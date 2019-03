Dha İstanbul Bülteni - 3

Kaynak: DHA

1- ERDOĞAN GEBZE-HALKALI BANLİYÖ TREN HATTININ AÇILIŞINI YAPTI-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"'Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak.""İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.""Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğunu 63 km ilaveyle 233 kilometreye çıkartmış oluyoruz""Bugün nüfusu 15 buçuk milyonu bulan İstanbul benim belediye başkanlığımda 8 buçuk milyondu. Bak 7 milyon daha artmış. Geçmişteki bir asırlık ihmallerin son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık inanın bana İstanbul tamamen felç olurdu."Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış töreninde Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal eşlik etti.YILDIRIM: İSTANBUL İÇİN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE GAYRET ETTİK, EDİYORUZAçılış programında konuşan Yıldırım, "Bugün iki güzelliği birden yaşıyoruz. Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımız Gazi meclis tarafından 12 Mart'ta kabul edildi. 98 yıl geçti ama bağımsızlık özlemimiz, aşkımız hiç eksilmedi. Merhum İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, 'Korkma' diye başladığı İstiklal Marşımız her geçen gün coşkuyla devam ediyor" dedi. Yıldırım, "Bugün gurur günümüz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni bir eserin, yeni bir hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gece demeden, gündüz demeden İstanbul için Türkiye için çalışmaya, üretmeye, insanımızın yüzünü ağartmaya gayret ettik, ediyoruz. Yapacağımız bu açılış Marmaray'ın ikinci kısmı. Eskiden beri bildiğimiz Gebze-Halkalı demiryolu hattının hızlı trene ilavesiyle yeniden yapılmasıdır. Hızlı tren bugün Pendik'e kadar geliyor. Ancak bu hattın açılmasıyla birlikte hem banliyö hattı hem de hızlı tren artık Anadolu Yakası'ndan denizin altından geçerek Avrupa Yakası'na geçecek. Böylece iki yaka bir sevda İstanbul'a hizmet edecek" ifadelerini kullandı."İSTANBUL TRAFİĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR RAHATLAMAYA YOL AÇACAK"Açılış programında konuşan Erdoğan, sözlerine "İstanbul'un bir ucundan Marmaray'la Boğaz'ın altından geçip, diğer ucuna giden bu banliyö tren hattının ülkemize şehrimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Hizmet başka bir şey. Laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? Bizim derdimiz hizmet. İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak. İstanbul'un tam 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Toplamda Marmaray'la birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer metro, tramvay ve deniz hatlarına olan entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacak. Hem E-5'in hem köprülerin hem de tarihi yarımadanın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz. Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün, vagonları kastediyorum. Ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz. Tabi Marmaray bu projenin iki kıta arasında bağlantısını sağlayan en stratejik bölümü" diye konuştu."HEM ALTYAPIDA HEM ÜSTYAPIDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ"Erdoğan, "Eskiden tren hatları Anadolu Yakası'ndan Haydarpaşa'ya kadar gidiyordu. Avrupa Yakası'nda Sirkeci'ye kadar. Biz Marmaray'ı inşa ederek bu iki tren hattını birleştirdik. Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü bünyesinde kuruyoruz. Oraya da bunu yapacağız. Her iki tarafta metro hatları tamamlandığında orayı da devreye alacağız. Buradaki Devlet Demiryolları'nın eski banliyö hattı günümüz İstanbul'unun ihtiyaçlarına ve standartlarına cevap vermekten çok uzaktı. Bunun için adeta sıfırdan yapmışçasına bu hattı yeniledik. Geliştirip, yepyeni bir çehreye büründürdük. İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle bir sistemle kat etmek gerçekten zorlu bir işti. Hem altyapıda hem üstyapıda çok ciddi çalışmalar yürütüldü. Bugüne kadar 1,4 milyar Euro yani yaklaşık 8 buçuk milyar lira harcanan Gebze-Halkalı banliyö tren hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi."BU HATLA BİRLİKTE 170 KM OLAN RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 233 KİLOMETREYE ÇIKARTMIŞ OLUYORUZ""Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğunu 63 km ilaveyle 233 kilometreye çıkartmış oluyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:İBB'yi kazandığımız 1994 yılında şehrimizin ulaşım sorununun çözümünün raylı sistemlerden geçtiğini görmüştük. Esasen Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski ikinci metrosudur. Ancak daha sonra şehri yönetenler Osmanlı'nın bu vizyonunu takip edememişler, İstanbul'u her alanda olduğu gibi ulaşımda da bir batağa saplamışlardır. Biz kolları sıvadık. Diğer pek çok çalışmanın yanı sıra Taksim-4. Levent arasındaki metro hattıyla raylı sistemleri kurmaya başladık. İlk metro hattımızı 2000 yılında hizmete aldık. Ardından bu ağı genişlettik ve bugün 233 kilometreye kadar çıkarttık. Hedefimiz ilk etapta 500 kilometreye ardından da 1100 kilometreye ulaşmaktır. Kartal'dan İstanbul'a ve Türkiye'ye sesleniyorum. Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin cumhurbaşkanı mı? Diyorum ki burada şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım bey ve belediye başkanı arkadaşlarımla el ele vereceğiz. İstanbul'umuzu çok daha farklı şekilde ayağa kaldıracağız. Yani bir tarafta iktidar, bir tarafta yerel el ele vererek bu kalkınma hamlesini yürüteceğiz."SİYASETTE DÜRÜSTLÜK ÖNEMLİ"Erdoğan, "Her yerde CHP'nin belediyeciliği bu. Çöp, çukur, çamur. Kartal'da da buydu. Sonra biz ele aldık, önce çöpten ilçelerimizi kurtardık. Hatırlayın ben İstanbul'u CHP belediyesinden aldım. ve Ümraniye'deki patlamayı biliyorsunuz değil mi? O patlamada 39 vatandaşımız öldü. Hesabını verdi mi CHP? Yok. Veremez mümkün değil. Çünkü bunların hayatları hep bunların üzerine kurulu. Yalan-iftira. Bana da bir iftira yine attı. Tutturdu Man Adası diye bir şey. Tabi dava açıldı, ilk derece mahkemeyi kazandık. 2 buçuk milyon şimdi yargıda bunu onayladığı anda gelen parayı nereye vereceğim? Mehmetçik Vakfı'na. Bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Bay Kemal sen yalan söyledikçe biz de paraları alacağız. Şimdi zaten bir sandık kurmuşlar, CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira her ay maaşlarından veriyorlarmış. Niye? Bu ödemeleri yapmaları için. Yahu yalan söyleme de böyle bir duruma düşme işte. Siyasette dürüstlük önemli. ve değerli kardeşlerim bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği ne biliyor musunuz? Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak demir ipek yolunun İstanbul etabını burası oluşturuyor" diye konuştu."BİR ASIRLIK İHMALLERİ SON 25 YILDA KISMEN TELAFİ ETMEMİŞ OLSAYDIK İSTANBUL TAMAMEN FELÇ OLURDU"Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:Yine bu katla birlikte YHT'lerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak Halkalı'ya kadar devam edecek. Bu süreçte Marmaray çok önemli. Şayet bugün nüfusu 15 buçuk milyonu bulan İstanbul benim belediye başkanlığımda 8 buçuk milyondu. Bak 7 milyon daha artmış. Geçmişteki bir asırlık ihmallerin son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık inanın bana İstanbul tamamen felç olurdu.Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçelerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Sizlerden 31 Mart'taki tercihlerinizi buna göre yapmanızı istiyorum. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor. Bunu şehrimize ödetmeyin. Bugün bir kentsel dönüşüm meselemiz var değil mi?"İSTANBUL İÇİN ÇOK BÜYÜK HAYALLERİMİZ, HEDEFLERİMİZ, PROJELERİMİZ VAR"Konuşmasının devamında kentsel dönüşüme değinen Erdoğan, "Kartal'da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü? 21 kardeşimiz orada rahmetli oldu, 14 kardeşimiz yaralandı. Peki, şimdi buradan biz nasihat almayacak mıyız? Ben diyorum ki işte buradan hareketle kentsel dönüşüm değişim projelerimizi hayata geçirelim. Biz sizin gönüllülük esasına göre kira bedellerinizi ödeyeceğiz. ve bir taraftan da inşaatlarımızı yine yatay mimariyle yapacağız. İster onları yaptığımız yere, ister farklı yere gelin oturun. Nereyi arzu ederseniz. Çünkü biz kaçak yapılan bu çarpık yapılaşmayla insanımızı devamlı deprem tehdidinin de olduğu şu İstanbul'da sıkıntı içinde yaşamasını istemiyoruz. Biz sizden para istemiyoruz. Ama diyoruz ki bize yardımcı olun. Bizim hem Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız olarak, hem büyükşehir olarak İstanbul için çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz var. Biz İstanbul'a aşığız. İstanbul'a sevdalıyız. İstanbul Büyükşehir'e hükümetimizin en tecrübeli, şehri en iyi bilen bakanı olan ve daha sonra Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapan Binali Yıldırım kardeşimizi bundan dolayı aday gösterdik. Bu güzel ilçemizin CHP'li belediyenin elinde nasıl örselendiğini çok iyi biliyoruz. Engelli kardeşimizin ensesine tokadı atanları biz çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.İLK SEFERİ ERDOĞAN YAPTIAçılış töreninin ardından, Gebze-Halkalı banliyö tren hattının ilk seferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Hat seferinin ilk sürüşünü Erdoğan yaptı.Görüntü Dökümü:------------------------Yıldırım'ın açıklamaları-Erdoğan'ın açıklamaları-Açılış töreni-Genel ve detaylar============================2- FETÖ SORUŞTURMASINDA 102 KİŞİYE GÖZALTI KARARIÖzden ATİK - İSTANBUL DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı tespit edilen 102 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şu ana kadar İstanbul'da 33, il dışında ise 12 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanabilmesi için operasyonlar sürüyor.=====================================3- BİNALİ YILDIRIM, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI CAMİSİ'NİN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI*AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,*"İstanbul gibi burası da artık kabuğuna sığmıyor. Sürekli büyüyor. Bir de bu büyümeye paralel olarak ihtiyaçlarını görüyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz"Haber-Kamera: ANIL UÇAN/İSTANBUL,AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi'nin temel atma törenin katıldı.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, artan yolcu sayısını dikkate alarak hayata geçirdiği ve yaklaşık 2 Bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkan veren Sabiha Gökçen Havalimanı Cami'nin temel atma töreni düzenlendi. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak caminin temel atma törenine Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Necib Çakmak, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Pendik İlçe Müftüsü Hüseyin Baş'ın yanı sıra iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından önemli isimler katıldı. Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok güzel ve hayırlı bir hizmetin başlangıcı için beraberiz. Yıllardır yaptığımız çalışmaların verdiğimiz mücadelenin böyle güzel sonuçlar ile görülmesi bizi çok mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi 2018'de Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Dünya'nın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'nı açtık. Havalimanı'nın bütün etapları tamamlanınca 200 milyon yolcuya hizmet verecek. Bu hepimizin onuru. Türkiye için İstanbul için gece demeden gündüz demeden yaptığımız çalışmaların meyvelerini bir bir topluyoruz. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyüyecek. Sabiha Gökçen Havalimanı büyüdükçe havacılık sektörümüz daha da büyüyecek. Sabiha Gökçen Havalimanı inşa edildiğinde, biz daha göreve gelmeden önce burada İncin top oynuyordu. Ne uçak vardı ne de yolcu. 2002 senesinde sadece 47 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanmış idi. Bugün geldiğimiz nokta da 34 milyonu aşmış bulunuyor. Bu çok önemli bir şey. 34 milyon yolcu demek Avrupa'da 12'inci büyük havalimanı demek. Sabiha Gökçen sıfırdan 15 sene içerisinde Avrupa'nın en büyük 12'inci havalimanı oldu. Daha da gelişecek. İkinci pistini devreye aldığımızda çok daha büyük kapasiteye ulaşmış olacağız. Nerede nereye" dedi."METRO İNŞAATI ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMLANACAK"Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirten Yıldırım, "İstanbul gibi burası da artık kabuğuna sığmıyor. Sürekli büyüyor. Bir de bu büyümeye paralel olarak ihtiyaçlarını görüyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Havalimanları için en büyük konu ulaşımdır. Ulaşım ile ilgili metro inşaatımız hemen burada devam ediyor. Metro inşaatı önümüzde ki yıl inşallah tamamlanmış olacak. Böylece havalimanının sadece özel araçlar ile değil, servis ve otobüsler ile değil aynı zamanda raylı sistem ile şehirle entegrasyonunu sağlamış olacağız. İleri ki yıllarda sadece güney aksı değil, kuzey aksında da metro hattı ile bu havalimanını besleyeceğiz. Sabiha Gökçen Havalimanı Anadolu Yakası'nın en büyük varış noktası olarak büyümeye devam edecek. Ayrıca burada Teknokent var. Bir de yeni dönemde Allah nasip ederse Pendik'te Belediye Başkan Adayımız Ahmet Cin kardeşimiz Pendikli hemşerilerimizin desteğiyle belediye başkanı olursa biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan olursak Sabiha Gökçen ve İstanbul'un geneli için çok güzel projelerimizle hemşerilerimizin huzuruna çıkmış olacağız. Sadece Avrupa Yakasını cazibe merkezi haline getirmek yetmez. Aynı zaman da Anadolu Yakasını da yeni iş alanları, yeni cazibe merkezleri kurmak suretiyle bu hem karşıdan karşıya geçen trafiği rahatlatmış olacağız aynı zamanda da İstanbul Anadolu Yakası'nın Avrupa Yakası ile olan farkını da ortadan kaldırmış olacağız. O yüzden buraya havalimanının hemen yakınına çok büyük kongre ve fuar merkezi planlaması da yaptık. Tabi tüm bunları yaparken insanlarımızın manevi ihtiyaçlarını da ihmal etmemiz söz konusu değil. İşte burada gördüğümüz bu eser, benzeri Atatürk Havalimanı'nda var, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda var, İstanbul Havalimanı'nda yapılıyor. Dolayısıyla havalimanlarımızı camilerimiz ile süslemek esasında bizim medeniyetimizin bizim inancımızın bir gereği ile olmakla birlikte aynı zamanda buraya gelen giden yolcuların temel ihtiyaçlarını ibadet ihtiyaçlarını karşılamaları için de ciddi bir imkandır. Bunu alelade kapalı bir alan yapmak değil zengin kültürümüzü, geleneğimizi, Selçuklu mimarimizin örneklerini de bu eserde ortaya koymuş olacağız. Çünkü havalimanına gelen insanlar o ülke hakkında ilk intibalarını oluştururlar. O yüzden de böylesine güzel bir cami, böylesine güzel bir eser Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi. İhtiyaçtı. Bu ihtiyacın görülmüş olması, bu eserin yapılmış olması. Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisinin bu konuda ki gösterdiği gayret ve istekten dolayı da teşekkür ediyorum" dedi."ULUSLARARASI YATIRIMCILARA KAPILARIMIZ AÇIK OLACAK"İstanbul'un ekonomisine ve marka şehir olmasına destek sağlayacak uluslararası yatırımcılara kapılarının açık olacağını belirten Binali Yıldırım, "Malezya dost ve kardeş bir ülke. Türkiye ile birlikte ekonomik alanda çok daha fazla yapacağımız işler olduğunu biliyoruz. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz Malezya ile halen var olan iyi ilişkileri daha da ileriye taşımak için çok güzel faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Ben Malezya hükümetine ve havalimanı yatırımcısına, Türkiye'ye, İstanbul'a güvendikleri için bu yatırımı başlangıçta yüzde 20, daha sonra tamamını işletme hakkını devir almak suretiyle büyüttükleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye, İstanbul sizi hiçbir zaman yatırımınızdan dolayı mahcup etmeyecek. İşinizi aşınızı büyütmeye bu dünya şehri İstanbul'da devam edeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. İleride inşallah bu şehrin yönetiminde de söz sahibi olduğumuzda her zaman uluslararası yatırımcılara İstanbul'un ekonomine katkı sağlayacak, İstanbul marka şehir olmasına yardımcı olacak her türlü girişime ve yatırıma tamamen kapılarımız açık olacak. Destekçisi olacağız. Bu duygu ve düşünceler ile bugün temelini attığımız bu güzel eserin buradan gelip geçen yolculara büyün İstanbullulara hayırlı hizmetler vermesini Rabbimden niyaz ediyorum ve bir kez daha bu caminin yapımında emeği geçen başta mimar ve mühendis olmak üzere yapımcılara teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde yapılıyor olması bu yıl sonunda tamamlanacak olması çok güzel bir haber. Aynı zamanda bu caminin Atatürk Havalimanı'ndan, Esenboğa Havalimanı'ndan farklı bir özelliği var. O da içeride havalimanı terminali ve otopark ile bağlantısının kuruluyor olması. Bu da güzel düşünülmüş bir şey. Bu bakımdan emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Bugün attığımız temelin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. " dedi."2 BİN 800 KİŞİNİN AYNI ANDA İBADET ETMESİ SAĞLANACAKöSabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, Sabiha Gökçen Camisinin hizmete girdiğinde 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini belirterek, öTerminalimizde misafir ettiğimiz yolcularımızın ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirmeleri de yine en önem verdiğimiz hususlardan biri. Bu nedenle terminal binamız içinde bulunan toplam 4'er adet bayan ve erkek mescidi, 24 saat boyunca misafirlerimize hizmet vermekte. Ancak bir kez daha altını çizmek isterim ki, Sabiha Gökçen Havalimanı hızla büyümeye devam etmektedir. İşte bu aşamada biz de terminal işletmecisi olarak hem yolcularımızın hem de havalimanımız bünyesinde görev yapan yaklaşık 18 bin 500 arkadaşımızın daha uygun şartlarda ibadet edebilmelerini sağlamak için bir cami projesi geliştirmeye karar verdik. Bugün inşallah hep birlikte temelini atacağımız camimiz hizmete girdiğinde toplam 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlayacak. Camimiz Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Bu vesile ile camimizin tasarımını yapan mimarlık firmasına ve yapımını üstlenen inşaat şirketine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte amacımız camimizi en kısa sürede tamamlayarak, bu yıl içinde ibadete açmak