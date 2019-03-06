Dha İstanbul Bülteni - 3

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3(Geniş haber)1-ÜMRANİYE EVİNDE BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULAN KADIN ÖLDÜHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,Ümraniye'de başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen 45 yaşındaki Arzu Özkan evinde ölü bulundu. Olay sırasında 17 yaşındaki oğlunun evde olduğu öğrenilirken, eşi ve oğlu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Haberi alan yakınları ve arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarına boğulduOlay sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi Firuze Sokak 34 numarada Atalay apartmanında meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan (45) sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze evden çıkarıldı. Arzu Özkan'ın erkek kardeşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olay sırasında talihsiz kadının 17 yaşındaki oğlu Tunç Özkan'ın evde olduğu öğrenildi. Eşi Serdar ve oğlu Tunç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Serdar Özkan basın mensuplarının "Hırsızlık olayı olabilir mi?" sorusuna "Olay nasıl oldu hiç bilgim yok, oğlum evdeydi görgü tanığı sadece" diye konuştu.Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde Özkan'ın, sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Görüntü dökümü:---------------------Eşi Serdar özkan'ın görüntüsü-Cenaze aracının gelmesi-Cenazenin evden çıkması-Arkadaşlarının ağlaması-Ölen kadının erkek kardeşinin tabuta sarılması-Eşi ve oğlu Tunç'un polis otosuna bindirilmesi-Eşi ile röp-Genel ve detay görüntüler06.03.2019 - 11.06 Haber Kodu : 19030605206.03.2019 - 11.32 Haber Kodu : 190306062=====================================(ÖZEL)2-KÜÇÜKÇEKMECE'DE 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTIFeci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü.Güvenlik kamerasına yansıyan kaza geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. 5 yaşındaki Mehmet Çoban kaldırımda yürüyordu. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı ve içerisinde 2 çocuğun daha olduğu otomobil hızla girdiği virajı alamayarak Mehmet Çoban'a çarptı. Demir korkuluklarla otomobil arasına sıkışan çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Otomobili iterek çocuğu sıkıştığı yerden kurtaran vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Şans eseri hafif şekilde yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen 15 yaşındaki sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Bir süre hastanede tedavi gören çocuk ise dün hastaneden taburcu edildi.Görüntü dökümü:-----------------KAZA ANI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ-Olay yerinden görüntü-Vatandaşla röportaj-Diğer detaylar06.03.2019 -12.24 Haber Kodu : 190306088========================3-GAZİOSMANPAŞA'DAKİ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ İZMİR'DE YAKALANDISaldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Haber-Kamera: İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da, Fırat Yıldırım'ın cipin içinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir'de gözaltına alınan kişi tutuklandı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık 2018'de Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak'ta Fırat Yıldırım (44)'ın cipte uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli Aşık B.'yi (45) kaçtığı İzmir'de yakaladı.Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Aşık B.'nin, cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi,Aşık B. akrabası Vefadin K.'nin, Fırat Yıldırım'dan 800 bin lira alacağı olduğunu, kendisinin de parayı tahsil edebileceğini söylediği öğrenildi. Aşık B.'nin, olay günü kiraladıkları araçla yanında akrabaları Yunus K. ve Halil İbrahim A. ile Yıldırım'ı takip ettikleri ve aracına binerken yanındaki tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtıklarını anlattığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aşık B. tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan Vefadin K, kardeşi Yunus K. ve Halil İbrahim A. da tutuklanmıştı.Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı anında çevrede panik yaşandığı görülüyorGörüntü Dökümü:--------------Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri-Saldırıyla ilgili arşiv görüntü06.03.2019 -11.41 Haber Kodu : 190306067=========================================4-SUUDİ ARABİSTAN'A GÖNDERİLMEK İSTENEN HAMUR MAKİNESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTIHaber: İstanbul DHASuudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kargo firmasının Küçükçekmece şubesine operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere paketlenmiş hamur makinesini incelemeye aldı.Yapılan incelemelerde, makinelerin iç kısmına gizlenmiş 12 kilo 379 gram ağırlığında 80 bin tane "Captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, kargoyu