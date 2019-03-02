Dha İstanbul Bülteni - 3

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 31- SANCAKTEPE'DE SOBA ZEHİRLENMESİ: 2 ÇOCUK ÖLDÜ (1)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHASancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokakta bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, 10 ve 7 yaşındaki iki kardeşin ölümüne neden oldu. Çocukların annesi hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü;---------Olay yerinden görüntüler02.03.2019 - 13.54 Haber Kodu : 190302091================================2- BİNALİ YILDIRIM PENDİK'TE KESTANE DAĞITTI, DÖNER KESTİHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını bugün Pendik'te sürdürüyor.Yıldırım, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı, MHP Pendik İlçe Başkanlığı ile Gazi Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.Binali Yıldırım, sabah ilk olarak AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binasına geldi. Burada partililerle görüşen Yıldırım, daha sonra esnaf ziyareti için Gazi Paşa Caddesi'ne geçti.EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARYıldırım, kestaneciden 100 liraya satın aldığı kestaneleri, vatandaşlara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım yanına gelen bir kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, "Sabır, biraz daha sabır" diye yanıt verdi.Yıldırım, bir kebapçıda döner keserek, korumalara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım, daha sonra MHP Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret etti.Görüntü Dökümü:----------------Yıldırım'ın ilçe başkanlığı ziyaretiYıldırım'ın kestaneciye gitmesiKestane dağıtmasıEmeklilik soran kişiDöner kesmesiDetaylar02.03.2019 -13.59 Haber Kodu : 190302094===============================3- İMAMOĞLU: EN BÜYÜK PROJEM BU ŞEHRİN İNSANLARINA ADİL BİR YÖNETİM SUNMAKHaber: Yüksel KOÇ - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Beylikdüzü'nde düzenlenen programa İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu ve partililer katıldı.Tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, "Yönettiğini düşünen kişilerin yönettiği İstanbul'u geziyorum. Yoksulluğu sizlere anlatamam. İçim yanıyor. Dolayısı ile kendimce bir şey söyledim. Benim için 'Mega proje' kafası bitmiştir. Yok öyle bir şey. O 18'inci yüzyıl kafası. Bu milletin artık bunu satın alacağını da düşünmüyorum. En büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak olacak. Ben adil bir belediye başkanı olacağım. Herkese eşit mesafede" dedi."İSTANBULLUNUN BÜTÇESİNİ ÇARÇUR ETMEYECEĞİM"İmamoğlu, "Suyu insanlara ucuz vereceğiz dedik. Aynı zamanda İstanbul'un bütçesinin yüzde 1'ini sosyal yardıma ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu bütçesini üç katına çıkaracağız dedik. Üç katına. Biz sosyal yardımı arttırmak zorunda olan bir belediye olmak istemezdik. Biz başka şeyleri konuşmak isterdik. Ama bir şehri, bir ülkeyi yoksullaştırmışsanız, insanların cebinde para yoksa, 4 gençten biri işsizse, gelecekte ne yapacağını bilmeyen 350 bin genç bu kentte varsa, mecbursunuz sosyal hayatı güçlendirmeye. Sosyal yardım bütçesini arttırmaya. Mecbursunuz. Çocukları hayata hazırlayalım, gençlerin en ucuz şekilde yaşamasını sağlayalım dedik. Bu anlamda kadınları, anneleri düşündük. Sadece bununla kalmadık, çocukla anneyi düşündük. Yeni doğan bebeğin annesine kart vereceğiz. O kartla anne bebeğiyle beraber İstanbul'u ücretsiz gezecek. Dediler ki kimin parasıyla ne yapıyorsun. Diyorum ki; İstanbullunun parasıyla yapıyorum. İstanbullunun bütçesiyle yapıyorum. İstanbullunun bütçesini çarçur etmeyeceğim. İstanbul'un bütçesini bilinmeyen anlamsız kurumlara dağıtmayacağım. Ama bebeklerine ve annelerine dağıtacağım. Kimse buna engel olamaz. En iyi siz bilirsiniz. Yapar mıyım? Ben Beylikdüzü halkından güç aldım, yaptım. İstanbul'un 16 milyon insanını istediği her şeyi yaparım" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-İmamoğlu'nun salondakilerle selamlaşması-Protokolden genel ve detay görüntü-İmamoğlu'nun konuşması-Salondan genel ve detay görüntü02.03.2019 - 14.12 Haber Kodu : 190302098=======================(ÖZEL)4- SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA SALDIRISağlık raporu vermeyen doktorun boğazını sıktı.Sağlık ocağındaki korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.Ersan SAN/İSTANBUL ESENYURT'ta bir sağlık ocağına gelen kişi, rapor yazmayan doktora saldırdı. Doktorun boğazını sıkan saldırgan, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.Olay Esenyurt'taki bir sağlık ocağında 28 Şubat'ta meydana geldi. Adli kontrol uygulaması olan bir kişi, karakola