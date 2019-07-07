DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Bayrampaşa 'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Kazada yayalardan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih C. yönetimindeki 34 ZF 4444 plakalı otomobil, hal istikametinde ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Çintak ve İhsan Karakaya'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İhsan Karakaya'yı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi hastanesine, Zeki Çintak'ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Zeki Çintak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan İhsan Karakaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Fatih C. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kazaya karışan otomobilden görüntü

-Genel ve Detaylar

07.07.2019 -16.41 Haber Kodu : 190707116

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(Geniş Haber)

6- SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, DHA

Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangın, öğleden sonra Sultanbeyli'de bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormandaki yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfiye ekipleri ve orman ekipleri, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale etti. Havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



EK GÖRÜNTÜ

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-Alevlerden görüntü

-Helikopterin görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu

-Alevlerden görüntü

-Alevlere müdahale edilmesi

-Genel ve detaylar

07.07.2019 - 15.45 Haber Kodu : 190707096

07.07.2019 - 15.52 Haber Kodu : 190707097

07.07.2019 - 16.25 Haber Kodu : 190707112

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7-SICAKTAN BUNALAN İSTANBULLULAR SAHİL KENARLARINA AKIN ETTİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Onur MERİÇ/ İstanbul DHA

Sıcaktan bunalarak sahil kenarlarına akın eden İstanbullular, denize girip serinledi, mangal yaktı. Sıcaktan bunalan vatandaşların tercih ettiği yerlerden biri de Zeytinburnu Sahili oldu.

Bazı vatandaşlar ailecek sahil kenarında mangal yaktı, bazı vatandaşlar da denize girip serinledi. Denize giren, parkta oyunlar oynayarak eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Sahilde piknik yapan ve arkadaşlarıyla birlikte tavla oynayan Hakan Özer, "Çok şükür geldik, serinleyelim istedik. Çok kalabalık ama vakit güzel geçiyor, dinleniyoruz. Kahvaltı ile başladık. 2 buçuk saattir buradayız. İnşallah hava kararana kadar buradayız" dedi. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Bahri Akman, "4 tane kız çocuğum var. İkisi büyüdü bizimle gezmek istemiyor. Bu ikisi bizi dinliyor. Bizde getirdik, mangalımızı yakacağız, sonra da gideceğiz" diye konuştu. 10 yaşındaki Melisa Gültepe ise, "Denizde yüzmek istiyorum ama korkuyorum, boğulurum diye. Mangal yapıyoruz. İstanbul'da hava çok sıcak o yüzden buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı. Mangal için hazırlık yapan Lokman Oyalı ise, "Haftanın yorgunluğunu atmak için buraya geldik. Akşama kadar buradayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahil kenarından genel ve detay görüntüler

-Piknik yapan vatandaşlar

-Denize giren vatandaşlar

-Oyun oynayan çocuklar

-Mangal yapan vatandaşlar

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

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