Dha İstanbul Bülteni - 3

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 31- KADIKÖY'DE ÇÖP KONTEYNERİNDE KADIN BACAKLARI BULUNDU (1)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKadıköy'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.Kadıköy Acıbadem'de bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları bir kadına bacak olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde incelemesini sürdürüyor.Görüntü Dökümü:--------------Olay yeri-Polis incelemesi-Detaylar27.02.2019 - 12.07-Haber Kodu : 19022707427.02.2019 -12.48- Haber Kodu : 19022710027.02.2019 -13.08- Haber Kodu : 190227115====================================2- TUZLA'DA "KOKU" SORUŞTURMASI: AFAD VİDANJÖRDEN ÖRNEKLER ALDIHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHATuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden sabah saatlerinde örnekler alındı. Öğlen ise AFAD ekipleri gelerek vidanjörden örnekler aldı.Olayla soruşturma sürüyor.Görüntü dökümü:------------EK GÖRÜNTÜ-AFAD'ın vidanjörden örnek alması////-Vidanjörün görüntüsü-Delil alınması-Dün çekilen görüntüler27.02.2019 -12.40- Haber Kodu : 190227094====================================3- FATİH'TE 2 KATLI BİNADA ÇÖKME RİSKİBinanın bulunduğu sokak çökme riski nedeniyle kapatıldı.Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,Fatih'te 40 gün önce çökme riski dolayısıyla boşaltılan 2 katlı metruk binadan düşen parçalar nedeniyle binanın bulunduğu sokak zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatıldı.Balat Mahallesi Fener Külhani Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina 40 gün önce çökme riski nedeniyle belediye ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. Binanın çatısından sokağa düşen parçalar nedeniyle vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri çökme riski bulunan binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışları kapatıldı.Görüntü Dökümü:----------------------Çökme riski olan binadan görüntü-Zabıta ekiplerin çalışmaları-Binanın olduğu sokaktan görüntü-Genel ve detaylar27.02.2019 - 12.49-Haber Kodu : 190227101===========================================4-BERKİN ELVAN DAVASINDA KEŞİF KARARIHayati ARIGAN/İSTANBUL,Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, mahkeme 10 Nisan'da olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık polis F. D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmaya ayrıca taraf avukatları yer aldı. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan tanık polis memurları, sanık polis F. D.'yi tanımadıklarını ve o dönem olayın yaşandığı yerde görev almadıklarını söylediler.ÜYE HAKİM İLE ELVAN AİLESİNİN AVUKATI TARTIŞTITanık ifadeleri sonrası söz verilen Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, beyanda bulunurken üye hakimin telefonuyla uğraştığını iddia ederek tepki gösterdi. Atalay, "Hiçbir avukatın şunu kabul etmesi mümkün değil. Bir ölümün olduğu dosyada bir hakimin avukat beyanda bulunurken telefonuna bakıp gülümsemesi kabul edilemez. Kendinize gelin" dedi. Bunun üzerine üye hakim bağırarak, "Siz benim neye baktığımı bilemezsiniz. Yorum yapmak haddiniz değil. Siz kendinize gelin. Sizi ilgilendirmez" diye konuştu. Mahkeme başkanı araya girerek duruşmaya devam etti.KEŞİF YAPILACAKAra kararını açıklayan mahkeme, Berkin Elvan ailesinin avukatlarının olay yerindeki keşif incelemesine yönelik taleplerini kabul etti. Keşfin 10 Nisan saat 10.30'da yapılmasına karar veren mahkeme, savcılık ve kolluk kuvvetlerine yazı yazılarak güvenlik önlemi alınmasını istedi. Mahkeme sanığın tutuklanması yönündeki talebin ise reddine karar vererek duruşmayı erteledi.Görüntü Dökümü:-------------Arşiv27.02.2019 - 13.19-Haber Kodu : 190227122=========================================5- AYTAÇ ARMAN İÇİN BEYOĞLU ATLAS SİNEMASINDA TÖREN DÜZENLENDİ (1)Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-İdris