Dha İstanbul Bülteni - 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Zeytinlik operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Afrin operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Şimdi Sincan'ı yaptık mı? Yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz. Gömmeye devam edeceğiz. Zira teröristler benim milletimin başına bela olmaktan çıkacaklar. Özgür Suriye Ordusuyla oralardayız. Hep birlikte Allah'ın izniyle vatanımıza, sınırlarımıza saldıranlara karşı bedelini ödetiyoruz, ödeteceğiz. Her ne kadar içerde bile bundan rahatsız olanlar varsa onlara da buradan selam. Bay Kemal; bak sen de bunları iyi bil. Bu teröristlerle el ele kol kola dolaşma. Bunlardan sana fayda yok Bay Kemal. Yerli ve milli ol. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç. Bunlarla kol kola olmaktan vazgeç. Teröristlerin uzantılarıyla omuz omuza olmaktan vazgeç. Şimdi 31 Mart'ta yine onlarla beraber yola çıkmaya hazırlanıyor. Bay Kemal açık ol açık, dürüst ol dürüst. Bu millette seni bir şey zannetsin ya" dedi.

Beyoğlu'nda metruk bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki binaya da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.Hacıahmet Mahallesi Elmastıraş sokakta bir gecekondunun çatısı saat 14.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler büyüyerek bitişiğinde bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahaleye gelen itfaiye ekibi yolun dar olması ve park etmiş araçlar nedeniyle yangına ulaşmakta zorluk yaşadı. Park eden araçların kaldırılmasının ardından itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahale etti.Yangın yarım saat süren müdahalenin ardından söndürülürken herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.Mahalle sakini Fikret Koyun, "Tek katlı bir gecekonduda birden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri geldi, sokağa girmekte zorlandı. İtfaiye ekipleri gelemeyince alevler büyüdü. Yan binanın dış cephe kaplamasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Boş gecekonduydu ölen ya da yaralanan yok" dedi.

İstiklal Caddesi'ndeki GS store mağazası bir grup Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Beşiktaş ile Trabzonspor maçı öncesi İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı Gs Store mağazasına saldırdı. Taraftarlar ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya attı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraftarlara müdahale etti. Mağaza kepenk kapatırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Süper Amatör Lig 4. Grupta oynanacak Beykoz 1908, Feriköy maçı öncesi olaylar çıktı. Polis stada toplu halde giriş yapmak isteyen Feriköy taraftarına izin vermedi. Gruptakilerin tel örgüleri sökmesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.Paşabahçe stadında oynanacak karşılaşma öncesi Feriköy taraftarları stada toplu halde giriş yapmak istedi. Gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine gruptakilerden bazıları tel örgüleri sökmeye başladı. Polis gruba biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alındı. Çıkan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1912 yılından bu yana hizmet veren Esenler-Atışalanı'ndaki Metris Kışlası'nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi ilave park alanları ile 240 bin metrekare büyüklüğünde. Bu oran ile İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri olan bahçe aynı zamanda TSK'dan devredilen arazilerde yapılan ilk millet bahçesi olma özelliği de taşıyor. Bahçenin içinde, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk parkları, sosyal etkinlik alanları, gölet, kütüphane, gençlik merkezi, meyve bahçeleri, kıraathaneler ve bir cami bulunuyor. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 10 kişinin de anılarının yaşatılacağı park, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girecek.

Aynı gün açılışı yapılacak bir başka yapı da Esenler Belediyesi ve Bahçelievler Hak Vakfı'nın katkıları ile 600 metrekare alana inşa edilen Hacı Emsal Avcı Taş Camii. Bin 500 kişi kapasiteli bu cami Cumhuriyet tarihinin tamamı taş işçiliğiyle yapılan ilk camisi olma özelliğini de taşıyor. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki son hazırlıklar ve Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nin son hali DHA kameraları tarafından havadan da görüntülendi.

