Dha İstanbul Bülteni- 3

Kaynak: DHA

1- İTİRAZ EDİLEN İLÇELERDE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI YAPILIYORİstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı. Geçersiz oyların sayımına ilçe seçim kurullarında sabah saatlerinde başlandı. Sayım işlemleri devam ederken partililerde ilçe seçim kurulları önünde bekliyorGörüntü dökümü:---------------Bayrampaşa İlçe seçim kurulundan görüntü-Ümraniye İlçe seçim kurulundan görüntü-Gaziosmanpaşa İlçe seçim kurulundan görüntü-Detaylar================================2 - AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ: NE EKREM İMAMOĞLU'NUN LEHİNE NE DE ALEYHİNE 1 OY FAZLA YAZILMASINHaber-Kamera: Ümit UZUN-Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Yavuz, " Biz istiyoruz ki ne Ekrem İmamoğlu'nun lehine ne de aleyhine 1 oy fazla yazılmasın. Ama yine biz istiyoruz ki bizi verilmiş her oy bizim hanemize kaydedilsin." dedi.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan Yavuz, "İstanbul'da işleyen süreçle ilgili kısa ve öz bilgiler aktarmak istiyorum. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, belediye başkanı değil bir kere. Kendisinin dediği gibi değil. Çünkü belediye başkanı olmak için süreçlerin tamamlanması, mazbatanın alınması gerekir. Daha süreçler tamamlanmadan, hukuki süreçler, yasal yollar bitmeden, mazbata kendisine teslim edilmeden kendisini başkan ilan etmesi gerçekten hayret vericidir. Anlamı da yok bunun. Anlaşılır da değildir. Zira Türkiye'deki herkes, her seçilen de bilir ki süreçler tamamlanıp, birleştirme tutanakları kesinleşir ve sonra da mazbata verilir. Ancak ondan sonra bir kimsenin 'başkanım' diye kendisini ilan etmesi mümkün olabilir. Bunlar olmadı. O açıdan vurgu yapıyorum. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı özellikle bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Bir an önce kendisini başkan ilan edelim istiyor. Hatta sayın cumhurbaşkanı gelsin elimi kaldırsın' şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Bunun üzerine hemen soruları sormak istiyoruz. Diyoruz ki; Sen seçildiğine nasıl kanaat getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun?" dedi."BİZ İSTİYORUZ Kİ BİZE VERİLMİŞ HER OY BİZİM HANEMİZE KAYDEDİLSİN"Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünyanın her yerinde bir hukuki süreç var bildiğiniz üzere. Türkiye'de de yine seçimlerle ilgili bir hukuki süreç işliyor. Sandıktaki işlem biter. Seçim kurulundaki iş ve işlemlere sıra gelir. Sonra da seçim kurulunun iş ve işlemleri üzerine yine seçim kurulları nezdinde önce ilçeden başlayarak itiraz süreçleri işler. Bunlar tamamen yargı gözetiminde ve yargının yaptığı işlemlerdir. Önce ilçe seçim kurulu gerekeni yapar. Sonra bu beğenilmiyorsa itiraz edenlerce yine il seçim kuruluna itiraz edilir. En sonunda YSK'ya gitmek suretiyle mesele kesinleşir. Ancak sonuç orada net bir şekilde ortaya çıkar. Hal böyleyken hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun? Yine hangi hakla bizim bu işlettiğimiz süreçleri hadsizlik olarak görüyorsun? Çünkü bizim yaptığımız çok doğal bir şey. Biz istiyoruz ki ne Ekrem İmamoğlu'nun lehine ne de aleyhine 1 oy fazla yazılmasın. Ama yine biz istiyoruz ki bize verilmiş her oy bizim hanemize kaydedilsin.""