firmaya teslim eden yabancı uyruklu 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Görüntü Dökümü;:----------Operasyondan görüntü06.03.2019 -13.04 Haber Kodu : 190306107==========================5- BAŞAKŞEHİR'DE TIR DORSESİNİN VİNÇLE ÇALINMASI ANLARI KAMERADAHaber: İSTANBUL,Başakşehir'de park halindeki tır dorsesinin vinçli araçla çalınması anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Tır dorsesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26 Şubat'ta Güvercintepe Mahallesi'nde tır dorsesinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalınan dorsenin Sultangazi Habipler Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm firmasına götürüldüğünü tespit etti. İş yerine baskın düzenleyen ekipler, dorsenin parçalanarak satıldığını tespit etti. Hırsızlık malını satın almaktan gözaltına alınan iş yeri sahibi İsmail Y.'nin ifadeleri doğrultusunda polis Furkan S.'yi Esenyurt'ta gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail Y. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Furkan Y. sevk edildiğiadliyeden adli kontrol şartıyla salıverildi.Görüntü dökümü:-------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Aktüel görüntüler-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi06.03.2019 -12.00 Haber Kodu : 190306076================================6-BEYKOZ'DA KUMAŞ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul DHABeykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kumaş yüklü TIR devrildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Hüseyinli Kavşağı'nda saat 8.30 sıralarında meydana gelen kazada 02 AF 450 plakalı kumaş yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Polis, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Yan yatan TIR'daki kumaşlar başka bir TIR'a yüklendi. TIR ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Devrilen TIR'dan görüntü-Malzemelerin aktarılırken görüntüsü-TIR'ın kırılan camı-Genel ve detaylar06.03.2019 -12.42 Haber Kodu : 190306098=================================7- BARANSU'NUN "MGK BELGELERİNİ İFŞA ETME" DAVASI2.5 yıl önce verilen esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmayan Baransu, bugünkü duruşmaya da sağlık nedenlerini gerekçe göstererek katılmadı.Haber: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHATaraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban katılmadı. Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu duruşmada hazır bulundu.BARANSU'NUN AVUKATI MAZERET DİLEKÇESİ YOLLADIMahkeme Başkanı Elmas Güler duruşma tutanağına, "Sanık Mehmet Baransu'nun vekili, başka bir duruşmada olacağından duruşmada hazır bulunmak istemediğini belirten dilekçe gönderdiği görüldü" cümlesini yazdı.Mehmet Baransu da sağlık gerekçesi ile bugünkü duruşmaya katılmadı. Sanık Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, yeni düzenlenen basın yasasına göre davaya konu eserin sahibinin belli olduğunu belirterek, "Müvekkilimin yazı İşleri müdürü olarak sorumluluğu yoktur. Bu nedenle müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.Mahkeme Elmas Güler tutanağa, "Sanık Mehmet Baransu ve müdafii, Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı diyeceklerini bildirmesi için değişik günlerde süre talep etmiş olup mütalaaya diyeceklerini bir şekilde bildirmediğini ve duruşmalara değişik mazeretler ile gelmediğini" yazdı. Başkan Güler tutanağa, "Baransu ve avukatına, yargılamanın uzatılmasına engel olmak adına duruşmada hazır bulundurulması ve mütalaaya karşı diyeceklerini bildirmeleri için süre verilmesine, duruşmaya esaslı bir mazeret eklenmeden gelmemesi halinde duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunun kabulüne..." cümlesini de yazdı.2.5 YILDIR ESAS HAKKIDAKİ MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPMIYOR22 Eylül 2016 tarihinde yapılan duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren duruşma savcısı, sanıklar Baransu ve Çoban'ın, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme, bunlar üzerinde sahtecilik yapma, geçici de olsa bunları tahsis olundukları yerden başka yerde kullanma", "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşaa etme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını istemişti.İDDİANAMEDEN...Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mehmet Baransu ile birlikte Taraf Gazetesi'nin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, MİT 'ihbar eden' sıfatını taşıyor.İddianamede, Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulandı.Murat Şevki Çoban'ın da, Sorumlu Yazı işleri Müdürü olmasından kaynaklı, Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettikleri öne sürüldü.52'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİMİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işledikleri kaydedilen şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarını işledikleri belirtildi. Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Görüntü Dökümü:---------Arşiv06.03.2019 - 12.31 Haber Kodu : 190306092