Dha İstanbul Bülteni - 3

(aktüel görüntüyle)1- FUAT OKTAY: TÜM DÜNYAYI RADİKALİZME VE IRKÇILIĞA KARŞI AYAĞA KALKMAYA DAVET EDİYORUZCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"Buradan bütün dünyayı, İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz"Haber-Kamera: Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya hareket etti.Fuat Oktay Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "ChristChurch şehrinde Al Noorve Linwood camilerinde eşzamanlı terör saldırıları gerçekleşti. Bu saldırı, tüm vicdan sahiplerini ziyadesiyle üzmüştür. İlk belirlemelere göre 49 masum kardeşimiz şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, üç vatandaşımız da yaralılar arasında bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın durumlarıyla çok yakinen ilgilenmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleşen bu hain terör saldırısı üzerine Yeni Zelanda Genel Valisi Petsi Redi'yi aramış, ayrıca yaralanan vatandaşlarımızdan ikisiyle de telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Ayrıca Dışişleri Bakanımız da muhatabını aramıştır. Bu vesileyle saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Masum kurbanların ailelerine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi."MİLLETİMİZ LİDERİNE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YİNE SAHİP ÇIKACAK"Saldırıların Cuma namazını eda etmekte olan savunmasız, masum insanları hedef almasını nefretle lanetlediklerini söyleyen Oktay, "Bu vahşeti iki yıldır planlandığı anlaşılan teröristlerin Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türk milletini, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları olayın bir diğer üzücü boyutunu teşkil etmektedir. Tüm dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımız, Allah'ın verdiği canı ancak Allah'ın alacağı bilinciyle ömrünü milletine hizmete adayarak gece gündüz çalışan bir lider. Milletimiz liderine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak, bu tür kirli operasyonlara asla müsaade etmeyecektir. İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve bunlardan beslenen terör, günümüz insanlığının karşı karşıya kaldığı en önemli imtihanların başında gelmektedir. İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE, YENİ ZELANDA'YA ELİNDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRDIR""Müslümanlar dünya genelinde önyargı, ayrımcılık, nefret suçları ve nefret söylemlerinin mağduru olmaya devam etmektedir." diyen Fuat Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü; "Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir. Buradan bütün dünyayı, İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Özellikle uluslararası toplumun bu taşın altına elini koymasını, sorumluluk almasını, üzerine düşenleri yapmasını bekliyoruz. Bu saldırı, Yeni Zelanda özelinde dünyamızın ihtiyaç duyduğu birlikte yaşama kültürünün gerekliliğine dikkatleri bir kez daha çekmiştir. Türkiye, çok kültürlü toplumsal yapısıyla bu mücadelede Yeni Zelanda'ya elinden gelen tüm desteği vermeye hazırdır""TÜRKİYE, YENİ ZELANDA'NIN TERÖRLE MÜCADELESİNDE VE ATACAĞI ADIMLARDA YANINDA OLACAKTIR"Oktay Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığını sürdürdüğü hatırlatarak, "Dost ülke Yeni Zelanda halkının yanında olduğunu göstermek, taziyelerimizi ilk ağızdan aktarmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Sayın Dışişleri Bakanımızla birlikte birazdan Yeni Zelenda'ya yola çıkacağız. Yeni Zelanda'ya gidişimiz, terör kurbanlarının yakınları, yaralılar, Yeni Zelanda Müslüman Toplumu, Yeni Zelanda halkı ve Hükümetiyle dayanışmamızın bir yansıması ve dünyada yükselen İslam ve yabancı düşmanlığına karşı duruşumuzun da somut nişanesi olacaktır. Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır" dedi.Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu açıklamanın ardından Yeni Zelanda'ya hareket etti.Görüntü dökümü:---------------Oktay ve Çavuşoğlu'nun gelişi-Oktay'ın açıklamaları-Uçağa geçmeleri-Genel ve detaylar=========================2- İMAMOĞLU AVCILAR'DA KONUŞTUCHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,"Bizleri, inancımızla test etmeye kalkıyorlar. Bir kere inanca hiç kimse girmesin, o denizde boğulurlar kardeşim"Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER - Onur MERİÇ/ İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlığın hesabı bilançosu yaradanla kul arasındadır. Araya hiç kimseyi dahil etmemiştir, bu nettir. Şurada bunu da