DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DOĞU AKDENİZ'DEKİ RAHATSIZ EDİCİ SESLER YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK (1)

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Güven USTA/İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Şu anda tabi sondaj gemilerimiz malum bu arama tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içeresinde süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoyma yacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım. Aynı şeyleri söylüyorum. Şu anda gerek bizler Türkiye olarak gerek Kuzey Kıbrıslı soydaşlarımız, kardeşlerimiz olarak süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Ulusal arası camiada da en son G20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Şu anda tabi Yunanistan da dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu. Miçotakis bu sabah aldığım oranlarla yüzde 39 küsur bir oy oranı ile şu anda seçimi kazanmış durumda. ve 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. ve dün akşam kendisini aradım tebrik ettim. ve temennim odur ki inşallah Yunanistan ile yeni bir süreci barışık dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabi ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz isteğimiz Ege'de Akdeniz'de her hangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım." dedi.

"ÜLKEMİZ İÇİN BÖLGEMİZ İÇİN ÖZELİKLER DE DÜNYAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN DİYORUZ"

S400 teslimatıyla ilgili bir soruya ise Erdoğan, "Bizden şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Yolculuk hazırlığı yükleme çalışmaları sürüyor. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarih tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını nereye konuşlanacağını bu konunun sorumluluğu da tamamıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar. Bizim önümüzde de getirecekler ve ondan sonra da -zaten bu uçakla gelecekler- bu gelen S400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için bölgemiz için özelikler de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz" şeklinde cevap verdi.

MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANTI

AK Partili milletvekilleri ile yapılan toplantılarla ilgili bir soruya ise Erdoğan şu şekilde cevap verdi: "İki toplantı yaptık. ve bunlar 50'li gruplar hallindeydi. Şimdi iki toplantı daha yapıp bu iki toplantıyla bitirmiş olacağız. Bunlar da Çarşamba, Perşembe günü olacak. Böylece meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Burada tabi parti sözcümüzün de ifade ettiği gibi bütün düşüncemiz arzumuz öncelikle meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir. İllerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından Ağustos'la birlikte bir teşekkür ziyaretleri -ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere- başlayacak. ve illerimiz dolaşarak hem bazı açılış törenleri hem teşkilatımızla bir araya gelme suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte bizim arzumuz 2019'u siyasi faaliyetler olarak tamamlamış olalım istiyoruz. "

-Erdoğan'ın soruları yanıtlaması

2- BİLAL ERDOĞAN'DAN OKÇULAR VAKFI İLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL - OKÇULAR Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, vakıf ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Bilal Erdoğan, '3. Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı'na katıldı.

Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'ndan düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Türkiye'de az çok okçuluğu bilen kime sorarsanız, bu tarihi tekkenin okçuluk için ne kadar önemli olduğunu size muhakkak söyleyeceklerdir. Okçular Vakfı, geçtiğimiz 6 yılda Türkiye'de okçuluğun ciddi bir sıçrama yapmasına vesile oldu. Biz bütün başarının kaynağıyız iddiasında elbette değiliz. Ama okçuluğa ilgi çekmekte, daha çok insanın okçuluğa yönlenmesini sağlamakta, okçuluğun bir takım sistemsel sorunlarını çözmede öncülük ettiğimizi söylemeliyiz. Okçular vakfımızın sporcuları, yurt içi, yurt dışında müsabakalara katılmaya devam ediyorlar. Türkiye'de sadece okçuluk alanında değil, diğer spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı Okçular Vakfı kurmuştur" diye konuştu.

"DOĞRU BİLDİĞİMİZ İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bilal Erdoğan, "Maalesef işin içinde ben olduğum için muhtemelen bu işlere sağduyu ile selim bir akılla yaklaşmadan önyargıyla insanların bir takım ithamlarda bulunduğunu, iftira attığını biliyoruz. Ama biz burada doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, "Okçular Vakfı kurulduğundan buyana Türkiye'de okçuluk lisanslı sporcu ve kulüp olarak 4 katına büyüdüyse, uluslararası müsabakalarda madalya sayımız 5 katına kadar büyüdüyse, bunda muhakkak bizim katkımız oldu. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin okçulukta madalyayla buluşması olacak" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, "Çanakkale nasıl son 15 yılda Türkiye'nin yapı taşlarından bir tanesi olarak hak ettiği karşılığı toplumda bulduysa, Malazgirt'inde bu şekilde hak ettiği yeri bulması için Okçular Vakfı olarak biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"BAŞKA YERE TAŞINMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bir gazetecinin Okçuluk Vakfı'nın taşınacağı veya kapanacağı yönündeki sorusuna Bilal Erdoğan, "Yok öyle bir şey arkadaşlar. Buradayız işte" yanıtını verdi. Bunun üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, "Birileri buradan taşınmamızı istiyor olabilirler. Birilerini rahatsız ettiğimizin farkındayız. Okçular Vakfı 566 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han tarafından temelleri atılan ve ilelebet inşallah burada var olacak bir vakıftır. Başka bir yere taşınmamız söz konusu değildir" diye konuştu. Açıklamanın ardından Bilal Erdoğan, '3. Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı'na katıldı.

