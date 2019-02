Dha İstanbul Bülteni - 3

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-31-BİNALİ YILDIRIM: GENÇLERE 'FİKİR SİZDEN, SERMAYE BİZDEN' PROJEMİZ OLACAKHaber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHABinali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. Yıldırım, sabah Sultanbeyli'de bir düğün salonunda kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım burada bir konuşma yaptı. Adaylığının açıklandığı gün az konuşacağını söylediğini belirten Yıldırım, "Şimdi dinleme zamanı" dedi. Yıldırım, "Siyasete girdiğim günden beri tek derdim oldu. İnsanımızın yüzünde tebessüm eksik olmasın. Bu anlayışla çalıştım. 15-16 yıl boyunca bu anlayıştan uzaklaşmadım. Kısacası insanımızı yüceltelim, böylece devlet yücelsin" şeklinde konuştu.Yıldırım'ın konuşması sırasında küçük bir kız sahneye çıkarak not iletti. Yıldırım bunun üzerine "Eskiden şarkıcılara böyle not uzatılıyordu" dedi. Bunun üzerine salonda keyifli anlar yaşandı."UNUMUZU ELEDİK, ELEĞİMİZİ ASACAKKEN, İSTANBUL'A GELDİK"Yıldırım, "Tek başına İstanbul bir devlet olsa Avrupa'nın 13., dünyanın da 41. büyük devleti oluyor. Kaç tane devlet var? 194 tane devlet var. Ne diyor Napolyon, 'Dünya devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu'. İşin özeti bu" dedi.Binali Yıldırım, "Şimdi Türkiye'deki işleri bitirdik, unumuzu eledik, eleğimizi asacakken, İstanbul'a geldik. Şimdi İstanbul'da çalışma zamanı. Türkiye'nin işleri halleden, dünyaya bağlantısını halleden, 81 vilayetinde ulaşımı çözen, havayolunu halkın yolu yapan, hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştüren, bölünmüş yollarla ülkeyi donatan, internet ağlarıyla ülkenin her tarafını donatan birisi, bir kardeşiniz İstanbul'un trafik sorununu çözemez mi? Bu bizim işimiz. Sultanbeyli'ye metro biraz gecikti. Çekmeköy'e geldi 11 kilometre. İlk işimiz bu projeyi hızlandırmak. Bu ciddi bir rahatlama sağlayacak. Sultanbeyli'den metro bağlantısı yapıldı mı her yere gidiyorsunuz. Bu önemli bir proje Sancaktepe'den bu metro 11 kilometre, 8 istasyon ve 3 ilçeyi ilgilendiriyor. Sultanbeyli'de otopark yok. 15 farklı yerde 3 bin araçlık otopark yapılacak. Tapu işi tamam, inşallah tapuları vakit kaybetmeden… Sultanbeyli her 3 köprüye bağlantısı olan bir ilçe oldu" şeklinde konuştu."SULTANBEYLİ'NİN DENİZE KIYISI YOK"Yıldırım, yeşil projeleri olduğunu belirterek, "Pendik sahilden başlıyor ve Sultanbeyli'ye kadar geliyor. Bir vadi. Bu aslında mevcut bunu hayata geçiriyoruz. Sultanbeyli'nin denize kıyısı yok, bu şekilde denize birleştiriyoruz. Etrafında yürüyüş yolları var, bisiklet yolları var, ortasından da su akıyor. İki tarafından ağaçlık yeşillik geliyor, kent ormanında birleşiyor. Mimar Sinan millet bahçesini yapacağız. Ayrıca kültür merkezi yapacağız. Gençler için spor tesisleri var" dedi.Yıldırım, "Gençlere 'Fikir sizden, sermaye bizden' diye bir projemiz olacak. Büyükşehir'de inşallah gençler için ayrı bir daire kurulacakö dedi. Yaşlı kadın daha sonra ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle binada yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Bir apartman sakini "daireden dumanlar yükseldiğini gördüm. İtfaiyeye haber verdik. Teyze o sırada evde tekmiş. Kızı işe gitmiş. Teyze heyecandan kapıyı açamamış. İtfaiye camı kırarak içeri girip teyzeyi kurtardı" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------Daireden yükselen duman-İtfaiyenin merdiven aracıyla dairenin camını kırması-Daireye girmesi-Yaşlı kadının binadan çıkarılmasıAmbulansa konması-Bina sakinlerinin görüntüsü-Vatandaşlarla röp-Genel ve detay görüntüler22.02.2019 - 11.56-Haber Kodu : 190222073==================================================3-AVCILAR'DA TEMİZLİK İŞÇİLERİ İŞ BIRAKTIHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHAAvcılar