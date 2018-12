Dha İstanbul Bülteni - 3

Kaynak: DHA

GAZİOSMANPAŞA'DA CİPE SİLAHLI SALDIRI (2)Haber-Kamera: Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da cipe düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı.Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi 1058 Sokak'taki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 44 yaşındaki Fırat Yıldırım, cipinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'a 3 kurşun isabet ettiği belirtildi. Polis kaçan saldırganları arıyor.HOLDİNG BİNASINA BOMBA KOYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDIHaber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHAÜsküdar, Kısıklı'da bulunan bir holding binasının duvarına zaman ayarlı bombayı koyduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 2015-2018 yılları arasında polis araçları, parti binaları ve TOMA fabrikasının da arasında bulunduğu 9 farklı bombalı eyleme karıştıkları bu eylemlerden arandıkları ortaya çıktı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kısıklı'da bulunan bir holding binasının duvarına 12 Aralık'ta pet şişe içerisinde zaman ayarlı bomba bırakan şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini belirledi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle dün Ataşehir'de yapılan operasyonda Birgül M. ve bir kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda el bombası, bomba yapımında kullanılan elektrik bandı, elektronik devre ölçüm cihazı, özel güvenlik üniforması, peruk, havya, açma-kapama anahtarları, tornavida takımı ele geçirildi. Gözaltına alınan Birgül M. ve diğer şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.PKK'NIN GARE KAMPINDA BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞYapılan detaylı incelemede Birgül M.'nin 2010 yılında Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK) yapılanmasına dahil olduğu, 2011 yılında PKK'nın Kuzey Irak Gare kampında silahlı eğitim aldığı ve burada bomba yapımı, tuzaklama, sabotaj konularında uzmanlaştığı belirlendi. Öte yandan, Birgül M.'nin örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi olduğu tespit edildi.Birgül M.'nin aldığı eğitimler sonrasında YPG terör örgütü çatısı altında MLKP terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.İZMİR VE DENİZLİ'DEN ARANMA KAYDI VARTEM ekipleri, Birgül M. hakkında yaptığı UYAP sorgulamasında ise İzmir ve Denizli'de farklı suçlardan aranma kayıtları olduğunu belirledi. Birgül M.'nin İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçları ve Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'Yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçlarından aranması bulunduğu ortaya çıktı.9 FARKLI EYLEM'İN SORUMLUSUBirgül M. ve diğer şüphelinin yapılan incelemesinde polis ekiplerine, parti binalarına ve TOMA fabrikasına yönelik yapılan 9 farklı eylemin faili oldukları belirlendi.İşte o eylemler;-26 Temmuz 2015'te İzmir Karşıyaka AK Parti ilçe teşkilat binasına bombalı saldırı,-11 Ağustos 2015'te İzmir Bornova Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırı,-12 Ağustos 2015'te İzmir Bornova MHP ilçe teşkilat binasına bombalı saldırı,-29 Ekim 2015'te İzmir Buca'da görevli devriye ekiplerine silahlı saldırı,-3 Mart 2016'da İzmir Çiğli'de bulunan TOMA fabrikasına silahlı ve el bombalı saldırı,-3 Nisan 2017'de Mersin Mezitli'de polis servisi güzergahına bombalı saldırı,-31 Ağustos 2017 yılında İzmir'de cezaevi servis aracına bombalı saldırı,-3 Şubat 2018'de Bursa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü aracının geçiş güzergahına bombalı saldırı,-26 Şubat 2018'de Denizli Pamukkale'de Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışık direğine kelepçeli bomba paketi yerleştirilmesi eylemlerinin faili oldukları tespit edildi.