DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- ESENYURT'TA KÖTÜ KOKULAR YAYILAN DAİREDEN VAHŞET ÇIKTI (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.

Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine durum polise bildirildi. Zile basılmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeriye girildi. Daireye giren polis, elleri iple bağlanmış ve vücudunda darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaştı. Cesedin Elif Uzun adlı kadına ait olduğu belirtilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

13.06.2019

13.06.2019

(ÖZEL)

2-OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,- MALTEPE'de asker iznine geldiği öğrenilen bir kişinin otel odasında cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatay, Antakya'da askerlik görevini sürdüren Samet Yıldız (21) izne çıkarak İstanbul'a geldi. Yıldız, dün akşam burada bulunan bir otele yerleşti. Sabah saatlerinde otel görevlileri çaldıkları kapıdan ses gelmeyince girdikleri odada bu kişinin hareketsiz vaziyette yattığını görerek, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcı incelemesinden sonra Yıldız'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yıldız'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

13.06.2019

3- ATAŞEHİR'DE RİSKLİ BİNANIN BOŞALTILMASI SIRASINDA ARBEDE ÇIKTI

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,

Ataşehir'de riskli binanın boşaltılması sırasında bina sakinleri ile belediye görevlileri arasında arbede çıktı. Doğalgazı kesmeye çalışan görevli ile vatandaşlar arasında çıkan arbedenin büyümesini çevik kuvvet engelledi.

İddialara göre Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan apartmana riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Tebligat yapılmasının ardından bu sabah saatlerinde belediye ekipleri çevik kuvvet polisi ile binaya geldi. Gaz ve elektriklerin kesilmesi için çalışma başlatıldı. Bu sırada vatandaşlar görevlilerle tartıştı. Görevli ile vatandaşlar arasında çıkan arbedenin büyümesini çevik kuvvet engelledi. Daha sonra polis ekipleri eşliğinde binaya giren görevliler doğalgaz ve elektriği kesti. Yıkımın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

13.06.2019

4-BAHÇELİEVLER'DE 11 KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,-BAHÇELİEVLER'de 11 katlı iş merkezinin 8'inci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir iş merkezinin 8. katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir üst kata da sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek, kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

13.06.2019

5-SOYLU: KARAKOLLARIMIZDA 'GÜVEN MASASI' OLUŞTURACAĞIZ, BURAYA 3 BİN KADIN POLİSİMİZİ ALACAĞIZ

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karakollarımızda bir 'Güven Masası' oluşturacağız. Buraya tüm Türkiye'ye yönelik 3 bin kadın polisimizi alacağız. Onları da iyi eğiteceğiz. ve vatandaşımız karakolumuza girdiği andan itibaren kadın polislerimizle ve onların yönlendirmeleriyle karşı karşıya kalacaklar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödülleri ve Motosiklet Teslim Törenine' katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Programda yarışmada ödül kazanan kısa filmlerin gösterimi yapıldı.

"18 AVRUPA ÜLKESİNİN BİR YILDA YAKALADIĞINDAN FAZLA ESRARI BİR GÜNDE YAKALADIK"

Törende konuşan Bakan Soylu, "Temel adımlarımızdan birisi saha baskısını arttırmak oldu. Narkotim'leri 81 ilde faaliyete geçirdik. Yıllık operasyon sayımızı sürekli arttırdık. 2017'de 118 bin operasyon yapıldı, geçen yıl bu sayıyı 147 binlere çektik. Bu yılda halen 57 bin 849 operasyon sayısındayız. Bu yılın ilk beş ayı için en güncel rakamla tutuklu sayısı uyuşturucudan 10 bin 919. Gözaltı sayımız da 81 bin 258 kişi olmuştur. Tabi mesele sadece operasyon ve gözaltı sayısında değil, bunlarla ne yakaladığınızla da ilgilidir. Öyle günler yaşadık ki 18 Avrupa ülkesinin bir yılda yakaladığından fazla esrarı bir günde yakaladık. Sadece bu yıl, skank dahil 33 buçuk ton esrar yakalandı. Bunun yanı sıra 8 buçuk milyon captagon, bin 62 kilo kokain, yaklaşık 5 milyon adet ectasy, yine dikkat çeken bazı rakamlardır. Yaklaşık 10 ton eroin yakalanmıştır yılbaşından bu yana." dedi.

