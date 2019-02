Dha İstanbul Bülteni - 3

Kaynak: DHA

1- SİS ALTINDAKİ İSTANBUL BOĞAZI'NIN HAVADAN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLERİHaber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHAİstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Boğaz'ın gerdanlıkları 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki evler de beyaz örtüyle görünmez oldu.Görüntü Dökümü:--------------------Boğaz'a çöken sis-Köprülerden görüntü-Trafikten görüntü-Çevreden detaylar=========================2- GAZİOSMANPAŞA'DA BOŞALTILAN BİNADA İNCELEMEMurat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,Gaziosmanpaşa'da merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından boşaltılan 4 katlı bir bina, belediye ekiplerince incelendi.Karadeniz Mahallesi, 1175 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir bina depremin ardından bina sakinlerinin çatlaklar oluştuğunu bildirmesi üzerine boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde tekrar binaya gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler, kapıyı mühürledi. Rapor hazırlayacaklarını belirten ekipler buradan ayrıldı."SANKİ BEŞİK GİBİ SALLANDIK"Binanın 4. katında oturan Sabiha Ertekin, "Çocuklarla yemek yiyorduk. Sallanmaşa başladık, çocuklarımı aldım aşağıya indik. Sonra elbiselerimizi almak istedik ama izin vermediler. 13 çocuğum, gelinim ve torunumla komşularda kaldık. Ses geliyordu kaçtık. Aşağıya indik sonra çıkmadık. Ne olup bittiğini bilmiyoruz. Sanki beşik gibi sallandık. Çocuklar okula gitmedi, çantaları eşyaları yukarıda kaldı" dedi.Görüntü Dökümü:---------------Mühürlenip boşaltılan binadan görüntü-Belediye ekiplerinden görüntü-Binanın kapısının mühürlenmesi-Bina sakinleri röp-Genel ve detaylar============================3- BİNALİ YILDIRIM SİLİVRİ'DEHaber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Silivri ve Çatalca'da sürdürüyor. Yıldırım, ilk olarak Silivri Otogarı'nı ziyaret etti. Yıldırım otogar esnafını ziyaret etmeden önce bir kişi, yanına gelerek genel af istediklerini söyledi. Yıldırım ise, "Sen af istiyorsun ama öteki tarafta 'benim hakkım ne olacak' diyor" dedi. Af isteyen kişi ise kamu davalarına en azından af gelmesini isteyince, Yıldırım, "Onların hepsi bir bir çalışılıyor. Kamu vicdanı nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsek bu sefer başka mağduriyetler olur. Allah kurtarsın" diye cevap verdi.Otogarda esnafı ziyaret eden Yıldırım buradaki taksi durağına da uğradı. Binali Yıldırım, bir taksinin direksiyonuna geçti, taksicilerle fotoğraf çektirdi.OKUL DAVETİNİ KIRMADIDaha sonra yanına gelen Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni öğrencisi Merve Sude, Yıldırım'ı okuluna davet etti. Yıldırım, "Bugün gelemeyiz program çok yoğun" dedi. Merve Sude'nin ısrarı üzerine Binali Yıldırım, Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne uğradı. Yıldırım ziyareti sırasında öğrencilerle fotoğraf da çektirdi.Görüntü Dökümü:------------------------Yıldırım'ın otogara gelişiYıldırım'ın taksi durağına girmesiYıldırım'ın taksicilerle fotoğraf çektirmesiYıldırım'ın genel af diyaloğuYıldırım'ın öğrenci ile diyaloğuYıldırım'ın okula girmesiTaksinin direksiyonuna geçmesiÖğrencilerin tezahüratı-Öğrencilerle fotoğraf çektirmesi-Detaylar============================4- KARTAL'DA İKİNCİ BİNANIN YIKIMI DEVAM EDİYORHaber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor. Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da yıkımına dün başlanmıştı. Bugün de ekiplerin yıkım çalışmaları devam ediyor.Görüntü Dökümü:---------------------Yıkımdan görüntüler===============================(şüphelinin sevk görüntüsüyle)5- 'ARAP EMRAH' SAKLANDIĞI GECEKONDUDA YAKANLANDIÇağatay KENARLI/İstanbul,'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.Görüntü dökümü---------------Şüphelinin adliyeye sevki===========================6- OTO SANAYİDE HALK OTOBÜSÜ DEHŞETİ-Tamirhaneye daldı, aracı devirdi, bir otomobile çarptı, lokantanın duvarın yıktı.