imza atmaya gitmeyince rapor için sağlık ocağına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil, muayene ettiği kişinin herhangi bir sorununun olmadığını gördü. Bu kişi, adli kontrol uygulaması nedeniyle polis merkezine gidemediğini söyleyerek kendisine rapor vermesini istedi. Ancak doktor Nurullah Araskil bu talebe olumsuz yanıt verdi.DOKTORUN BOĞAZINI SIKTITartışmaya başlayan saldırgan, doktor Araskil'in boğazını sıktı. Sağlık ocağından korku dolu anlar yaşandı. Hemşire ve hasta yakınları tarafından güçlükle doktorun boğazı bıraktırılan saldırgan, daha sonra aracına gitti. Aldığı bir cisimle tekrar sağlık ocağına gelen kişininamacı doktora tekrar saldırmaktı. Ancak doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı açmadı. Saldırgan olay yerine çağrılan polis gelmeden kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayla sonrası polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü:----------------OLAY ANI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜAKTÜEL KAMERAGörgü tanıkları ile röp.Doktor Nurullah Araskil'in açıklamasıDoktorun şikayetçi olmak için emniyete götürülmesi=====================================(ÖZEL)5- AVCILAR'DA YARALI BULUNAN KADININ OĞLU "BABAM BALKONDAN ATTI" DEDİHaber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,Avcılar'da uzaklaştırma kararı olan kişinin, eşini balkondan aşağıya attığı öne sürüldü..Olay sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan Sezer T., eşi Gülizar T. ve çocuklarının yaşadığı apartmana geldi. Aralarında sorunlar olan ve boşanma sürecinde olan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Sezer T., eşi Gülizar T.'yi 2. katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attı, ardından yanındaki silahı da dairede bırakarak kaçtı.ÇOCUĞU ŞAHİT OLDU2. kattan aşağı atılan kadının yardım seslerini duyan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören çiftin 9 yaşındaki çocuğunun, polis ekiplerine babasıyla annesinin tartıştığını sonrasında ise babasının annesini balkondan attığını söylediği öğrenildi.Olayı anlatan Gülizar T.'nin komşusu, "Sabah bir ses duydum. İlk başta kedi sandım. Pencereden baktım kadın yerdeydi. 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Eşime haber verdim" diye konuştu. Yaralı kadının ise polise verdiği ifadesinde balkondan kendi atladığını söylediği öğrenildi. Sezer T.,'yi arayan polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.Görüntü Dökümü:-------------Polis ekiplerinden görüntü-Yaralı kadının ambulansa taşınışı-Görgü tanığı komşu ile röportaj-Binadan ve olay yerinden görüntü-Diğer detaylar02.03.2019 -12.28 Haber Kodu : 190302062===========================6- KORSESİNDEN 5 KİLO 619 GRAM KOKAİN ÇIKTIHaber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir kişinin üzerindeki korselere gizlenmiş 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 21 Şubat'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen, yürüyüş şekli ve davranışlarından şüphelendiği Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı B.A.'yı takibe aldı. Polis, B.A.'nın üst aramasında beline ve bacaklarındaki korselerde 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi. Kokainin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtilirken B.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.OPERASYON POLİS KAMERASINDAOperasyon, Atatürk Havalimanı'nda bulunan güvenlik kameraları ve polis kameralarına yansıdı. Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheli B.A.'nın üst aramalarının yapılması ve bu sırada uyuşturucu maddeleri taşıdığı korselerin bulunması görüntülendi.Görüntü Dökümü----------(GÜVENLİK-POLİS KAMERASI)-Şüpheli B.A.'nın havalimanında yürümesi-Polis ekipleri tarafından şüphelinin üst aramasının yapılması-Uyuşturucu maddelerin taşındığı korseler-ekiplerin korseleri bulması ve çıkartması-Genel ve detaylar================================7- KADINI ALIKOYAN TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI 4 YIL SONRA YAKALANDIHaber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAPolis ekipleriyle işbirliği yaptığı iddiasıyla bir kadını alıkoyan PKK'lı şüpheliler yaklaşık 4 yıl sonra yakalandı.İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması tarafından polisle işbirliği yaptığı gerekçesiyle 12 Mayıs 2015'te alıkonulan bir kadın bir kaç gün sonra kurtarılmıştı. Polis ekipleri uzun süredir peşinde olduğu şüphelilerin adreslerini belirledi. Ekipler, 27 Şubat'ta İstanbul, Zonguldak ve Mardin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda kadını zorla alıkoyan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis ekipleri örgütsel kitaplar ve dijital veriler ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.