-Bilal Erdoğan Konuşması

-Haydar Ali Yıldız konuşması

-Bilal Erdoğan'ın çocuklarla fotoğraf çekilmesi

-Bilal Erdoğan'ın toplantıya katılması

-Genel ve detaylar

3- PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 kişi, polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Pendik'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki kişi, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırıya uğrayan çiftin şikayeti üzerine polis harekete geçti,

ÖNCE TRAFİK CEZASI

Trafik polislerince sürücü Hüseyin Sel'e "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesine istinaden 1002 TL, "Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının altında sürmek, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" gerekçesiyle 108 TL olmak üzere toplam 1110 TL para cezası kesildi. Hüseyin Sel'in ehliyetine "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince geçici olarak el konuldu.

Hüseyin Sel, ayrıca Türk Ceza Kanununun 179/2 "Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere ilgili Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine teslim gönderildi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİLER

Hüseyin Sel ve görüntülerde araca saldırdığı görülen Hasan Sel, sabah saatlerinde Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne geldi. İkilinin ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü. Şüpheliler ifadelerin ardından şüpheliler adliyeye sevkedildi

-Şüphelilerin gelişi

-Adliyeye sevkledi

4- OTOGARIN OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A DEVREDİLİYOR

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısı bugün yapılacak.

Yenilenen İstanbul seçiminin ardından ilk kez toplanan mecliste 39 farklı teklif sunulacak. Sunulan tekliflerin arasında Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesi de yer alıyor. 38'inci sırada yer alan maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu.

-Otogarın havadan görüntüleri

5- İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLER



İstanbul DHA KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eşkişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski İBB başkanı Nurettin Sözen, Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretlerinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ayrı ayrı kabul etti. İlk ziyareti saat 10.00 sıralarında Yönlüer yaptı. İmamoğlu, ardından Büyükerşen ile bir araya geldi. Daha sonra eski İBB Başkanı Nurettin Sözen gelerek Erşen ve İmamoğlu ile bir süre sohbet etti.

-Sözen ve Büyükerşen

-Hediye verilmesi

-Detaylar



6- THY'NİN 'MAÇKA' UÇAĞI ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ANISI İÇİN TRABZON'A UÇTU (GENİŞ HABER)

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna yeni kattığı Boeing 787-9 Dreamliner tipi 'Maçka' isimli rüya uçağı, ilk seferini Şehit Eren Bülbül'ün anısına, İstanbul'dan Trabzon'a gerçekleştirdi.

THY'nin geçen günlerde filosuna katılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına Maçka ismi verilen uçak, ilk seferini anlamlı bir uçuş ile gerçekleştirdi. İstanbul'dan Trabzon'a gerçekleştirilen TK-4900 sefer sayılı özel uçuşa başta şehit Bülbül'ün ailesi, şehit aileleri, milletvekilleri ve ünlü isimlerin de aralarında olduğu yaklaşık 300 yolcu katıldı.

Sosyal medyada kampanyaya destek olan vatandaşların da yolcuları arasında yer aldığı anlamlı uçuşu gerçekleştiren THY uçağı 10.20 sıralarında İstanbul'dan havalandı.

ÖZEL UÇUŞUN ÖZEL YOLCULARI

Uçağın yolcuları, organizasyona katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yolculardan Mustafa Kemal Kaymak, "Hüznü, sevinci, mutluluğu, dertleri paylaşarak yaşayan, yeri geldiğinde taşın altına elini koyan; büyük Türk milletinin istiklali ve istikbali için, vatanı ve bayrağı için geleceğini bir kenara bırakarak şehadet şerbeti için Eren Bülbül kardeşimizi ziyarete gidiyoruz" diye konuştu.