-O anlar güvenlik kamerasına yansıdı...Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBULEsenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü oto tamirciye girerek, tamir için kaldırılan aracı devirdi. Daha sonra geri geri kayan otobüs bir başka otomobile daha çarparken, sürücü hareket halindeki otobüsten atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Esenyurt'taki oto sanayide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yanındaki arkadaşı ile birlikte oto sanayiye tamir için gelen özel halk otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir oto tamirciden içeri girerek tamir için kaldırılan aracı devirdi. Ardından da geri geri gelerek park halindeki bir başka otomobile çarptı. Büyük tehlikenin atlatıldığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, 2 otomobil zarar gördü, bir lokantanın da duvarı yıkıldı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı."İÇERİDE ÇALIŞIYORDUK ALLAH'TAN ARACIN ALTINDA DEĞİLDİK"Kaza sırasında otobüs geri geri kayarken direksiyon başındaki sürücü hareket halindeki otobüsten inerek kaçtı, yanındaki arkadaşı ise direksiyon başına geçti. Kaza anında içeride olan iş yeri sahibi Ahmet Yusuf Yılmaz o anları anlattı. Yılmaz, "Freni patladığı iddia edilen otobüs bir anda geldi iş yerimize daldı. Dükkanımızda araçları devirdi. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Frenler patlak dendi ama ben kendim kontrol ettim sağlamdı. Poliste kontrol etti. Araç buradan çalıştırılarak götürüldü. Kamera görüntülerini izlediğimizde şoförlerin yer değiştirdiğini gördük. Bunu olay anında fark etmemiştik. Bu sırada içeride çalışıyorduk Allah'tan aracın altında değildik. Karşıda insanlar öğle yemeği yiyordu. Önünde park halinde araba vardı ona çarptı o engel oldu. Yoksa can kaybı da olabilirdi" dedi.O sırada lokantada yemek yiyen bir kişi de, "Park halindeki otomobil olmasa içeri de girebilirdi" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Otobüsün iş yerinden içeri girişi-Otomobilin devrilişi-Sürücünün kaçışı-Otobüsün diğer otomobile çarpması-Otobüsün yolda ilerleyişi-(AKTÜEL)-İşyeri sahibi ile röportaj-İşyerinden görüntü-Lokantadan görüntü-Görgü tanığı ile röportaj-Devrilen otomobilden görüntü-Genel ve detaylar===============================================7 - FETÖ SORUŞTURMASI: 16 ESKİ SAVCI VE HAKİMİN 17 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİSerpil KIRKESER/ İSTANBUL, BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, meslekten ihraç edilen Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Fatih Mehmet Uslu ve Mehmet Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 16 eski hakim ve savcı hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 21 sayfalık iddianamede 16 şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri kapsamında eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve avukat Turgut Kazan'ı usulsuz bir şekilde teknik takip ettikleri gerekçesiyle "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıldan 17'şer yıla kadar ayrı ayrı hapisleri istendi. İddianamede şüphelilerin haberleşme ve özel hayatının gizliliğinin açıkça ihlal ettikleri, yargı yetkisini kötüye kullandıkları vurgulandı.İDDİANAMEDE 16 ŞÜPHELİ YER ALDIBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Davut Bedir, Dursun Ali Gündoğdu, Fatih Mehmet Uslu, Hikmet Şen, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Karababa, Menekşe Uyar, Metin Özçelik, Resul Çakır, Savaş Çelik ve Birol Bilen "şüpheli" olarak, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve avukat Turgut Kazan ise "müşteki" olarak yer aldı.SORUŞTURMAYI 3 SENE BOYUNCA TUTTUEski savcı Cihan Kansız'ın yaptığı bir soruşturma kapsamında müşteki Avukat Turgut Kazan'a Beyoğlu'nda bir restoranda fiziki takip yaptırdığı ifade edilen iddianamede, polis tarafından tutanak yazdırdığı, benzer mahiyetteki belgelerin imha edilmesi yönünde kolluk birimlerine yazı yazılmasına rağmen söz konusu tutanak yönünden ise böyle bir hukuki işleme