İNANIYORUZ Kİ GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK"Yavuz, "Sancaktepe'de oyların tekrar sayılmasına karara verildi. Bizimkisi reddedildi. CHP itiraz etti ve bu karar verildi. Türkiye'nin birçok yerinde itiraz edildi. Mersin, Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim CHP tarafından yapılan itiraz sonucu iptal edildi. Şimdi orada olanı bir yasal hak olarak görüyorsun ama burada işletilen süreci kesmemizi ve yasanın bize tanıdığı hak ve imkanı ortadan kaldırmamızı istiyorsun. Yine Adana, Yüreğir'de CHP'nin itirazı kabul edildi. Oyların sayımına karar verildi. Belki bu karardan sonra il seçim kurulları yeni bir karar veriyor. Belki YSK'ya gidiyor. Ama CHP bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değil. Tehditvari yaklaşımlarla sokağı işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz. Bir siyasetçiye yakışmaz. Aslında hiç kimseye yakışmaz. Sağduyulu olmak durumundayız. Bu süreçlerin sonunu takip etmek durumundayız. Bakınız çok daha farklı şeyler konuşacağız. Sonuçta bu işin çözüm noktası seçim kurullarıdır. Seçim kurullarından çıkacak sonucu hepimiz geçirmemiz ve bu sonuca göre de davranmamız gerekir. Biz inanıyoruz ki gerçek ortaya çıkacak. Kesinleşen sonuçları da hepimiz kabulleneceğiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------Yavuz'un açıklamaları===============================(Geniş haber)3- İMAMOĞLU: MAZBATAMIZI TALEP EDİYORUZHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ,İSTANBULCHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "YSK'nın açıkladığı oylarla birlikte mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyoruz." dedi.Ekrem İmamoğlu, partisinin Seyrantepe'de bulunan 2'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, "Sizleri yine kampanya merkezinde ağırlıyoruz.Gönül isterdi ki sizi İstanbul Büyükşehir Belediye binasında ağırlayalım. Seçim süreci, farklı bir evrilmeyle devam ediyor. Türkiye'nin bir yerel seçim yaşadığını defalarca dile getirdim. Biz, bunu dile getirirken, başka kavramlar sürecin içine dahil edilmeye çalışıldı. İstanbul'u yönetmeye talibiz dedik. Biz, adalet istiyoruz." dedi."MAZBATAMIZI TALEP EDİYORUZ"İmamoğlu, "Biz, toplumun 16 milyon insanın vicdanının, bu seçimin karşılığında seçilmiş olan, oyları ile beraber YSK'nın açıkladığı oylarla birlikte mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyoruz. Sürecin en titiz şekilde, en hassas şekilde yönetilmesini istirham ediyorum. Özellikle, fazla değil, 24 Haziran sonrası olsun, Ocak-Şubat aylarında olsun, yetkili kişilerin sözleri var. 'Türkiye en güvenilir seçim mevzuatına sahip' diyenler. 'Türkiye, seçimler için en güvenilir yerdir' diye açıklama yapan hükümet sözcüsü bakanların sözlerini tek tek sıralayabilirim. Sonrasında ne oldu ki, bir anda bu seçim, 'Türkiye Cumhuriyeti seçimlerinin en karanlık seçimi' diyebilecek bir hale gelinmiştir. Süreç, dipsiz kuyu haline getirilmek istenmiştir." diye konuştu."ZAMAN KAZANIYOR OLABİLİRLER"İstanbulluları oylarını savunduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, "Ben en başta AKP'li kardeşlerime sesleniyorum, ben onların vicdanlarında bunların tartışıldığını biliyorum. Zira biz bu seçimin kaybedeni yok, dedik. Bugün aynı yaklaşımımız devam ediyor. Zaman kazanılıyor olabilir. İstanbul'un kaybedecek bir dakikası yok. Yani İBB içinde bu süreçte neler olabileceğine dair bir takım elbette duyum ve tespitlerimiz var. Somut tespitlerimiz var. Bazı kuruluşlara başvurup iptal edemedikleri dijital verilerin silinmesi için neler yaptıklarını biliyoruz. Bunları günü geldiğinde, yetkiyi alıp oraya gittiğimizde neler olduğunu paylaşacağız. İSPARK'ta neler döndüğünü biliyoruz, personelin nasıl baskı altına alındığını biliyoruz. Bizler seçilmişleriz, bizler geçiciyiz. Orada çalışanlar ise daimi unsurlar. Kendilerine yaptırılmak istenen usulsüz iş ve işlemlere dur desinler. 16 milyonun vicdanı onların elinde. Hiç mi hata olmaz, elbette olur. Siyasi şovlara gerek yok. Gösterdiler diye gösteriyorum. Bizde de onlarcası var, başvurularımız var." şeklinde konuştu."LÜTFEN YSK USÜLLERE, GEÇMİŞTEKİ UYGULAMALARINA SADIK KALSIN"Bakırköy'de partisi adına yaşanan bir maddi hatadan bahseden İmamoğlu, "CHP'nin 177, YSK'da 1 olarak işaretlenmiş ve hala düzeltilmemiş bir sandık evrağı onlarcası var bunların. 