Kampanyaya sosyal medya üzerinden üzerinden katılan Burcu Şahinci, "Uçağa 'Maçka' isminin verilmesine çok sevindik. Bu uçuşa katılmak çok özel bir duygu. Eren, çok özel bir çocuk. Bir fedakarlık yaparken şehit olan ve her zaman değerli düşüncelerle andığımız bir çocuğumuz. Türk Hava Yolları'nın bu organizasyona sahip çıkması da bizleri çok mutlu etti.



MAÇKA UÇAĞI EREN BÜLBÜL'ÜN ANISINI DÜNYANIN 120'DEN FAZLA ÜLKESİNE TAŞIYACAK

Rüya uçağın isminin sosyal medya kullanıcıları tarafından belirlenmesi için THY'nın sosyal medya hesabından başlatılan ankete yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı, ismin Şehit Eren Bülbül'ün adını yaşatması gerektiği yönünde talepte bulunmuştu. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen çağrıya kayıtsız kalmayan THY, Eren Bülbül'ün doğup büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu ilçesi Maçka'nın ismini rüya uçağa taşımıştı. Maçka isimli rüya uçak, Eren Bülbül'ün anısını dünyanın 120'den fazla ülkesine taşıyacak.

787-9 DREAMLİNER HAKKINDA

Maçka isimli uçak, THY'nin Boeing firması ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin ilk teslimi olma özelliğini taşıyor. Yeni nesil teknoloji ürünü Dreamliner uçağı, THY markası için özel oluşturulan yeni kabin tasarımı ile ön plana çıkıyor. Devrim niteliğinde tasarımından güç alan Boeing 787-9, yakıt ve işletme maliyetlerinde yeni bir referans noktası oluşturuyor. 14 bin140 kilometre (7.635 mil) menzile sahip uçak kendi sınıfındaki diğer uçaklarla kıyaslandığında ise havayolu şirketinin koltuk başına büyük oranda yakıt tasarrufu yapmasına olanak sağlayacak. Daha geniş kabin içi bagaj alanları ve ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, karartılabilir LED pencere sistemleri ile kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkan tanıyor

"AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR 5 ADET DREAMLİNER DAHA FİLOYA KATILACAK"

Tüm yolculara koridor erişimi sunan modern 1-2-1 konfigürasyonlu 30 business sınıfı koltuğu ile Boeing 787-9 Dreamliner, rakipsiz bir uçuş deneyiminin garantisini sunuyor. Ekonomi sınıfında ise Türk tedarikçiler tarafından Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen koltuklarda, geniş ekranlı 'HD' eğlence sistemi, fonksiyonelliği artırılmış dergi cepliği, 15 santimetre arkaya yaslanma ve 79 santimetre diz mesafesi ile Türk Hava Yolları yolcularını keyifli bir uçuş deneyimi bekliyor. Ağustos ayı sonuna kadar 5 adet daha B787-9 tipi uçak filoya katılacak.



-THY'nin Dreamliner uçağı

-Trabzon seferi için hazırlanması

-Maçka adı

-Dreamliner yazısı

-Uçağın kanadı ve kuyruk kısmı

-Uçağın kokpiti

-Uçağın köprüden hareket etmesi

-Yolcularla röp

-Mustafa Kemal Kaymak ile röp

-Burcu Şahinci'nin açıklamaları

-Protokolün uçağa binişi

Uçağın ön ve arka tekerleri

-Pist başına gidişi

-Genel ve detaylar



7- ESENYURT'TA YOL ÇÖKTÜ, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Esenyurt'ta dere ıslah çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi, caddenin tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Olay sabah saatlerinde Erzurum Kongre Caddesi üzerinden meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan köprü altında belediye ekipleri tarafından dere ıslah çalışmaları yürütüyordu. Bu sırada yolda çökme meydana geldi. Yolun bir kısmında meydana gelen yaklaşık 2 metrelik çökme nedeniyle caddeye güvenlik şeridi çekilerek yolun tek şeridi araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendirildi. Çöken bölümün bir kısmı belediye ekiplerince kapatıldı.