Belediyesi'nde 2 aylık ücret alacakları olduğu halde kendilerine 1000 TL ödendiğini öne süren işçiler, bugün çöp toplamayarak protesto yürüyüşü yaptı. Aylık ücretlerin düzenli ödenmediğini öne süren temizlik işçileri, sendikanın çağrısı ile bugün iş bıraktı. Çöpler toplanmayınca konteynerleri önünde yığınlar oluştu. Belediyenin Fen İşleri'nde çalışan işçiler de bugün iş bıraktı. İşçiler, saat 10.00'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde toplanarak, Avcılar Belediyesi önüne kadar yürüdü. "Direne, direne kazanacağız", "İşçiler burada, başkan nerede" başta olmak üzere çeşitli sloganlar atan işçiler zaman zaman düdük çalarak, alkışlarla yönetimi protesto etti."İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZ ZOR DURUMDA"Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde belediye binası önünde açıklama yapan Belediye İş 2 No'lu Şube Başkanı Erol Özdemir, 2 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektiklerini, buna karşılık bir türlü ücretlerin düzenli ödenmediğini söyledi. Özdemir, "Bize bu eylemi yapmamamız için sayısız telefon aldık. Kime hizmet etmesi umurumuzda değil. İşçi arkadaşlarımız zor durumda. "Direne, direne kazanacağız", "İşçiler burada, başkan nerede" başta olmak üzere çeşitli sloganlar atan işçiler zaman zaman düdük çalarak, alkışlarla yönetimi protesto etti."İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZ ZOR DURUMDA"Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde belediye binası önünde açıklama yapan Belediye İş 2 No'lu Şube Başkanı Erol Özdemir, 2 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektiklerini, buna karşılık bir türlü ücretlerin düzenli ödenmediğini söyledi. Özdemir, "Bize bu eylemi yapmamamız için sayısız telefon aldık. Kime hizmet etmesi umurumuzda değil. İşçi arkadaşlarımız zor durumda. Başka çaremiz yoktu" dedi. Tutuksuz sanık R.Y ise "Suçu bildirmeme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.SANIK S.E.: 6 YILDIR KADINLAR ÇOCUKLAR OLSUN HERKESE YARDIMCI OLDUMBakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık R.Y. hazır bulundu. Duruşmada son savunmasını yapan sanık S.E., müşteki ile cinsel ilişkiye girmediğini ancak aralarında yakınlaşma olduğunu belirterek, olay günü müştekinin kendisinin elini tuttuğunu söyledi. "Benim penceremden bakılınca ben bu suçu işlemedim" ifadesini kullanan sanık S.E. "6 yıllık polis memuruyum. 6 yıldır kadınlar, çocuklar olsun herkese yardımcı oldum. Sadece bir kişinin beyanıyla karşınıza bu şekilde gelmek beni utandırıyor. Böyle bir olayı ben de tasvip etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.SANIK R.Y.: İKİMİZDE İFTİRA KURBANIYIZSanık R.Y ise "S.E ile müşteki arasında cinsel ilişki gerçekleşmedi, sadece öpüşme boyutunda kaldı. 15 aylık polis memuruyum. Ben meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Olay günü S.E'nin yanında ikinci günümdü. Kendisi benim bir nevi amirim pozisyonundaydı. Bu olayda benim adeta nutkum tutuldu. Olumlu ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım. İkimizde iftira kurbanıyız. Bu olayı tasvip etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.BERAAT KARARI VERİLDİMahkeme heyeti, kasıt unsurları oluşmadığını belirterek tutuksuz sanık R.Y'nin "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" suçundan beraatine karar verdi. Sanık R.Y "Suçu bildirmeme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme heyeti, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan suçun işleniş şekli, özellikleri ile sanığın kastının yoğunluğunun dikkate alarak sanık S.E.'