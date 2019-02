Dha İstanbul Bülteni- 3

Kaynak: DHA

1- HARAMİDERE'DE METROBÜS KAZASI (3)Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul DHAHaramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı.Haramidere metrobüs durağındaki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.Görüntü Dökümü:--------Olay yerinden görüntüler-Yaralılar-Hasarlı araçlar-Araçların çekilmesi============================2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TERSANE İSTANBUL TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDIHaber-Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul temel atma törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın konuşması sırasında gelen bir telefon üzerine salondan çıktı. Erdoğan 8 dakika sonra salona geri geldi. Erdoğan konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığında salondan bulunanlar tezahüratlarla karşıladı.Erdoğan törende yaptığı konuşmasının başında çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Cami altında 6 yıl top oynadım. Gençliğim burada geçti. Binali Bey'in de gençliği burada geçti" dedi."İLK DEFA BİR KADIN MÜZESİNİ BURADA İNŞA ETMİŞ OLACAĞIZ"Erdoğan, "Türkiye'nin çok önemli 3 müzesi burada inşa edilecek. Sadberk Hanım Müzesi bu tesislere taşınacak. Bunun için Koç ailesine teşekkür ederim. Kadın müzesi, ilk defa bir kadın müzesini burada inşa etmiş olacağız ve burada Türk İslam Eserleri müzesi kurulacağız" dedi."60 BİN İNSANIMIZA İSTİHDAM SAĞLAYACAKTIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayında ilk bölümünü açmış olacağız. İşletme süresi 45+4 yıl, 49 yıl, inşasıyla beraber. İhale bedeli 1 milyar 429 milyon lira olan Tersane İstanbul projesinden devlet sadece kira bedeli olarak toplam 1 milyar 346 milyon dolar ve KDV bedeli elde edecektir. Bunun yanında projenin Haliç ve İstanbul için oluşturacağı katma değer ile ülkemize kazancı daha da artacaktır. Toplam 15 bin, dolaylı 45 bin olmak üzere 60 bin insanımıza istihdam sağlayacaktır" şeklinde konuştu."BURAYA YILDA ORTALAMA YERLİ-YABANCI 30 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"Erdoğan, "Projede, tarihi ve tescilli yapılarla ilgili süreçte büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Sit alanının tarihi değeri korunarak, kentsel dönüşüm, sosyal dönüşüm ve ekonomik dönüşüm bir arada gerçekleştiriliyor. İnşallah buraya yılda ortalama yerli-yabancı 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Proje İstanbul'umuzun marka değerini arıtmakla kalmayacak inşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır. Böylece Haliç tamamlanınca Avrupa'nın en büyük bilim merkezi olacak, bölgenin güzelliğine güzellik katacak bir projeye kavuşacaktır" dedi."NEREDE HAYIRLI BİR İŞ VAR KARŞISINDA CHP'Yİ GÖRÜRSÜNÜZ"Erdoğan, "Haliç'in ne yazık ki çilesi çok. Bu çile bu eserle çok farklı bir dönüşümü yaşıyor. Bu projenin ilk gündeme geldiğinde beri neler yaşadığını, nelere maruz kaldığını her halde tam bilmiyorsunuz diye düşünüyorum. Kısa bir özetleme yapayım. Bunun ihalesini yaklaşık 6 sene önce, 2 Temmuz 2013'de, yer tahsisini 8 Kasım 2013'de yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl içerisinde bitirip milletimizin hizmetine sunmaktı. Ancak başını CHP çektiği, aynı zihniyete mensup odalarının da destek verdiği engellemelerin sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadık. CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdıklarımız gibi bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde de yaptılar, aynı şeyi Harbiye kongre merkezinde de yaptılar. Çünkü bunları işi hep engellemek. Nerede hayırlı bir iş var karşısında CHP'yi görürsünüz. Yalan yanlış bilgilerle, aslı astarı olmayan iddialarla o günden bu güne kadar projeye mani olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul'un duvarlarını 'zulüm 1453'de başladı' sloganıyla