TİFTİKÇİ/İSTNABUL,Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenlendi. Törene dün hayatını kaybeden Arman'ın ailesi, dostları, yakınları, oyuncular, yönetmenler katıldı. Tören yapılan konuşmalarla devam etti.Arman'ın cenazesi yarın memleketi Adana'ya götürülecek. Arman Kabasakal Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip naaşı kaldırılacak ve defnedilecek.Görüntü dökümü:------------------Törenden detaylar-Yapılan konuşmalar-Genel ve detaylar27.02.2019 - 13.15-Haber Kodu : 190227121=====================================(Geniş haber)6- BAKAN ALBAYRAK, VERGİ KONSEYİ 134. GENEL KURULU'NDA KONUŞTUGökhan ÇELİK - Güven USTA - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBULHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuştu. Kayıtlı ekonomiye geçişi çok net şekilde hızlandıracaklarını söyleyen Bakan Albayrak, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz." dedi.Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan Vergi Konseyi 134'üncü Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı. İş dünyasından çok sayıda temsilcinin katıldığı toplantıda Bakan Albayrak, şunları söyledi:"Ağustos ayında yaşadığımız finansal spekülatif sürecin hemen ardından devreye aldığımız politikalarla piyasalardaki sıkıntılı ve panik ortamını ortadan kaldırdık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ekonomik altyapının sağlayacak yeni ekonomi programımızı açıkladık. Kısa vadeli adımlarımız Yeni Ekonomi Paketi (YEP) başta olmak üzere, orta ve uzun vadeli stratejilerimizin piyasalara verdiği güveni şimdi arzu ettiğimiz yapısal reformlarla daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu yapısal dönüşüm sürecinin en temel alanlarından bir tanesini vergi alanı oluşturuyor. Bundan sonra yeni süreç, tıpkı yeni ekonomi programı stratejilerimizle uyumlu. Ekonomide yazmaya başladığımız yeni hikayenin destekçisi olacak bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri faza başlıyoruz. YEP'te değişimle başladığımız önemini vurguladığımız ekonomik dönüşüm, kuşkusuz, bu amaçlar doğrultusunda ele alınan vergi sistemini olmazsa olmaz kılıyor. Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz" dedi."VERGİ POLİTİKASINDA HASSAS DENGEYİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ""Bu yıl içinde genel manada netice alacak çok önemli bir çerçeve dönüşüm ve reform paketini hazırlamamız lazım" diyen Albayrak, "Özellikle maliye politikası, ekonomide dengelemeyi ve dönüşümü yönetmek için en önemli araçlardan biri tanesi. Bir tarafta mali disiplin ve bununla birlikte risk birimini, enflasyonu aşağı çeken bir anlayışı ortaya koyarken, diğer yandan elimizdeki mali alanı doğru şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek ve yönetmek zorundayız. Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacaklarını belirten Bakan Albayrak, şöyle devam etti:"Bir diğer ekonomik sosyal hedefin gerçekleşmesinde vergi politikalarımızı çok etkin bir şekilde sahada uygulayarak, bu hususları öncelikleyeceğiz. Ayrıca son birkaç gündür, iş dünyasında da bunu ifade ettik. Biz burada belki dünyadaki en etkin istihdam paketini destek paketini açıkladık. Tabii bugün öyle yarın böyle takip ediyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, birileri bir şey bekliyor. İşin komik tarafı şu, Nisanda her şey çok daha güzel olduğunda orada burada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar? Türkiye daha iyiye gidiyor. Ağustos'ta daha kötü oldu diyenler, bugün nasıl bakıyorsa öyle bakacak diyebilirsiniz. Eylül'de 'Türkiye batıyor' diyenler, bugün nasıl bakıyorsa öyle bakıyor diyebilirsiniz ama önemli olan şu. O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar. Erken yol alanlar çok daha önce bu süreci yönetecekler. Esas konu, Türkiye'nin bu ekonomik dönüşüme olan inancı, tüm paydaşlar olarak aynı istikameti aynı desteği vermek. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında reformlar alanında önemli adımlar atılıyor.""MECBUR OLMADIKÇA YENİ İSTİSNA VE MUAFİYET VE İNDİRİM GETİRMEYECEĞİZ"Albayrak, "2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak. İçeride ve dışarıda önemli adımlarla pozitif neticeler aldığımız bir yıl olacak. Mevsimsel ektiler ile birlikte turizm, ihracat noktasında atılan adımlarla birlikte Türkiye çok daha güzel bir sürece doğru hızla yol alacak. Özellikle vergi sisteminin daha basit, etkin geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturulmasına ve vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar büyük bir önem arz ediyor. Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak ve mecbur olmadıkça yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz." diye konuştu.Konuşmasının son bölümünde yurt dışından gelen 26 milyon mektubu inceleyerek vergisiz gelen ürünleri tespit ettiklerini söyleyen Bakan Albayrak, bu alışverişlerin vergilendirilmesi için çalışma yapacaklarını kaydederek, "Vergi politikalarında suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Vergi Konseyi 134'üncü Genel Kurulu Toplantısı basına kapalı olarak devam etti.Görüntü dökümü:----------------Bakanın konuşması-Genel ve detaylar27.02.2019 - 12.36-Haber Kodu : 190227090_===========================7- YENİ TÜSİAD BAŞKANI KASLOWSKİ: KADIN İŞSİZLİK ORANLARI ERKEK İŞSİZLİK ORANLARININ ÇOK ÜZERİNDEHaber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL-TÜSİAD "İş Gücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu" toplantısı TÜSİAD genel merkezinde düzenlendi. Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD üyeleri ve ekonomistler katıldı.Programda konuşan Kaslowski "Son açıklanan veriler işsizliğin bir sıçrama yaparak yüzde 12.3'e yükseldiğini gösteriyor. Mevsim etkilerinden arındırıldığında işsizlik oranı sadece bir ay içerisinde 0.6 yüzde puan artarak yüzde 12'ye çıktı. Tarım dışı işsizlik yüzde 14, genç işsizliği ise yüzde 22.2 seviyesine yükseldi. Yüksek oranlar bazı tedbirler alınması gerektiğine işaret ediyor. Ekonomimiz geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana zorlu bir süreçten geçiyor. Bugünkü buluşmamızda, yalnızca kısa vadede değil, uzun vadede de iş gücü piyasamızı nasıl daha etkin ve verimli hale getirebileceğimizi ve işsizlik oranını kalıcı olarak nasıl düşürebileceğimizi konuşacağız" dedi."KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE ETKİLİ ŞEKİLDE SÜRMELİ"Kaslowski, "İş gücü piyasamız kayıtlı ve kayıt dışı olmak üzere ikiye bölünmüş durumdadır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etkili şekilde sürmeli, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın önüne geçilmelidir. Bunun yanında, kurallı çalışan kayıtlı kesimde iş gücü üzerindeki ücret dışı yükler uluslararası ortalamaların hala üzerinde. Bu yüklerin azaltılması kayıtlı ekonomiye geçişi de hızlandıracaktır. Ülkemizde kadın istihdamının artırılması ve hem kadınların hem gençlerin dinamik işgücü piyasasında ihtiyaç duydukları yetkinliklerin artırılması gerekiyor. Bugün maalesef kadın işsizlik oranları erkek işsizlik oranlarının çok üzerinde. Genç işsizliği ise hepsinden yüksek."EKONOMİMİZ KÜÇÜLÜYOR"Kaslowski, "Son yıllarda istihdam teşviklerinde çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Bazı yeni teşvikler de gündemde. Teşvikler istihdam üzerinde genel olarak olumlu etki yapıyor. Ancak çeşitli istihdam teşviklerinin bir düzenleme altında birleştirilerek uygulamanın sadeleştirilmesinin kullanım etkinliğini geliştirmek açısından faydalı olacağına inanıyoruz. Küresel krizden bu yana dünyada bol ve ucuz para döneminde Türkiye dış borcunu yüzde 35'ten yüzde 53'e yükseltti. Bu finansman ekonomimizin yüksek büyüme oranlarına ulaşmasını sağladı. Ancak 2013 yılından beri yurt dışında faizler yavaş yavaş arttı ve bu borcun maliyeti de ekonomimiz için her geçen gün artıyor. Bu nedenle ekonomimizde biriken risklerin azaltılması, özellikle bazı sektörlerde yüksek artış gösteren kaldıraç oranlarının makul düzeylere inmesi gerekiyor. Dış borcumuzun büyük kısmı özel sektörün üzerinde. Kamu Özel İş birliği projeleri için sağlanan finansman da dahil yaklaşık 306 milyar dolar. 