(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)SULTANGAZİ'DE "GRİ YAŞAMA" ÇÖZÜM ARAYIŞIHaber-Kamera: Emin YEŞİL- Ersan SAN/ İSTANBUL,İstanbul'da neredeyse 40 yıldır devam eden bir çevre sorunu çözüme kavuşuyor. Sultangazi'deki taş ocakları için "sütre" formülü geliştirdi. Proje kapsamında; Maden ocağı bölgesinde yer alan maden yolları ile yerleşim bölgelerine erişimi sağlayan ulaşım yolları arasında yüksek sütre yapılar (ara duvar) yapılacak. Bu bölge yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşturulacak. Bu yeşil yüksek duvarlar maden bölgesi kaynaklı gürültü ve çevre kirliliği engellenmiş olacak."ÇATIYI DELDİKTEN SONRA ODAYA DÜŞTÜ"Sultangazi'deki taşocakları yıllardır toz toprak saçıyor. Derinlikleri yüzlerce metreyi bulan taşocaklarının hemen yanında bulunan Cebeci Köyü sakinleri patlamalar nedeniyle huzursuz. Patlatılan dinamitler, mahallede deprem etkisi oluşturuyor. Dinamitle yapılan kontrolsüz patlamalar nedeniyle evlere gökten taş yağıyor. Geçtiğimiz yıl patlamada fırlayan bir kaya parçası, mahalle sakinlerinden Hasan Konuk'un evinin kiremitlerini kırıp, çatıyı deldikten sonra odaya düştü. Ölümden döndüklerini söyleyen Konuk, eve düşen kaya parçasını yaklaşık 1 yıldır saklıyor.EVİNE 12 KİLO AĞIRLIĞINDA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ50 senedir Cebeci Köyü'nde yaşayan Hasan Konuk, her dinamit patlamasında tedirgin olduklarını ifade ederek, "Geçen yıl 12 kilo ağırlığında ki kaya parçası çatıyı deldikten sonra torunumun da bulunduğu odaya düştü. Kaya parçası düşmeden 5 dakika önce torunumu bulunduğu yerden kaldırmıştım. Eğer kaldırmamış olsaydım torunum ölebilirdi. Evimize düşen kaya parçasını mahkemelere delil olarak sunmak için halen saklıyorum. Her dinamit patlamasında oturduğumuz evler yerinden oynuyor, sallanıyor. Eskiden akan derelerden su içerdik. Deremizde balıklar vardı, kurbağalar ötüyordu. Şu anda ise derelerimiz çamur akıyor. Taş ocaklarında toplanan çamurları dereye basıyorlar. Bunu da herkes biliyor. Hepimiz bu ocakların kapanmasını istiyoruz. Bıktık artık" dedi."DİNAMİTLE YAŞAMAYA ALIŞTIK"Bir başka mahalle sakini ise 25 yıldır Cebeci Köyü'nde ikamet ettiğini dile getirerek, "Buraya ilk taşındığımda derelerden mis gibi suyu akardı. Şimdi her taraf berbat. Sürekli olarak dinamit patlatılıyor. Patlamalardan dolayı evimin her tarafında çatlaklar var. Nasıl bir arabaya tamir ederseniz, bizde her dinamit patlamasından sonra evlerimizde oluşan çatlaklıkları onarıyoruz. Dinamitle yaşamaya alıştık. İlk sesi duyduğumuzda 'bomba patladı' diye düşünüyoruz. Dışarı çıktığımızda patlamanın taş ocaklarında yapılan dinamit patlamalarından kaynaklandığını görüyoruz" dedi.HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİSultangazi'de faaliyet gösteren taş ocakları havadan görüntülendi. Görüntülerde, taş ocaklarının yerleşim alanlarıyla aralarında sadece birkaç yüz metre olduğu görülüyor.MADEN BÖLGESİ İLANISultangazi'deki Taş Ocakları'nda 16 şirketin 22 saha ruhsatı bulunuyor. Ocaklar, İstanbul'un mıcır ihtiyacının yüzde 90'ını karşılıyor. 