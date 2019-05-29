DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTANBUL İL VE İLÇE SEÇİM MÜDÜRLERİNİN İFADELERİNE BAŞVURULDU

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ile 10 ilçe seçim kurulu müdürünün "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı, oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasının engellendiği ve kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarına atandığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü F.Ş, ile Şişli, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Arnavutköy, Kağıthane, Sarıyer, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçe seçim müdürlerinin "şüpheli" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

29.05.2019 - 12.52 Haber Kodu : 190529093

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2 - 34 HAMİLE ÇOCUĞU ADLİ MAKAMLARA BİLDİRMEYEN 18 DOKTORA DAVA

Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. 10 doktora birden fazla vakayı bildirmedikleri gerekçesiyle "Zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi. 8 doktora da birer vakayı bildirmediklerinden "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yaşı küçük çocukların gebelik durumunun emniyete bildirilmemesi sebebiyle sağlık personelleri hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı, soruşturma izni verilmesi için İstanbul Valiliği'ne dosyanın gönderildiği anlatıldı. Yaptırılan inceleme sonucunda 19 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan Denetim Kurulu Raporu'nda toplam 392 hastanın gebelik tanısının olduğu, bunlardan bir kısmının gebeliğinin kesinleştirilemediği için gebelik teşhisi konulan hasta sayısının 348 olduğu belirtildi. Raporda, bunlardan bir tanesinin 13 yaşında ve Suriye uyruklu, 14 kişinin 14 yaşında ve bir tanesinin Türk vatandaşı, 36 tanesinin 15 yaşından küçük ve 3 tanesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, 95 kişinin 16 yaşında ve 8'inin Türk vatandaşı olduğu, 203 kişinin 17 yaşında ve 49'unun Türk vatandaşı olduğunun ve bildirim formu düzenlenmediğinin tespit edildiği kaydedildi.



TÜRK CEZA KANUNU'NA DEĞİNİLDİ

İddianamede Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre 15 yaşından küçüklerlele rızası olsun olmasın birlikte olunması halinde resen "çocuğun cinsel istismarı" suçundan soruşturma yapılacağı hatırlatıldı. İddianamede 15 yaşından büyük kişiler arasında cinsel ilişki yaşanırsa bu durumda cinsel istismar suçunu oluşturmayacağı, TCK'nın 104'üncü maddede düzenlenen "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçunu oluşturacağı bunun da şikayete bağlı bir suç olduğu ve hastaneye başvuran kişilerden hiç birisinin cebir ve tehditle hamile kaldığına yönelik bir iddia ve delil olmadığı için yaş durumlarına göre suçların belirlenmesi ve ona göre de sorumluların yükümlülüğünün tespitinin gerektiği vurgulandı.

DOKTORLARIN İSİM LİSTESİ İSTENDİ

İddianamede, soruşturma kapsamında 5 Ekim 2018 tarihinde Bağcılar ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yazı yazılarak 15 yaş ve altı hamile olduğu tespit edilen kişilerin ve gerekli tespitlere rağmen bildirimi yapmayan doktorların listesinin istendiği, gelen cevap yazısında 15 yaş altı hamile başvurusunun 51 olduğu ancak bu kişilerden 17'sinin bildiriminin yapıldığı, 34'ünün bildiriminin yapılmadığı, bu 34 kişiden çoğunluğun ise poliklinik kayıt sisteminde bulunan ancak kadın doğum kliniğinde olmayan kişiler olduğu ifade edildi. İddianamede hamile oldukları tespit edildiklerinde bildirimi yapılması gerektiği halde yapılmayan 34 kişininin hastanenin 5 Nisan 2019 tarihli yazısı ekinde kimliği yazılı mağdurlar oldukları, bu kişileri muayene eden ve tespitleri yapan 18 doktorun sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

HAPİS İSTEMLERİ

İddianamede 15 yaş altı gebelik tespiti yapan ve bildirim yapmayan doktorlar E.V.K., C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö. ve G.A'nın birden fazla vakayı bildirmedikleri gerekçesiyle "Zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. Birer vakayı bildirmedikleri anlaşılan doktorlar E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A, Y.C. için ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisleri istendi. 18 doktor önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

(Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden arşiv görüntü)

29.05.2019 - 12.25 Haber Kodu : 190529085

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(havadan görüntüyle)

3- ÜSKÜDAR'DA İNŞAAT ÇALIŞMASINDA TARİHİ KALINTILAR BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ali AKSOYER - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Üsküdar'da bir binanın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar bulundu.

Üsküdar Muratreis Mahallesi Tıknefes sokakta inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Kalıntılar nedeniyle iş makineleri inşaat alanından çıkarılarak çalışmalar durduruldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanında çalışma başlatılacağı öğrenildi. İnşaattaki kalıntıların tarihi hamama ait olduğu belirtildi.

