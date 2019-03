Dha İstanbul Bülteni - 3

Kaynak: DHA

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp. Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda aranıyor.Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. O günden beri kayıp olan Duman için ailesi endişeli. Ailenin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı. Arda Duman için bu sabah saatlerinde de Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katılıyor.ÇALIŞMALARA ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ DE KATILIYORÇalışmalar kapsamında aramalara katılan arama kurtarma köpeği Melo'ya Arda Duman'a ait yastık kılıfı koklatıldı. Melo ile iz takibi yapan ekiplerin çalışmaları devam ediyor."AFAD VE AKUT'TAN 40 KİŞİLİK BİR EKİP ARAZİDE ARAMA YAPIYOR"Arama kurtarma çalışmalarına katılan AKUT denetleme kurulu üyesi Mahmut Çelik, son durum hakkında bilgi verdi. Çelik, "Dün akşam 16.00 sıralarında bize ihbar geldi. Saat 18.00 gibi çalışmalar başladık. İlk olarak polis ekipleri ve bizim Eskişehir'den gelen köpekli ekibimiz devreye girdi. Onların iz takibi üzerine belirlediği noktalara arama ekiplerini gönderdik. Sabaha kadar arama yaptık. Bugün de aramalar devam ediyor. Şu anda AFAD ve AKUT'tan 40 kişilik bir ekip arazide arama yapıyor. Belirlediğimiz riskli bölgeleri arıyorlar. O aramaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Daha sonra belirlediğimiz alanlarda aramalarda devam edeceğiz" dedi. Araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Çelik, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.GÜVENLİK KAMERASIPompalı tüfek saldırısının ortaya çıkan görüntülerinde, bir kişi Nihat Çelik'e elindeki pompalı tüfekle ateş ediyor ve Nihat Çelik yere düşüyor. Yerde bir süre kalan Çelik, saldırgandan ateş etmemesini istiyor. Daha sonra ayağa kalkan Çelik, bir aracın arkasına saklanıyor. Saldırgan ise elindeki pompalı tüfekle Çelik'in peşinden gidiyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 31.03.2019 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Cevizli Mahallesi'nde bir davet salonunda yapılan programa Soylu'nun yanı sıra bazı AK Parti İstanbul Milletvekilleri ile Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı yöneticileri katıldı."TÜRKİYE ÖNÜMÜZDEKİ 4 BUÇUK YILDA, 21. ASIRDAKİ İKİNCİ SIÇRAMASINI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE BİR SEÇİME GİDİYOR"Salonda bulunanlara hitap eden Soylu, "Pazar günü inşallah milletimiz önemli bir kararın altına imza atacak. Pazar günü vereceğimiz karar, aynı zamanda kutsal emanetlerin, mirasın yarına ulaştırılması kararıdır. Gelecek nesillerimize ait bir karar vereceğiz. Şu neslin çektiklerine gelecek neslin çekmemesi için vereceğimiz karardır. Pazar günü geleceğimiz, Şehir ve ve ülkemizin yarınları açısından önemli bir karara imza atıyoruz. Bu karar aynı zamanda ülkenin şefkat merhametini güçlendirecek bir karardır. Bu karar bütün dünyaya ait karardır. Pazar günü millet bu önemli kararın altına imza atacak. İlk kez 50 yıldan sonra 4 buçuk yıl önümüzde bir seçim olmayacak döneme giriyoruz. Türkiye, her buçuk bir yıl yapılan seçimi kaldıramaz. Böyle bir ülkeye kimse yatırım yapmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu bir sonuçla, Türkiye önümüzdeki 4 buçuk yılda, 21. asırdaki ikinci sıçramasını gerçekleştirmek üzere bir seçime gidiyor." dedi."DÖVİZ OPERASYONUN BİR TEK HEDEFİ 31 MART SEÇİMLERİDİR"Soylu, "Döviz operasyonunu bir tek hedefi 31 Mart seçimleridir. Başka bir hedefi yoktur. Çünkü önümüzdeki dönem Türkiye'yi kimse tutamayacak. Yerli ve milli üretim, ekonomide gürül gürül adımları ile terörün tamamen tasfiye edeceğimiz bir döneme giriyor. Biz etrafımızdaki coğrafyaya da barış getireceğiz. Biz batı veya ABD değiliz. Biz gittiğimiz yerleri sömürmedik. 