1 Ağustos 2018 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce, ilçede bulunan bir alan maden bölgesi ilan edildi. Alınan karar, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından şu şekilde duyuruldu;"Sultangazi İlçesinde bulunan Cebeci Agrega Ocakları'ndaki kireçtaşlarının ve kumtaşlarının rezerv, kalite ve ürettiği katma değer göz önüne alınarak 'güvenli, çevre ile barışık, sürdürülebilir' kullanımını sağlamak amacıyla, 3213 sayılı Maden Kanunu ile Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Cebeci Agrega Ocakları Maden Bölgesi ilan edilmiş olup, 1 Ağustos 2018 tarih ve 30496 sayılı Resmi Gazetede Çeşitli İlanlar başlığı altında yayımlanmıştır"CEBECİ TAŞ OCAKLARI REHABİLİTASYON PROJESİEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi'nin birlikte gerçekleştirdiği Cebeci Taş Ocakları Rehabilitasyon Projesi kapsamında, "sütre" formülü geliştirdi.Proje kapsamında; Maden ocağı bölgesinde yer alan maden yolları ile yerleşim bölgelerine erişimi sağlayan ulaşım yolları arasında yüksek sütre yapılar (ara duvar) yapılacak. Bu bölge yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşturulacak. Bu yeşil yüksek duvarlar maden bölgesi kaynaklı gürültü ve çevre kirliliği engellenmiş olacak.Projeye yaklaşık 760 milyon TL yatırım yapılacak.BAKAN PEKCAN: ÖZEL NİTELİKLİ SERBEST BÖLGE KURMAYI PLANLIYORUZ*Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,-"Ülkemizde yatırım altyapısını geliştirmek için gerekli düzenlemeler ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalar yaparak hayata geçiriyoruz. Türkiye'de özel nitelikli serbest bölgeler kurmayı planlıyoruz. Özellikle uluslararası şirketlerin operasyonlarını sürdürmeleri açısından çok önemlidir."Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK-İSTANBUL DHABalkan Odalar Birliği Genel Kurulu 2018 Dönem Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu ve Balkan Odalar Birliği'ne üye ülke temsilcileri katıldı.GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİBakan Pekcan kurulda konuştu. Karşılıklı ticaretin önündeki engellerin hızla kaldırılması gerektiğini belirten Pekcan, "Biz yeni ticaret düzeninde korumacı politikalardan ziyade karşılıklı uzun vadede duvarlar örenler değil, yolları açan engelleri açanların kazanacağına inanıyoruz. Balkan ülkeleri olarak korumacılık eğiliminin arttığı dönemde karşılıklı ticaretimiz önündeki engelleri hızla kaldırmalı işbirliğimizi güncellemeliyiz. Ayrıca taşımacılık kotaları geçiş ücretleri gibi ticari malları zorlaştıran gereksiz maliyet artışına yol açan politikaları terk etmeli, ticari anlaşmaları çağın gerekliliğine göre güncelleyerek daha kapsayıcı hale getirmeliyiz. Gümrük birliğinin güncellenmesine büyük önem veriyoruz" dedi.DİJİTALLEŞME VURGUSUTürkiye'de yatırım altyapısını geliştirmek için gerekli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, "Türkiye'de özel nitelikli serbest bölgeler kurmayı planlıyoruz. Özellikle uluslararası şirketlerin operasyonlarını sürdürmeleri açısından çok önemli. Dış ticaretimizde gümrük sitemimizin tamamıyla dijitalleşmesini sağlamaktayız. Gümrüklerin dijitalleşmesi liman tek pencere, konteyner liman takip sistemi gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Gümrük kapılarımızı modernize ediyoruz" diye konuştu.İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN HACMİ 9.5 MİLYAR DOLARBakan Pekcan, "Bu dönemde balkan ülkeleri arasındaki ülkemizin hem ihracatı hem ithalatı arttı. Bu rakamlar bizim için hala yeterli seviyede değil. Dolayısıyla ülkelerimiz arasında ticaretimizi kazan kazan doğrultusunda geliştirmek zorundayız. Türk müteahhitler Balkanlar'da 337 proje ile 9.5 milyar dolar iş hacmine ulaşmış durumdadır" dedi."DAHA FAZLA TİCARET YAPMALIYIZ"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da "Ülkelerimizde ve coğrafyamızda zenginlik ve huzur istiyorsak bunun nedeni