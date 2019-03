Dha İstanbul Bülteni - 3

Kaynak: DHA

DHA İSTANBUL BÜLTENİ -31-SİLİVRİ'DE HAREKETLİ ANLAR...BIÇAKLI KİŞİYE BİBER GAZLI MÜDAHALE.Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - İstanbul DHASilivri'de eli bıçaklı bir kişi, polislere ve çevredekilere zor anlar yaşattı. Polis, bıçaklı kişiyi biber gazı sıktıktan sonra gözaltına aldı.Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde yol verme tartışması yaşayan kişi bir süre sonra olay yerine elinde bıçakla geldi. Tartıştığı kişileri olay yerinde arayan eli bıçaklı kişi, çevredekilere bağırmaya başladı. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi. Elinde bıçakla bekleyen kişi, polisin uyarısına rağmen bıçağı bırakmadı. Vatandaşlardan biri, tehditler savuran kişiye müdahale etti. Bu sırada arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Bu sırada hareketli anlar yaşandı. Gözaltına alınan kişi polis merkezine götürüldü.Görüntü Dökümü:------------------Bıçaklı kişinin görüntüsü-Polisin ikna çabası-Polisin müdahalesi-Bıçaklı kişinin gözaltına alınması25.03.2019 - 12.21 Haber Kodu : 190325073=======================================2-İSTANBUL SEMALARINDA LEYLEK ŞÖLENİGül KABA-Özgür KUMANOVALI-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,Baharın gelmesiyle leyleklerin Güney Afrika'dan Avrupa ve kuzey ülkelerine İstanbul üzerinden gerçekleştirdiği göç yolculuğu başladı. Leyleklerin en önemli geçiş noktalarından biri olan Sarıyer Garipçe Köyü semalarında görsel şölen oluştu. 'Leylek Baba' olarak tanınan İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'ndan avukat Fikret Can, kuşların yaralanmasına neden olan elektrik telleri için yetkililerden yardım istedi.Her ilkbaharda, batıda Atlas Okyanusu'ndan, doğuda Hint Okyanusu'na, güneyde Güney Afrika'nın Ümit Burnu'na kadar Afrika Kıtası'nın Ekvator kuşağı güneyinde kalan geniş topraklarda kışlayan leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Yetişkin leylekler, baharın gelmesiyle yuvalarına dönerek kuluçka dönemine ardından da yavrularının büyümesi sürecine geçiyor.Garipçe Köyü yakınlarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen Fener Kuş Gözlem Evi'ne gelip 14 yıldır sayım yapan, görüntüleyen, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve bölgede 'Leylek Baba' olarak tanınan İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'ndan avukat Fikret Can ve gönüllüler de ilkbaharla birlikte Güney Afrika'dan yeniden Avrupa ve Balkanlar'a göç eden leylekleri yine İstanbul'da karşıladı. Can, kuşların yaralanmasına neden olan elektrik telleri için yetkililerden yardım istedi.İLKBAHAR GÖÇÜ BAŞLADILeyleklerin yılda iki kez göç ettiğini söyleyen Can, yetişkin leyleklerin Afrika'dan Avrupa'ya yuvalarına döndüklerini ve bu göçe ilkbahar göçü dediklerini belirtti. Can, "Diğeri de tersine göç, yavrularını yetiştirdikten sonra Afrika'ya gidiyorlar, şimdi ilkbahar göçü başladı. Leylekler, Afrika kıtasının ekvator altında yaşıyor. Buradan yola çıkarak İsrail, Suriye ve Lübnan'ı izleyerek Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyorlar" diye konuştu.LEYLEKLER YUVALARINA DÖNÜYORLeyleklerin deniz geçemediğini belirten Can, "İlkbahar göçünün merkezinin Sarıyer'in Garipçe Köyü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresidir. Bahar göçünde 500-600 bin leylek geçer. Sonbahar'da bu sayı iki katına çıkar. Afrika'da üreme çağına gelmemiş leylekler ilkbahar göçüne katılmıyor. Bu göçte yer alan leyleklerin amacı üremek, yuvalarına dönüyorlar. Yuvaları başta Anadolu olmak üzere Avrupa'nın tamamı. Afrika'daki yaşamları şubat ayında sonlanıyor, bizim ülkemize ise 15 Mart ve 15 Nisan arasında geliyorlar, en yoğun günleri yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.KANAT ÇIRPARAK GİDEMEZGünde 10 saat uçabilen leyleklerin kanat çırparak gidemediğini aktaran Can, "Çünkü ona güçleri ve enerjiler yetmez. Ağır bir cüsseleri var, yaklaşık 4-4,5 kilo kadar. Kanatlarını süzerek gitmeleri gerekir. Havanın kaldırma gücünü kullanarak döne döne yükselmek suretiyle 2 bin metreye kadar hatta daha yükseğe çıkarlar. Günde ortalama 10 saat uçup, saatte 50 kilometre hız yapıyorlar" dedi.