Dha İstanbul Bülteni - 3

Kaynak: DHA

(OPERASYONDAN EK GÖRÜNTÜYLE)1 - İSTANBUL'DA BÜYÜK TERÖR OPERASYONU..Operasyonun detayları belli olduHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİSTANBUL, -İstanbul'da gece düzenlenen operasyonun seçim günü eylem hazırlığında öne sürülen kişilere yönelik olduğu öğrenildi. 17 ilçede düzenlenen operasyonda şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı.İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının seçim günü ve gecesi bazı eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.127 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİKTerör ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde adresleri belirlenen ve haklarında gözaltı kararı alınan 127 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenledi.90 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIYapılan operasyonda 12'si 18 yaşından küçük toplam 90 kişi polis ekipleri yakalanarak gözaltına alındı. 37 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü PKK/KCK'nın flamaları, çok sayıda örgütsel doküman dijital veriler ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan yaşı 18'den küçük 12 kişi, Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne 78 kişi ise Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASIEmniyetten yapılan açıklamada, "Şüphelilerin seçim günü ve gecesi siyasi parti ilçe binaları ile seçim irtibat bürolarına, güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, İETT otobüslerine, bankalar ve ATM'lerine yönelik silahlı, el yapımı patlayıcılı, molotof kokteylli, havai fişekli ve ses bombalı saldırılar ile araç kundaklama eylemleri yapabilecekleri yönünde bilgi edinildiği" kaydedildi.Görüntü Dökümü:------------Polislerin operasyona gidişleriBaskın yapılan binaya giren özel Harekat polisleriDaireye giren polis ekipleriÖzel Harekat polislerinin sokaktaki önlemiHastaneye getirilen gözaltılarSağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin götürülmesiGenel ve detaylar================================(geniş haber)2- ERDOĞAN: SEÇİMDEN SONRA İLK İŞ SURİYE MESELESİNİ SAHADA MUTLAKA ÇÖZECEĞİZHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim kapsamında Kağıthane'de miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 6 ilçede miting düzenleyecek. İlk mitingi Kağıthane'de düzenleyen Erdoğan konuşmasına "24 Haziran Seçimleri'nde şahsıma verdiğiniz yüzde 56'lık destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek başladı. Kağıthane bugüne kadar hep yanlarında olduğunu belirten Erdoğan, "Kağıthane hep bize destek verdi. Moral verdi. Güç verdi. Hiçbir zaman bizi ihmal etmedi. İnşallah yarın rekor bir oyla Kağıthane tercihini yine hizmet siyasetinden yana olacağını gönül belediyeciliğinden yana olacağını şu anda karşımda görüyorum" dedi."BİZ YEREL SEÇİM Mİ YAPIYORUZ, YOKSA GENEL SEÇİM Mİ YAPIYORUZ"Rakiplerinin bazı televizyon programlarında ekonomiden bahsetmesini eleştiren Erdoğan, "Biz yerel seçim mi yapıyoruz, yoksa genel seçim mi yapıyoruz. Ekonominin patronu şu an da Türkiye'de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak benim. Kabinem ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye başkanları mı Türkiye'nin ekonomisini yönetecek? Hazine ve Maliye Bakanı'nı mı bunlar seçiyor? Yoksa herhangi bir ile, ilçeye belediye başkanı mı seçiyor? Hepinizin bunu çok iyi bildiğine inanıyorum. Bunu biliyorum ama istiyorum ki sandıkta yarın öyle bir ders verin ki; milletime bir daha bu yalanları söylemeye devam etmesinler" ifadelerini kullandı."HALA KAÇIYORLAR. AMA ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ"Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti; "Seçim kampanyamıza başladığımızda bu seçimin bir beka seçimi olacağını söylediğimizde birileri dudak bükerek o kadar da değil demişlerdi. Bunu söyleyenler Kandil'den gelen mesajları Kandil'in emrindeki partinin seçim stratejisini, diğer partilerin listelerinden maalesef göstermiş olduğu terör örgütü mensubu belediye meclis üyesi adaylarını görünce inanıyorum ki ikna olmuşlardır. Şu anda Türkiye'de maalesef bu seçimde Kandil değerlendirme yapıyor. Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye başkan adayları buna göre hazırlanıyor. Belediye meclis listeleri buna göre hazırlanıyor. Bizimde bir ittifakımız var. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Biz bu ittifakı nerede kurduk? 15 Temmuzda kurduk. 15 Temmuz'da devletimize darbe yapanlara karşı Cumhur ittifakını kurduk. O günden bu güne bu ittifak devam ediyor. Yarabbi, bizim bu ittifakımızı pazara kadar değil mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle. Çünkü bu Feto denilen zalim bu ülkede ümmeti parçaladı. Böldü. ve kaçtılar gittiler. Hala kaçıyorlar. Ama onlar kaçacak biz kovalayacağız.""MASADA DEĞİL SAHADA MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ."Erdoğan, Suriye meselesi ile ilgili olarak, "Bu ülkenin güney sınırlarını terör koridoruyla kapatmaya çalışanlar asla buna fırsat bulamayacaklar. Gereken dersi bunlara her an verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz. Durmak yok. İster içerde, ister dışarıda olsun bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız." şeklinde konuştu.Görüntü dökümü:---------------------Erdoğanın konuşması-vatandaşlardan detaylar=====================3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BELEDİYECİLİK KONUSUNDA RAKİP TANIMIYORUZHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa'da miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, " Bir kez daha söylüyorum belediyecilik konusunda biz rakip tanımıyoruz. Belediye hizmetleri ile ilgili rekabetten asla kaçmadık. Meseleyi Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleri ve eylemleriyle bizim karşımızdakiler " dedi.PEKİ BU PARTİLERİ KİM VE NASIL BİR ARAYA GETİRİP KARŞIMIZDA BİR BLOK OLUŞTURDUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 6 ilçede miting düzenliyor. Kağıthane'deki mitingin ardından Bayrampaşa'da miting alanına gelen Erdoğan konuşmasında "Aramızdaki bu muhabbet birilerinin dengesini iyice bozdu. Öyle ki; akla hayale gelemeyecek ittifaklarla karşımıza çıktılar. Aslına bakılırsa bu ittifakı kurmak onların ne aklının ne de becerisinin harcıdır. O kadar maharetli olsalar bu güne kadar milletimizin gönlüne girmeyi başarırlardı. CHP'nin başındaki zat 9 seçimdir partisinin başında 9'unu da kaybetti. HDP derseniz sırtını Kandil'e dayamış. Kandil'deki patronlarından emir almadan kılını kıpırdatamaz. Hanımefendi 15 Temmuz öncesi ne diyordu? Türkiye'yi 'Yaz gelecek başbakan olacağım' diye dolaştı. Arkasından çıka çıka ne çıktı? 15 Temmuz darbecileri çıktı. Saadet'in adından başka geçmişiyle hiçbir ilgisi kalmamış. Peki bu partileri kim ve nasıl bir araya getirip karşımızda bir blok oluşturdu? Türk milletinden bu sorunun cevabını özellikle düşünmesini istiyorum" dedi."MESELEYİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ BİR KARAR NOKTASINA GETİREN BİZ DEĞİLİZ"Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şehirlerimizin belediye başkanlığı seçimi için terör baronları niye kampanya yürütüyor. İllerimizi, ilçelerimizi yönetecek belediye başkanının kim olacağı terör örgütlerini niye bu kadar yakından ilgilendiriyor. Demek ki mesele sadece belediye başkanları meselesi değil. Burada işin altında başka şeyler var. Bir kez daha söylüyorum belediyecilik konusunda biz rakip tanımıyoruz. Belediye hizmetleri ile ilgili rekabetten asla kaçmadık. Meseleyi Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir karar noktasına getiren biz değiliz. Sözleri ve eylemleriyle bizim karşımızdakiler. Daha seçim sonuçları belli olmadan medyada, sosyal medyada, sokaklarda, havalimanlarında, milleti tehdit etmeye taciz etmeye tahkir etmeye başladılar. Bu azgınlığı milletimiz cevapsız bırakır mı? İşte bunun için yarın mutlaka sandıklara gitmeli tercihimiz doğrultusunda oyumuzu kullanmalıyız""ÇEVİK KUVVETİ ORADAN TAŞIYORUZ"Erdoğan, Bayrampaşa'da yapılacak hizmetlerle ilgili konuşurken, "Geçmişi 192 yılı bulan Çevik Kuvvet binasını aslına uygun bir şekilde restore ederek kültür ve sanat faaliyetleri için kullanacağız. Çevik Kuvvet'i oradan taşıyoruz. Orayı da tarihi olarak bir müze kültür sanat merkezi haline getiriyoruz" dedi.Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bunların gönderdiği aday proje. Proje. Proje ya. Ondan İstanbul gibi bir şehre belediye başkan adayı olur mu? Ama Bay Kemal'e göre olur. Niye? Bay Kemal'i zorlayacak birisi olmaması lazım. Anlatabiliyorum değil mi? O koltuğu sağlam tutmanın gayreti içinde. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz bu yola 40 yıldır siyasetin içinde girdik. Çekirdekten geldik. Gençlik kollarından geldik. Tırnaklarımızla. Bunların hangisinin siyasette böyle bir geçmişi var, tecrübesi var, deneyimi var? Yok. Siz İstanbul'da da bu kardeşinizi seçtiniz. Başbakan yaptınız. Daha sonra Cumhurbaşkanı yaptınız. O ise kasetle geldi. Kasetle. " dedi.Görüntü dökümü:--------------------Erdoğan'ın konuşması-Mitingden detaylar=========================4-MERAL AKŞENER: BU BİR SEÇİM MUHTAR, BELEDİYE BAŞKANI SEÇECEKSİNİZHaber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL DHAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Şile'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Partisinin seçim bürosunu ziyaret eden Akşener burada yaptığı konuşmada, ". Her toplantımda bulunduğum yerin sakinlerine hep tepedekilerin konuşmalarına bakmayın. Dostunuzla, akrabanızla kavga etmeyin, kötü olmayın dedim. 1 Nisandan itibaren birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Bu bir seçim. Muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz." dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'e İYİ Parti Şile Belediye Başkan adayı Rahmi Çakar ile İYİ Parti İlçe Başkanı Kahraman Koç eşlik etti. Akşener esnaf ziyaretinden sonra partisinin seçim irtibat bürosuna geçti. Akşener burada bir konuşma yaptı.Meral Akşener, "Yarın seçim var. Elbette her siyasi parti ilçelerde, beldelerde, büyükşehirlerde aday çıkardı. Bir kısım siyasi partiler birbiriyle ittifak kurdu. Biz de CHP ile ittifak kurduk. Şile, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy gibi bazı ilçelerimizde ayrı ayrı seçime giriyoruz. Dolayısıyla bu seçimin sizler açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün adaylarımıza, Cumhur ittifakının adayları başta olmak üzere bütün adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.Akşener şöyle devam etti:"Bu seçimin sadece yerel seçim şeklinde kalması için çok gayret gösterdik. Ama maalesef başarılı olduğumuzu söyleyemem. Normalde Rahmi başkanın Şile'de yapacaklarını, hizmet anlayışını tartışmamız gerekiyordu. Onu izlemeniz gerekiyordu. Diğer adayların hizmet anlayışını, projelerini izleyip, değerlendirmeniz gerekiyordu. Ama çok sert bir dille, düşman bir dille ayrıştıran bir dille seçim kampanyası götürüldü. Buna rağmen milletimizin feraseti, irfanı devreye girdi. Allah'a şükür kimse kimseyle kavga etmedi. Her toplantımda bulunduğum yerin sakinlerine hep tepedekilerin konuşmalarına bakmayın. Dostunuzla, akrabanızla kavga etmeyin, kötü olmayın dedim. 1 Nisandan itibaren birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Bu bir seçim. Muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz."Görüntü dökümü:----------------------------Akşener'in esnaf ziyareti-Seçin bürosunu ziyaret etmesi-Akşener'in açıklamaları-Genel ve detaylar=============================5- KIZI İÇİN İKİ KEZ AMELİYAT OLDU, 99 KİLO VERDİİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - İSTANBUL'da yaşayan bir çocuk annesi Deniz Şener, kiloları nedeniyle ailesiyle ilgilenemiyor, ayakta dahi duramıyordu. Kızıyla gittiği bir okul gezisinde kilo verme kararı alan Şener, "Diğer anneler gibi kalkıp onunla oyun oynayamadım. Bu onu çok etkiledi ve tüm gün benimle oturdu. O gün kilo vermeye karar verdim. Tüp mide ameliyatıyla 158 kilodan 59 kiloya düştüm, şimdi kızımla arkadaş gibiyim" dedi.Deniz Şener, çocukluğundan bu yana kilo problemi yaşadı. Genç kadın, zamanla 158 kiloya kadar ulaştı. Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Deniz Şener, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Birçok kez zayıflama ilacı kullanan, çeşitli diyetler deneyen Şener, ne yaptıysa kilo veremedi. Kiloları nedeniyle depresyona giren Şener, kızıyla da vakit geçirememeye başladı. Bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyleyen genç anne, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Kızı için iki kez ameliyat masasına yatan Şener, bir yılda 99 kilo vererek 158 kilodan 59 kiloya düştü. Artık ailesiyle yakından ilgilenebildiğini söyleyen genç kadın, şimdilerde ise bir özel hastanenin obezite cerrahisi bölümünde çalışıyor. Kendini kızına ve kilo vermek isteyen insanlara adayan Şener, azmi ve hikayesiyle de herkese örnek oluyor."İNSANLARDAN UZAKLAŞTIM EVDEN DIŞARI ÇIKMIYORDUM"Son zamanlarda 158 kiloya kadar ulaştığını anlatan Şener, "Ciddi anlamda zor bir süreçti. O evreye gelene kadar çok diyet başlangıçlarım ve bitişlerim oldu. Kilo veremedim birçok ilaç kullandım. Kilo zaten genetik yapımda, ailemde olan bir sorundu, kendimi bildim bileli kiloluydum. Hiç 85 kilonun altını görmedim. Evlendim ve çocuğum olduktan sonra bu kilo beni çok farklı etkilemeye başladı. Kızımın altını bile değiştiremiyordum. Kızımı uyuttuğumda da beşiğine eşim veya annem koyuyordu. Çok zorlu bir süreç geçirdim. Kilo aldıkça depresyona girmeye başladım. İnsanlardan uzaklaştım. Dışarıya dahi çıkmıyordum. Sinemaya gittiğimde ya da otobüse bindiğimde insanların farklı bakışları altında kalıyordum. Tek kişilik koltuklara sığmadığımdan uçakta ekstra kemerler geliyordu. Benim için büyük sıkıntıların olduğu bir dönemdi" diye konuştu."KIZIMIN OKUL GEZİSİNDE KARAR VERDİM"Kıyafet bulmakta zorlandığını, hayatı boyunca hiç topuklu ayakkabı giyemediğini belirten Deniz Şener, kızının okul gezisinde kilo verme kararı aldığını anlattı. Şener, "Kızım, okul arkadaşları ve aileleri hep birlikte bir piknik düzenlediler. Ben de onlarla birlikte gittim. Çimlerde oturduk. Herkes annesiyle top oynamaya başladı. Fakat ben yerimden bile kalkamadım. Bu nedenle kızım yanıma gelip o zaman ben seninle oturayım demişti. Bu beni çok etkiledi ve kilo verme kararı aldım. Tüp mide ameliyatını öğrendim. Ablamın arkadaşı vesilesiyle doktorumla tanıştım ve ameliyat oldum böylece zayıflama sürecim başladı. Şimdilerde kızımla arkadaş gibiyiz. Sinemaya birlikte gidiyoruz, oyun parkında tahterevalli ve salıncağa birlikte binebiliyoruz, yürüyebiliyoruz. Önceden istediği yemeği dahi kalkıp mutfakta onun için hazırlayamıyordum. Ayakta durduğumda belim ağrıyordu. Şimdilerde çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.Genç kadın, geçirdiği iki operasyon sonrası şimdi bir özel hastanenin obezite cerrahisi bölümünde çalışıyor. Hastalara danışmanlık yapan Şener, hikayesiyle de insanlara örnek oluyor."OBEZİTE CERRAHİSİ EN SON BASAMAK OLMALI"Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Çipe ise obezite cerrahisinin kilo vermede en son basamak olduğunu belirterek şunları söyledi:"Türkiye'de iki kadından ve üç erkekten birisinde obezite görülüyor. Kilolu kişilerin ameliyatın son seçenek olduğunu en baştan bilmesi gerekiyor. Obezite cerrahisi, obezitenin tedavisinde en son basamaktır. Bu nedenle kilosu olup kendi imkanlarıyla kilo veremeyen kişiler mutlaka uzman yardımı almalı. Mutlaka birinci basamak diyetisyen olmalı. Bir kişi diyetisyen gözetiminde 6 ay kilo veremiyorsa ve kilo verdikten sonra tekrar alıyorsa o zaman obezite cerrahisi için düşünülebilir. Kişinin eğer vücut kitle indeksi 35'in üzerindeyse ekstra hipertansiyon, diyabet, karaciğer yağlanması varsa bu kişiler obezite cerrahisi için aday olabilirler."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Deniz Şener'in evinden detaylar-Spor yapma detayları-Eski fotoğraflardan detaylar-Deniz Şener röportajı-Prof. Dr. Gökhan Çipe röportajı-Şener'in hastaneden detayları