kirletenler sanki kendi yandaşları değilmiş gibi, bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu anda bulunduğumuz mekan İstanbul'un fethinde kadırgaların Haliç'e indiği mekandır. Nereden, nereye. Bir zihniyet neyi iddia ediyor, biz ise neyi iddia ediyoruz. Biz şimdi ecdadımızın kadırgaları indirdiği bu mahalde hamdolsun Tersane İstanbul'u yeniden inşa ediyoruz. Tüm gayretlerine rağmen bir kez daha hedeflerine ulaşamadılar. Fakat şehrimize ve milletimize yaklaşık 6 senede kaybettirdiler. Aynısını AKM'de de yaptılar. Aynı şeyi biz orada da yaşadık. Ama isteseler de, istemeseler de, Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini bir opera binası olarak attı. Şimdi de buranın temelini atıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Kültür Merkezi'ni biz inşallah açılışını yaptığımızda, biz onlara 'niye geldiniz' demeyeceğiz, 'hoş geldiniz' diyeceğiz. Çünkü bizim anlayışımız bu" dedi."İZMİR'İ DE ALALIM, ORAYI DA PIRIL PIRIL BİR HALE GETİRELİM İSTİYORUZ"Erdoğan, "Şimdi İzmir'in körfezine bakın. Körfez kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse, İzmir körfezinin hali bu. İşte onun için belediyecilik AK Parti'nin işidir diyoruz. İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl bir hale getirelim istiyoruz. şayet biz muhalefete göre politikalarımızı belirleseydik emin olun hale Haliç, kire, bataklığa, kötü kokulara mahkum olurdu. Şayet bunlara göre kendimizi konumlandırsaydık, bugün İstanbul'da hala çöp dağları altında insanlarımız, Ümraniye'de olduğu gibi ölüyor olacaktı. Şayet bunların dediklerine göre hareket etseydik ne Avrasya Tüneli, ne Marmaray olurdu. Şimdi boğazın üzerinde 3 katlı bir tüneli de inşa edeceğiz. Ne Bolu Tüneli, ne Ovit Tüneli olurdu. Şayet biz o meslek odalarının baskılarına boyun eğseydik bugün İstanbul hale '3 Ç' yani çöp, çukur ve çamur ile, '3 Y' yani yokluk, yolsuzluk ve yasaklara esir olurduk. Şayet biz CHP'nin eleştirilerine prim verseydik, bugün ülkemiz hala IMF'nin kapısında tefecilere el açıyor olacaktı" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek belediye başkanlığımız döneminde, gerekse Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde bu kifayetsizleri asla dikkate almadık. Hiçbir zaman karşımızdakilerin çapsızlığı, basiretsizliği, vizyonsuzluğunun bizim istikametimizi belirlemesine müsaade etmedik. Ülkemizin ihtiyaçları, milletimizin talepleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yaptık ve onları tek tek hayata geçirdik" dedi."HALİÇ-KEMERBURGAZ-KARADENİZ SAHİLİ DEKOVİL RAYLI SİSTEM HATTI"Erdoğan, "Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz. Haliç bölgesinde aynı zamanda, kuş parkı, doğa parkı ve açık hayvanat bahçesi yapacağız. Karaköy'de Sünnet Köprüsü'ne kadar uzanan 7 kilometrelik Haliç kıyısında yaya erişimini kolaylaştıran yeni bir proje planlıyoruz. Proje kapsamında bölgeye yeni yeşil alanlar, teknopark ve 7.5 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.Erdoğan 14 yeni su arıtma tesisi yapılacağını belirtti."SAHİLİ KAPATMAK YOK. KAPATIRSANIZ HEMEN ÇİTLERİNİ SÖKER ATARIZ"Törende konuşan Binali Yıldırım da yeşil alanların, tarihi değerlerin korunacağını belirterek, "Tersanenin alameti farikası olan büyük vinçler örnek olarak bulunacak. Bunun yanında Çorlulu Ali Paşa Cami, hamamı, şadırvanı, idari binası gibi tarihi değeri olan eserle ihya edilecek" dedi.Yıldırım, "Tüm Haliç kıyılarını 'Yeşil Ağ' projemiz çerçevesinden kesintisiz olarak yayalara, İstanbullulara açacağız. Diyelim ki Karaköy'den çıkacak, Şişhane, Kasımpaşa, Hasköy, Sadabat, dönecek Eminönü'ne kadar tüm sahil kesintisiz İstanbulluların emrinde olacak. Sizin projede de öncelik sahil vatandaşların, sahili kapatmak yok. Kapatırsanız hemen çitlerini söker atarız" diye konuştu.Görüntü Dökümü:---------------------Yıldırım'ın açıklamalarıErdoğan'ın açıklamalarıDetaylar===================================3 - EKREM İMAMOĞLU: İSTANBUL'U HASTA ETTİLERHaber: Serpil KIRKESER/ Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u ne yazık ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler. İstanbul hasta. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projeci tarafımızla, insanlarla olacak olan güzel temasımızla hem İstanbul'u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşkunuz olmasın" dedi."BU GÜZEL KENTTE İNSANLAR MUTSUZ"Ekrem İmamoğlu, Fatih'te bulunan bir otelde Trabzon Dernekleri Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu "İstanbul'dayız, burada yaşıyoruz. Doğduğumuz topraklarımız var ama artık doyduğumuz topraklardayız ve her birey gibi bu topraklara mesuliyet duygusu içinde İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un sorunlarına duyarlı olmak, İstanbul'da ne olup bittiğine kulak vermek zorundayız. Bu güzel kent iyi yönetilmiyor. Bu güzel kentte insanlar mutsuz, bu güzel şehirde ne yazık ki insanlara sorduğumuzda 'Ben bu şehirde mutsuzum, fırsatını bulsam giderim' diyenlerin oranı neredeyse yüzde 61-62 seviyelerinde. Bu güzel kente olan sorumluluk duygumuzu, aynı zamanda bu güzel ülkeye olan sorumluluk duygumuz. Çünkü İstanbul iyi ve mutlu olursa, Türkiye iyi ve mutlu olur. İstanbul iyi olmazsa ne yazık ki Türkiye'nin durumu da iyi olmaz. Bakın, İstanbul'da ekonomi kötü olduğu için Türkiye'de de kötü. Yani Türkiye'nin motor gücü İstanbul'dur" ifadelerini kullandı."İSTANBUL'U HASTA ETTİLER""İstanbul'u ne yazık ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler" diyen İmamoğlu, "İstanbul'u hasta ettiler, İstanbul hasta. Ben söylemiyorum daha 2 gün önce TÜİK verileri söylüyor. Psikolojik olarak insanlarımızın iyi olmadığını söylüyor. 12 milyon üzerinde psikolojik sorunlarından dolayı 12 milyon kutu ilaç tüketen bir millet olduk dünyada böyle bir rakam yok nüfusuna göre. Yani insanın mutsuz olması demek, şehirlerin mutsuz olması demek. Şehir hastaysa, o şehirde yaşayan insanları da hasta eder. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projeci tarafımızla, insanlarla olacak olan güzel temasımızla hem İstanbul'u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşkunuz olmasın" şeklinde konuştu."TANZİM SATIŞ İYİ BİR ŞEYDİR. AMA BU İŞİN YAPILMA MODELİ VARDIR"İmamoğlu tanzim satışlarına da değinerek, "Tanzim satış iyi bir şeydir. Ama bu işin yapılma modeli vardır. Tanzim satış ihtiyacı olan insanları kuyruğa dizip televizyonlarda afişe etme işi değildir. Ayıp. Bunu yapanlar bir politika, üretim ve insanlara ucuz gıda erişimi politikası olarak tanıtmaları kadar ayıp bir şey olmaz. Bir an önce bu ayıba son versinler. O insanları deşifre ederek, o insanları utandırarak değil, o insanlara ucuz gıda erişimi sağlayalım, ama bu işi modelini bulsunlar, seçime bir ay kala yapıyorlarsa adam gibi yapsınlar, yapamıyorlar, bilmiyoruz diyorlarsa gelsinler anlatalım onlara" şeklinde konuştu."BEN VATANDAŞIMA GÜVENLİ YUVASINI VERMEK İÇİN CAN SİPER HANE ÇALIŞACAĞIM"İmamoğlu konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Damarına kadar siyaset yaptılar. Burada kentsel dönüşümü geçirmeyelim oy kazandırırız. Depremin oyu olur mu? Bak Kartal'da bina çöktü 21 canımız gitti ya... Hiçbir şey yapmadılar, sizi temin ederim. Siyaset yaptılar, bu bir suç duyurusudur, onu söyleyeyim. Biz siyaset yapmayacağız, insanlara güvenli şekilde evlerini vermek için ister AK Partili olsun, ister MHP'li olsun, ister CHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili, HDP'li olsun, kim olursa olsun ben vatandaşıma güvenli yuvasını vermek için can siper hane çalışacağım, hepinizin huzurunda Trabzonlu sözü veriyorum".Görüntü Dökümü:-------------------------Ekrem İmamoğlu'ndan görüntü-İmamoğlu'nun konuşması-Katılımcılardan görüntü-Kahvaltıdan görüntü-Genel ve detaylar==================================4 - İYİ PARTİLİ NUHOĞLU'NUN OFİSİNE İKİ KİŞİ GİRDİ; POLİS İNCELEME YAPTIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Muhasibi Hayrettin Nuhoğlu'nun Kadıköy'deki çalışma ofisine giren 2 kişi, çekmeceleri ve dosyaları raflardan indirerek karıştırdığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası ve parmak izi çalışması yaptı.Nuhoğlu'nun 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan çalışma ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi girdi. Ofise giren kişilerin çekmeceleri karıştırdığı, dolap ve raflardaki dosyaları indirdiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ofis içinde parmak izi ve güvenlik kamera çalışması yaptı. Açıklama yapan Nuhoğlu, "Saat 04.00 civarı iki kişi girmiş Bir adi hırsızlık olduğu kanaatinde değilim. Çünkü masa gözleri ve dolaplar karıştırılmış, evraklar dışarı dökülmüş. ya bir şeyler aranmış ya da bir şeyler konulmuş. Adi bir hırsızlıktan çok siyasi bir hırsızlığa benziyor. Bu ülkede herkesin güven içerisinde huzur içerisinde yaşaması için elimden gelen bir şey varsa bunu TBMM devam ettireceğim. Maddi anlamda değerli olan hiçbir şey alınmamış. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis bana düzgün giyimli iki kişinin girdiğini ve yarım saat içeride kaldığını söyledi" dedi.Görüntü Dökümü--------------Siteden görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinin binadan çıkışı-Açıklama-Ofis içinden görüntü-Genel ve detay görüntüler=======================5- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI: BEYLİKDÜZÜ'NDE VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDIHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ersan SAN- Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - Savaş ATAK - İstanbul DHAİstanbul'da kar başladı.İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü. Beylikdüzü'nde kar ile birlikte etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar üst geçitte yürümekte zorlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.Görüntü Dökümü:----------------Beylikdüzü'nde kar yağışı-Yürümekte zorlananlar-Taksim'den görünütü-Yağan kardan görüntü-Çatalca'dan kar görüntüsü-Mecidiyeköy'den kar görüntüsü=============================6 - PİSTE DÜŞEN ÖLÜ KUŞLAR NEDENİYLE 2 UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİHaber: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHAAtatürk Havalimanı'na inişi sırasında THY uçağına çarpan kuşlar piste düştü. Arkasından gelen iki uçak da ölü kuşlar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.THY'nin Yanbu-İstanbul seferini yapan uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı. THY uçağı sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, arkasından gelen inişteki 2 uçak ise piste düşen ölü kuşlar nedeniyle pas geçmek zorunda kaldı. Her iki uçak da kısa bir süre sorunsuz bir şekilde indi.Edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan'ın Yanbu şehrinden gelen ve saat 09.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inişe geçen THY'nin Airbus-321 tipi yolcu uçağına kuş çarptı. THY uçağı sorunsuz bir şekilde inişini tamamlarken, ölü kuşlar 05-23 pistine düştü.Bu sırada THY uçağının arkasından iniş için alçalan Onur Air'in Antalya-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı ile Köln-İstanbul seferini yapan MNG Havayolları'nın kargo uçağı pistte bulunan ölü kuşlar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.DHMİ EKPİLERİ ÖLÜ KUŞLARI TOPLADIOlayın Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne haber verilmesi üzerine kısa sürede 05-23 pistinin bulunduğu bölgeye gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, uçuş güvenliği açısından olumsuz bir durum teşkil etmemesi amacıyla pisti temizledi. Pistin temizlenmesinin ardından Onur Air'in uçağı 10.05, MNG Havayolları'nın uçağı ise 10.20 sıralarında inişini gerçekleştirdi.Öte yandan THY uçağında da kuş çarpması sonrası herhangi bir hasar oluşmadığı tespit edilirken, uçağın bir sonraki seferi için havalandığı öğrenildi.