tevessül etmediği, imhasını sağlamadığı, tutanağı terör örgütü faaliyetinin suç delili sayarak soruşturma dosyasında 3 sene boyunca tuttuğu ifade edildi."HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"İddianamede, müşteki Turgut Kazan hakkında verilmiş teknik takip veya uzatma kararının bulunmadığı vurgulanarak, "Turgut Kazan hakkında iletişimi dinleme tespit ve kayıt altında bulunan kişi olarak belirtilmesine karşın teknik takip kararından bahsedilmediği, müşteki Kazan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2 Kasım 2011 tarihinde hakkında teknik kararı bulunmamasına rağmen Turgut Kazan'ın kamuya açık alanda siyasetçi ve gazeteci Altan Öymen ve dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekili Şükran Güldal Mumcu'yla buluşarak sosyal yaşama yönelik faaliyetlerinin görüntü ve kayda alınması işleminin hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi."HABERLEŞME VE ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİNİN AÇIKÇA İHLAL EDİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"İddianamede, "Şüpheli Cihan Kansız'ın hukuka aykırı elde edilen delilleri ve buna ilişkin kayıtların imhası için kolluk birimlerine yazı yazmadığı gibi söz konusu delilleri uhdesinde bulunan soruşturma dosyasında tuttuğu, hukuka aykırı fiziki takip işlemini gerçekleştiren kolluk görevlileri hakkında adli veya idari yönden herhangi bir işleme tevessül etmediği, hakkında teknik takip kararı bulunmayan müşteki Turgut Kazan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesiyle teminat altına alınan haberleşme ve özel hayatının gizliliğinin açıkça ihlal edildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.İddianamede, eski İstanbul Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz ve Cihan Kansız, eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Resul Çakır, eski İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri Birol Bilen, Mehmet Ekinci, Metin Özçelik, eski İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Karababa, Mehmet Hamzaçebi, eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri Dursun Ali Gündoğdu, Fatih Mehmet Uslu, eski İstanbul 17 Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Menekşe Uyar, eski İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Kazım Kahyaoğlu, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri Savaş Çelik, Davut Bedir ve eski İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Hikmet Şen'e isnat edilen eylemlere yer verildi."MÜŞTEKİLERİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ İHLAL ETTİKLERİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"Şüphelilerin müştekiler Sabri Uzun ve Turgut Kazan'ın da aralarında bulunduğu bir kısım kişilerle ilgili yürütülen ve sonrasında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen kamuoyunda "Odatv soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında iletişimin denetlenmesi ve teknik takip konulu koruma tedbirlerini kanundaki mevcut şartlar gerçekleşmeden usul ve yasa hükümlerine aykırı olarak orantısız ve ölçüsüz bir şekilde uyguladıkları belirtildi. İddianamede, "Şüphelilerin yasadaki mevcut, pozitif hukuk düzenlemeleriyle yerleşik Yargıtay kararlarına açıkça aykırı olacak şekilde objektif ve sübjektif koşullar bulunmadan, hangi çabaların sonuçsuz kaldığı yönünde herhangi bir inceleme ve araştırma yapmadan, dosya içeriği ile örtüşmeyen matbu, çelişkili ve soyut değerlendirmeler yaparak koruma tedbiri niteliğinde bulunan hukuka aykırı kararı vermek ve iş bu kararların alınması yönünde talepte bulunmak suretiyle şüphelilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri ve bu surette müştekilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettikleri değerlendirilmiştir" denildi."YARGI YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANDIKLARI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"İddianamede, firari şüpheliler Zekeriya Öz ve Cihan Kansız'ın üyesi oldukları FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde söz konusu soruşturmayı yürüttükleri vurgulandı. İddianamede, "Müştekiler ile ilgili hukuka aykırı koruma tedbiri talep etmek suretiyle diğer yandan da diğer şüpheli hakimlerin de aynı şekilde mensubu oldukları FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda vermiş oldukları kararlar ile yargı yetkisini kötüye kullandıkları değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. İddianamede 16 şüphelinin "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıldan 17'şer yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüphelilerin yargılaması ise Yargıtay'da yapılacak.