-Çöken yoldan görüntüler

-Ekiplerden görüntüler

-Caddeden görüntüler

-Güvenlik şeridi ve araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar

8 - BU ATLAR ONLARIN KANATLARI



Çağatay KENARLI-Can EROK/ İSTANBUL, TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde tüm engelli ve özel çocuklara hem atla terapi hizmeti veriliyor hem de atlarla güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor. Çalışmaları anlatan Eğitim Merkezinin Müdür Yardımcısı psikolog Bercis Merdanoğlu, atla tedavinin çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine büyük katkı sağladığını anlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 2017'de hazırladığı 'Atım benim Kanatlarım' projesi kapsamında İstanbul Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve TJK işbirliğindeki çalışmada, polislerin engelli çocukları da atla terapi hizmeti alıyor. TJK'nın özel olarak yetiştirdiği 3 atla psikolog ve uzman uzman fizyoterapistler eşliğinde yapılan, çocukların ailelerinin de izlediği seanslar DHA kameraları tarafından görüntülendi.

ÖZEL ATLAR VE UZMAN TERAPİSTLERLE EĞİTİM

TJK Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde kapalı manejde düzenlenen seanslara engelli çocuğu bulunan tüm polis aileleri katılabiliyor. Eğitimlerde TJK'nın özel olarak yetiştirdiği Zencefil, Köpük ve Gümüş isimli atlarla uzman psikolog ve fizyoterapistler eşliğinde Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri seanslar halinde çalışmalar düzenleniyor.

EĞİTİME 19 ÇOCUK DEVAM EDİYOR

Eğitimin başladığı 2017 yılı sonundan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ailelerinden 35 engelli çocuğu bu terapiye alındı. Bu çocuklardan 19'unun terapisi devam ediyor..



EĞİTİMİN AMACI

Eğitimlerde engelli çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğunun gelişimini katkı sağlanması amaçlanıyor. Engelli çocukların psiko-sosyal gelişimlerini, fiziksel fonksiyonlarını, becerilerini, özgüvenlerini güçlendirip onların hayata uyumlarını kolaylaştırılması hedefleniyor. Atlarla verilen eğitimlerin amacı ise; çocuklarda denge kontrolü, koordinasyon, duruş kontrolü, motorik gelişim, konuşmayı uyarmak, kognitif becerileri ve iletişim becerilerini yükseltmek olduğu öğrenildi.

ATLA TERAPİ, ÖĞRENME BOZUKLUĞU VE HİPERAKTİVİTEYİ DÜZELTİYOR

TJK Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve Psikolog Bercis Merdanoğlu, At ile Terapi Merkezi'nin Türkiye Jokey Kulübü (TJK)'nın sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Merdanoğlu, şunları söyledi:

"Tüm engelli ve özel çocuklarımıza ve dışarıdan gelen tüm çocuklarımıza hem terapi hizmeti vererek, hem de onların atlarla bir arada olarak güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda emniyet mensuplarının yakınları ve çocukları ve şehit yakınlarıyla da böyle bir işbirliğimiz var. Atla Terapi Merkezi İstanbul'da haftada sadece 3 gün hizmet verebiliyor. Burası dışında Türkiye'de İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Bursa ve İzmir olmak üzere toplam 7 ilde de bu hizmetimiz ücretsiz olarak verilmekte. Atla Terapinin çocuklarımıza birçok faydası var. Hem psikolojik, hem de ruhsal olarak. Psikolojik olarak çocukların kendilerine olan özgüvenlerini geliştirdiğini, kendi başlarına yaptıklarından bir şeyler başarabildiğini gören çocukların hayatında pek çok şeyin daha da düzeldiğini, öğrenme bozuklukları ve hiperaktiviteyi düzeltiyor. Bedensel engeli bulunan çocuklarımızın ise kas gelişiminde çok önemli rol oynadığını görüyoruz. Bunlar dışında çocukların buraya özellikle tedavi amaçla gelmediğini, oynamak için geldiğini bilmeleri çok önemli oluyor. Atlar çok heybetli hayvanlar onlar onun dışında bunun bir güç göstergesi olması da onlar için çok faydalı oluyorö dedi.