"AVRUPA'DAKİ UYUŞTURUCU TİCARETİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 90'INI PKK'NIN"

Bakan Soylu, "Bu mücadelenin bir büyük yakalamalar ayağı var ki onların haberlerini hemen her gün televizyonlarda izliyorsunuz. Uyuşturucu ticaretinin lojistik ve üretim imkanları arttıkça, maalesef sevkiyatların büyüklüğü de artıyor. Eskiden gramla yakalanan ve haber olan uyuşturucu miktarları, artık tonlarla ifade edilen miktarlarda gerçekleşiyor. ve bu ticaret, terörün doğrudan finansmanında kullanılıyor. PKK'nın ana gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu, Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ını PKK'nın organize ettiğini artık herkes biliyor. Avrupa günün birinde PKK'ya karşı ciddi ciddi bir şeyler yapmaya kalkışırsa, yani o günleri hep beraber görürsek bilin ki uyuşturucu yüzünden yapacaktır. İstanbul'da da özellikle terör örgütlerinin varlığı, etkinliği uyuşturucu yayılımını da ortaya çıkaracaktık. Onun için terör örgütleri ile mücadelemiz sadece terör eylemleri engellemek değil özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye yönelik atacağı adımda uyuşturucu ile ilgili de önemli bir boyut içermektedir. Özellikle İstanbul başta olmak üzere bütün büyükşehirleri, şehirlerimizi uyarmak istiyorum. Terör örgütleri eğer varlığını bir takım sebeplerle devam ettirmeye çalışırsa bu bir taraftan uyuşturucuyu bir tarafından da altını çizerek ifade ediyorum asayiş olaylarını tetikleyecektir. Terör örgütlerinin varlığı aslında büyükşehirlerin veya terör örgütlerinin etkinliği veya terör örgütlerinin büyükşehirlere sızma girişimi tam anlamıyla büyükşehirlerin güvenlik hayatını zehirlemeye yöneliktir. Onun için burada yaptığımız mücadelelerle 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin büyükşehirlerinde her hangi bir terör olayı söz konusu değildir." diye konuştu.

"ŞU ANDA SİGARA KAÇAKÇILIĞI ORANI YÜZDE 1 BUÇUKLARA DÜŞMÜŞTÜR"

Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl PKK terör örgütüne 136 kişi katıldı. Biz 5 bin 506 kişinin katıldığı 2014 yılını da biliyoruz. Bunun büyük bölümü büyükşehirlerden. Bu başka bir tehlikenin kapısını açmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sahayı tam anlamıyla kontrol etmeye çalışırken, kendine fırsat bulamayanlar özellikle gençlerimizi, büyükşehirlerin kalabalıklığını ve yoğunluğunu dikkate alarak etkilemeye kandırmaya çalışmaktadır. Bu iklimi ve bu fırsatı oluşturmamak lazım geldiğini ifade etmek istiyorum. Bir taraftan bu fırsat ve bu iklim oluşturulurken, diğer taraftan da güvenlik kuvvetlerimizden cansiperane bir mücadele beklemek her halde biraz manidar olur. Bu toplumumuzun tamamının sorumluluğudur. Her birimizin sorumluluğudur. Terör örgütü PKK'nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi uyuşturucudur. ve her yakaladığımız uyuşturucu, her yakaladığımız ton, kilo, gram, PKK'ya vurulan bir darbedir. PKK'nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi de sigara kaçakçılığıydı. Bu konuda da güvenlik kuvvetlerimiz çok büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Yüzde 24'lerden şu anda sigara kaçakçılığı oranı yüzde 1,5'lara düşmüştür."

"KARAKOLLARIMIZDA BİR 'GÜVEN MASASI' OLUŞTURACAĞIZ"

Bakan Soylu, "Yepyeni adımlar atıyoruz. İstanbul'a Allah nasip ederse 30 tane daha polis merkezi amirliği, karakol, 2'de jandarma, toplam 32 tane daha artırıyoruz. Attığımız bir önemli adım daha var. O da 'Güven Masası'. Karakollarımızda bir 'Güven Masası' oluşturacağız. Buraya tüm Türkiye'ye yönelik 3 bin kadın polisimizi alacağız. Onları da iyi eğiteceğiz. ve vatandaşımız karakolumuza girdiği andan itibaren kadın polislerimizle ve onların yönlendirmeleriyle karşı karşıya kalacaklar. Onun için daha geçen gün mezun olan 2 bin 500 evladımızın 2 binini İstanbul'a verdik. Önümüzdeki günlerde Ağustos sonunda yaklaşık 3 bin ile bin 500 arası daha vereceğiz. Bu 3 bin kadın polisimizden, İstanbul'daki karakollarımıza vereceğiz. 1200 bekçi daha İstanbul'a vereceğiz. 55 bin rakamının üzerine çıkacağız inşallah." diye konuştu.

