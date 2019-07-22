DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

ESENYURT'TA 271 MİLYON 150 BİN SAHTE AMERİKAN DOLARI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul DHA - ESERYURT'ta yapılan operasyonda 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi. Matbaada üzerinde yüksek gerilim hattı yazan elektrik panosunun arkasında başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğu tespit edildi. Bu bölümde yapılan aramada 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Operasyonda FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntü

-Ele geçirilenler

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2 - VALİLİK'TEN İSTANBUL'DAKİ KAÇAK SURİYELİLERE 20 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE



Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği, kaçak göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlimizde ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunmaktadır" denildi.

" 20 AĞUSTOS 2019 TARİHİNE KADAR SÜRE VERİLMİŞTİR"

"Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir" denilen açıklamada, "Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır.

Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir" ifadeleri yer aldı.

"YOL İZİN BELGESİ" KONTROLLERİ SÜREKLİ OLARAK YAPILACAK"

Açıklamadada, "İlimizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların; yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla Pasaport Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri gereğince kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde göstermek üzere

pasaport ve/veya Geçici Koruma Kimlik Belgelerini yanlarında bulundurmalarını önemle rica ediyoruz. İlimiz otogar, gar, havalimanları ve tüm ulaşım vasıtalarında, "Yol İzin Belgesi" kontrolleri sürekli olarak yapılacak, geçerli belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki

Suriyeli misafirler, kayıtlı olduğu illere geri gönderilecektir. Valiliğimiz koordinasyonunda düzensiz göçle mücadele çalışmaları, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda kesintisiz devam edecektir" denildib

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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3- POLİS KAÇAN AFGANLARI HAVAYA ATEŞ EDEREK DURDURDU

- Sultangazi'de gece yarısı hareketli dakikalar...

- Bıçaklı kavga ihbarına giden polis, kaçan kaçak göçmenleri durdurmak için havaya ateş açtı.

- Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri doğrultusunda diğer kaçak göçmenleri yakalamak için operasyon yapıldı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de kaçan Afganları polis havaya ateş ederek durdurdu. Gözaltına alınan 12 kaçak göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, son günlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu kişilere yönelik bir dizi denetimler gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren polis, önceki gün gece geç saatlerde yapılan 'bıçaklı kavga' ihbarı üzerine alarma geçti.

15 Afgan uyruklu kişinin ellerinde bıçakla kavga ettikleri yönünde yapılan ihbar üzerine çok sayıda ekip, 'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri ve Sultangazi Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı sivil ekipler, Merkez Habibler Mahallesi'ne sevk edildi.

POLİS İLE AFGANLAR ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDI

İhbarın yapıldığı bölgeyi ablukaya alan polis ve mahalle bekçileri ile Afganlar arasında kovalamaca yaşandı. Karşılarında polisi gören Afganistanlılar, kaçmaya başladı. Polis ve mahalle bekçileri de kaçan kişileri yakalamak için peşlerinden koştu. Yaşanan kovalamaca sırasında önlerini kesen bir polis memuru kaçan bazı Afgan uyruklu kişilerin havaya ateş ederek durdurdu. Mahalle bekçileri, şüphelilerin üst aramasını yaptı. Şüphelilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, kaçan diğer kişiler de ikamet ettikleri evlerde gözaltına alındı. Bölgede bulunan gecekonduları da kontrol eden polis, gözaltına aldığı 12 kişiyi polis merkezine götürdü. Afganistan'dan kaçarak yasadışı yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edilen 12 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemlerin ardından Afganistanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

YABANCI UYRUKLU KAÇAKLADA YÖNELİK DENETİMLER ARTTI

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, son haftalarda kaçak göçmenlere yönelik bir dizi denetimler gerçekleştiriyor. 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan ihbarları da değerlendiren polis, evraklarında eksiklik tespit edilen ya da durumundan şüphelenilen çok sayıda yabancı uyruklu kişi gözaltına aldı. Son haftalarda yapılan denetimlerde bine yakın kişinin gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçan kaçak göçmenler

-Polisin havaya ateş açması

-Gözaltına alınanlar

-Evlere yapılan operasyon

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar



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4- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL, - İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 550 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 15 kilogram Afyon sakızı, 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece'deki operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatih, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Fatih'te Arnavutluk'tan Türkiye'ye bir TIR içerisinde getirilen skunk adlı uyuşturucuyu başka bir araca yükleyip eve getiren kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler evde yaptığı aramada üzeri kahve ile örtülü 550 Kg Skunk ele geçirdi. Operasyonda evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE VE BAKIRKÖY'DE OPERASYON