1239 numaralı sandık oyumuz 177, YSK'da ise 1. Bunlar olacak. Bunların sürece tesir etmediği ortadadır. Geçersiz oyların sayılması, o sandıklarda görevliler var. Şerh koyulanlar var bunlar somut işlemlerdir. Genel üzerinden yapılanlar soyuttur. Usuller, uygulamalar vardır. İstanbul'a, bugüne özel kararlar alınırsa bu toplumun vicdanında asla kabul görmez. Sürecin takipçisi YSK'dır. lütfen YSK usüllere, geçmişteki uygulamalarına sadık kalsın." dedi."TOPLUM VİCDANINI SIZLATMAYIN SÜREÇ HASSASTIR"Süreci 16 milyon insan adına takip ettiğini ifade eden İmamoğlu, "Bir ilçenin seçimi yapılmış Büyükçekmece 68 oy rakibimiz adına geçersiz çıkmış 25 bizim adımıza bu farklı ilçelerde farklı sonuçlar da çıkabilir. Geçmişte yapılan uygulamaların aksine hareket ederek güvensizlik yaratılıyor. Bu tarz güvensiz ortamlarda insanların aklında şaibe uyanıyor. Bizim arkadaşlarımız il, ilçe günlerdir nöbet tutuyor. Toplumun vicdanını sızlatmayın. Süreç hassastır. Süreç devlet adamlığı hassasiyeti ister. Bu ülkenin yetkileri kişileri parti merkezlerinde toplantı yapacaklarına, bu sürecin en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlamalıdır. Dünyanın sonu değil 16 milyon insan mutlu." diye konuştu"HIRSIZLIK GİBİ LAFLAR SÖYLEYEREK İNSANLARI YARGILAMASINLAR"Dün Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretlerden bahseden İmamoğlu, "Dün Ankara'daydım, sözümü tuttum. Gördüğüm mutluluk, toplumun kabullenişinin göstergesidir. Lütfen yetkili kişiler de bunu anlasın ve gereğini yapsınlar. Tüm iradenin hükümette olduğu, sandık kurullarının oluşması hükümet yetkisinde, seçimlerin hemen öncesinde 1 milyon kişiyi görevli yaptık diyen kendileri. Bütün bunlar ortadayken en şaibeli seçim diyerek, ya da ahlaksızca hırsızlık gibi laflar söyleyerek insanları yargılamasınlar. Hadlerini bilsinler" şeklinde konuştu."BAHÇELİ'NİN BU SÜRECE DAİR KATKILARINI TALEP EDİYORUM"Sürecin sağlıklı bir şekilde yarın neticelenmesinin elzem olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Ben gerektiğinde sıklıkla sizinle buluştum, arkadaşlarım zaten takipte. Yoğunlulukla bir şekilde devam edecekler. Ben bir yandan İstanbulla ilgileniyorum. İstanbul'un sorunları ile ilgileniyorum dün yapmıştım, bugün de yapıyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. 'Seçim bir oyla da kazanılır'demişti, Bahçeli'nin bu sürece dair katkılarını talep ediyorum. Bu sürece katkı sunmalılar. Bu süreci kişisel kaygıları, hataları, kendi aralarındaki kavgaları olan insanların önünde Bahçeli'nin set kurmasını talep ediyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak talep ediyorum." dedi."CUMHURBAŞKANI SAYIN ERDOĞAN TARAFINDAN DA BU SÜRECİN NOKTALANMASI İÇİN ADIM ATMASINI TALEP EDİYORUM"Ekrem İmamoğlu, "Sayın Erdoğan'dan da bunu talep ediyorum. Toplumun bu ızdırabı çekmemesi, vicdanlara sığmayan bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından da bu sürecin noktalaması için adım atmasını talep ediyorum. Birbirimiz kutlamayı, birlikte çalışmayı, normalleşmeyi, bir arada milli meselelerde nasıl yan yana durabileceğimizi gösterecek bir atmosferi sağlama görevimiz var. Bu anlamda kendilerine süreci takip etme çağrısı yapıyorum. Bu çağrıyı her gün yapacağım" ifadelerini kullandı."NORMALLEŞELİM ÇAĞRIM BUDUR"Ekrem İmamoğlu konuşmasının son bölümünde de, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a seslendikten sonra göstermek istiyorum. Yıl 1994. Refah Partisi Genel Başkanı geliyor, SHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve o seçimi kazanan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ikisinin elini ayağa kaldıran, rahmetli Sayın Necmettin Erbakan. Nedir yani ya. Hangi dönemde yaşıyoruz. 