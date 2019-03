Dha İstanbul Bülteni- 3

Kaynak: DHA

(Ek fotoğraf ve bilgilerle)1- BEYOĞLU'NDA YANGIN FACİASI: 4 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDIHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/ İSTANBUL DHABeyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Yangın, bu sabah Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.BÜYÜK PANİK YAŞANDIYangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanan binadan çıkardı. Yangından çıkartılan 2'sinin durumu ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı incelemelerde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan durumu Muhammet Gür (23), Yunus Akyüz tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.İtfaiye evde yaptığı çalışmalarda Murat Kayacan ve Ersin Eren Büker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evdeki incelemenin ardından cenazeler evden çıkarıldı. Ölenlerin yakınları cenazeler çıkarılırken gözyaşı döktü."BİR KİŞİYİ BİZ ÇIKARTTIK, 4 KİŞİ İÇERİDE BAĞIRIYORDU"Yangın sırasında yardıma koşan Fatih Kalp, o anları şöyle anlattı: "Sabahleyin bir baktık ki içerisi yanıyor. Daha sonra durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine ildirdik. İçeride 5 kişi vardı. İçeride 4 kişi mahsur kaldı. Bir kişiyi biz çıkarttık, diğer 4 kişi içeride bağırıyordu. Yangın şu anda devam ediyor. 4 kişi şu an içeride. Biz karşı binada kalıyoruz. Biz gurbetçiyiz, hafif dumanlar geliyordu. Biz hemen yardıma koştuk. Kapının önünde bir kişi vardı. Biz de onu hemen çekip dışarı çıkardık. Alevler çok olduğu için biz içeri giremedik. İçeride bağırış sesleri vardı" dedi.ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangın çıkan dairede bekarların oturduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.EK GÖRÜNTÜLER//////////////////////-Ersin Eren Büker 'in fotoğrafıGörüntü Dökümü:-----------------Havadan görüntüler-Yangından görüntü-Dumanlardan görüntü-Binadan görüntü-Yaralının sedyeyle evden çıkarılması-Ambulansa konmaları-Görgü tanığı Fatih Kalp ile röp-Vatandaşlarla röp-Cenazelerin evden çıkarılması-Yakınlarının ağlaması-Ölen üç kişinin fotoğrafları (Sırasıyla)-Murat Kayacan-Muhammet Gür-Yunus AkyüzDHA FEED=========================2- KAYIP GENÇTEN 18 GÜNDÜR HABER YOKHaber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, Lise son sınıf öğrencisi Murat Sinan Kaçar'dan 13 Şubat'tan bu yana haber alınamıyor. Küçükçekmece İkitelli'deki evlerinde bulunan "Ölümü çok merak ediyorum" yazılı not ve çantasının ertesi gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bulunması polisi, intihar ihtimali üzerine yoğunlaştırıyor. Ancak ile, kesinlikle intihar olmadığına inanıyor. Aileye göre Murat'ın intihar etmesi için herhangi bir sebep yok.Ailesi Tokat'ta yaşayan Murat Sinan Kaçar, 8 yıldır İstanbul'da ablası Beyhan Şahin'in evinde kalıyordu. Derslerinde çok başarılı olan ve sürekli takdirname ile sınıfını geçen Murat, üniversiteye hazırlanıyordu. 13 Şubat günü arkasında bir not bırakarak kayıplara karıştı. Bıraktığı notta; " Bunu yapmamın bir çok sebebi var. Mutlu olmayı sevmiyorum, mutlu olamıyorum. Ölümü çok merak ediyorum. Ben iyi bir üniversite kazanamayacağım. Bir çok insan benden bunu bekliyor, çalışmadım, film izledim, oyun oynadım, çalışmadım kazanamam yani. Neyse benim için doğru olan bu. Birçoklarınız arkamdan kötü konuşacak ama elimde olan bir şey değil bu. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle ablamı ve annemi. Benim yüzümden bazı şeylere katlanma abla. Mutlu olun, kendinize iyi bakın. Her şey için herkesten özür dilerim" yazıyordu.Notu alan aile derhal polise haber verdi. Polis yaptığı araştırmalarda Murat'a ait olabileceği görüntülere ulaştı. Bu görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ortaköy ayağında yaya kullanımına kapalı asansörün önünde olan bir kişi görülüyor ve bir dakika sonra da köprü üzerinde Murat'a ait olup olmadığı anlaşılamayan bir karartı görülüyor. Bir gün sonra da köprü üzerinde Murat'a ait olduğu anlaşılan bir çanta bulunuyor. Polis bu görüntülere ve bırakılan nota dayanarak,intihar ihtimali üzerinde duruyor.BENİM KARDEŞİM YAŞIYOR BUNDAN ÇOK EMİNİMAncak Ablası Beyhan Şahin, kardeşinin intihar etmesinin söz konusu olmadığını söylüyor. Beyhan Şahin, "Sekiz senedir kardeşim benim yanımdaydı. 13 Şubat Çarşamba günü kayboldu. Karakola gittik bildirim yaptık. Çantası bulundu köprüde. İntihar vakası, diyorlar ama intihar değil kardeşim yaşıyor. Sadece bir görüntü o. Benim kardeşim yaşıyor. Bundan eminim" dedi. Gözü yaşlı abla kardeşine 'Sen benim yaşama sebebimsin, sen olmadan ben yokum, ne olur gel. Canımın içi nerdesin bilmiyorum ama çık gel ne olursun. Bak kıyafetlerini yıkamadım kokun gitmesin diye. Çık gel ne olur, sen benim her şeyimsin'"şeklinde seslendi.Yetkililerden kardeşini bulmalarını isteyen Beyhan Şahin, "Benim kardeşimi bulun, benim kardeşim yaşıyor. Ben eminim yaşıyor. Yaşamıyor olsa ben hissederdim yaşıyor benim kardeşim" şeklinde konuştu.Kardeşini çok iyi tanıdığını ve onun intihar etmesinin mümkün olmadığını söyleyen acılı abla "Benim kardeşim intihar etti, diyorlar. Ben kardeşimi tanıdığım için sekiz gün değil sekiz yıldır hatta doğduğundan beri benim elimde. Benim elimde büyüdü bu çocuk. Yarım saat bile geç kaldığı zaman bana haber eden çocuk 'Abla ben kütüphaneye kalıyorum haberin olsun' diyordu. Bu çocuk bunu yapmaz çok eminim. Benim kardeşim intihar etmedi" diye konuştu.KİMSE GELİP DELİLLERİ ALMADI18 gündür kendisinden haber alınamayan Murat'ın eniştesi Selahattin Şahin ise "Bizim üzüldüğümüz konu şu; Bu çocuk intihar etse de kaybolsa da illa ki bir polis gelip evdeki delillerin alınması, bilgisayarının incelenmesi, telefonunun incelenmesi gerekir. Bunları biz defalarca söylememize rağmen kimse gelip bunları almadı. Ben şimdi buradan soruyorum; bunun nedeni nedir, niçin alınmamış? Bizim çocuğumuz yaşıyor. Biz bundan yüzde yüz eminiz ama birileri bunu aldı götürdüler. Bu oyunu neden oynadılar, kimler yaptı? Bunun bu şekilde aydınlatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.ALLAH BU ACIYI KİMSEYE GÖSTEMESİNBaba Dursun Kaçar ise oğluyla kaybolmadan bir gün önce konuştuğunu çocuğun herhangi bir sorununun olmadığını dile getirerek, "Salı günü (12 Şubat) akşam saat 11 ile 12 arasında biz bir saat konuştuk. Bana oruç tuttuğunu söyledi. Derslerine engel olmasın, sen derslerini çalış dedim. 'Baba sen rahat ol benim derslerim çok süper, hep 98, 100 alıyorum' dedi. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu" şeklinde konuştu.BENİM ÇOCUĞUM OKUL BİRİNCİSİYDİÇevresindekilerce 'Mavi Balina' oyunundan dolayı kaybolmuş olabileceğinin söylendiğini ve bunu kabul etmediğini belirten baba Kaçar, "Ben okuluna gittim, okulda herhangi bir arkadaşının en ufak bir şikayeti yok. Öğretmenleri de okul birincisi olduğunu söyledi. Okullar arası yarışma olmuş. Birinci olmuş okula ödül kazandırmış. Bu çocuğu lekeleyip de kitap okumuş yok balina oynamış bunlar hep şer. Benim çocuğum bu puanları almışken tehdit ile bu konuya girdi. Kaçması yani. Çocuk parola veriyor, benden bir şey olmaz, üniversiteyi kazanamam diyor. Okul birincisi bir çocuk bunu yazar mı? Bu çocuk birileri tarafından tehdit altına alındı, bu şekilde gitti. Herkes bize yardımcı olsun, benim başıma geldi başka kimsenin başına gelmesin" diye konuştu.HER NE OLDUYSA BİZ SENİ AFFEDİYORUZ DÖN GELOğluna seslenen acılı baba; "Dön gel oğlum dön gel, her ne olduysa biz seni affediyoruz. Sen bizim başımızın tacısın, sen bizim umudumuzsun, evimizin direğisin. Dön gel, ne ablanı ne de beni üz. Biz senin arkandayız dön gel" dedi.Anne Gülbahar Kaçar ise sosyal medyada paylaştığı videoda "Ne olursunuz Allah rızası için yavrumu bulun getirin, ne olursunuz yalvarıyorum Allah aşkına yavrumu bulun bana bir an önce kavuşturun. Artık dayanamıyorum" şeklinde seslendi.Görüntü dökümü:----------------------------Murat Sinan Kaçar odasından görüntü-Çalışma masasından görüntü--Köprüde bulunan çantası ve içindekiler-Ablasının kıyafetlerini katlaması-Abla Beyhan Şahin ile röportaj-Baba Dursun Kaçar ile röportaj-Anne Gülbahar Kaçar sosyal medya mesajı-Babanın oğluna seslenmesi-Mektubun fotoğrafı-Kaçar'ın fotoğrafları-Genel ve detay görüntüler03.03.2019 - 16.39 - Haber Kodu : 190303125============================3- MÜSLÜM GÜRSES KABRİ BAŞINDA ANILDIHakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Can Erok/İSTANBUL,Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 6'ıncı yılında hayat arkadaşı Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 6'ıncı yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları, merhum sanatçıya dua ederken, Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Gürses için lokma dağıtıldı.MUHTEREM NUR: BİZ BURADA HEP BERABER BİR AİLEYİZAnma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, "Herkes sağ olsun var olsun. Ayaklarına sağlık bugün yine bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6'ıncı yılımız bitti 7'inci yılımıza girdik. Zaman öyle geçiyor ki anlamıyoruz bile… Belki yarın oluruz belki olmayız herkes hakkını helal etsin. Biz burada hep beraberiz aileyiz. Onlar hiç aksatmadan bu mezar başında toplandılar sağ olsunlar. Ben bazen geliyorum ama çocuklar hep burada gözüm arkada kalmıyor sağ olsunlar. Onları burada gördüğüm zaman eşimin yalnız olmadığına inanıyorum" dedi.HAKAN TAŞIYAN: O GÜZEL BİR BAHÇEDE ÇİÇEK BAHÇESİNDEArabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan ise, " Nur içinde yatsın ağabeyimiz. Kardeşlerimizin gönlü var olsun. Baba da nur içinde zaten yatıyor. Onun yeri belli zaten. Biz biliyoruz nerede olduğunu. O güzel bir bahçede çiçek bahçesinde" dedi.ŞAHİN KENDİRCİ: MÜSLÜM BABANIN YOLUNDA YÜRÜYORUMMüslüm Gürses'in yaşam hikayesini anlatan filmde Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci ise "Keşke yaşasaydı da onun gençliğini oynadığımı görseydi. Sadece tek kelime olarak 'Aferim evlat' derdi bana. Bence böyle efsanelerin değerini bilelim. Bende Müslüm Babamın yolunda yürüyorum, izinde yürüyorum" dedi."MÜSLÜM BABAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Mehmet Işık, "Çok üzgünüz Müslüm Babayı çok severdik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesi şunu bilsin ki Müslüm Baba ölmedi kalbimizde yaşıyor. Biz yaşadıkça Müslüm Babayı yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.Müslüm Gürses'in kabri başında yapılan anma töreni edilen duaların ardından sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Müslüm Gürses'in mezarından görüntü-Mezar başında dua edenler-Müslüm Gürses'in benzerleri-Müslüm Gürses'in benzerleriyle fotoğraf çekenler-Sanatçı Hakan Taşıyan'ın görüntüsü-Hakan Taşıyan ile röp.