600 yıl Dünyaya egemen olduk ve kimseye haksızlık yapmadık" diye konuştu."SEZAİ TEMELLİ DENEN EDEPSİZİ YSK'YA DEĞİL, MİLLETE ŞİKAYET EDİN"Soylu, "Bazı köşe yazarları var. Bu gardorp solcuları olan, PKK seviciliği yapanlar. Sadece Cemil Bayık, Apo ve Murat Karayılan'ı bize, kendisinden daha fazla dost görenler var. Maalesef bunlar saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP içinde var. Dün Saadet Partisi beni şikayet etmiş. Neden 325 PKK iltisaklıyı ben her yerde söylüyorum diye şikayet etmişler. Beni edeceğine, kol kola Şanlıurfa'da yürüdüğün Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan'a ile kapıları tıklattığını ve 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz diyen', o Sezai Temelli denen edepsizi YSK'ye değil bu millete şikayet etsenize" dedi."2 AY İÇİNDE AKILLI MÜHİMMATLARI BİZİM EVLATLARIMIZ YAPTI"Türkiye'nin son 16 yıldır önemli mesafe aldığını ve bugün artık başka bir Türkiye'nin var olduğunu söyleyen Soylu, "Zeytindalı operasyonuna girdik. Acaba bizim akıllı mühimmatlarımız, bizim dünyadan aldığımız mühimmatlarımız yetecek mi diye endişe ettik. Ne oldu biliyor musunuz. 2 ay içinde o akıllı mühimmatları bizim evlatlarımız üretti." şeklinde konuştu."BELEDİYE KANUNU'NUN İÇİŞLERİNE VERDİĞİ AÇIĞA ALMA YETKİSİ VAR"Soylu, "Diyelim bir meclis üyesi, Allah muhafaza rüşvet aldı, suçüstü yakalandı. Kanun bana diyor ki belediye kanunun 45 ve 47. maddesi bana diyor ki, böyle bir meseleyi gördüğün andan itibaren bunları görevden açığa alma yetkin vardır. Çünkü bunlar telafi edilmesi zor olaydır. Şimdi ben bun teröristi göreceğim, Apo'nun resmini Maltepe'ye asacaklar sonra ben 5 yıl onu mu bekleyeceğim. Millet beni linç eder, linç. Kılıçdaroğlu PKK'yı himayesine alır, ama bu devlet PKK'yı himayesine almaz." şeklide konuştu."TEKRAR KASETİ BAŞA SARMAYALIMSoylu, "Türkiye buraya kolay gelmedi. Türkiye çok büyük bedeller ödedi. Tekrar kaseti tekrar başa sarmayalım. 21 asrın başından itibaren Türkiye çok büyük adım attı. 4 enerji geçiş güzergahımız var. Çıldırıyorlar. 2050 yılında Almanya doğal gazının yüzde 90'nına yakının bu hatlardan karşılayacak. O yüzden bu toprakları zayıflatmaya ve elimizden almaya çalışıyorlar. Hepiniz adına Cumhur İttifakı adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Seçimin sıcaklığı nedeniyle şimdi anlaşılmayabilir. Ama 50 yıl sonraki nesiller diyecekler ki, 'Allah bunlar razı olsun. Türkiye'nin üzerine çok geliyorlardı. Öyle bir set kurdular ki bunu engellediler." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Proje Direktörü Ahmet Sami Yavuz ve Council for Promotion South-South Cooperation Başkanı Lyu Xinhua'nın katıldı.Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin geleceğinin konuşulduğu seminerde, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı T. Murat Kolbaşı, 34 yıldır çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdürdüklerini belirterek, "Ülkelerarası yatırım ve ticareti artırmak için 'ticari diplomasi' anlayışıyla, faaliyetlerimizi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın destek ve koordinasyonuyla sürdürüyoruz" dedi.ULUSLARARASI İTHALAT FUARI2019'un Kasım ayında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek olan 'Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na da katılacaklarını belirten Kolbaşı, "O bölgede olmak, orada ihracatı artırmak önemli. Biz de DEİK olarak, geçen seneki fuarın hemen başlangıcında 40'tan fazla toplam cirosu 1 milyar doların üzerinde olan Çinli firmalarla Türk firmalarını sayın bakan yardımcımızla bir araya getirdik. Etkili akılda kalıcı bir toplantı yaptık" dedi."TÜRKİYE İLE ÇİN ÖZELİNDE ORTAK HEDEF"Seminerde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de İstanbul ve Türkiye olarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı. Gültekin, şöyle