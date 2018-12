Dha İstanbul Bülteni - 3

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:47



15 Aralık 2018 Cumartesi 14:47

DH AİSTANBUL BÜLTENİ - 3(Aktüel görüntüyle )1- ŞEHİT ÜSTEĞMEN MUHAMMED ALİ KALO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHaber- Kamera: Gökhan ÇELİK -Alper KORKMAZ- Harun UYANIK/İSTANBULAfrin,Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 25 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo son yolcuğuna uğurlandı.Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo için Ataköy 5'inci Kısım Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene başta şehidin 7 aylık hamile eşi Yasemin Kalo, babası Abubekir Kalo, Annesi Gülay Kalo ve kardeşleri olmak üzere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile çok sayıda asker ve yakını katıldı.Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun Türk Bayrağına sarılı naaşı öğle saatlerinde camiye getirildi. Aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin yakınları tören öncesi tabutun başına gelerek, dua etti. Şehidin eşi Yasemin Kalo'nun güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şehit üsteğmen için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'dan helallik alındı. Namazın ardından şehidin cenazesi askeri törenle top arabasına konuldu. Şehit üsteğmen Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.Görüntü dökümü:------------------------Şehit naaşının askeri törenle camiye getirilişi-Şehit naaşının musalla taşına konuluşu-Askerlerin şehit naaşı başına nöbeti-Ailenin şehit naaşına gelişi-Eşi Yasemin Kalo'nun naaşa sarılışı-Ailenin naaşa sarılışı-Cenazeye katılan protokolden ayrıntılar-Cenaze namazının kılınması-Naaşın askeri törenle top arabasına konulması-Naaşın Edirnekapı Şehitliği'ne götürülmesi15.12.2018 -13.18- Haber Kodu : 18121509115.12.2018 -14.03- Haber Kodu : 181215104==========================2 - ARNAVUTKÖY'DE CAN PAZARI KAMERADAArnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yoğun duman yan binaya dolunca çok sayıda kişi mahsur kaldı.Mahsur kalanlar binaya yanaştırılan bir kamyonetin üstüne geçerek tahliye edildi.Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldıYaşanan panik kameralara yansıdı.Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHAArnavutköy'deki yangın saat 13.00 sıralarında çıktı. Abdullah Gül caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman 4 katlı bina doldu. Binadakiler büyük panik yaşadı. Kadın ve çocukların aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi kurtarmak için apartmanın yanına kamyonet yanaştırıldı. Apartmandakiler birinci katın penceresinden kamyonetin üzerine atladı. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.Görüntü Dökümü:----------Mahsur kalanların kurtarılması-Yaşanan panik-Kamyonetin üzerine atlayanlar-Kurtarılanlar-DetaylarDHA FEED15.12.2018 -14.00- Haber Kodu : 181215103====================================3- ZEYTİNBURNU'NDA MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA4 kattan atlayan kadın, minibüsün üzerine düştü.Şans eseri ölümden dönen kadının kolunun kırıldığı öğrenildi.Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısından atlayan Afgan uyruklu kadın, bir minibüsün üstüne düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sadece kolunun kırıldığı öğrenildi.Güvenlik kamerasına yansıyan olay Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısına çıkan Şerife K. (27) kendini aşağıya bıraktı. Bu sırada bodrum katındaki tekstil atölyesine ait araca kumaş yükleniyordu. Genç kadın, minibüsün üstüne düştü. Şerife K.'ya ilk müdahaleyi kumaş yükleyenler yaptı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kadının kolunun kırıldığı tespit edildi.Atölye sahibi Ahmet Parlak yaşanan olayı mucize olduğunu belirterek, "Yanımızda çalışan arkadaş, kumaş yüklemek için aracı kapı önüne park etti. Geldikten 40 saniye sonra kadın çatıdan düştür. Kadın düşer, düşmez 'ben atladım' demiş. Durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.Çatıdan atlayan Şerife K.'nın komşusu ise psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu yüzden atlamış olabileceğini iddia etti.Görüntü Dökümü:----------//GÜVENLİK KAMERASI-Kadının minibüsün üstüne düşmesi-İlk müdahale-Ambulansa konulması-Olay yerinden görüntü-Görgü tanıkları ile röp.15.12.2018 - 13.17-Haber Kodu : 181215090==============================(ÖZEL)4- POLİSTEN KÜÇÜK ALİ'YE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ6 yaşındaki oğlunun hayallerini gerçekleştirmek isteyen baba, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne mail yoluyla ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğü babanın bu ricasını kırmadı ve küçük Ali'ye doğum gününde müthiş bir sürpriz hazırladı.Haber- Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHAKadıköy'de, polisleri çok seven ve polis olmayı isteyen Ali Durmuşoğlu 6'ncı yaşını büyük bir sürpriz ile kutladı.Baba Hasan Ali Durmuşoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'a mail yoluyla ulaşarak oğlunun polislere karşı olan düşkünlüğünü ve evde sürekli polis oynu oynadığını anlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bunun üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ali için, sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.EVİNİN ÖNÜNDE POLİS KONVOYU KARŞILADI6. yaş gününde Ali, başkomiser kıyafetleriyle evinden çıktı. Onu, evinin kapısında polis konvoyu karşıladı. Polis tekmil vererek küçük başkomiseri makam aracına bindirdi. Küçük başkomiser ilk önce telsizden talimat verdi. Daha sonra da polis megafonuyla sürücülerin emniyet kemeri takmasını ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı. Polis konvoyu daha sonra Ali'nin okuluna doğru hareket ederken konvoya yunus polisleri eşlik etti. Konvoy okulun bulunduğu sokağa geldiğinde Ali Durmuşoğlu'nu 4 polis tekmil vererek karşıladı.OKULDAKİ PARTİYE POLİSLER DE KATILDIOkulda hazırlanan doğum günü partisine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Belma Aldemir ile polis memurları da katıldı. İlçe Emniyet Müdürü, Ali'ye ve sınıf arkadaşlarına hediyeler verdi. Küçük başkomiser, okul arkadaşlarına kurallar ile ilgili bilgi verdi. Ardından doğum günü pastası kesildi."İNANILMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ"Oğlunun hayali gerçekleştiği için çok mutlu olan anne Şefika Durmuşoğlu,"Ali her zaman polisleri çok seviyordu ve hep polis olmak istiyordu. Bu çok büyük bir hayaldi onun için. Babasına anlattım doğum gününde böyle bir sürpriz olsun istedik. Çok mutlu oldu. Çok harika, inanılmaz bir gün geçirdi. O mutlu olduğu için biz de çok mutluyuz. Çok güzel bir gündü. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.Baba Hasan Ali Durmuşoğu ise, "Oğlumuzun polis olmak istediğini zaten biliyorduk. Eşim bu konuyu bana açınca doğum gününde sayın emniyet müdürümüz Dr. Mustafa Çalışkan müdürümüze mail attım. Sağolsun müdürümüz bizi kırmadı. İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Işık başkanlığında böyle bir doğum günü geçirdik. Çok güzel bir doğum günü oldu oğlumuz için. Unutulmayacak bir doğum günü oldu. Tüm emniyet camiasına teşekkür ederiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------Muhabir anonsu-Polis ekipleri ve yunus polislerinin Ali'nin evine gelmesi-Ali'nin evinden çıkması-Ali ile röp-Polisin Ali'ye selam vermesi-Ali'nin polis aracına binmesi-Ali'nin telsizden talimat vermesi-Polisin telsizden Ali'ye cevap vermesi-Ali'nin polis megafonuyla uyarılarda bulunması-Polis araçlarının Ali'nin okuluna gitmesi-Ali'nin polis aracından inmesi-Polislerin Ali'ye tekmil vermesi-Ali'nin okuluna girmesi-Sınıf arkadaşlarının Aliyi kutlaması-Kadıköy İlçe Emniyet Müdürünün okula gelmesi-İlçe Emniyet Müdürünün çocukları selamlaması-İlçe E.Müdürünün Ali'ye hediyesini vermesi-İlçe E.Müdürünün Ali ile fotoğraf çekinmesi-Ali'nin arkadaşlarına masada talimat vermesi-Doğum günü pastasının gelmesi-İlçe E.Müdürünün Ali'yi kutlaması-Ali'nin ailesiyle fotoğraf çekinmesi-Ali'nin annesiyle röp-Ali'nin babasıyla röp-Ali'nin İlçe E.Müdürüne verilen çiçekle fotoğraf çekinmesi-Genel ve detay15.12.2018 -12.08- Haber Kodu : 181215067========================5- KOŞU BANDINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTIHaber: İstanbul DHAİstanbul'da düzenlenen operasyonda, Avustralya'ya kargoyla gönderilmek istenen 14 kilo 731 gram Afyon sakızı ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Havalimanı'ndaki bir kargo şirketinden yurtdışına uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kargo şirketine 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Avustralya'yagönderilmek üzere paketlenmiş koşu bandının alt taban kısmında 14 kilo 731 gram Afyon sakızı bulundu. Paketi kargo firmasına teslim eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.Görüntü Dökümü:--------Uyuşturucununu bulunduğu anlar========================6- CUMA NAMAZI İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI, CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDUMurat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Kağıthane'de, cuma namazına gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Mehmet Demiröz (73) cami tuvaletinde ölü bulundu.Olay, Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi Hz. Osman Cami'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazına gitmek için evden çıkan Mehmet Demiröz'ün uzun bir süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonuna cevap vermemesinin ardından telaşlanan yakınları, cami civarı ve çevredeki hastanelerde aramalarına rağmen Demiröz'ü bulamadılar.Aramalarına bugün de devam eden yakınları, Mehmet Demiröz'ü Hz. Osman Cami'nin tuvaletinde yere yığılmış olarak buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demiröz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemede, Mehmet Demiröz'ün cesedi üzerinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. Demiröz'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.Görüntü Dökümü-------------------------Polis ekiplerinden detay görüntü-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü-Ölen kişinin ceketinden detay görün-Cami cemaatinden detay görüntü-Camiden detay görüntü-Polis ve 112 araçlarından detay görüntü-Genel ve yakın detaylar15.12.2018 -14.33- Haber Kodu : 181215106