2018 yılı başından itibaren bu borç azalmaya başladı. Ağustos ayında yaşadığımız şoktan sonra hem kur hem de faizlerde görülen artış ile süreç hızlandı. Banka kredilerinde gördüğümüz yavaşlama da bunun bir sonucu. Bu durum kullanılan kapasitede gerilemeye, yeni yatırımların ertelenmesine ve üretimde düşüşe neden oluyor. Dolayısıyla ekonomimiz küçülüyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü:---------------------Salondan detay-Simone Kaslowski'nin konuşması-Genel ve detaylar27.02.2019 - 12.38-Haber Kodu : 190227092==============================8- "ARAZİME KAMYONLARIN GİRMESİN" TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİHaber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,-Maltepe'de döküm ve peyzaj işiyle uğraşan baba oğul ile iş yeri komşularının arazilerinden kamyon geçmesi yüzünden başlayan tartışmaları cinayetle sonuçlandı. İş yeri komşuları Ali Akdoğan'ı tabancayla vurarak Ataşehir'de bir tıp merkezi önüne bırakan baba oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi'nde 3 Şubat'ta bir tıp merkezi önüne park etmiş otomobilde yaralı olarak bulunan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Akdoğan'ın cinayet soruşturmasında 2 kişi yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ali Akdoğan'ın, hafriyat döküm ve peyzaj şirketi bulunan Osman A. ve oğlu Resul A.'nın işyeri yakınlarında bir döküm yeri işletmeye başladığı, ancak baba-oğul'un Akdoğan'ın işyerine gelen kamyonların kendi arazilerinden geçmesini istemediklerini tespit etti. Baba-oğul ile Ali Akdoğan'ın uzun süredir bu yüzden kavgalı oldukları tespit edildi.Polis, Osman A. ile oğlu Resul A.'yı gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde iki komşunun arasında yaşanan bir tartışma sonucu Osman A.'nın tabancayla Ali Akdoğan'ı vurduğu daha sonra oğlu Resul A.'nın yaralı haldeki Ali Akdoğan'ı Tıp merkezi önüne bırakarak kaçtığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli baba Osman A. ve oğlu Resul A. tutuklandı.Görüntü dökümü:-----------------------ARŞİV GÖRÜNTÜLER-Olay yeri-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER-Şüphelilerin adliye sevk edilmesi27.02.2019 -12.57- Haber Kodu : 190227107=============================9- DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY "ANLAŞMALI BOŞANMA" DAVASI AÇTIHaber-Kamera: Hayati ARIGAN/İSTANBUL,Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, yeniden mahkemeye başvurarak İbrahim Kutluay'a 'anlaşmalı boşanma' davası açtı. Dilekçede çiftin ortak hazırladıkları boşanma protokolünü mahkemenin onaylayarak boşanmalarına karar verilmesi istendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması sebebi mahkemeye başvuran Demet Şener, İbrahim Kutluay ile boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti. Demet Şener'in "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti. Demet Şener tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.Demet Şener avukatı Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığı anlaşmalı boşanma davasında İbrahim Kutluay ile 2001'de tanıştıklarını, 15 Temmuz 2005'te evlendiklerini belirtti. Evliliklerinden 13 yaşında bir kız ve 10 yaşında bir erkek çocuklarının bulunduğunu belirten Demet Şener, dava dilekçesinde İbrahim Kutluay'a açtığı çekişmeli boşanma davasındaki sadakatsizlik iddialarına iki cümle ile üstü kapalı yer verdi. Dilekçede Demet Şener'in ev adresi yer alırken, İbrahim Kutluay'ın ise iş adresine yer