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak iyi hal indiriminden cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü. Ayrıca S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.MUHALEFET ŞERHİSanık R.Y'nin "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" suçundan beraat kararı verilmesine üye hakim muhalefet şerhi koydu. Üye hakim kararında şu ifadelere yer verdi. Sanık R.Y'nin eylemin başından sonuna kadar olay yerinde bulunması dolayısıyla mağdurenin psikolojik direncinin kırılması noktasında diğer sanığın eylemi gerçekleştirmesine yardım ettiği kanaatiyle çoğunluğun beraat yönündeki kararına katılmıyorum.İDDİANAMEİddianamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de meydana geldiği anlatılıyordu. iddianamede S.E.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.Görüntü Dökümü:------------------Arşiv fotoğraf22.02.2019 -11.21- Haber Kodu : 190222059===========================5- 'OLTALAMA' YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYONHaber-Kamera: Çağatay KENARLI-İstanbul DHAİstanbul merkezli 3 ilde banka hesaplarından 'oltalama' diye adlandırılan yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine banka hesaplarından bilgileri dışında para çekilen bazı kişiler şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer reklamlar verdiğini, bunun üzerine linklere tıklayan kişileri oltalama yapılan (Phishing) sitelere yönlendirerek bu sitelerden mağdurların hesap ve banka bilgilerini elde etmesi üzerine dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.200 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ, 500 BİN LİRA BLOKE EDİLDİPolis yaptığı 4 aylık teknik takibin ardından 19 Şubat'ta İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonla düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 3 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 21 cep telefonu, 2 flash bellek, 16 hafıza kartı ve 200 bin lira ele geçirildi. Ekipler şüphelilerin kendi hesaplarına aktarmaya çalıştığı 500 bin lirayı ise bankalarla irtibata geçerek bloke ettirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.OPERASYON POLİS KAMERASINDASiber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polisleri desteğiyle yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Özel Harekat ekiplerinin adreslere girerek şüphelileri yere yatırarak gözaltına alması kaydedildi. Ekiplerin, adreslerde yaptığı aramalar sonra şüphelilerin gözaltına alınması görüntülere yansıdı. Taksim Meydanı'nda yabancı turistlere otobüs ile tur hizmeti veren firma personelleri ile bir Arap turist arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tur otobüsünde çalışan personellerin tekme ve tokatlarına maruz kalan Arap turist daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Tur otobüsünde çalışan personellerin tekme ve tokatlarına maruz kalan Arap turist daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.Görüntü Dökümü:-----------------------(CEP TELEFONU)-Arap turisti tur otobüsü personellerinin tekme tokat dövmesi-Taksim Meydanı'ndaki Tur otobüsleri-Genel ve detaylar22.02.2019 - 11.36-Haber Kodu : 190222068======================7-YAĞ TANKERİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDIHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBULKuzey Marmara Otoyolu'nda sıvı yağ yüklü tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıKaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Başakşehir sapağında meydana geldi. Yunus Şeker (27) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Hidayet Sever yönetimindeki sıvı yağ yüklü tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Yunus Şeker, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Şeker, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.Kaza anını anlatan tanker sürücüsü Hidayet Sever, " 'Güm' diye bir ses geldi. Aynadan bir baktım otomobilin savrulduğunu gördüm. Sonra aracı kenara çektim koştum geldim. Durumu sağlık ekiplerine bildirdim. Ben görmedim ama görenler, 'bir sağa bir sola makas atarak ilerliyordu sonra çarptı' dediler" diye konuştu.Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.