21'inci yüz yıldayız. 2019'dayız. Sene 1994. 25 yıl önce, 25 yıl sonra, kazananın elini ayağa kaldırmak bu kadar zor mu Allah aşkına? Gelin elimizi ayağa kaldırın. Biz de bu cennet vatanın saygın bir vatandaşı olarak, 82 milyon saygın vatandaşın yaşadığı bu cennet vatanın ve 16 milyon insanın yaşadığı bu cennet İstanbul'un belediye başkanlığını en güzel şekilde yapmaya başlayalım. Normalleşelim. Çağrım budur, adalet istiyorum." diye konuştu.Görüntü dökümü:----------------İmamoğlu'nun açıklamaları==============================4- CHP 13 İLÇE İÇİN İTİRAZDA BULUNDUHaber-Kamera: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHACumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da 12 ilçede sandık kurulları tarafından geçersiz oyların sayılmasına ve Çatalca'da ise tüm oyların sayılmasına ilişkin ilçe seçim kurulları tarafından verilen kararlara itiraz etti. Gerekçelendirilmeden verilen kararların tedbiren durdurulması da istendi.CHP İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Başkanı Doğuşcan Aydın Aygün ve avukat Mehmet Süleyman Türker, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'na geldiler. CHP, Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde geçersiz oyların yeniden sayım kararına ve Çatalca'da da ise tüm oyların yeniden sayım kararına itirazda bulundu.Görüntü Dökümü----------------------CHP'li avukatlar dilekçelerini sunarken-Genel ve detaylar======================(Geniş haber)5- ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN, İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SÜRECİNİ AÇIKLADI*Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,"Taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir"Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak büyük taşınma planı ve kapatılacak yol güzergahlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Turhan, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan taşınmanın 5 Nisan gece 03.00'da başlayıp 6 Nisan 23.59'da tamamlanacağını söyledi. Bakan Turhan,şöyle konuştu:"Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir. Bu süre içerisinde trafiğe kapatacağımız yollarımız ve kapanış süreleri saatleri şu şekilde olacaktır. Atatürk havalimanı ile Mahmutbey batı kavşağı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 nisan 23.59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacaktır. İkinci nokta olan Mahmutbey Batı kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 16 saat trafiğe kapatılacaktır. Üçüncü nokta olan İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara otoyolu ile Basın Ekspres yolu, Mahmut Bey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu kavşağı istikameti 6 Nisan gecesi saat 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00 a kadar 9 saat trafiğe kapatılacaktır. Dördüncü güzergahımız ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Kuzey Marmara otoyolunun Reşadiye kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 nisan saat 22.00 ila 6 nisan saat 10.00 arası gidiş ve dönüş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacaktır Bu yolları kullanacak olan sürüceler alternatif yol güzergahını kullanmalarını riça ediyoruz. İstanbullulara şimdiden anlayışlarına ve iş birliklerine teşekkür ediyorum."UÇUŞLAR KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAKTaşınma süresince iki havalimanı arasında 12 saatlik uçuşların durdurulacağının altını çizen Bakan Cahit Turhan, "İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süre olacaktır. Bu 