Kamyon, kamyonet, panelvan ve van tipi araçlarını Fatih Sultan Köprüsü (FSM) geçişinde kullanamadıklarını belirten, mobil EDS tarafından yazılan cezaların kendilerine geç gönderildiğini ileri süren 60 sürücü protesto eyleminde bulundu. Eyleme destek veren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da "Bu cezalar ödenemeyecek boyuta geldi." dedi.TEM Otoyolu Kavacık istikametinde bulunan TIR Parkına toplanan ve pankartlarla flamalar taşıyan grup bir süre slogan atarken, TEM otoyolunda ilerleyen bazı sürücüler de korna çalarak onlara destek verdi.FSM köprüsünü kamyonetiyle geçen Aynur Efe, İstanbul'da yumurta toptancılığı yaptığını belirterek, " Bir kadın olarak zor şartlarda çalışıyoruz. Krizden çok etkilendik. İşlerimiz zaten iyi değil. Bunun üstüne bir de geçen senenin başından itibaren gelen cezaları ödeyecek durumum yok. Devlet büyüklerimizden acil bir çözüm bekliyoruz. 109 geçişim var ve hepsi yılbaşına kadar tebliğ edileceğini söylediler. Cezalar 2017 yılının Ocak ayından itibaren yazmışlar. Hiçbir şekilde bana ceza gelmedi. Kendim öğrendiğim anda arabamı değiştirdim. İkinci köprü yasaklandı. Elimizden geldiğince ceza yememek için tedbirimizi aldık ama daha öncesi olan borçlar, gelen borçlar ve tebligatlar tek bir kerede gelen 9 tane ceza var. Devletimize güveniyorum. Cezaların kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Sistematik bir hata mı oldu bilemiyorum ama bu nasıl olduysa bunun çözülmesini rica ediyorum" dedi.Bir başka sürücü ise "Sayın Cumhurbaşkanımız sizden ricamız 15 ay sonra yüksek miktarlarda gönderilen cezaların iptalini istiyoruz. Biz burada küçük esnafız, ben ayakkabı işi yapıyorum. Karşıya gidip gelip ayakkabı dağıtıyorum. Şu an zaten işsizlik var Türkiye'de. Esnaf bir iki parça mal satıp dükkanını kapatıyor. Ben günlük Avrasya Tüneline gidiş geliş 70 Lira nasıl ödeyeyim. Her gün karşıya geçmek zorundayım. Atölyelerim karşıda. Ben günlük Avrasya Tüneline 70 Lira versem ayda 2 bin 100 Lira para yapar. Ben bunu nasıl vereyim? Arabam yakıyor günlük 100 TL mazot. Onun haricinde şahsi giderlerim var. Arabamın vergisi var. Devlete verdiğim vergi var. Kiralarım var. Ben bu işin içinden çıkamıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Arabamın üzerine şu an 50 bin TL borç var. Cezaların silinmesini istiyoruz bize yardımcı olun" dedi.

Eyleme destek veren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da şunları söyledi:"Ortada ödenemeyecek boyutta cezalar var. Bu cezaların kaynağı kanun değil. Bir ulaşım koordinasyon merkezi kararında da cezadan bahsetmiyor. Şu yolun kenarında trafik polisleri var. Sorulduğu zaman bu minibüs tipi araçlar hafif kamyonetler geçebilir miyiz dendiğinde, geçilebilir deniyor. Bu cezalar ödenemeyecek boyuta geldi. Bakın kanunda bu ceza yok ama başka bir şey var. Hakkın kötüye kullanılması. Bürokrasi hakkı kötüye kullanmıştır. İhlalli geçişin yapıldığını tespit ettiği yılın, ertesi yılının son ayına bu ihbarnameleri bırakmıştır. Böylelikle iki yıla yakın süre bilmeden bu köprüyü kullananlar giderken 800 gelirken 800, günde her seferinde 1600 Lira cezayla karşı karşıya. 600 bin Liraya varan cezalar var. Bunları devlet alamaz, almamalıdır. Devlete yakışan bunlara bir çözüm getirmektir. Kanun yok uygulanmamış. 19 Ağustos 2016'da UKOME bir karar veriyor, diyor ki; Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden 1.sınıf araçlar, yani otomobiller ve ikinci sınıf araçlar yani kamyonet, panelvan, minibüs tipi araçlar geçebilir. Nasıl oluyorsa 63 gün sonra bir karar değişiyor ama kimsenin haberi yok. Zaten bu ceza yanlış, hukuk mücadelesi veriliyor. Şimdiyse kesilmiş yüz binlerce liralık cezaların silinmesi mücadelesi veriliyor. Burada vatandaşa zulüm yapılıyor. Ben inanıyorum devlet bu sorunu çözecek. Bürokrasinin yanlışını vatandaşa ödetmeye kimsenin hakkı yok."