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "Burası tescilli bir parsel. Tescilli parsel üzerinde tarihi bir yapı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi bir yapının olduğu gösteren bir parsel. Parselin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Vakıflar Genel Müdürlüğü bir tasarrufta bulunmuş tarihi kalıntıların üzerine bir apartman yapmaya karar vermişler. Bizde geldik incelemelerde bulundu ve tespitlerde bulunduk" dedi.

"Tescilli alanlarda temel kazısı yapılmadan önce İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yetkililerin gelip denetim yapılması gerekiyor" diyen Şahin, "Kanunen bunları yapmak zorundalar. Bundan sonraki süreçte inşaat durdurulur. Arkeoloji Müzesi'nden yetkililer gelir denetimlerini yaparlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İnşaat alanından görüntü

-Tarihi kalıntılardan görüntü

-Serhat Şahin açıklamaları

-Alanın havadan görüntüleri

29.05.2019 - 12.11 Haber Kodu : 190529074

29.05.2019 - 12.12 Haber Kodu : 190529076

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(Geniş haber)

4- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÖÇMEN KAÇAKÇISI İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, AVRUPA'NIN en büyük göçmen kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu belirtilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 25 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı. Akbar Omar Tawfeeq'in kendisini zengin iş adamı gibi göstererek yaşadığı Ataköy'deki lüks konaklarda güvenlik görevlilerine, alışveriş yaptığı esnafa ve özellikle yakınlarını taşıyan taksicilere yüksek meblağlarda bahşiş verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Iraklı Akbar Omar Tawfeeq liderliğindeki suç örgütüne yönelik 4 ilde baskınlar yapıldı.

YURT DIŞINA KAÇMA PLANI ORTAYA ÇIKINCA OPERASYON BAŞLATILDI

Akbar Omar Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu suç örgütü yöneticilerin yurtdışına kaçma planı yaptıkları tespit edilince 1 yıldır teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelilere yönelik Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle 25 Mayıs'ta İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi gözaltına alındı.

KAÇAN TEKNEYİ SAHİL GÜVENLİK DURDURDU

Operasyon sırasında yurtdışına kaçmaya çalışan bir tekne seyir halindeyken durduruldu. Yapılan aramalarda kamp malzemeleri, bilgisayar ve cep telefonları, örgütsel dokümanlar, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda euro ve Amerikan dolarına el konuldu. Muğla Marmaris'te soruşturma kapsamında 'el koyma kararı' verilen 8 tekneden 7'si yakalanarak el konulurken, denizde olduğu değerlendirilen ve yeri belirlenemeyen bir teknenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

PKK-YPG İLE KOORDİNELİ HAREKET EDİYORLAR

Göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin, Irak ve Suriye'de PKK/YPG ile koordineli hareket ettikleri, düzensiz göçmenleri Yunanistan üzerinden İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine götürdükleri tespit edildi.

BİR YILDA 2 MİLYON EURO

Şüphelilerin son bir yılda yasadışı yollardan kaçırmaya çalıştığı göçmenlerden 569'unun yakalandığı öğrenildi. 6 araç ve 6 tekne ile çok sayıda can yeleğine el konulurken şüphelilerin bir göçmenin illegal yollarla yurtdışına sevkiyatı karşılığında minimum 5 bin euro aldıkları, yıllık ortalama 2 milyon euro elde ettikleri belirtiliyor.

ÖZELLİKLE AFGANİSTAN VE IRAKLILAR

Şüphelilerin özellikle daha zor hayat şartlarında yaşadıkları için öncelikle Afganistan ve Irak uyruklu göçmenleri tercih ederek ilk önce Türkiye'ye girişini sağlayıp daha sonra yüksek meblağlar karşılığında öncelikle Yunanistan'a, sonrasında ise İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine kaçırdıkları tespit edildi. Öte yandan uluslararası faaliyet yürüten göçmen kaçakçılarının Yunanistan'daki bağlantıları aracılığıyla aldığı göçmenleri de çeşitli Avrupa ülkelerine yolladığı belirlendi.

ABD'YE YASADIŞI GÖÇ PLANLAMASI YAPIYORMUŞ

Ekiplerin yaptığı ortak geniş çaplı incelemede Iraklı Akbar Omar Tawfeeq'in yakın zamanda Dominik vatandaşı olduğu ve ABD'ye göç etmeye çalışan göçmenler için farklı yollardan rota planlamaları yapmayı sürdürdüğü ve bunların hepsini tek tek planlar halinde hazırladığı ortaya çıktı.

YÜKSEK BAHŞİŞLERLE DİKKAT DAĞITMIŞ

Suç örgütü lideri Iraklı Akbar Omar Tawfeeq'in kendisini zengin iş adamı gibi göstererek yaşadığı Bakırköy Ataköy'de bulunan lüks konaklarda güvenlik görevlilerine, alışveriş yaptığı esnafa ve özellikle yakınlarını taşıyan taksicilere yüksek meblağlarda bahşiş verdiği ortaya çıktı.