olacaktır." dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Binali Yıldırım'ın tören alanına gelmesi-Binali Yıldırım'ın konuşması-Ersel Göral'ın konuşması-Temel atma öncesinde dua okunması-Temel atmak için butona basılması-Genel Detaylar=========================4- İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI KAPALIÇARŞI'DA SÜRDÜRDÜHaber: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı'da kanaat önderleri ile buluştu. Vurada konuşan İmamoğlu, "Miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu." dedi.Kapalıçarşı esnafına çeşitli ziyaretler gerçekleştiren İmamoğlu, sabah kahvaltısında Kapalıçarşı'da bulunan bir restoranda aralarında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Fatih Belediye Başkan Adayı Soner Özimer'in de aralarında bulunduğu siyasetçiler ve kanaat önderleri ile buluştu. Kahvaltı programı sonrasında Kapalıçarşı ve Mahmutpaşa esnaflarını tek tek gezen İmamoğlu, ziyaretleri kapsamında Sultanhamam, Mısır Çarşısı, Tahtakale ve Bahçekapı'daki esnafları da gün içerisinde ziyaret edecek."AVRUPALI TURİST İSTANBUL'U TERCİH ETMİYOR"Dünyanın en eski çarşılarından birisi olan Kapalıçarşı'da programına başladığını ifade eden İmamoğlu, "Dünyanın en eski ve bütünlükçü bir çarşısı Kapalıçarşı. Tarihsel süreçte birçok yangın, deprem geçirmesine rağmen kendini korumuş ve bugünlere kadar gelmiş. Dolayısıyla, Osmanlı Dönemi'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde başlatılan bu adım gerçekten çok yenilikçi ve uzun vadeli ve geleceği gören, miras şeklinde bize kalan inanılmaz kıymetli ve değerli bir alan. Bir sokağı bile Avrupa'da olsa ya da bir caddesi diyelim, biraz daha işi büyütelim, tahmin ediyorum dünyanın vitrininde dururdu. Tarih kokan ama aynı zamanda turizm merkezi, 500 binin üzerinde ziyaretçisi olan bir merkez ama bugünlerde neredeyse 4'te birine kadar düşme eğilimi de gösteren bir merkez. Tabi bu düşüş, sadece ziyaretçi sayısı ile değil, aynı zamanda para harcayan turistin de gelmemesi ile paralel, aslında sayıdan daha kötü para harcayan Avrupalı turistin Türkiye'yi tercih etmemesi daha doğrusu İstanbul'u tercih etmemesi daha da acı. Tarihi yarımadaya baktığımızda sadece Kapalıçarşı değil, diğer tarihi çarşılar ile beraber çevresinde konumlanmış ve buraya çok önemli beklentiler ile gelmiş girişimci insanlarımız da var" şeklinde konuştu."KAPALIÇARŞI DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ OLABİLİR"Sözlerine devam eden İmamoğlu, "Bu alanın dünyanın çekim merkezi olması sağlanabilirdi çünkü bütüncül bir yönetim anlayışına sahipsiniz ve de bu bir nimet. İnanın bu şehirdeki adil bir yönetim kavramının İstanbul turizmine katkısı vardır. İstanbul'daki eşitliğin, İstanbul'daki huzurun, İstanbul'daki sorunların çözümünün oluşması buradaki kent huzurunun turizme de katkısı vardır. Dolayısıyla, Bağcılar'ın huzursuzluğu ya da Kağıthane'nin huzursuzluğu Fatih'ki turizmin kalitesine de yansır" ifadelerini kullandı."BU ŞEHRİ TEK BAŞIMA YÖNETECEK KADAR AKLI EVVEL DEĞİLİM""Bu şehrin iyi yönetildiği takdirde Türkiye'nin yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları hafitletme imkanı olduğunu" belirten İmamoğlu, kanaat önderlerine seslendi. "Ben size bana destek verin demeye gelmedim, şunun için geldim. İşbirliği yapmak istediğim bir heyet ile birinci toplantıyı yapmaya geldim. Şunu duyurmak istiyorum. Sizlerle ortak masamız olacak. Bu ortak masalarımız, bu daimi masalarımız bu şehrin her konusunda, kendi uzmanlık alanlarında etkili ve yetkili olmalarını sağlayacak. Her ne kadar görev istemeseler de herkese görev düşüyor, bu şehir hepimizin. Bu şehri tek başıma yönetecek kadar çok özür dilerim ama aklı evvel bir adam değilim. Ben zeki bir adamım. Sizinle yük paylaşmaya geliyorum" dedi.Görüntü Dökümü:----------------------------Ekrem İmamoğlu'nun kanaat önderleri ile buluşmasından detaylar-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması==========================5- SİLİVRİ'DE İŞ ADAMI ÇİFTLİKTE ÖLÜ BULUNDUHaber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL,Silivri bir çiftlikte yaşayan iş adamı Ömer Dinçkal (60) ölü bulundu.