Küçükçekmece'de ise uzun süredir takip edilen ve evde metanfetamin yaptığı öğrenilen iki kişinin aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada 10 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Bakırköy'de ise bir kargo şirketine yapılan operasyonda da çocuk uyku tulumu içerisine gizlenmiş 15 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında biri İran uyruklu ikisi kadın olmak üzere toplam sekiz kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Operasyonlardan görüntüler

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-Emniyetteki sergiden görüntü

-Kahve içine gizlenmiş uyuşturucu madde

-Bebek tulumu içine gizlenmiş uyuşturucu madde

-Ele geçirilen silahlar

-Genel ve detay görüntüler

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5 - YEŞİLKÖY'DE DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - YEŞİLKÖY sahilinde dün akşam denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu.

Bakırköy Yeşilkoy sahilinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile birlikte denize giren Soner Taşkın ağabeyine dalga kırandan denize atlayacağını söyledi. Buradan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Ağabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen gençten acı haber geldi. Taşkın cansız bedeni saat 12.00 sıralarında bulundu. Yakınları acı haber ile yıkıldı. İncelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

Cesetin bulunması

İncelemeler

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-Arama çalışmaları

-Dalgıçlardan detay

-Vatandaşlarla röp

-Sahil güvenlik botu

-Soner Taşkın'ın fotoğrafı

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6- HIRSIZLAR, VATANDAŞLARI DÖNER BIÇAĞIYLA KOVALADI

Haber: İSTANBUL,

Başakşehir'de bir iş yerinden kasa çalan hırsızlar, kendileri fark eden vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı. Hırsızlık ve kovalamaca anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Başakşehir'de önceki gün meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinin önüne lüks bir araçla gelen altı şüpheli, iş yerini ve çevresini gözetledikten sonra iş yerinin kapısını açtı. 6 şüpheliden 2'si iş yerindeki kasayı almak için içeri girdi. Bu sırada hırsızları fark eden iki vatandaş iş yerine doğru yöneldi. Arabada bekleyen hırsızlar bir anda arabadan çıkarak vatandaşları döner bıçakları ve sopalarla kovalamaya başladı. Kasayı alan hırsızlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

DÖNER BIÇAKLI KOVALAMA ANLARI KAMERADA

Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hırsızlar lüks bir araçla iş yerinin önüne yanaşıyor. Bir süre bekleyen hırsızlar daha sonra iş yerine giriyor. Bir hırsız içeride kasayı çalmaya çalışırken, diğerleri araçta bekliyor. Vatandaşlar içerideki hırsızların yanına gelirken, araçtaki şüpheliler döner bıçakları ve sopalarla, vatandaşları kovalamaya başlıyor. Hırsızlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Hırsızların vatandaşları kovalaması

-Kasayı almaya çalışan hırsızlar

-Hırsızların kaçması

-Genel ve detaylar



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7 - AVRUPA ŞAMPİYONU U16 KÜÇÜK KIZ MİLLİ TAKIMI YURDA DÖNDÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA- İTALYA ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği U16 Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda, finalde ev sahibi İtalya'yı mağlup ederek şampiyon olan U16 Küçük Kız Milli Takımı yurda döndü. Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getiren Milliler, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle 12.00 sıralarında gelen milli takım kafilesini İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Suat Güler, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Bağlama ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Şampiyonluk kupası ile gelen millilere ve teknik heyete çiçek takdim edildi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başantrenör Berk İnanç, Türk sporu adına büyük bir başarı kazandıklarını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu. İnanç, "İtalya ve Hırvatistan'ın ev sahibi olduğu şampiyonada, şampiyon olmak büyük bir gururdur. Kızlarımız sonuna kadar mücadele ettiler. Final maçında İtalya'yı 3-0 yenmek bizler için de gurur verici oldu. Çok mutluyuz" dedi.

Takım kaptanı Pelin Eroktay ise takım olarak çok büyük mücadele ettiklerini belirterek, "Çok iyi bir turnuva geçirdik. Çok büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Her zaman birbirimize inandık. Şampiyon olabileceğimizi inanıyorduk ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Milli takım kafilesinin gelişi

-Çiçeklerle karşılanması

-Kupa ile poz verilmesi

-Berk İnanç'ın konuşması

-Takım kaptanı Pelin'in açıklamaları

-Genel ve detaylar



