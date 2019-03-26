Dha İstanbul Bülteni - 3

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu Saadetdere Mevkiinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce başka bir araca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i polis, 3 kişi yaralandı. Bu sırada kaza yerinden geçen, kendisi de doktor olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 112 görevlileri ile birlikte yaralılara ilk müdahalede bulundu.Kaza, 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt Saadetdere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 34 BM 9882 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden 34 MDZ 18 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce beton bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin polis olduğu öğrenildi.Kaza yerine kısa sürede 112 Acil yardım, trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bu sırada aynı güzergahtan geçen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, yaralılara yardımda bulundu. Araçta sıkışan bir çocuğu itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.EK GÖRÜNTÜ///////////////////-Olay yeri-Benli'nin görüntüsü-Benli'nin ekiplere yardım etmesiGörünü Dökümü:------------------Kaza yapan araçlardan görüntü-Polis ekipleri-Araçların kaldırılışı-Genel ve Detaylar26.03.2019 - 07.18 Haber Kodu : 190326005===========================7-İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE KÜTÜPHANE AÇILDIÇağatay KENARLI, İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü birlikte yaptıkları ortak proje kapsamında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ana binasında kütüphane açıldı.DEAŞ'IN ŞEHİT ETTİĞİ POLİSİN ADI VERİLDİKütüphaneye, 2017 yılında DEAŞ'lı terörist tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memuru Sinan Acar'ın ismi verildi. Kütüphaneler haftasında hizmete açılan kütüphane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Emniyet teşkilatı aranda yapılan bir protokolle ilk olma özelliği taşıyor. Şehit Polis Sinan Acar Kütüphanesi'nin açılışını İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz kurdele keserek yaptı. Açılışa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar'ın yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda emniyet müdürü ve polis memurları katıldı.KÜTÜPHANENİN İLK ÜYESİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN OLDUAralarında dünya klasiklerinin de yer aldığı farkı türlerde çok sayıda kitabın bulunduğu kütüphanenin ilk üyesi İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan olarak üye kartını teslim aldı. Kütüphanede İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz'u konu alan kitabıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü'nün iki yıldır çıkarttığı faaliyet raporu da yer aldı.DİNLENMEK İÇİN KİTAP OKUYORUMEmniyet Müdürü Mustafa Çalışkan açılış sırasında yaptığı konuşmada okuduğumuz kadar faydalı olabileceğimizi belirterek, "Hepimiz okuduğumuz kadar güçlüyüz ve okuduğumuz kadar özgüvenimiz var. Okuduğumuz kadar faydalıyız. O yüzden ben, özel hayatımda kendimi, ailemi ve meslektaşlarımı okumaya çok teşvik ederim. Kendim de okumaya çalışıyorum ve okuduğum zaman dinleniyorum. Kendime güvenim artıyor. Kitap okumayı bir dinlenme yöntemi olarak görüyorum. Bu kütüphane benim için çok anlamlı oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.POLİSİN KÜLTÜR VE SANATLA UĞRAŞMASI ÇOK ÖNEMLİİl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise, polislerin kültür ve sanatla uğraşmasından çok mutlu olduğunu belirterek, kitapla dost bir emniyet teşkilatı hem bugün hem de gelecek açısından çok önemli olduğunu söyledi.Görüntü Dökümü-------------Kurdele kesimi-Mustafa Çalışkan'ın konuşması-Coşkun Yılmaz'ın konuşması-Kitaplardan görüntü-Polislerin kitapları incelemesi-Kütüphanede bulunan kitaplardan görüntü-Çalışkan'ın üye kartını alması-Genel ve detaylar - İstanbul