Dha İstanbul Bülteni - 3

Kaynak: DHA

Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında otomobil içinde tartıştığı kadını öldüren kişi intihar ettiOlay, saat 09.00 sıralarında Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya A.A. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Ö.S gece geç saatlere dışarıda eğlendikten sonra araçla siteye geldi. Aracı sitenin açık otoparkına park eden A.A. ile Ö.S. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında A.A. silahla Ö.S.'nin başına ateş etti. A.A. daha sonra silahla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Sitenin güvenlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde kanlar içinde yatan A.A.'nın ve Ö.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTIPolis ekipleri olayın meydana geldiği yere şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde araç içerisinde boş kovanların ve bir adet silah olduğunu tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından A.A.'nın ve Ö.S.'nin cenazeleri ambulanslarla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------------Olay yerinden görüntü-Polis ve sağlık ekiplerin çalışmaları-Siteden görüntü-Genel ve detaylar==================================(ÖZEL)3- 4. KEZ EVLERİNİN ÇATISINA OTOMOBİL DÜŞTÜ*Evin sahibi yetkililerden bir an önce önlem almalarını istedi.Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHAÜmraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ev sahibi Beycan Söğüt "Bu evin üzerine düşen 4. araç, bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyorum" diye konuştu.Kaza Dumlupınar Mahallesi Molla Hafız Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 VY 2114 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Aydoğdu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 2 metre aşağıdaki bir evin üzerine düştü. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.YETKİLİLER NE OLUR ÖNLEM ALSINEvin üzerin uçan otomobil itfaiye ve çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ev sahibi Beycan Söğüt "Bu evin üzerine düşen 4. araç. Ne olur yetkililer bir an önce önlem alsın. Daha önce de şikayette bulunduk, kimse gelip ilgilenmedi. İlla bir can kaybının yaşanması mı gerekiyor?" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.Görüntü dökümü:-----------------------Evin üzerine düşen aracın görüntüsü-İtfaiyede polis ekiplerden görüntü-Ev sahibi ile röp-Vatandaşlar ile röp-Aracın çıkarılması-Genel ve detay görüntüler===================================4- BİNALİ YILDIRIM MESROB MUTAFYAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDIHaber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL, DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Ermeni Cemaati'ne taziyelerini iletti. Öğle saatlerinde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ne gelen Binali Yıldırım, önce Ermeni Cemaati'ne taziyelerini iletti. Taziye çıkışı yaptığı konuşmada Yıldırım, Ermeni Cemaati için üzücü bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu dünya bize rabbimizden bir mirastır. Bu miras hepimize yeter. Ayrılıkları değil, ortak yanlarımızı daha çok öne çıkaracağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Dünyada son zamanlarda artan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Yeni Zelanda'da yaşananlar insanlık adına utanç verici bir olaydır. Kin ve nefret tohumlarını aşılayacak, söylemlerden ve eylemlerden vazgeçmemiz lazım. Tarihte bunun bedelini çok ağır ödedi. Haçlı Seferleri Avrupa'da başlayan mezhep savaşları milyonlarca insan anlamsız bir şekilde hayatını kaybetti. Aynı zamanda Anadolu'da ve Ortadoğu'da da mezhep kavgaları insanlara kan ve gözyaşı getiren şeylerdir."Osmanlı'da Ermenileri'in 'Millet-i Sadıka' adıyla ün yaptığını beliren Yıldırım, "Ermeni kardeşlerimiz Osmanlı'nın maliyesinden kültür ve sanatına kadar çok büyük hizmetler etmiş. Biz de medeniyetleri buluşturan hoşgörü şehri İstanbul'da kardeşçe yaşayacağız. Birlikte çalışacağız ve gelecek kuşaklara daha iyi günler birlikte sağlayacağız."dedi.Görüntü dökümü------------------------------Binali Yıldırım'ın Kilise'ye gelişi-Yıldırım'ın çıkıştaki konuşması-Genel ve detay görüntüler============================5- BİNALİ YILDIRIM: BİR ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DE ANADOLU YAKASI'NDA YAPACAĞIZHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol alındı. Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var; zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. İnsanlar her gün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınıyor. Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız" dedi."KÜLTÜR SANAT ALANINDA SON YILLARDA EPEY BİR YOL ALINDI"Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda sabah saatlerinde ihracatçılar ile kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım'a AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda AK Partili ve MHP'li il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. 'Küresel Ticaretin Merkezi İstanbul Geleceğini Konuşuyor" programında ihracatçılara seslenen Yıldırım projelerini anlattı. Kentin kültür sanat alanında bir çok çalışmalarının olduğunu kaydeden Yıldırım, "Kültür sanat alanında son yıllarda epey bir yol alındı. Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor. Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var; Zenginlik ve cazibe merkezleri hep Avrupa Yakası'nda. İnsanlar her gün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na taşınıyor. Biz burada bir dengeleme yapalım istedik ve o yüzden de bir Atatürk Kültür Merkezi de Anadolu Yakası'nda yapacağız. Oradaki insanlar da buraya taşınmasın, orada bu ihtiyaçlarını görsünler. Kentin kültür sanat hayatını ve çalışmalarını dengeli bir şekilde her iki yakaya da paylaştırırsak bunun trafiğe de önemli bir katkısı olacak" dedi."DEPREMİ GÖZARDI EDERSEK İSTANBUL'A KÖTÜLÜK YAPMIŞ OLURUZ"961 mahallede 300'ünde hiçbir kreşin olmadığını belirten Yıldırım, buralara hızlı bir şekilde çocuk yuvası yapacaklarını belirtti. Yıldırım, "Depremi gözardı edersek, İstanbul'a kötülük yapmış oluruz. Depreme yönelik projelerimiz iki işi birden çözecek. Biri çarpık yapılaşmayı düzeltme şansı veriyor, bir diğeri de olası bir depreme karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlıyor" İfadelerini kullandı. Binali Yıldırım, "İstanbul için gelecek 5 yıl içinde hedeflerimiz var. İstanbul'un milli gelir içindeki payını 300 Milyar Dolar'a yükseltmek istiyoruz. İstanbul'un ihracatını 75 Milyar Dolar'dan, 125 Milyar Dolar'a yükseltmek istiyoruz. Böylece de 500 bin asgari istihdam yaratmak istiyoruz" şeklinde konuştu."İSTANBUL ANKARA'SIZ, ANKARA DA İSTANBUL'SUZ OLMAZ"Binali Yıldırım, "Bazı aday arkadaşlar çok esip gürlüyor. 'Ben İstanbul'u tek başıma yöneteceğim. Ankara'yı bu işlere karıştırmayacağım' diyor. Yani bir ay bütçeniz gelmezse maaş veremezsiniz. Yerinizden kalkamazsınız. İstanbul Ankara'sız, Ankara da İstanbul'suz olmaz" dedi. Ardından Fatih'e geçen Binali Yıldırım, Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi açılışını yaptı. Açılışın ardından sporcular Yıldırım'a İstanbul Kastamonu Spor'un formasını hediye etti.Görüntü dökümü------------------------------Salondan detaylar-Yıldırım'ın konuşması-Yıldırım'a hediye takdim edilmesi-Kastamonu Eğitim ve Spor Merkezi-Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla tokalaşması-Binali Yıldırım'ın konuşması-Kurdele kesilmesi-Genel ve detaylar=====================(ÖZEL)6- KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUHaber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden dün gece atlayarak intihar eden 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın cesedi bulundu.Üsküdar Salacak açıklarında bulunan cesedi Haydarpaşa Limanı'na getirildi. Burada olay yeri incelemesinin ardından ceset Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınlarının yaptığı teşhis sonucu cesedin dün gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan Ayhan Akar'a (47) ait olduğu tespit edildi. Bir kargo şirketinde çalışan, 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın eşi ile uzun süredir sorunları olduğu, kardeşinin yanında yaşadığı ve gece yarısı kardeşinin aracını alarak köprüye intihar etmek için gittiği öğrenildi. Ayhan Akar'ın cenazesi Yanibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Deniz polisinin arama yapması-Deniz polisinin cesedi çıkartması-Limandaki deniz polisi-Morg önünde bekleyen olay yeri inceleme polisleri-Morg önünde bekleyen Ayhan Akar'ın yakınları-Genel ve detaylar - İstanbul