Çeltik Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan işçi, eve girdiğinde soğutma sistemleri üzerine fabrikası bulunan Ömer Dinçkal'ı kafasında koli bandı sarılı halde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Dinçkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık işlemlerinin ardından Ömer Dinçkal'ın cansız bedeni kesin ölümü tespit edilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dinçkal'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.Görüntü Dökümü:------------------------Jandarma olay yeri inceleme-Evin görüntüsü-Ağlayanlar-Genel ve detaylar==============================6- ŞİŞLİ'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU FIRLADIHakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,-Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yola fırladı.Kaza Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Çağlayan'dan Kasımpaşa istikametine seyir halindeki Kadir Sayın'ın kullandığı 34 JN 5993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin motoru yola fırladı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken otomobil sürücüsü Kadir Sayın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Kaza anında büyük bir ses duyduğunu anlatan Uğur Haytaoğlu, "Ben TIR şoförüyüm. Karşıdan büyük bir ses geldi. Araç bariyerlere vurdu araç bir tarafa motoru diğer tarafa savruldu. İki kişi hafif yaralandı. Herhangi ciddi durumları yok yaralıların" dedi.Görüntü Dökümü:-------------------------Ambulansın görüntüsü-Kaza yapan otomobil-Otomobilin yola fırlayan motoru-Kazayı anlatan vatandaş-Trafik yoğunluğu-Otomobilin çarptığı bariyerler-Otomobil sürücüsü Kadir Sayın'ın görüntüsü (Bereli olan)-Genel ve detaylar=======================================7- ESKİ KOCASINI ÖLDÜRTMEK İÇİN ADAM TUTMA DAVASI... SANIKLARIN 20 YIL HAPİS İSTENDİHaber-Kamera: Özden ATİK/İSTANBUL,Şişli'de eski eşini öldürtmek için 1 milyon TL'ye kiralık katil tuttuğu iddia edilen İlknur Ö. ile anlaştığı 3 şüpheli hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki Ahmet Ç. 26 Ekim 2018'de Anthill Rezidanslarına ait otopark içerisinde park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. Tetikçi şüpheli Engin B., aracı içerisindeki Ahmet Ç'yi hedef aldı, ilk kurşun arabanın camından sekti. Bu kez tetikçi silahını aracın ön camına dayayarak bir el daha ateş etti. Ancak Ahmet Ç. kendisini yana attı ve sol bacağından yaralandı. Bunun üzerine tetikçi şüpheli Engin B. motosikletine binerek kaçtı. Müşteki Ahmet Ç.'nin polise verdiği eşkaller sonucu tetikçinin Engin B. olduğu tespit edildi. Ahmet Ç. ilk ifadesinde, kimseden şüphelenmediğini, ancak 2017 yılında boşandığı eşinin önceki eşinden olma kızının sevgilisi tarafından darp edildiğini, başka husumetli olduğu kimsenin olmadığını söyledi. Müşteki Ahmet Ç. olaydan iki ay sonra verdiği ifadesinde ise eski eşinin öldürülmesi için 1 milyon TL'ye adam tuttuğunu, yaralı halde kurtulursa eski eşinin 400 bin TL vermek üzere anlaştığını ve 200 bin TL kapora verdiğini de beyan etti.SUÇLAMALARI REDDETTİLERMüştekinin ifadeleri üzerine emniyetin çalışması üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Tüm şüpheliler suçlamaları reddetti. Şüpheli Mehmet