-Müslüm Gürses'in benzeri Mehmet Işık ile röp-Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'un gelişi-Mezar başında Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi-Muhterem Nur ile röp.-Şahin Kendirci ile röp-Genel ve detaylar03.03.2019 - 15.20 - Haber Kodu : 190303101==========================(Havadan görüntülerle)4- PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDIÇağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHAPendik'te 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yandı. alevleri yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.Yangın, saat 15.00 sıralarında, Çamçeşme Mahallesi Meşeli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler binadan dışarı çıkarak sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın çatısı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.Görüntü Dökümü:---------------Yangından alevli görüntüler-İtfaiye ekipleri-Ekiplerin müdahalesi-Sokağa dökülen vatandaşlar-Havadan ekiplerin müdahalesiDetaylar03.03.2019 - 16.36- Haber Kodu : 190303124=================================5 - BİNALİ YILDIRIM ŞİLE'DE... TAKSİ DURAĞINDA ÇALAN TELEFONA BAKTI, TAKSİ KULLANDIHaber- Kamera: Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Şile'de AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları ile esnaf ziyaretleri yaptı. Taksi durağına uğrayarak, gelen telefona cevap veren Yıldırım, üzerinde AK Parti afişlerinin bulunduğu bir taksiyi de kısa süre kullandı. Tuzla'daki konutundan ayrılarak sabah saatlerinde Şile Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Şile İlçe Teşkilatı'na gelen Binali Yıldırım, burada partililer tarafından karşılandı. Kendini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, bir süre partililerle ayaküstü sohbet etti. Daha sonra ilçe binasına geçen Yıldırım, parti yöneticileri ile görüştü. Ardından Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan esnafla biraraya gelen Yıldırım, bir süre vatandaşlarla da sohbet etti. Daha sonra Şile Taksi Durağı'na da uğrayan Binali Yıldrım, gelen çağrıya cevap vererek adrese taksi gönderdi. Bir taksinin direksiyona da geçen Binali Yıldırım Şile sokaklarında kısa bir tur attı. Yıldırım'ın Şile'deki son durağı MHP Şile İlçe Teşkilatı oldu. İlçe yöneticileri ile görüşen Yıldırım'a Şile Spor'un forması hediye edildi. Yıldırım daha sonra Büyükada programı için Şile'den ayrıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Binali Yıldırım'ın telefona cevap vermesiTaksi kullanmasıGenel ve detaylar03.03.2019 - 15.27 - Haber Kodu : 190303102===========================6- BİNALİ YILDIRIM: YAZ KIŞ ADADA OTURANLARA DENİZ ULAŞIMI BEDAVA OLACAKHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Adalılara müjdemiz var, İstanbul kartı kullanan, yaz-kış Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak" dedi.ADALARA GİTTİSeçim çalışmaları kapsamında sabah Şile'de bulunan Binali Yıldırım öğle saatlerinde Adalar'a geldi. Adalar'da partililer tarafından karşılanan Yıldırım, Ak Parti Adalar İlçe Başkanlığı'na yürüyüşü sırasında, CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül ile karşılaştı. Kısa bir süre