DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

SULTANGAZİ'de maganda kurşunu ile ağır yaralanan, 2 yıl sonra kurtarılamayan Ahmet Emre Çavuş'un (19) yakınlarının İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği hakkında açtığı tazminat davası reddedildi.

Lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, 2 Ağustos 2015 tarihinde Sultangazi İlçesi'nde arkadaşları ile caddede yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabanca ile açtığı ateşle boynundan yaralandı. Göğüsten aşağısı felç olan liseli genç, hastanelerde ve fizik tedavi merkezlerinde 2 yıl 11 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayınca yerel gazeteci babası Bülent, annesi Zeynep ile kardeşi Efe Çavuş, İstanbul 6'ncı Bölge İdare Mahkemesi'nde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği aleyhine tazminat davası açtı. Anne ve baba 'idare'den toplam 418 bin 341 maddi, ayrı ayrı 500'er bin TL manevi ve ağabeyini kaybeden Efe Çavuş için 300 bin TL manevi olmak üzere 1 milyon 300 bin TL tazminat ödemesini istedi.

"TAZMİNAT TUTARI FAHİŞ"

Bakanlık ve valilik, olayın idarenin eyleminden kaynaklandığına dair bulgu bulunmadığını, istenen manevi tazminat tutarının fahiş olduğunu ve sebepsiz zenginleşmeye yol açacağını savundu. Savunmada, Ahmet Emre Çavuş'un ölümü ile ortaya çıkan zararın 3'üncü kişinin eylemi sonucu meydana geldiği, davada sosyal risk ilkesinin uygulanmasına olanak bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi istendi.

İdare Mahkemesi Anayasanın 125'inci maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık, eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Mahkeme idarenin yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlü olduğu; idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararların, idare hukuku kuralları kapsamında, hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkeleri gereği tazmin edildiğine dikkat çekti. Kararda, idarenin hukuki sorumluluğundan söz edebilmek için, zararın idareye yüklenebilen bir işlem veya eylemden doğması, zararla idari faaliyet arasında nedensellik bağının kurulabilmesi gerektiğini bildirdi. Kararda zararın oluşmasında zarara uğrayanın veya üçüncü kişinin kusurunun bulunması halinde, idarenin tazmin sorumluluğunun ortadan kalkacağı ya da kusur ölçüsünde azalacağı vurgulanırken, "İdarenin özel güvenlik önlemleri alınmasını gerektirmeyen durumlarda meydana gelen faili meçhul ya da münferit olay sonucu ortaya çıkan zarardan idarenin genel güvenlik hizmetlerinde kusuru saptanmadıkça tazminle sorumlu tutulması mümkün bulunmamaktadırö denildi.

Ahmet Emre Çavuş'un nereden geldiği belirlenemeyen tabanca mermisi nedeniyle 2 yıl tedavi gördükten sonra öldüğü, yakınlarının daha önce açtığı davalardan olumlu yanıt alamayınca bölge idare mahkemesinde dava açtığı belirtilen kararda şöyle denildi:

"Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, devletin asli görevidir. İdarenin bu görevi yerine getirmek, kamu düzenini ve esenliğini sağlamak üzere kolluk örgütünü kurması, gerekli araç ve olanakları sağlaması, yeterli önlemleri zamanında alması gerektiği açıktır. Ancak, bünyesinde risk taşıyan kolluk hizmetlerinin, önceden haberdar olunan durumlar dışında genel nitelikte önlemler alınarak yürütülmesi doğal olup, ihbar, şikayet veya önceden oluşan bir takım olaylar nedeniyle özel önlemler alınmasını gerektiren durumlar olmadıkça meydana gelen olaylarda idarenin hizmet kusurundan ve tazmin sorumluluğundan söz edilemez. Davalıya yönelik silahlı saldırıya dair olayı haber alan emniyet görevlilerince olay yerine intikal edildiği, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri tespit etme adına emniyet birimleri ve savcılıkça gereken işlemlerin yapıldığı, dolayısıyla idarenin olayın aydınlatılması hususunda özensiz bir tutum içinde bulunmadığı görülmektedir. Davacının uğradığı silahlı saldırı, ihbar, şikayet veya önceden oluşan birtakım olaylar nedeniyle özel önlemler alınmasını gerektiren nitelikte bir durum olmayıp; olayın ani ve beklenmeyecek şekilde gelişen nitelikte bir olay olması nedeniyle olayda idarenin kusuru bulunmadığı gibi, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmaması hususunda da idareye atfedilecek herhangi bir kusur, hata veya ihmalin bulunmaması nedeniyle maddi ve manevi tazminata ilişkin şartların gerçekleşmediği sonucuna varılmaktadır."

İTİRAZ ETTİLER

Ailenin avukatı Ahmet Sireci, ölen gencin hakkını 4 yıldan bu yana aramaya çalıştıklarını, son davalarının reddedildiğini söyledi. Sireci, İstinaf Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yaptıklarını belirterek şöyle dedi:

BABA: HER ŞEYİMİZİ SATTIK

"Kararda, bu olayın gerçekleşmesinin normal olduğu ve idarenin kusursuz olduğu yani böyle bir olayı engelleyecek konumda olmadığından bahsediliyor. İstanbul gibi bir metropolde, insanların tıklım tıklım olduğu Gazi Mahallesi'ndeki caddede yakın mesafeden birisi amaçsızca ateş ederek birini katlediyor. Ahmet Emre'nin vurulduğu silah kesinlikle ruhsatsız, kaçak. Bu silahların bu ülke sınırları içerisine girmesi, suçlu kişilerin elinde dolaşması dahi idarenin sorumluğundadır. Çünkü ruhsatsız silah bulundurmak kanunlarımızda suç teşkil etmektedir. Polisin TOMA, panzerlerle müdahale ettiği bir yerde bir gencin vurulması, kolluğun yeterince denetimlerini yerine getiremediğini, yeterince güvenliği sağlayamadığını gösteriyor. İstinaf mahkemesinden sonuç alamazsak, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Burada da yaşam hakkı ihlali görülmezse davayı AİHM'e kadar götürerek hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ailenin 1 milyon TL'ye yakın hastane ve tedavi masrafı oldu. Sunduğumuz faturalar 500 bini geçiyor. Aile manevi tazminatlarla diğer çocuklarının eğitimini ve Ahmet Emre gibi durumda olan mağdur olan ailelere yardım etmeyi amaçlıyorlar. Hiçbir ölümün acısını maddi bir menfaat karşılayamaz."

Baba Bülent Çavuş, oğlunu yaşatabilmek için evleri başta olmak üzere her şeylerini sattıklarını anlatırken, "Biz evladımızı kaybettik. Evimizi- barkımızı her şeyimizi sattık. Oğlumuzu mezara koyduğumuzda biz de bitmiş durumdaydık. Bizim tek yaptığımız şu anda her gün gidip mezar taşı sevmek. Adalete güveniyoruz. Yeter ki yeni Ahmetler ölmesin onları mezar taşında değil diye kucaklarında sevsinler diye uğraşıyoruz" dedi.

19.06.2019



