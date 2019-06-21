DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1-ERDOĞAN, BARZANİ'Yİ KABUL EDİYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Murat DELİKLİTAŞ Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor. Kabul basına kapalı olarak saat 15.50'de başladı. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

-Barzani'nin konvoyundan görüntüler

21.06.2019 - 15.01 Haber Kodu : 190621125

21.06.2019 -15.53 Haber Kodu : 190621146

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2- ERDOĞAN CUMA NAMAZINI BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın camiden çıkışı

Detaylar

21.06.2019 -15.18 Haber Kodu : 190621131

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3-ŞİŞLİ'DE 265 BİN LİRALIK SİLAHLI GASP KAMERADA

*Motosikletli gaspçılar gözaltına alınırken, gasp anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL- ŞİŞLİ'de otomobildeki iki kuryenin önünü keserek 265 bin lira gasp eden motosikletli ve silahlı şüpheliler yakalandı. Gasp anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerin 2018 yılında bir banka şubesinde meydana gelen ve güvenlik görevlisinin yaralandığı soygun olayının da failleri olduğu iddia edildi. Şüphelilerden Ahmet T.(21)'in daha önceden Kağıthane'de bir polis memurunun yaralandığı market soygununun ardından yakalandığı ve 4 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

800 BİN LİRAYI GÖRMEYEREK KAÇMIŞLARDI

Şişli, Halide Edip Adıvar Caddesi, Sultan Sokakta12 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Fırat Ç. ve Bilal D. isimli kuryelerin içinde bulunduğu otomobilin önü motosikletteki iki şüpheli tarafından kesilmişti. Başlarında motosiklet kaskları ve ellerindeki silahlarla araçta bulunan 265 bin lirayı alan şüpheliler olay yerinden kaçmışlardı. Olay sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu tabancalarından çıkan memi aracın arkasında bulunan ikinci para dolu çantaya isabet etmiş, 30 bin lirayı kullanılmaz hale getirmişti. Şüphelilerin içinde yaklaşık 800 bin lira bulunan bu çantayı fark etmeyerek kaçtıkları tespit edilmişti.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisin olaydan sonra yaptığı incelemede soygun anının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin ters yoldan gelerek parayla gelen kuryeleri beklediği kavşağa girerken önlerini kestikleri görülüyor. Motosikletin arkasında oturan silahlı şüphelinin aşağı inerek kuryeleri otomobilden uzaklaştırdığı daha sonra arka kapıyı açarak para dolu çantayı alarak arkadaşı ile birlikte kaçtığı kamaraya yansıyor.

KARASU DA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis olaydan sonra Sakarya'nın Karasu ilçesine kaçtıkları öğrenilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüpheliler Ahmet T. ve Ataberk T.(19) gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Olayla ilgili olduğu öğrenilen Oğuz Ö.(29)'da İstanbul, Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

BANKA ŞUBESİ SOYGUNU MAĞDURLARI ONU TEŞHİS ETTİ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Ahmet T.'nin 7 Eylül 2018 tarihinde Şişli'de bir banka şubesinde meydana gelen ve yaklaşık 50 bin lira paranın gasp edildiği soygun olayının mağdurları tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Aynı soygunda şüphelileri durdurmak isteyen güvenlik görevlisi Mustafa S. tabancayla vurularak yaralanmıştı.

4 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ

Polis soruşturması sonucu şüpheli Ahmet T.'nin asker firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelinin ruhsatsız silah, mala zarar vermek, motosiklet hırsızlığı, yaralama ve askeri ceza kanunan muhalefet suçlalarından daha önceden gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca Kağıthane'de meydana gelen bir polis memurunun yaralandığı soygunun ardından yakalandığı ve 4 yıl hapis cezası aldığı ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin bu suçtan da arandığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gasp Büro Amirliğinde yapılan sorgularında "susma" haklarını kullanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

21.06.2019 -15.08 Haber Kodu : 190621127

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4-ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Esenyurt'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış Afgan uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Polis, olayın rehin alma olayı olduğunu tespit ederken, apartmanın arka kapısından kaçarak izlerini kaybettiren şüphelilerin peşine düştü.

Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeriye giren polis ekipleri, kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyle karşılaştı. Afgan uyruklu oldukları belirlenen 6 kişi, kurtarılarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet yetkililerden alınan bilgiye göre, Afgan uyruklu 6 kişinin, 5-6 kişi tarafından rehin alındığı, polisin geldiğini anlayan şüphelilerin apartmanın arka kapısından kaçarak uzaklaştıkları belirlendi. Evde yapılan aramada, satır, bıçak ve kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Polis ekipleri, kaçarak izlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin önlemleri

-İçeriye girmeleri

-Genel ve detaylar

21.06.2019 - 16.08 Haber Kodu : 190621148

21.06.2019 - 16.12 Haber Kodu : 190621150

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5- BİNALİ YILDIRIM: PKK NE DEMİŞ, HDP NE DEMİŞ BU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil" dedi.