Emin M. ifadesinde, şüpheli Ahmet D'nin kendisini İlknur Ö. ile tanıştırdığını, İlknur Ö'nün kendisine eski eşinin yaralanması için 400 bin lira vereceğini, Ahmet D.'ye ise 100 bin lira verdiğini ifade etti. Bu paranın 75 bin TL'sini arkadaşı Ahmet D.'nin kendisine verdiğini ancak borcu olduğu için bu parayı aldığını, ancak herhangi bir olaya teşebbüs etmediğini söyledi."ESKİ EŞİMİ ÖLDÜRTMEK İÇİN PARA VERMEDİM"Şüpheli İlknur Ö. ise ifadesinde, eski eşi olan Ahmet'in vurulması olayını arkadaşından öğrendiğini, müşteki Ahmet 'in bilgilerinin yazılı olan kağıdı kendisinin yazdığını, yazının kendisine ait olduğunu, müşteki Ahmet Ç.ile boşanmadan önce kendisini aldatmış olduğu için bu kağıdı dedektife verdiğini, ancak eski eşinin öldürmesi için kimseye para vermediğini ileri sürdü. Diğer şüpheli Ahmet D. de şüpheli İlknur'u kendi eşinden dolayı tanıdığını, şüpheli Mehmet Emin M.'nin tekstil işinde kullanmak için İlknur'dan para aldığını, kendisinin de para alışverişinde aracı olduğunu söyleyerek suçlamayı reddetti.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLARİddianamede, kendisiyle sadece bir kez karşılaştıklarını söyleyen şüpheli İlknur Ö. ile şüpheli Ahmet D.'nin telefon hatlarında yapılan incelemede birden fazla görüştüklerinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede tetikçi Engin B'nin yakalanamadığı ve şüpheli olan eski eş İlknur Ö'nin olayı azmettirdiği belirtildi. Şüpheliler Engin B. ve tutuklu şüpheliler İlknur Ö, Ahmet D. ve Mehmet Emin M. hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.=========================8- BARIŞ ÜREGÜL VE DENİZ ASYA ÜREGÜL'ÜN BOŞANMA DAVASINA DEVAM EDİLDİHaber-Kamera: Hayati ARIGAN/İSTANBUL,Tarık Akan'ın büyük oğlu Barış Üregül ile iki yıl önce evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül'ün karşılıklı boşanma davalarına devam edildi. Gizli görülen celsenin ardından adliyeden ayrılan Asya Engin Üregül, "Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım. Kızımız henüz 16 aylık. İkimiz de velayetini istiyoruz. Babası sadece çocuğu için aylık 500 TL nafaka veriyor" dedi.Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açan Asya Engin Üregül, 500 bin liralık tazminat, 3 aylık bebeklerinin velayetini ve aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.Ünlü sanatçı Tarık Akan'ın 16 Eylül 2016'da 66 yaşında hayatını kaybetkesinin ardından sanatçının büyük oğlu Barış Üregül, şarkıcı Asya Engin Üregül ile düğün tarihini ertelemiş, 2017'nin Ocak ayında da evlenmişlerdi. Evliliklerinden bir kızları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kısa sürmüş, Asya Engin Üregül boşanma davası açmıştı. Asya Engin Üregül'ün 500 bin TL tazminat ve çocuğunun velayetini istediği Barış Üregül de karşı boşanma davası açmıştı. Barış Üregül de kızının velayetini istemişti.Çiftin karşılıklı boşanma davasının görülmesine bugün başlandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen gizli celsede Asya Engin Üregül'ün 3 tanığı dinlendi. Yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından dava ertelendi. Barış Üregül annesi Yasemin Erkut ile mahkemeden ayrıldı.Adliyeden ayrılırken konuşan Asya Engin Üregül, "Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım. Haklarımı savunmak istiyorum. Çocuğuma iyi bir anne olmak ve iyi bir gelecek hazırlamak istiyorum. Onunla ilgilenmek istiyorum" dedi.Mahkemenin 16 aylık kızıyla babası arasında şahsi münasebet tesis ettiğini belirten Asya Engin Üregül, "İkimiz de velayetini istiyoruz. Babası sadece çocuğu için aylık 500 TL nafaka veriyor" dedi.Görüntü dökümü:----------------Barış Üregül'ün görüntüsü-Asya Engin Üregül'ün görüntüsü