ÖMÜRLERİ 25 YILÖnce erkek leyleklerin gelip, yuvalarını düzenleyeceklerini belirten Fikret Can, "Bir hafta sonra dişiler de gelir. Çiftleşmeden sonra dişi 1 ile 7 arasında yumurta yapar. Ama genelde 3 veya 4 yumurta bırakırlar. Kuluçka süreleri 34 gündür, 3 ay yavru beslerler bu sürede 98 gram doğan yavruların 4,5 kiloya ulaşması gerekir. Tek bir yavru günde 700-800 gram canlı yemle beslenmek zorundadır. Leyleklerin doğadaki ömrü 25 yıldır, doğada en uzun yaşayan leyleğin 38 yıl yaşadığı biliniyor" diye konuştu.EN BÜYÜK SORUN; ELEKTRİK TELLERİTürkiye üzerinden göç eden leyleklerin büyük bir kısmının telef olduğunu söyleyen Fikret Can, "Mimariyi değiştirdiler, eski bacalar ve ağaçlar kalmadığı için leylekler elektrik direklerinde yuva yapıyor. Elektrik çarpması nedeniyle çok sayıda leylek telef oluyor. Leyleklerin en fazla telef olduğu ülke de biziz. Çünkü dünya üzerindeki tüm leyleklerin yüzde 90'ı Anadolu ve Trakya'dan geçiyor" dedi.Görüntü dökümü:---------------------Leyleklerden görüntü-Fikret Can ile röp-Kuş gözlemevindne görüntü25.03.2019 -11.42 Haber Kodu : 190325068==========================3- GÜNGÖREN'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGINHaber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.Yangın saat 10.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi, Başaran Sokak'ta binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.Yangın hidrantı önüne park eden bir araç ise itfaiye ekiplerine zorluk yaşattı. Park halindeki araç nedeniyle itfaiye ekipleri bir sürehidranta hortum bağlayamadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında her hangi bir can kaybı yada yaralanmanın yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yükselen dumanlardan görüntü-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Sokaktan görüntü-Görgü tanıkları ile röportaj-Diğer detaylar25.03.2019 -10.40 Haber Kodu : 19032503725.03.2019 - 11.18 Haber Kodu : 190325057===============================4- İMAMOĞLU: HİZMET ÜZERİNDEN YARIŞALIMİstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Beyoğlu ve Şişli'de sürdürdü. İmamoğlu ilk olarak Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi'ndeki Çatalzeytinliler Derneği'nde Kastamonulularla bir araya geldi. İmamoğlu'na, CHP Beyoğlu Belediye başkan adayı Alper Taş da eşlik etti.Dernekte konuşan İmamoğlu, "Belediye dediğiniz şey, vatandaşın sahibi olduğu tüm maddi, manevi değerlere sahip çıkan bir kamusal kurumdur. Bizi emanetçi olarak seçeceksiniz. Seçildikten sonra size hizmet edeceğiz. 5 yılın sonunda hizmetlerimizi üzerinden bizi değerlendireceksiniz. Bu kadar basit. Konu, sizin mahallenizin sorunudur. Biz İstanbul'da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz, kocaman bir memleketiz. Ama yerel seçim başka. Şimdi de yerel seçim yetkilendirilecek insanları seçecekler. 2 ayrı motivasyonla insanlar işine bakacak. Biz, İstanbul'u yönetirken, İstanbul'a hizmet için yarışırken, değerli arkadaşlar da Ankara'da, merkezi hükümet olarak görevlerini yapacaklar. Birbirimizin ayağına niye çelme takalım? Esas amaç, sizlerin fayda görmesi değil mi?" dedi."HEPİMİZ BU VATANIN EVLADIYIZ"İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Devlet adamlığı, çok önemli bir şey. Ankara'da, milletçe görev verdiğimiz insanlar, devlet adamlığı görevini yapmalılar. Bu hafta, Pazar günü yapılacak olan seçimde, tam olarak tedbirlerini almalılar, kimsenin burnu kanamadan, seçim sathında insanların sağlıklı bir şekilde oy kullanmalarını sağlamalılar. Günün sonunda, kim kazanmışsa İstanbul'u, inşallah da ben kazanacağım, tam da sizin gibi alkışlamalılar. Bu kadar basit. Neyi abartıyoruz Allah aşkına? Ben de bir ananın babanın evladıyım, onlar da bir ananın bir babanın evladı. Hepimiz bu vatanın evladıyız. Kimse, kimseyle bu alanda, duygular ve değerler üzerinden yarışmasın. Ama hizmet üzerinden yarışalım. Onun dışındaki hiçbir konu, milletin gündeminde değil. Milletimiz, en doğru kararı verecektir. Ama yine de milletimizi dikkatli olmaya davet ediyorum.'"KENTSEL ÇÖZÜMÜN BİRİNCİ CÜMLESİ, 'BERABER ÇÖZECEĞİZ"Konuşmasında kentsel dönüşüm sürecine de değinen İmamoğlu, "Kentsel çözümün birinci cümlesi, 'Beraber çözeceğiz'. Siz olmadan yapamayız. Mahalle kültürü korunacak. İstanbul'da yaşayan insanlar yeşil fukarası. Kiracılara da hak tanıyacağız. 'Sen de uygun koşullarda ev sahibi olabilirsin' diyeceğiz. Biz, bu işi samimiyetle çözeceğiz. Örnek yerler oluşturacağız. Bu milletin yüreğine su serpeceğiz. Bu iş, zor değil. Yaşadım, yaptım. Biz, bunu Beylikdüzü'nde yaptık." dedi.