TAWFEEQ'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6'sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak dün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 23 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şebeke lideri Akbar Omar Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu toplam 20 kişi tutuklanırken, 2'si yabancı uyruklu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

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-Yakalanan malzemeler

-Can yelekleri

-Bilgisayarlar

-Cep telefonları

-Genel ve detaylar

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-Operasyon görüntüleri

-Tawfeeq'in fotoğrafı

-Yatın fotoğrafı

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5- İSTANBUL'DAKİ "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,

İstanbul'un 7 ilçesinde 16-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda "10 numara yağ" olarak bilinen 42 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ilçelerde son zamanlarda kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 16-23 Mayıs tarihleri arasında Büyükçekmece, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer'de bulunan adreslere tek tek operasyonlara başladı.1 hafta devam eden operasyonlar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 42 bin litre satışa hazır '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon anı polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Ekiplerin varillerde bulunan kaçak akaryakıtları göstermesi

-Genel ve detaylar

29.05.2019 -10.11 Haber Kodu : 190529028

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6-DURUŞMADA KADIN AVUKATLA HAKİM ARASINDA "ETEK BOYU" TARTIŞMASI

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL-KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat etek boyunun çekilmesini istemedi. Duruşmada izleyici olan 2 avukat da etek boyunun mevzuata uygun olduğunu söyledi.

TUTANAKLARA YANSIDI

Tutanaklara yansıyan tartışmada hakim dosyaya ulaşan bilirkişi raporunu okudu ve avukatlara söz verdi. Söz alan kadın avukat bilirkişi raporuna karşı konuşmaya başladı. Bu sırada hakim, kadın avukatın eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu, bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu, giyim kuşam etik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Dinleyici sıralarında bulunan 2 avukata da etek boyunun avukatlık hukuku mevzuatına, örfüne uygun olup olmadığı soruldu.2 avukat da etek boyunun avukatlık, hukuka ve örfüne uygun olduğunu, özgürlük alanı ile ilgili olduğundan etek boyuna müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

HAKİM, ETEK BOYUNUN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Hakim, baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun cep telefonu ile fotoğrafının çekilmesini istedi. Kadın avukat ise "Etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti. Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü dökümü:

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-Anadolu Adliyesi (Arşiv)

-Tutanağın fotoğrafı

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7- 2 BİN 550 ÖĞRENCİ HAYAL ETTİKLERİ HEDİYELERE KAVUŞTU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Hayallerim Bir Adım Ötede' projesi ile 2 bin 550 öğrencinin hayali gerçekleştirildi.

Proje uyarınca gelir düzeyi düşük ailelerin oturduğu Yeşilkent ile Tahtakale Mahallesi'ndeki ilkokullarda görevli öğretmenler, öğrencilerden hayallerini öğrenirken, hayal ettikleri hediyeyi okul numaralarını yazarak not etti. Not edilen bağlamadan, gitara, yataktan, çalışma masasına, scooter'dan oyuncağa kadar değişik hayalleri içeren liste, Avcılar'daki özel 'Kardeş okullara' iletildi. Buradaki öğrenciler, kura çekerek belirledikleri hiç tanımadıkları birer öğrencinin hayalini hazırladı. Üzerine notlar iliştirilen hediye paketleri, hayallerini yazan öğrencilerin eğitim gördüğü 5 okula götürülerek dağıtıldı.

1 YILDA 2 BİN 550 ÖĞRENCİMİZİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Başta Yeşilkent'teki Leyla Bayram ve Tahtakale Mahallesi'nde Şehit Şerife Bacı ile Necdet Semker İlkokulu olmak üzere 5 okuldaki minikler, hiç beklemedikleri bir anda hayal ettikleri başta oyuncak olmak üzere çeşitli paketlerini alınca büyük sevinç yaşadı. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, hediyelerin dağıtıldığı okullardan Şehit Şerife Bacı İlkokulu'nda 680 öğrencinin tamamının hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Engin, "Projemizde öğrenci hediyeyi kimin verdiğini, diğer taraftaki öğrencimiz de hangi çocuğu sevindirdiğini bilmemesine büyük önem verdik. Hediyeyi veren veya alan öğrencilerimizin yüzünde gülücük oluşuyor. Bu yıl 2 bin 550 öğrencimizin hayali gerçekleşmiş oldu" dedi.

Okul Müdürü Aydın Gözüaçık da, proje kapsamında öğrencilerini sevindiren herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin hazırladığı hediye paketleri

-Öğrenciler hediye paketlerini alırken (Arşiv)

-Öğrencilerden görüntüler

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin'in konuşması

29.05.2019 -12.23 Haber Kodu : 190529084

Kaynak: DHA