verildi.KİŞİLİK FARKLILIĞI VARDemet Şener'in adına avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Şener ile Kutluay'ın aralarında kişilik farklığının bulunduğu, çok uzun süredir baş gösteren şiddetli geçimsizliğin gün geçtikçe arttığı yer aldı. Evliliklerinin her iki taraf için de çekilmez hale geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Yaşanan olaylar tarafların sosyal ve psikolojik bütünlüklerini olumsuz olarak etkilemiş ve her iki taraf evliliklerini içinde bulundukları koşullar altında sürdüremeyeceklerini anladıklarından evlilik birliğine son vermeye karar vermişlerdir" ifadeleri yer aldı.ANLAŞARAK BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLADILAREvliliklerinin gerek taraflar ve toplumsal bakımdan korunmaya değer bir yararın kalmadığına kanaat getirdikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, çiftin boşanmaya karar verdiği belirtildi. Dilekçede çiftin ortak hazırladıkları boşanma protokolünü mahkemenin onaylayarak boşanmalarına karar verilmesi istendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.ÇEKİŞMELİ DAVADA BOŞANMIŞLARDIDemet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde boşanma davası açmıştı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen boşanma davası 15 ay sürmüştü. 19 Ocak 2018'de çıkan kararda mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti. Şener boşanma davasında verilen tazminat miktarı yönünden davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımış ve karar henüz kesinleşmemişti.EDVİNA SPONZA'YA 'ÖTEKİ KADIN' DAVASI AÇMIŞTIEski manken Demet Şener, yuvasını Edvina Sponza'nın yıktığını ileri sürerek 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Çiftin çekişmeli boşanma davasının gizli görülmesi sebebiyle boşanma nedenlerinin detayları tazminat davasında ortaya çıkmıştı. Demet Şener, mahkemeye yuvasının yıkılmasına delil fotoğrafları da sunmuştu.ZARFIN İÇİNDEN SİYAH İÇ ÇAMAŞIRLARI ÇIKTI İDDİASIDemet Şener'in spor hocası mahkemede verdiği ifadede, Edvina Sponza'nın, Şener'in evine bir zarf içerisinde siyah bir külot ve sutyen gönderdiğini söylemişti. Zarfın içinden çıkan notta ise "Yalancı eşin bunu bana Ankara Hilton Oteli'nde verdi. Yalancı kocana verirsin bunu alsın başkasına versin' yazdığını belirten spor hocası, Edvina Spoza'nın çıplak fotoğraflarını Demet Şener ile ağabeyinin de telefonuna gönderdiğini iddia etmişti.MAHKEME DAVAYI REDDETMİŞTİİstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, öteki kadın davalarında Yargıtay'ın emsal kararları doğrultusunda davanın reddine karar vermişti.Görüntü dökümü:------------------Arşiv görüntüler===========================================10-BİNALİ YILDIRIM: POZİTİF AYRIMCILIKTAN YANA DEĞİLİM ASIL OLAN KADINLARA İMKAN TANIMAKHaber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL DHAAk Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, Çekmeköy'de kadın seçmenlerle bir araya geldi. Çekmeköy Doğa Park'ta düzenlenen kahvaltıya Çekmeköy Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz da katıldı. Programında bir konuşma yapan Binali Yıldırım, "Kadınlarımız haklarında ne kadar güzel sözler söylense daha fazlasına layıktır. Kadınlar toplum anası, mayasıdır. Bizi bir arada tutan, bir olmamamızı sağlayan sizlersiniz. Yetiştirdiğiniz bir evladın toplumda temsil edilmesinin arkasında siz varsınız. Sizler olmasaydınız bizler olmazdık. Bu kadar basit. Verdiğiniz emeğin karşılığı bu dünyada yok" dedi.'HER BAŞARILI ERKEĞİN ARKASINDA DEĞİL YANINDA MUTLAKA GÜÇLÜ BİR KADIN VARDIR"Yıldırım, "Eşim Semiha hanımefendiye de bu vesileyle teşekkürü borç bilirim. Şu sıralar çok sıkça kullandığım bir ifade var; 'Ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum'. Çok hassas bir insan, kendisi de sanırım dile getirmese de içinden geçiyordur. Her başarılı erkeğin arkasında değil yanında mutlaka