söyleyeyim, sesim daha gür gitsin; Benim inancımı ölçecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı kardeşim" dedi."MEKANLARI CENNET OLSUN"Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Avcılar'da bulunan Gölpark'ta başladı. Burada "Rumeli ve Balkan Camiası Buluşmasına katılan İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. Sözlerine Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenleri anarak başlayan İmamoğlu, "Dünyanın, ülkemizin, İslam dünyasında yaşanan olaydan sonra üzüntümüzü belirtmek, bu haince ve de vahşice katliamı yapan kişiyi ve arkasında hangi güç varsa herkesi kınayarak ve orada ölen Müslüman kardeşlerimizin her birisi için Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum, mekanları cennet olsun" diye konuştu. İmamoğlu, dünyada artan islamofobiye yönelik tepkisini dile getirerek, "Dünyanın sadece bizim değil, İstanbulumuzun ve Türkiyemizin değil, dünyanın barışa, huzura ihtiyacı var. Popülist tavırlar, insanları kötü yönlendiren, vahşete sevk eden birtakım anlayışlar ve bazı ülkelerin başındaki insanların özellikle islamafobi, korku dünyası yaratarak bizim insancımıza dönük yaptıkları hareketler ve hamleler hepimizi derinden etkilemektedir" şeklinde konuştu."BİZLERİ, İNANCIMIZLA TEST ETMEYE KALKIYORLAR"İmamoğlu, "Allah şahit siz de şahit olun ki, en önemli şahitlerim anam da babam da bugün yanımda, en büyük şahitler odur. Allah şahit özüm neyse sözüm de o" dedi. İmamoğlu, "Bizleri, inancımızla test etmeye kalkıyorlar. Bir kere inanca hiç kimse girmesin, o denizde boğulurlar kardeşim. Bir insanın inancının nasıl bir derinlikte olduğu, test edecek, anlayacak bir tane kul göndermedi. Öyle bir kul yok, o bakımdan ana kuraldır, buna bütün peygamberler de dahildir. İnsanlığın hesabı bilançosu yaradanla kul arasındadır. Araya hiç kimseyi dahil etmemiştir, bu nettir. Şurada bunu da söyleyeyim, sesim daha gür gitsin. Benim inancımı ölçecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı, kardeşim" diye konuştu.İmamoğlu, "18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anma gününde, bizler iyi biliyoruz ki Balkanların ta en ucundan Hicaz'a varıncaya kadar, Kafkaslar'a kadar yüzbinlerce insanın büyük mücadelesi ile, emperyalizme karşı ilk büyük direnişini gösteren dünya tarihinin değişmesine fırsat olan o güzel milletin ki en kuvvetli damarlarından biri olan Rumeli Balkan kardeşlerimizin dedeleri, nineleri o insanların mücadelesini veren o güzel insanların torunlarına, evlatlarına sen milliyetçilik üzerinden bu ülkeyi sevmek, bu vatanı sevmek üzerinden yargılayacaksın meydanlardan herkese laf yetiştireceksin, olmaz kardeşim çok net" diye konuştu. Servisçiler Maltepe'deki alana araçlarıyla geldi. Açıklama öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Servisçiler ellerinde taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla plaka tahdidi isteğini dile getirdiler. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bizler İstanbul servis aracı işletmecileri esnafları olarak mesleki istikbalimiz adına olmazsa olmaz dediğimiz, ülkemizde 38 ilde ve bağlı ilçelerde uygulanan plaka tahdidi uygulaması hakkında yasal taleplerimizi anlatmak için toplanmış bulunmaktayız. Plaka tahdidi nedir? Toplu taşımacılık sisteminin geliştirilerek bireylerin en üst düzeyde ulaşım hizmeti alabilmesinin sağlanması, korsan taşımacılık gibi usulsüzlüklerin önlenmesi, haksız rekabetin ortadan kaldırılması, haksız kazancın önüne geçilmesi, ayrıca çalışan şoför esnafının haklarının korunması için minibüs, taksi ve servis araçlarına plaka sayısının sınırlandırılmasına plaka tahdidi denir." denildi.Bir başka servisci ise, "Biz tahdit istiyoruz. Tahdit, sınırlandırmadır. Korsanın önünün kesilmesidir. ve buradan hak etmeyen kişilerin emekli olan insanların, bu işi rastgele yapmaması demektir." diye konuştu. Yere düşen kişi kazası şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Yapılan aramalarda 284 bin 962 cinsel performans arttırıcı hap, 405 cep telefonu, bin 734 sahte parfüm, 43 kol saati ele geçirildi.Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçlarından adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya girmesi ve içeride bulunan cinsel performans arttırıcı ilaçları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.Görüntü Dökümü:-----------(Polis Kamerası)-Polis ekiplerinin bir depoya girmesi-Ekiplerin içeride yaptığı aramalar-Ele geçirilen ilaçlardan görüntü-Genel ve detaylar