konuştu: "Türkiye-Çin ilişkilerini İki Çin Havayolu şirketinin doğrudan uçuşa başlıyor olması, bir tanesinin başlamış, diğerinin de önümüzdeki ay itibariyle başlamış olmasından çok memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu hem turizm hem de ulaşımdaki kolaylık nedeniyle ticari ve yatırım ilişkilerimizi geliştirecektir diye düşünüyorum" dedi.VİZE KONUSUİstanbul Vali Yardımcısı Gültekin, vize konusunda kolaylık istediklerinin altını çizerek, " Şunu da söylemek zorundayım. Vize konusunda daha yapıcı işbirliği istiyoruz. Yatırımcıların ve insanımızın Çin'e gitme konusunu daha da kolaylaştırmak istiyoruz. Geçen yıllara göre daha iyiyiz ama beklentimizin daha fazla olduğunu belirtmemiz lazım. Çünkü vize alma konusunu ne kadar kolaylaştırırsak, iş konusunu o kadar hızlandırırız diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde İstanbul Valiliği olarak Çinli yatırımcıların tüm işlemlerinin tek bir ofiste çok kolay bir şeklide gerçekleşebileceğini de belirtmek istiyorum" diye konuştu.Görüntü dökümü:------------------------Sempozyumdan genel ve detay görüntüler-Murat Kolbaşı konuşması-İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin konuşması28.03.2019 -13.22 Haber Kodu : 190328089=============================================7-25 YILLIK EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİOLAY GÜNÜ YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIKADIN CİNAYETİNDE '8 SANİYE' DETAYI...Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHABağcılar'da 4 ay önce kendisinden boşanmak isteyen 25 yıllık eşi Meral Topcu'yu (45) sokak ortasında silahla ateş ederek öldüren Hakkı Topcu'nun (48) "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Hakkı Topcu ifadesinde olay günü eşiyle konuşmaya gittiğini, ancak ikna edemediğini, sonrasında yaşananları hatırlamadığını savundu. Savcı hazırladığı iddianamede, şüpheli Hakkı Topcu'nun, eşi Meral Topcu'yu durdurmasıyla ile eylemi gerçekleştirmesi arasında 8 saniyelik bir süre bulunduğunu, dolayısıyla eşiyle konuşmak amacıyla gidip ikna edemediği iddiasının gerçek olmadığını vurguladı. Öte yandan olay günü Hakkı Topcu'nun olay yerine koşarak gelmesi, kendini vurma anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDIBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 17 Aralık 2018 tarihinde Bağcılar'da meydana gelen olay şöyle oldu: Özel bir hastanenin temizlik işinde çalışan Meral Topcu, uzun süredir çalışmayan eşi Hakkı Topcu ile aralarında tartışma çıktı. Eşi Hakkı Topcu ile tartışan Meral Topcu 2 çocuğunu da alarak Bağcılar'da yaşayan babasını evine sığındı. Bu sırada Meral Topcu eşinden de ayrılmaya karar verdi. Hakkı Topcu da eşi Meral Topcu'nun aile fertlerini aradı, yuvasının dağılmamasını istediğini söyledi. Meral Topcu ise eşine güvenmediği için geri dönmeye ikna olmadı. Her iki aile bireylerinin bir araya gelerek son kez bir toplantı yapıldığı ancak anlaşma sağlanamadı. Bu süreçte Meral Topcu avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı. Eşi Meral Topcu'nun geri dönmeyeceğini kesin olarak anlayan Hakkı Topcu, soğukkanlılık ve sükunetle düşündükten sonra eşini silahla vurarak öldürmeye karar verdi. Olay günü sabah Bağcılar'a gelen Hakkı Topcu aracını park ederek eşi Meral Topcu'yu beklemeye başladı. Meral Topcu evden çıktı. Meral Topcu'nun evden çıkmasından 3-5 dakika sonra Meral Topcu'nun annesi Gülhatun Küçük dışarıdan çok sayıda silah sesi geldiğini duydu. Anne Gülhatun Küçük torunu ile evden çıktı. Meral Topcu'nun her gün gittiği yöne doğru bakan Anne Gülhatun Küçük, 20-30 metre uzakta yerde birilerinin kıvrandığını gördü ve torunuyla yanlarına gitti. Kızı Meral Topcu ve Hakkı Topcu'nun yerde yattıklarını aralarında da olayda kullanılan tabancanın bulunduğunu görünce bağırarak çevreden yardım istedi. Meral Topcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, aynı silahla çene altına ateş ederek kendini vuran Hakkı Topcu da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.