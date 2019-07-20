DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ OLAY: EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİNİ YARALAYIP İNTİHAR ETTİ (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurduktan sonra intihar etti.

Beylikdüzü'nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana gelen olayda, Ali Ekber Ergül henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı eşi Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçeri giren polisler, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kayınpederin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralının çıkarılması

-Polis ekipleri

-Detaylar



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2 - ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KALDIRIMDAKİ KADINI HAYATTA TUTABİLME SEFERBERLİĞİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- Şişli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Savrulan otomobil daha sonra başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Kaza Şişli Hakkı Yeten Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hakkı Yeten Caddesi'nden Beşiktaş istikametine ilerleyen 34 AJ 1120 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINA ÇARPTIKTAN SONRA SAVRULDU

Kaldırımında yürüyen kadına çarpan otomobil, savrularak seyir halindeki Oktay Yokuş'un kullandığı otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobilin çarptığı kadın ağır yaralanırken kazaya neden otomobili kullanan sürücü ise araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ BEŞİKTAŞ TESİSLERİNDE GÖREVLİ DOKTOR YAPTI

Kazanın ardından yaralılara ilk müdahaleyi Beşiktaş Hakkı Yeten Tesislerinde görevli doktor yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipler ağır şekilde yaralanan kadına dakikalarca kalp masajı yaptı. Yaralı kadın ve otomobili kullanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alan yaralı sürücünün annesi panikle olay yerine oğlunun sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı. Ambulansa binerek oğlunun durumunu öğrenen kadını, kızı sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Oktay Yokuş, "Yukarıdan gelen araç yüksek hızla gelirken aracın hakimiyetini kaybedince kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Otomobilin çarptığı kadın daha sonra çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Sürücü de yaralandı sonra geldi otomobil bana vurdu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ağır yaralanan kadın

-Otomobilin çarptığı kadının ambulansa alınması

-Araç içinde sıkışan sürücünün sedyeye konulması

-Yaralı sürücünün ambulansa alınması

-Kaza yerinden görüntü

-Aracı kazaya karışan sürücüyle röp.

-Kaza yapan sürücünün annesinin panikle kaza yerine gelmesi

-Yaralı sürücünü annesinin ambulanstaki oğlunun durumuna bakmak için ambulansa binmesi

-Genel ve detaylar

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3- KARTAL'DA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA) - KARTAL'da bir araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.45 sıralarında Kartal Soğanlık Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Hakan Arıkoğlu, bir araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hakan Arıkoğlu, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

AKTÜEL

-Kaza yapan motosikletin görüntüsü

-Kaza yapan otomobilin görüntüsü

-Yaralı vatandaşa sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa yüklenmesi

-Genel ve detay görüntüler

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4- ÜMRANİYE'DE 29 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA

Ümraniye'de inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan 29 katlı inşaat halindeki bir binada çıktı. Üst katlardaki malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun duman bir çok yerden görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-itfaiyenin müdahalesi

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5- METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN - 3

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Emin YEŞİL - Mustafa BAKIRHAN - İstanbul DHA

METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.

Esenler'de bulunan Metris Cezaevi yanındaki askeri alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Otların tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin askeri alanda çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylar



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6- İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

- İstanbul'da düzenlenen operasyonda 880 adet sahte ve kaçak içki ile 1 ton metil alkol ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da Beyoğlu, Bağcılar ve Fatih'te eğlence mekanlarına baskın düzenledi. Baskında ekipler, 880 adet sahte ve kaçak içki, 1 ton metil alkol, bin 50 adet boş şişe ve bin 200 adet TAPDK bandrolü ele geçirdi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 6 kişiye ise adli kontrol uygunlandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yapılan baskınlardan polis kamerası görüntüleri

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7 - İKİZLERİ İLE BİRLİKTE 3 ÇOCUĞU ENGELLİ AİLE ZOR DURUMDA



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da Serebral Palsi (beyin felci) hastası ikizlerinin yanı sıra sara hastası zihinsel kızları bulunan Aymak çifti, çocuklarının durumu karşısında çaresiz kaldı. Boyacı baba Bülent Aymak, sık sara nöbetine giren kızı için eşine destek olmak istediğini bu nedenle 8 kez işsiz kaldığını söyledi.

Cihangir Mahallesi'nde oturan Semiha (41) ile Bülent Aymak (42) 2001 yılında evlendi. Çiftin aynı yılın sonunda dünyaya gelen ve Aleyna ismini verdikleri kızlarına epilepsi teşhisi konuldu. Aynı zamanda zihinsel engelli olan Ayeyna Aymak haftada 1 gün hastaneye götürülen, genç kız, zaman zaman günde 5-6 kez epilepsi nöbeti geçiriyor.

Dünyaya gelen dört çocuklarından sadece Seyitcan'ın (14) sağlıklı olduğunu belirten Semiha Aymak, 'Sürpriz ikizlerimiz' diye nitelendirdiği 'Poyraz' ile 'Kubilay' ismini verdiği çocuklarının 33 haftalık olarak dünyaya geldiğini söyledi. Anne Aymak, buna rağmen bebeklerinin sağlıklı gelişim gösterdiğini, 1 ay kuvözde kaldıktan sonra taburcu edildiğini belirterek, "Evde sürekli ağlıyorlardı. Damla verdiler '1 yaşına kadar ağlamaları normal' dediler. Ancak, 6 aylıkken sıçramaya başladılar. Gittiğimiz nöroloji doktorumuz sıçrama ataklarını düzelteceğini söyledi. Testler yaptı. İkizlerime, Serebral palsi hastalığı teşhisi konuldu. Şu anda 6 yaşındalar, yürüyemiyor, ddesteksiz oturamıyorlar. Doktorların önerisi ile ikizleri sırayla oturttuğumuz alette 1'er saat ayakta bekletiyoruz. Çocuklarım belki yurt dışında tedavi edilebilir ama ona da gücümüz yetmiyor" dedi.

Avcılar Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar, kendilerine sosyal medya hesaplarından ulaşan Aymak ailesini geçen 2 ay önce bir hayırsever ile birlikte ziyaret ettiklerini söyledi. Vardar, ellerinden geldiğince 3 aileye yardım etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Boyacılık yapan, girdiği işlerden epilepsi nöbetine giren kızı ile ilgilenebilmek için sık izin alınca çıkarıldığını belirten Bülent Aymak, "3 engelli çocuğum ile çaresizim. Yüzde 100 engelli çocuklarım nedeniyle çalışamıyorum. Kızım sürekli nöbet geçiriyor. Eşime destek olmak için işe gidemiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Anne Semiha Aymak, engelli çocuklarını anlatırken

-Engelli Aleyna'dan görüntüler

-Serebral Palsi hastası ikizler Poyraz ve Kubilay'dan görüntüler

-Avcılar Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar konuşurken

-Baba Bülent Aymak, çalışamadığını anlatırken

-İkizler arabada ve genel, detay görüntüler