tip anlamsız ve jeopolitiği yok sayan adımlar durmaksızın devam ediyor. Bu rüyaların peşine düşenlere bir kez daha şunu hatırlatmak isterim ki bu bölgede Türkiye'nin istemediği hiçbir enerji projesi hayata geçemez. Türkiye'yi enerji teknolojilerinde de merkez yapmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:------------Bakan Dönmez'in açıklamaları================================5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEKTUP TELEFONUİstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen bir mektubu okuduktan sonra makam aracından telefon ederek sorunla ilgili bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine verilen mektuplarla yakından ilgileniyor. Erdoğan o mektuplardan birini makam aracıyla ilerlerken ilgilendi. Erdoğan, mektubu yazan kişiye arayarak son durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki kişiye, verilen 2 mektubu da okuduğunu belirtiyor. Aylin adlı kişiyle konuşan Erdoğan'ın "burs" hakkında bilgi aldığı duyuluyor.Görüntü Dökümü;----------Erdoğan'ın makam aracındaki konuşması=========================6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 12 MİLYON LİRA DEĞERİNDE GERGEDAN BOYNUZU ELE GEÇİRİLDİİstanbul - İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda, Vietnam uyruklu yolcunun bagajında, ticareti yasak olan yaklaşık 12 milyon lira değerinde 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Varış Öncesi Yolcu Programı ile Türkiye'yi aktarma noktası olarak kullanan transit yolcular, kamu güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında analize tabi tutuldu. Risk kriterlerini taşıyan Vietnam uyruklu yolcunun seyahat geçmişine ilişkin bilgiler, İstihbarat Bilgi Sistemi'ne girildi. Mozambik'ten gelip, İstanbul Atatürk Havalimanı'nı aktarma noktası olarak kullanarak Vietnam'a gideceği belirlenen yolcu, havalimanında kontrole alındı. Şüphelinin bagajında yapılan aramada, yaklaşık 12 milyon lira değerinde, 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CITES) kapsamında yer alan ve ticareti yasak olan gergedan boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Görüntü Dökümü;:--------------Ele geçirilen gergedan boynuzları=====================================7- KURTULMUŞ: İNSANLIK TARİHİNDE BÖYLE BİR ADALETSİZLİK OLMAMIŞTIHaber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/ Onur MERİÇ/İSTANBUL İSTANBUL'da düzenlenen 10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bugün Akdeniz'de, Ege'de yaşadığımız sonu belli olmayan düzensiz göçmen maceralarındaki en temel sorunlardan birisi gelir dağılımı adaletsizliğidir. Bu çerçevede önümüzdeki 10 yılın temel sorunu ne din, ne mezhep çatışmaları, ne de medeniyetler arasındaki kavgadır. Zengin Kuzey ile yoksul Güney'in çatışması olacaktır" dedi.İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu başladı. İki gün sürecek sempozyumda 12 ülkeden 400 katılımcıyı bir araya geldi. Sempozyuma AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati'yle birlikte çok sayıda davetli katıldı.GELİR DAĞILIMI ADALETSİZAK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş dünyada gelir dağılımında her geçen gün artan bir adaletsizlik olduğunu söyleyerek, "Dünya'nın yüzde 1'i toplam servetin yüzde 50'sine sahip. Dünyanın yüzde 70'i toplam zenginliğin yüzde 3'üne sahiptir. İnsanlık tarihinde böyle bir adaletsizlik olmamıştı" dedi. Kurtulmuş, "Afrika'nın Asya'nın çaresiz yoksul ve hiçbir gelecek beklentisi olmadan milyonlarca yoksul çareyi zengin kuzey dünyasına gitmekte buluyor. Birçok sorunun altındaki temel ekonomik problem küresel gelir dağılımındaki adaletsizliktir" diye konuştu.PARASAL SİSTEM ÇATIRDIYORÜlkelerin kendi para birimleriyle ticaret yapması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "2. Dünya savaşı sonucu oluşmuş olan küresel, parasal sistemin bugün itibariyle çatırdadığını görüyoruz" dedi.Parayı elinde bulunduran güçlerin gelir dağılımında adaletsizlik yarattığını söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye, Rusya, İran Çin ve diğer gelişmekte olan ülkeler kendi ticaretlerini milli para birimleri üzerinden yaparlarsa içi boşalmış olan ABD dolarına bağımlılığını da ciddi ölçüde ortadan kaldıracaktır" diye konuştu.ALTINA DAYALI PARA ÖNERİSİDünyada artık altına dayalı yeni bir para biriminin tartışılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu lafı birilerinin söylemesi lazım. Bunun konuşulması gereğini Erdoğan'ın dünya kamuoyuna mal etmiş olduğu düşüncedir. Türkiye bu konuyu uluslararası gündemde tutmaya devam edecektir" dedi."SIK DOKULU ZULÜM MAKİNESİ İNŞA ETTİLER"Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, dünyada gücü elinde bulunduranların zulüm makineleri tesis ettiğini söyleyerek, "İslam bilindiği üzere adalettir. Ne yazık ki dünyada gücü elinde bulunduranlar kendi bekaları için sık dokulu zulüm mekanizmaları tesis etmişlerdir. Dünya sisteminin güvencesi faizdir. İktisadi alanı kontrol eden mekanizmalarda faizin kurumsallaşmış olması vardır. Faiz eliyle sermayenin tek elde teneffüs edişiyle mücadele etmeden hak ve adalet tesis edilemez" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Numan Kurtulmuş'un salona gelmesiSalondan görüntüKurtulmuş'un konuşmasıKasapoğlu'nun konuşması-Nebati'nin konuşması=================================