ŞÜPHELİ: İKNA EDEMEDİM; SONRASINI HATIRLAMIYORUMOlaydan sonra yaralandığı için konuşamayan Hakkı Topcu'nun yazılı olarak ifadesi alındı. Topcu ifadesinde Ankara'dayken Meral Topcu'nun 'Dönüşüm eve olmayacak ben yokum' diye mesaj attığını belirterek, "Telefonlarıma cevap vermedi. Ailesinden ablası ve bir ufak kardeşi hariç telefonlarımı açan olmadı. Doğru dürüst muhatap bulamadım. İş çıkışlarına geldim. Hızlı tren gibi benden sürekli kaçtı. Beşyol metrobüs güvenliğine 'Rahatsız ediyormuşum' diyerek beni şikayet etti. Biz kaçarak ve severek evlendik. Meralle konuşup ikna etmek istedim ama olmadı. Avukatının bürosunda buluşup aileler ile birlikte olumlu sonuç alamadık. Dedemden ve babamdan kalan silah ile olay yerine konuşmaya gittim. Ancak bir türlü ikna edemedim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Sadece en son kendime sıktım." Topcu tedavisinin ardından 9 Ocak 2019 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.İDDİANAMEDE KNA ETMEK İÇİN KONUŞTUĞU İDDİASININ GERÇEK OLMADIĞI VURGULANDISavcı hazırladığı iddianamede, görüntü inceleme tutanağında Hakkı Topcu'nun, Meral Topcu'yu durdurması ile eylemi gerçekleştirmesi arasında 8 saniyelik bir süre bulunduğunu, dolayısıyla eşi ile konuşmak amacıyla gidip ikna edemediği iddiasının gerçek olmadığını vurguladı. İddianamede Hakkı Topcu'nun daha önceden aldığı karar doğrultusunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin belirlendiği ifade edildi. İddianamede Hakkı Topcu'nun "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli Hakkı Topcu önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.OLAY GÜNÜ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIÖte yandan olay günü Hakkı Topcu'nun olay yerine koşarak gelmesi, kendini vurma anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına göre Hakkı Topcu 07: 15: 29'da sokağın ortasında koşarak ilerliyor, sol kaldırıma yanaşıyor. Görüntülere yansımıyor ancak 07.15: 39'da Meral Topcu'yu durduruyor, görüşme 07.15.47'ye kadar devam ederken, o esnada Hakkı Topcu Meral Topcu'ya karşı eylemini gerçekleştiriyor. 8 saniye sonra 07: 15: 52'de Hakkı Topcu'nun çene altına ateş ederek intihar etmesi ve yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıyor. Ardından Meral Topcu'nun annesi Gülhatun Küçük olay yerine gelerek feryat etmesi ve çevreden yardım istemesi de yine güvenlik kamerasına yansıyor.Görüntü Dökümü:-----------------------Ölen Meral Topcu'nun fotoğrafı-Hakkı Topcu'nun fotoğrafı-Güvenlik kamerası görüntüsü28.03.2019 -11.23 Haber Kodu : 190328047=========================(Ek bilgilerle)8-İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONUHaber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA İSTANBUL'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alınndı.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Küçükçekmece'de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun en önemli noktarından biri ise tarihi Kapalıçarşı oldu. Yapılan aramalarda, 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aralarında 18.yy'dan kalma Grekçe taş baskı İncil ve kilya tipi idol ana tanrıça figürünün yanında Ermenice ya da Sanskritçe yazılmış metinler, Roma sikkeleri, Helenistik dönem sapan taşları, Hitit dönemi adak geyikleri, erken tunç balta ağızları gibi çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Bu eserlerin yapılacak incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya ve Topkapı müze müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.Görüntü Dökümü;---------------------Operasyondan görüntüler-Ele geçirilenler28.03.2019 -11.31 Haber Kodu : 190328048