ayaküstü sohbet eden ikili, birbirlerine başarılar diledi. Daha sonra Ak Parti Adalar İlçe Başkanlığı'na geçen Yıldırım, ilçe başkanlığı önünde toplanan seçmenlere hitap etti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisinin de İDO Genel Müdürlüğü görevinde olduğunu belirten Yıldırım, Adalar'a iskeleler inşaa ederek deniz ulaşımındaki mağduriyetleri sona erdiklerini belirtti. Seferlerdeki aksamaların 1 Nisan'dan itibaren giderileceğini belirten Yıldırım, "Faytonculuğun Adalar'da bir anlamı var. Tabi bu nostalji yaşamalıdır. onlar da can taşıyor. Onlara haddinden fazla yüklenmenin bir anlamı yok. Faytoncularla bir araya geleceğiz ve atlarımızı bu eziyetten kurtaracağız. Ulaşımı da elektrikli, fayton görünümlü araçlarla sağlayacağız" dedi."FAYTON İŞİNİ YİNE FAYTONCULAR YAPACAK"Yıldırım'ın konuşması sırasında bir vatandaş, "Elektrikli fayton işini de yine buradaki faytonculara verin başka kimseye vermeyin" diye seslendi. Binali Yıldırım da bunun üzerine, "Size vereceğiz zaten başka kime vereceğiz. Sizin hakkınızdır bu. Fayton işini yine faytoncular yapacak. Kimse hakkından bir kayıp yaşamayacak" diye konuştu."ADALILARA ULAŞIM BEDAVA OLACAK""Adalılara müjdemiz" var diyen Yıldırım, "İstanbul kartı kullanan yaz kış Adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak" şeklinde konuştu.Görüntü dökümü--------------------------Binali Yıldırım'ın gelişi-Binali Yıldırım'ın Erdem Gül ile görüşmesi-Binali Yıldırım'ı bekleyenler-Binali Yıldırım'ın konuşması-Genel ve detaylar03.03.2019 - 16.18- Haber Kodu : 190303116=======================7- EKREM İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEHaber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Silivri'ye gitti. Silivri'de Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan İmamoğlu'na Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da eşlik etti.Işıklar, ekili bölgeleri gezdirerek İmamoğlu'na bilgiler verdi. Üretim merkezindeki tarımsal faaliyetleri anlatan Işıklar, "Türkiye'de tek bir proje. Daha da geliştirerek dünyadaki tarım üreticilerini hayran bırakabiliriz" dedi. İmamoğlu ve Işıklar'ın kucağına kuzu alması ise renkli anlar oluşturdu. Üreticilerle görüşen İmamoğlu, "Tarımla uğraşan herkesin üretimini vatandaşla buluşturan bir sistem kuracağız. Sizler 'Kime satacağız?' diye düşünmeyeceksiniz. Çok güzel çalışmalarımız olacak. Şu anda burası da İstanbul'a ve Türkiye'ye bir örnek projedir. Özcan Başkanı'mız bu konuda iyi çalışmalar yapıyor. Proje demek sadece bina yapmak değildir" dedi. İmamoğlu incelemelerini tamamladıktan sonra üretim merkezinden ayrıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------İmamoğlu'nun üretim merkezine gelişi-Üreticilerin karşılaması-Kucağına kuzu alması-Belediye başkanının bilgilendirmesi-Genel ve detaylar===========================8 - KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET: ÖLDÜRÜLEN AMCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHaber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÖz yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı. Rıfat Rıza Öztürkiçin Üsküdar Kısıklı Gümüşsuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öztürk'ün akrabaları, komşuları ve sevenleri katıldı.Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rıfat Rıza Öztürk'ün cenazesi Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.Görüntü Dökümü:------------------------Cenaze namazının kılınması-Cenazenin taşınması-Genel ve detaylar03.03.2019 - 14.32- Haber Kodu : 190303094=================(ÖZEL)9- ÇOCUK PARKINDAKİ PLASTİK OYUN GRUBUNUN YANMASI KAMERADAHaber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,Avcılar'daki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'nda çocuk oyun gruplarından biri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gece geç saatte yakıldı. Bazı ağaçlar kısmen yandı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.Edinilen bilgilere göre, saat 02.30 sıralarında, parkın caddeye yakın bölümünde bulunan Avcılar Belediyesi tarafından yaptırılan içerisinde kaydırakların yer aldığı oyun gruplarından biri ateşe verildi. Kim veya kimler tarafından ateşe verildiği tespit edilemeyen plastik oyun grubu kısa sürede alev topuna dönerek yandı. Bölgede bulunanların haber vermesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oyun grubu tamamen yanarken sadece direkleri kaldı. Alevlerin elektrik lambalarını da ulaşması üzerine, parkta elektrikler kesildi. Bazı ağaçların kısmen zarar gördüğü yangından sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlatarak kaçan kişi veya kişileri tespit ederek yakalamak için harekete geçti.Görüntü Dökümü:--------------------Cep telefonu görüntüsü-Yanan oyun grubundan yükselen alevler-Aktüel görüntüler-Kundaklamaya tepki gösterenler-Vatandaşlarla röp-Genel ve detay görüntüler03.03.2019 - 15.07 - Haber Kodu : 190303100======================10- KIRIM TÜRKLERİNDEN RUSYA PROTESTOSUHaber - Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL DHAKırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi üyeleri Beyazıt'ta protesto gösterisi düzenledi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi üyeleri, saat 14.00'da Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Grup ellerinde Türk ve Kırım bayrakları sallayarak "Kırım Türklerin ana vatanıdır", "Rusya Kırım'dan elini çek", "Dün Stalin, bugün Putin" yazılı pankartlar açtı. Sloganlar atan grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kırım Marşını okudu, dualar etti."YAŞANAN BU OLAYLARI ŞİDDETLE KINAMAKTAYIZ"Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, "Tatar Türklerinin vatanı olan Kırım'ın, Ruslar tarafından işgal edilişinin üzerinden 5 yıl geçmiştir. Gözü dönmüş Rusya sadece bölgemizde değil tüm dünya barışı için tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. Kırım'ın, Rusya federasyonu tarafından işgaliyle birlikte başlayan Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlalleri, baskı ve sindirme politikaları ilk günkü şiddetle devam etmektedir" dedi. İçten, "Hür dünya ile birlikte işgali tanımayan ve meşrulaştırılmaması için mücadele eden Kırım Tatar Milli Meclisi fes ettikleri yetmiyor gibi, Kırım'da yaşayan halkımıza yaptıkları baskılara her gün bir yenisini eklemekte ve yeni yöntemler uygulamaktadırlar. Dünyanın barışı ve huzuru için tüm dünya birleşerek bu gözü dönmüş canavarları durdurmanın yolunu bir an önce bulmalıdır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ve Kırım'da Ukrayna ile birlikte barış ve huzur içinde yaşamakta olan milli liderimiz halkın istekleri doğrultusunda ve İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Kırım'da yaşanan bu olayları büyük bir kaygı ile izlemekte ve şiddetle kınamaktayız" şeklinde konuştu.Görüntü dökümü:--------------------------------Toplanan gruptan görüntü-Grubun pankart ve bayraklar açması-Slogan atması-Basın açıklaması-Genel ve detaylar03.03.2019 - 15.54- Haber Kodu : 190303112