==========================================8- ELYAF RULOSUNUN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜHaber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulosu üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.Olay Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulolarının depolandığı alanda işçiler çalışma yürütüyordu. Bu sırada üst üste istiflenmiş rulolardan biri devrildi. Erkan Şahin(39) devrilen 400 kiloluk rulonun altında kaldı. İş arkadaşlarının yardımıyla rulonun altından çıkarılan Şahin için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri Erkan Şahin'i Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 39 yaşındaki işçinin evli ve çocukları olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü:-------------------Polis ekiplerinden görüntü-Fabrikadan görüntü-Diğer detaylar==================================(ÖZEL)9- İSVİÇRE'DE 5 KİLOLUK 1 ÇEKİÇLE BAŞLADIĞI KOLEKSİYONU 4 BİNİ AŞTIHaber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,Koleksiyon yapmak birçok insanın hoşuna giden bir hobi. Dünyada pul, model araba, eski para gibi şeylerin koleksiyonu yapanlar çok fazla olduğu gibi farklı ürünlerin koleksiyonlarını yapanlar da var. Şile'de de Burhan Reşid'in 26 yılda oluşturduğu 4 bin parçalık çekiç koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor. Reşid, dünyanın bir çok ülkesinden farklı amaçlar için kullanılan çekiçleri topluyor.Çekiçlerin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Burhan Reşid, 4 bin parçalık koleksiyonunun Türkiye'de bir ilk Kanada ve Avustralya'da da birer koleksiyoner olduğunu söylüyor. Evinde çekiçleri sergileyen Reşid, "Şile'de dedemin demirci dükkanı vardı. Çocukluğumda kendisine çok yardım ederdim. Sanırım bu merakım oradan geliyor. Yıllar sonra demire olan merakım kapsamında bir kuyumcu dükkanında çok farklı çekiçleri bir arada gördüm. Ben de o zaman gerçekten 'Bu kadar çok çekiç var mı?' sorusuyla başlayan bir serüven 26 yıl sonra bu koleksiyonu meydana getirdi.5 KİLOLUK 1 ÇEKİÇLE BAŞLAMIŞÇekiç koleksiyonu yapmaya İsviçre'de başladığını belirten Reşid, bir antikacıda gördüğü 5 kiloluk çekici satın almasıyla başlayan süreci DHA'ya anlattı. 26 yıldır çekiçlerini kutularda sakladığını belirten koleksiyoner, "Şile'den önce hayatımı İsviçre'de sürdürüyordum. Şile'ye gelmeden koleksiyonumu getirmek konusunda çok araştırmalar yaptım ve Şile'ye çekiç koleksiyonumu getirdim. Çekiç koleksiyonu içerik açısından çok önemli. Çünkü dünyada çekiç koleksiyonu yapan üç kişi var. Bir tanesi Kanada'da. Bir diğeri Avustralya'da. Bir diğeri Türkiye'de Şile'de. İçerik açısından da iddia ediyorum; dünyada tek koleksiyondur." dedi.4000 ÇEKİÇ4 bin parça çekici yaklaşık dört aydır düzenlemeye çalıştığını söyleyen Reşid, "Daha bitmedi. Ayrıca meraklılarına kapım her zaman açık. Ancak Şile'ye geldiklerinde beni bulsunlar. Seve seve çekiç koleksiyonumu gezdireyim. Ayrıca ben televizyon izlemem, haber izlemem, gün içerisinde işim bittiği an çekiçlerimin yanına gelirim. Zamanımı çekiçlerimle geçiririm. Bu da benim çekiç sevdam olsa gerek" şeklinde konuştu.Burhan Reşid çekiç koleksiyonu hakkında yaptığı açıklamaların ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den topladığı tarihi çekiçler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.Görüntü dökümü:--------------------Çekiç koleksiyonundan detaylar-Koleksiyon sahibi burhan reşid röp-Burhan Reşid çekiçler hakkında bilgiler verirken detaylar