ticarettir. Bunun en güzel örneğini Batı Avrupa'da görüyoruz. Bizler de huzur ve zenginleşmek istiyorsak Balkanların da daha fazla zenginleşmesini istiyorsak daha fazla ticaret yapmalıyız" dedi.YAZILIMCI ORKUN DÜLGEROĞLU GÖZALTINA ALINDIMüslim SARIYAR-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHAAile üyeleri ve aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu devlet memurları aleyhinde internette paylaşımlar yapmakla suçlanan bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu, babası ve eski avukatının şikayeti üzerine hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla işlem başatıldı. Orkun D. yakalanarak gözaltına alındı.BABA VE ESKİ AVUKATIN ŞİKAYETLERİ SONUCU OPERASYONBaba Nadir D. ve Orkun Dülgeroğlu'nun eski avukatı Koray K.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu'nun kaldığı evi belirleyen Siber Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün ortaklaşa operasyon düzenledi.ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN GÖZALTINDAYapılan operasyonla Orkun Dülgeroğlu, "Adnan Oktar suç örgütü üyelik"ten yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, Orkun Dülgeroğlu'nun evinde bulunan tüm dijital verilere el koydu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise ele geçirilen dijital verilerin imajları almaya başladığı öğrenildi. Orkun Dülgeroğlu'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.===========================6- O POLİS TANIDIK ÇIKTIMüslim SARIYAR/İSTANBUL İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne operasyon düzennleyerek iki polis memurunu rüşvet iddiasıyla gözaltına almıştı. O polislerden H.Y. aslında kamuoyunun yakından tanıdığı biri. H.Y., Temmuz 2011 yılında İzmir Karabağlar Polis Merkezi'nde, Fevziye Cengiz'i yanındaki 2 memurla darp eden kişiydi. Yıllar sonra H.Y bu sefer rüşvet operasyonunda gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ni baskın yaparak H.Y ve M.D adlı iki polis memurunu gözaltına aldı. İddia ise gözaltına aldıkları aranan iki kardeşten 1 milyon TL rüşvet alıp bırakmalarıydı. Bir süre sonra tekrar aynı kardeşlerden para isteyen iki polis memurları yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.O POLİSLERDEN BİRİ TANIDIK ÇIKTITutuklanan polislerden biri aslında kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olayda da yer almıştı. 17 Temmuz 2011 yılında Karabağlar'daki müzikhollere yönelik denetimde, kimliği olmadığı gerekçesiyle eşinin yanından alınarak polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz, götürüldüğü polis merkezinde 3 polis memuru tarafından darp edilmişti. O güne ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıkmıştı. Cengiz'in şikayeti üzerine 3 polis memuru da kendilerine mukavemette bulunduğu için Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Yargılama sonrasında mahkeme 2015 yılında kararını açıklayarak, Fevziye Cengiz'i, "polise hakaret ettiği" iddiasıyla 442 gün hapis cezasına mahkum etmiş daha sonra da bu cezayı günlüğü 20 TL'den 8 bin 840 TL adli para cezasına çevirip bu para cezasını da 24 eşit taksitte ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler B.S ve H.Y'yi de, Cengiz'i dövmelerini "basit yaralama" kapsamında görmüştü.Sanıklara verilen cezadan iyi hal indirimi yapan mahkeme sonuç olarak iki polisi, 1 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum ederek bu cezaları da ertelememişti.İşte o polislerden H.Y., 7 yıl sonra bu sefer rüşvetten ortaya çıktı. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan H.Y. ve yanında bulunan M.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.