güçlü bir kadın vardır. Bakan olabilirsiniz, Başbakan olabilirsiniz, Cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ama size bakan bir bakanın olduğunu unutmayın. Semiha Hanım da bize bakıyor, göz kulak oluyor, evlatlarını yetiştiriyor, bizim arkamızdan derliyor, topluyor, ailemizin birliğini beraberliğini devam ettiriyor" şeklinde konuştu."BEN KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIKTAN YANA DEĞİLİM"Binali Yıldırım, "Kadınlarımıza yönelik çok şey söylenir. Pozitif ayrımcılıktan bahsediyorum. Bu konuda fikrim açık, ben kadınlara pozitif ayrımcılıktan yana değilim. Asıl olan kadınlara imkan tanımaktır, fırsat sağlamaktır, onların da aynı şartlarda mücadele etmesine alan açmaktır. Güzel olan budur, kıymetli olan da budur. Lütuf şeklinde verilen şeylerin arkası gelmez ve fazla bir anlamı da olmaz" dedi."EVLİLİĞİN SIRRI 'İTAAT ET RAHAT ET"Binali Yıldırım, "Kadına şiddeti durdurmak için en kapsamlı yasal düzenlemeleri yaptık. Aile Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Şiddet kime karşı gelirse gelsin, nefretle kınanması gereken bir şeydir. Sadece kınamak yetmez en ağır şekilde de cezalandırılmalı. Burada sadece cezalandırmak değil, eğitim ve bilinçlendirme de önemli. Ceza tek başına bir anlam ifade etmiyor. Mutlaka bilinçlendirme gerekir. Bunun için devletin kurumlarının hem kadınları hem erkekleri bu konuda bilinçlendirecek, eğitim çalışmalarını artırması lazım. Eskiden bizim zamanımızda evliler arasına girilmezdi. Aileler taraf olduğu zaman evliliğe katkı değil, olumsuz sonuç doğuruyor. Onun için evlileri tek başına bırakacaksın, kendi aralarında meselelerini halledecekler. Öbür türlü duygusal oluyor, 'benim kızım, benim oğlum' giriyor. Hepsi bizim kızımız, hepsi bizim oğlumuz. O yüzden karışmamak gerekiyor. Evliliğin sırrı 'itaat et rahat et'. 'Peki' demesini mutlaka başarmamız lazım" diye konuştu."961 MAHALLENİN 300'ÜNDE TOPLAM 955 TANE KREŞ AÇACAĞIZ"Yıldırım, "9 ilçemiz var, 961 mahallemiz var. Bunların hepsini teker teker arkadaşlarımız taradılar. Çalışan anneler için kreş ihtiyacı olan bütün mahalleler belirlendi. 'Çocuk da yaparım, kariyer de" diyen kadınlarımızın yanındayız. Hem çocuk yetiştireceğiz, hem de kariyerimizde ilerleyeceğiz. 300 mahalle tespit ettik. 961 mahallenin 300'ünde toplam 955 tane kreş açacağız. 0-4 yaş arasında 77 bin 370 bebek kreş hizmetinden yararlanacak. Sayıları tek tek tespit ettik, öyle atmasyon yok bizde, kaba taslak hiç hayali bir şey yok. Hepsi hesap, kitap, araştırma sonucunda ortaya çıkan şeyler. Hamile kardeşlerimiz için belediye ebeveyn okulları açacak. Yani doğum öncesi hazırlık. Anneliğe hazırlanmak önemli bir iştir" dedi.EVDE ÇALIŞANLARA BELEDİYE DESTEĞİBinali Yıldırım, "Dışarıda bütün kadınlarımız dışarıda çalışamıyor. Bunlara da projemiz var. Aile bütçesine katkı için, evde el emeği göz nuru ürettiklerini, belediye satabilmeleri için alt yapı hazırlayacak, imkanlar sunacak. Evde emek verdiniz bir ürün ürettiniz. Bunları pazarlamasını, satışını sağlayarak size destek olacak" şeklinde konuştu."BİNLERCE KADIN EV İŞLERİNDE GÜNDELİK ÇALIŞIYOR VEYA İŞ ARIYOR"Yıldırım, "Çok gündeme gelmiyor ama bir sorun var. Kadın çalışma hayatına daha fazla girdiği için ev işlerinde yardımcılara ihtiyaçları var. Binlerce kadın ev işlerinde gündelik çalışıyor veya iş arıyor. Çalışan var, iş arayan var. Aynı şekilde binlerce aile de evinde güveneceği yardımcı arıyor. Belediye bu ev işlerinde çalışacak kadınlara eğitim verecek. Böylece kadın yardımcı çalışan kadınlarımızla el ele olacak. Belediye bir güvence getiriyor. Bunlar eğitimden geçirilecek, belge verilecek, güvenilir, evine alacağı, birlikte çalışacağı bu hanım efendileri iş hayatına hazırlayacak" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------Yıldırım ve eşinin gelişi-Kahvaltıdan görüntüler-Yıldırım'ın açıklamaları-Detaylar