Binali Yıldırım, Perpa Camii'nde cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HAZİNEDEN BELEDİYEYE DEVRALACAĞIZ"

Hazine arsalarıyla ilgili olarak yürütülen çalışma hakkındaki soruya Yıldırım, "İmar barışı benim başbakanlığım döneminde çıkan bir yasadır. Bu yasa çerçevesinde Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde vatandaş müracaat etti. 2 milyona yakın İstanbul'da. Başka bir sorun daha var. O da rahmetli Özal döneminde başlayan özellikle gecekondularla ilgili bir sorun. Tapu tahsis belgesi elinde bulunan ancak mülkiyeti hazineye ait yerlerin tapularının verilmesi. Biz bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın esası şu. Hazineden belediyeye devralacağız. Daha sonra belediye uygun ödeme şartlarında hak sahiplerine bunları verecek tapusunu da hemen verecek. Yani gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlar tapuya dönüştürülecek ve 30 yıldan beri devam eden bu çile de sona ermiş olacak. 1 milyonun üzerinde olduğu da söyleniyor. Her yerde var. Bütün ilçelerde gecekondu yapılaşması var. Önce tapu tahsis belgesiyle müracaat edecek, sonra bu tapu tahsis belgesinin hazinenin yeri olanlar belediyeye önce geçecek. Daha sonra da hak sahibine uygun taksitlerde uygun ödeme koşullarında bunun devri yapılacak. ve tapusu teslim edilecek. Hemen tapu teslim edilecek ödemeler bilahare taksit taksit gerçekleşecek. Bütün ilçeler hazır. Hepsini eş zamanlı olarak başlatacağız" şeklinde cevap verdi.

"KÜRT HEMŞERİLERİMDEN DESTEK İSTİYORUM"

Yıldırım, Öcalan'ın mektubuyla ilgili soruya ise, "PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil. İkincisi İstanbul seçimine gidiyoruz. İstanbul'da Diyarbakır'dan daha fazla Kürt hemşerimiz yaşıyor. Dolayısıyla ben belediye başkanı adayı olarak Kürt hemşerilerimden destek istiyorum ve şunu bilmelerini istiyorum. İstanbul'da 15 milyona eşit adil hizmet yapacağız. Kürt, Türk, Çerkez, Göçmen yani etnik kimlik ayrımı yapmadan herkese bu hizmeti götürmenin gayreti içinde olacağım. Kürt kardeşlerimizi birileriyle ittifak yapmaya zorlayan zihniyet unutulmamalıdır ki geçmişte Kürtlere en büyük zulmü yapan zihniyettir. Bunun da bu vesileyle hatırlatmayı bir vatandaşlık görevi olarak burada ifade ediyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın açıklamaları

21.06.2019 - 16.03 Haber Kodu : 190621147

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6- BİNALİ YILDIRIM: TÜRKİYE'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞANLARA EN GÜZEL CEVABI MİLLET VERMİŞTİR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı millet vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir" dedi.

Binali Yıldırım, Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, "Ülkemiz büyük bir tehditle karşı karşıya. S-400 alacağız. Diyoruz ki ülkemizi savunacağız kardeşim. Tehditler var, füzeler, roketler geliyor. Kilis'te, Hatay'da atılan roketlerle 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Savunmamızı yapacağız diyoruz. 'Yapamazsınız' Siz verin. Vermiyor. Ne yapacağız, boyun mu eğeceğiz? 'Siz Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta petrol arayamazsınız.' Peki diğerleri niye arıyor kardeşim? 'Efendim, siz Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta operasyon yapamazsınız. Siz Kuzey Irak'ta operasyon yapamazsınız. Suriye'nin kuzeyindeki terör kuşağını ortadan kaldıramazsınız.' Bize böyle işler sökmez. Bu millete bu işler sökmez. Bu milletin bir özelliği var, istiklal, bağımsızlık bizim karakterimizdir. Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı millet vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir." dedi.

"ADAM ŞAŞKIN ŞAŞKIN BAKIYOR"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi, dünyada altyapı gelişmişliği bakımından 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya çıkardık. Yani dünyada en gelişmiş 9'uncu ülke Türkiye. Yol bakımından, havaalanı, limanlar, deniz taşımacılığı, internet bakımından. Kolay bir iş değil. Ama başardık. Çalışırsan kazanırsın, çalışırsan başarırsın. Az laf çok iş. 24 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bir gün bakanlarla yurtdışında uluslararası bir toplantıdayım. 'Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz.' deyince, Amerikalı Bakan dedi ki, 'Sayın Bakan herhalde bir sıfır hatası var. Herhalde 200 demek istedin'. Dedim, 'Ne söylediğimi biliyorum. Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz'. Adam şaşkın şakın bakıyor, 'Bu nasıl olabilir? İmpossible, impossible'. Dedim ki, 'Zor olan hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır."

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın konuşması

-Yıldırım'ın Perpa'ya gelişi

-Genel ve detaylar

21.06.2019 - 14.16 Haber Kodu : 190621106

21.06.2019 - 14.35 Haber Kodu : 190621118

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7- BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL,

Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 12.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerindeki kasiste yavaşlayan otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Çarpışmanın ardından kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini sağlamayan sürücü yol kenarındaki aydınlatma direklerine de çarparak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü kolundan hafif şekilde yaralanırken otomobili kullanan kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle cadde yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapandı.

Görüntü dökümü:

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-Devrilen kamyonetten görüntü

-Caddeden görüntü

-Kamyon sürücüsünün ambulansa taşınması

-Diğer sürücüden görüntü

-Devrilen direklerden görüntü

-Diğer detaylar

21.06.2019 -13.53 Haber Kodu : 190621102