KOŞTURA KOŞTURA ATLARA GELİYORUZ

İstanbul Küçükçekmece'de görev yapan polis memuru Durmuş Ali A., atla terapiye 10 yaşındaki yüzde 88 Down sendromlu kızı Ayşe Naz ile birlikte katılıyor. Durmuş Ali A., kızının daha önce hayvanlardan korktuğunu ve bu eğitim sonrası atlardan korkmamaya başladığını söyledi. Durmuş Ali A., "Çocuğum daha önce hayvanlardan çok korkuyordu, yanına yaklaşamıyordu. Bu terapiye geldiğimiz ilk zamanlar da biraz sıkıntı yaşadık ama alışmaya, sevmeye ve binmeye başladı. Şu anda sosyal ve insani yönden hayvanlarla olan ilgisi ve alakası biraz daha arttı. Bu terapinin çocuğuma sosyal ve fiziksel olarak artıları olduğunu düşünüyorum. Daha önce hayvanlardan özellikle atlardan çok korkuyordu, hiç yaklaşmıyordu. Şimdi ise biniyor ve kendisi gelmek istiyor. Hatta biniş yaptığı günlerde, 'Hadi baba ata gidelim' diyor. Koştura koştura atlara geliyoruz" diye konuştu.



"AT BİBLOSUNA BAKTIKÇA GÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Deniz U. ise 20 yaşındaki yüzde 98 tüm vücut fonksiyon kaybı, sol tarafı felçli ve zeka geriliği bulunan oğlu Ahmet Ömer ile birlikte düzenlenen terapi eğitimlerine katılıyor. Polis Memuru Deniz U., 1 seneyi aşkındır eğitimlere katıldıklarını ifade ederek, eğitimin başlaması konusunda emeği geçen herkese defalarca teşekkürlerini sunduğunu söyledi. Deniz U., "İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan'ın bu projeyi başlatması üzerine Atla Terapi'ye geliyoruz. Evladım ve diğer ailelerimiz de çok mutlu, beraber pazartesi, salı ve perşembe günleri burada eğitim görüyor. Bu eğitime başlayalı 1 seneyi geçti, eğitimin olduğu günler oğlum çok mutlu… Eğitim sonrasında kalan günlerde ise oğlumun hareketlerinde, merdiven inmesinde ve çıkmasında çok belirgin farklar olduğunu gözlemliyoruz. Sakinleşiyor ve hareketlerini kendisi daha iyi yapabiliyor bunları fark ettik. Oğlum bu program sonrasında atları çok sevmeye başladı. Hatta televizyonda at çıktığı zaman gözünü alamıyor. Bu eğitime başladıktan sonra evde başucuna at biblosu aldık. Baktıkça çağrışım yaptığı için güldüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu.



"KIZIM MUTLU OLUYOR DİYE AT YARIŞI İZLİYORUZ…"

İstanbul Küçükçekmece'de görev yapan polis memuru Zekeriya Z. ise eğitimlere yüzde 78 konuşma ve bilişsel gerilik hastalığı bulunan 5 yaşındaki kızı Zeynep Sueda ile birlikte katılıyor. Zekeriya Z., at eğitiminin çocuklar için çok güzel olduğunu söyledi. Zekeriya Z., "Zeynep Sueda atları çok seviyor. Buraya her gelişine heyecanlanarak geliyor. Hatta şu gün atlara gideceğim diye gününü hatırlıyor. Bu proje bizim için çok güzel, atları ve diğer hayvanları sevmesi açısından çok memnunuz. Çocuğumda gelişme var, televizyonda at gördüğü zaman çok heyecanlanıyor ve at yarışları izliyor" dedi.

(KLİP 1)

-Atların kapalı maneje girmesi

-Eğitim alan çocuklardan görüntü

-Engelli çocuğun hazırlanması ve ata bindirilmesi

Engelli çocuğun atla eğitim alması

-Yapboz yapması

-Engelli çocuğun ata sarılması ve sevmesi

-Bercis Merdanoğlu ile röportaj

-Çocuklarını izleyen ailelerden görüntü

-Eğitim alacak çocukların hazırlanması

(KLİP 2)

-Ayşe Naz'ın hazırlanması

-Ayşe Naz'ın ata binişi

-At üzerindeki eğitimlerden görüntü

-Polis memuru Durmuş Ali A. ve kızı Ayşe Naz ile röp.

-Ahmet Ömer'in ata biniş için hazırlanması ve binişi

-Polis Memuru Deniz U. ve oğlu Ahmet Ömer ile röp.

Zeynep Sueda'nın terapi esnasındaki görüntüleri

-Polis Memuru Zekeriya Z. ve kızı Zeynep Sueda ile röp.

-Genel ve detaylar