"İSTANBUL'DA KİLOMETREYE 3 BİN KİŞİ DÜŞÜYOR"

Vali Ali Yerlikaya da programda bir konuşma yaparak, "İstanbul'da kilometreye 3 bin kişi düşüyor, gelen turist rakamları da hariç yaşayan nüfusun kilometrekareye düşeni. Trafikle ilgili durumu söylemeye gerek yok. Motorize ekipler çok büyük bir farkındalık oluşturuyor. Şahinler ve Yunusların Bakanlığımız tarafından her vesileyle artırılmasından çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Asayiş olaylarıyla ilgili toplam suç türlerine göre, 2018'in Mayıs ayı ile 2019'un Mayıs ayı arasında toplam yüzde 12 azalma var. İş yerinden hırsızlık yüzde 23 azalmış, oto hırsızlık yüzde 33 azalmış, evden hırsızlık yüzde 28 azalmış, kapkaç yüzde 27, yüzde 26 düşmüş. Yaralama, gasp ve dolandırıcılık da rakamlar arzu ettiğimiz şekilde değil, onlarda da azalma var ama inşallah onları da diğer rakamlar seviyesine getireceğiz. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün rakamları gerçekten göğüs kabartıyor. 2016'da tutuklu sayısı 2 bin 891, geçen yıl 6 bin 110 olmuş. Yakalanan kilogram madde 6,8 ton. 2018'de 11,1 ton." dedi.

MOTOSİKLETLER TESLİM EDİLDİ

Programın sonunda Asayiş Daire Başkanlığına 197 adet motosiklet teslim edildi. Soylu burada yeni motorların emniyet güçlerine hayırlı olmasını diledi.

13.06.2019

13.06.2019

6- BİNALİ YILDIRIM: ŞU AN MİTİL ATILMIŞ VAZİYETTE, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Sancaktepe'de "Kadın STK Temsilcileri Toplantısıöna katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a geliyor. Ortak bir programınız olacak mı'ö sorusuna, "Şu anda böyle bir planlamamız yok. Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul'da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Hatta ona bir ironi de yaptı, 'Mitili atıyoruz İstanbul'a' diye. Şu an da mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor.ö yanıtını verdi.

"ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Toplantıyla ilgili olarak da Binali Yıldırım, şunları söyledi: "İstanbul'un nüfusunun yarısı kadın. Dolayısıyla kadınların, şehir hayatına, şehrin yönetimine daha fazla nasıl katkı sağlar? Bu konuları enine boyuna konuştuk. Önerilerini aldık. Çok güzel teklifler geldi. Özellikle kadının İstanbul'da iş, sosyal, eğitim, sağlık, turizm hayatında, bütün yaşamında yer alması ve çocukların çok daha güvenli bir ortamda, kadınların iş hayatında olduğunda vakitlerini geçirebilecek, çocuk yuvalarından tutun çocuk parklarına varıncaya kadar çok güzel öneriler geldi. Bunları not ettik, değerlendirdik. Büyük bir kısmı zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hizmetler ama yenileri de var. Gençler için kadınlarımız için çok önemli vaatlerimiz, müjdelerimiz var. Örneğin ev kadınlarının evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerek internet üzerinden gerek fiziki olarak pazarlamasını yapacak. Kadınlarımızın ev bütçesine katkı sağlayacak. Çok verimli güzel bir toplantı gerçekleştirdik."

"ŞU ANDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GİBİ BİR VAATTE BULUNAMAM"

Bir gazetecinin "15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın sözleşmesi bir süre önce bitmişti. An itibariyle işletmeci firma sözleşme yenilemek istiyor. Ancak belediye seçimi henüz netleşmediği için bir muhatap bulunamadığı yönünde söylentiler var. Şu an itibariyle o firma orada işgalci konumunda mı? Bundan sonrası için ne olacak?" sorusu üzerine Yıldırım, "Şu anda ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir vaatte bulunamam. İnşallah 23'ünden sonra bismillah deyip göreve başlayınca bunları ele alır gereken neyse yaparız. 5 Mayıs'ta bittiyse 10 gün daha beklesin. Bir şey olmaz. Kimse gidip de 'Hadi burayı boşaltın' diyecek hali yok." şeklinde cevap verdi.

"23 Haziran'da oy kullanmak için şehir dışından gelmesi gereken vatandaşlar var. Hem AK Parti cephesinden hem de CHP'den ulaşımlarının otobüslerle sağlanabileceği yönünde taahhütler verildiği söyleniyor. AK Parti olarak tutum ne olacak'ö sorusunu Binali Yıldırım, "Bu doğru. Hatta sosyal medyadan, basın yayın kuruluşlarından, dış cephe reklamlarından her iki partinin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu da gayet normal bir şey. Çünkü uzun bir bayram tatili geçirdik. Memleketlerine tatile gidenlerin İstanbul'a gelip, 23'ünde bir vatandaşlık görevi olan oylarını kullanmaları için, partilerin teşkilatlarının gerekli desteği vermesi rutin bir uygulamadır." diyerek cevapladı.

"ŞU ANDA MİTİL ATILMIŞ VAZİYETTE VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

"Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a geliyor. Ortak bir programınız olacak mı'ö sorusuna Yıldırım, "Şu anda böyle bir planlamamız yok. Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul'da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Hatta ona bir ironi de yaptı, 'Mitili atıyoruz İstanbul'a' diye. Şu anda mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor" şeklinde cevap verdi.

13.06.2019