6 nisan 02.00 Atatürk havalimanından son uçuş yapılacak. Yine 6 Nisan 14.00'da ise İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kademeli olarak arttırılacaktır. Atatürk Havalimanı budan sonra millet bahçesi, fuar alanı, eğitim alanı ve genel havacılık uçuşları için kullanılacaktır. Taşınma sürecinde AKOM, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda olmak üzere 3 farklı noktada kriz merkezi oluşturulmuştur. Kriz merkezlerinde taşınmaya konu edilen tüm unsuların temsilcileri 45 saat boyunca hazır bulunacaktır" dedi.Bakan Turhan, yolcuların İstanbul Havalimanı'na daha rahat ulaşmalar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan HAVAİST ile 20 farklı güzergahtan 150 lüks otobüs ile yolcu taşımacılığının yanı sıra 660 adet akıllı sistemle donatılmış taksilerle yolcu taşımacılığının gerçekleştirileceğini söyledi. Turhan, büyük taşınmanın ardından 15 gün boyunca İETT tarafından Atatürk Havalimanı İstanbul Havalimanı arasında ring seferlerinin de yapılacağını duyurdu. Turhan ayrıca havalimanlarında yaşanan hanutçuluk olaylarının İstanbul Havalimanı'nda yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ve yaptırımların Mülki İdare Amirliği ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından kararlılıkla uygulanacağını da söyledi.YOLCULAR SIKINTISIZ BURAYA GELECEKİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteye geçmesinin ardından İETT'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıma yapacağını açıkladı. Taşınmanın problemsiz bir şekilde yapılması temennisinde bulunan Uysal, şöyle konuştu:"Şu anda bütün tedbirler alındı. Gerek bakanlığımız, gerek büyükşehir belediyemiz koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Vatandaşımızın kafasında soru 'evet taşınma oldu ama biz uçaklara giderken nasıl gideceğiz'? Kendileri araçları ile gelirse zaten mevcut otopark var. Toplu ulaşımla gelirse, daha öncesinde Büyükşehir Belediyemiz yeni havalimanımıza güzergahları belirlenmiş, hatları ve kalkış noktaları belirlenmiş ve 1. sınıf yolculuk yapabilecekleri Havaist şirketi kuruldu. İçinde Otobüs AŞ. şirketimizin de bulunduğu bir sistemle vatandaşımız sıkıntısız buraya ulaşabilecek. Havaist araçlarının hem kalkış hem de sefer sayısı artırılabilir talebe göre. 15 ile 40 dakika arasında kalkış noktalarından hareket edilecek. Bir problem yaşamadan sıkıntı çözülmüş olacak. Bu konuda ayrıca bu süreç içinde İETT'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na direk 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var. Atatürk Havalimanı yanlışlıkla gelen birisi oradan rahatlıkla buraya gelebilecek. Bu geçici süreyle yanlış gelenler için yapıldığı için ücretsiz olacak. Ayrıca İstanbul'da İETT'mizin 3 ayrı hattan, Havaistimizin de 20 noktadan buraya seferleri olacak" dedi.Görüntü dökümü:-------------------Turhan'ın açıklaması=============================6- PENDİK'TEKİ BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ YARALANDIHaber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,Pendik'te 2 katlı binanın çatısında izolasyon çalışaması sırasında yangın çıktı. Yangında bir işçi yaralandı.Kavakpınar Mahallesi Darılmaz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanınn çatısında izolasyon çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışmayı yapan işçiler alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine Pendik ve Tuzla itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden işçilerinden biri yaralandı. İşçi ambulansla Marmara Üniverisitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü dökümü:-------------------Olay yeri-İtfaiyenin müdahalesi-Yaralı işçinin ambulansa konuması-Vatandaşlarla röp-Genel ve detaylar