ŞİŞLİ'DE HALKI SELAMLADIİmamoğlu, Örnektepe Mahallesi'ndeki etkinliğin ardından, seçim otobüsüne binip, Şişli caddeleri ve sokaklarında halkı selamladı.Görüntü Dökümü:----------------------İmamoğlu'nun ziyaretleri-İmamoğlu'nun açıklamaları-Genel ve detaylar25.03.2019 -13.03 Haber Kodu : 190325086============================================5-İSTİNAF MAHKEMESİ İSTANBUL'DAKİ FETÖ ANA DAVASI'NIN KARARINI ONADIHaber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,İstinaf Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tutulan 14 rütbeli askerin yerel mahkemede aldığı cezaları usul ve yasaya uygun bularak onadı. Aralarında 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının bulunduğu 14 tutuklu askerin 12'si yerel mahkeme tarafından "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Darbe girişimi gecesi meydana gelen ölümlerden dolayı 5 sanık 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.Sanıkların kararın bozulması için yaptığı başvuruyu dosya üzerinden karara bağlayan 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçen yıl Nisan ayında verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek, sanıkların istinaf taleplerini esastan reddetti. Sanıkların, İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay'a başvurma hakları bulunuyor.NE OLMUŞTU ?İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Nisan 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tuttuğu tutuklu sanıklar eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık ve eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştı.Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Tuğgeneral Yüksel Durak'ı, "Görevi kötüye kullanmak" ve "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına uymamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 6 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıklar Eyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli ayrıca, darbe girişimi gecesi İstanbul'da yaşanan ölüm olaylarından dolayı, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardı.EROL OLÇOK VE OĞLUNU ÖLDÜRMEKTEN SORUMLU TUTULANLAR AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALMIŞTISanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya, darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öldürülen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 43 kişinin ölümünden sorumlu tutularak, "Bir suçu kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme ve çocuğun kasten öldürülmesi" suçlarından toplam 43'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın kardeşi İlhan Varank ile birlikte 14 kişinin ölümünden sorumlu eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştı.Sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli, Fahretin Yavuz, Murat Demirci ve Jaouad Merroune'ye yönelik eylemlerinden doyalı, "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.5 SANIK AYRICA 6 SUÇTAN 115'ER YIL 10'AR AY CEZA ALDISanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli, mağdur Mesut Özel, Tahir Bekiroğlu yönelik, "Terör suçu kapsamında kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24'er yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. Bu sanıklar, Tayyar Ertem ve Emine Ertem yönelik "Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 9'ar yıl, dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a yönelik "Gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 6'şar yıl 18'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklar bazı firmalara yönelik eylemlerinden dolayı da, "Cebir kullanmak suretiyle gece vakti işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 27'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ulaşım araçlarını engelledikleri gerekçesi ile de 35'er yıl hapis cezası verilen sanıklar, bazı şirketlere yönelik eylemleri nedeni ile de, "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya, "Kara ulaşım araçlarının engellenmesi" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, sanıklardan Şakir Çınar'a, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gerçekleşen, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.Kararı oy birliğiyle alan mahkeme heyeti, 14 sanığın tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmişti.Görüntü Dökümü:------------------------ARŞİV