DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3



1-EYÜPSULTAN'DA FRENİ TUTMAYAN KAMYONET 8 ARACA ÇARPTI

-Kamyonetin önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilen servis aracına çarpma anı kameralara yansıdı.

Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL-EYÜPSULTAN'da freni patladığı iddia edilen kamyonet önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu minibüse ardından da park halindeki 8 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kamyonetin servis minibüsüne çarparak, kaza yapması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre freni tutmayan su yüklü kamyonet, önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilen servis minibüsüne ardından da park halinde bulunan 8 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde caddede hızla ilerleyen kamyonet servis aracına çarpıyor.

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ ÇOCUKLARA BİR ŞEY OLMAMASI"

Kazada otomobili zarar gören Feyza Yıldırım, "Evdeydim. Duydum geldim. Allah'tan can kaybı yok. En güzel tarafı bu. Hasarlı olan araçlar var. İnşallah onlar da hallolur. Çocuklara bir şey olmamış. En büyük tesellimiz bu" dedi.

"YA İÇİNDE OLSAYDIM"

Kazada yeni aldığı otomobili hurdaya dönen Nihan Aydın, "Allah'a şükür ölen olmamış. Yeni almıştım. Devrini bile almadım. ya içinde olsaydım. 3 tane pırlanta gibi çocuğum var. ya içinde olsaydım." diye konuştu.

"BİZE VURA VURA SÜRÜKLEDİ"

Kaza esnasında freni patlayan kamyonun çarptığı servis aracının şoförü Selami Aslan ise olayı şöyle anlattı:

"Ben buraya aşağıya inerken kamyonun frenleri boşalmış. Vura vura bizi sürükledi. Bizi 50 metre kadar sürükledi. Bizde öğrenci vardı. Öğrencilerde bir şey yok."

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kamyonetin servis aracına çarpması

(AKTÜEL)

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Kamyonun altına alıp ezdiği otomobil detayları

-Feyza Yıldırım, Nihan Aydın ve Selami Aslan röpler

-Genel ve detaylar

31.07.2019 -13.19 Haber Kodu : 190731080

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2- ŞİLE SAHİLİNDEKİ BÜFE ALEV ALEV YANDI

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,-ŞİLE'de sahilde bulunan ve büfe olarak kullanılan ahşap yapı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, büfe kullanılamaz hale geldi.

Şile, Kordonboyu Caddesi, Ayazma Plajı'nda bulunan ve büfe olarak işletilen ahşap yapıda sabah saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan yapıyı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine plaja gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ahşap yapı kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan büfe

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

-Detaylar

31.07.2019 -12.21 Haber Kodu : 190731074

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3- ŞİŞLİ'DE EŞİYLE KAVGA EDEN YARALI KADIN OLAY YERİNDE GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,- ŞİŞLİ'de İranlı çiftin evde başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Olayda hafif şekilde yaralanan Narges S. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Polis ekiplerine de zorluk çıkartan kadın güçlükle ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Olay Şişli Meşrutiyet Mahallesi Melek Sokak'ta bulunan bir apartmanda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İran uyruklu Narges S. eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Narges S. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Narges S.'nin eşini ifadesi alınmak üzere polis aracına götüreceği sırada baygınlık geçirdi. Narges Ş'nin eşi ambulansla hastaneye götürüldü.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Olayın ardından sinir krizleri geçiren Narges S. ambulansa götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Kadın polis ekiplerine de zorluk çıkarttı. Güçlükle ambulansa alınan yaralı kadın hastaneye sevk edildi.

"BİR BİRLERİNE ZARAR VERMİŞLER"

Mahalle sakini Mehmet Çakmak, "Çift arasında şiddetli bir geçimsizlik vardı.Daha öncede yaşamıştık bu olayları. Akşam da yine anlaşamadıklarından dolayı bazı olaylar olmuş. Bir birine zarar vermişler, bıçaklama olayı falan olmuş. Ambulans geldi polis ekipleri geldi. Çift ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yerde baygın şekilde yatan Narges S.'nin eşinden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Baygın yatan adamın ambulansla hastaneye götürülmesi

-Yaralı Narges S'nin basın mensuplarına tepkisi

-Narges S'nin ambulansla götürülmesi

-Mahalle sakini ile röp.

-Genel ve detaylar

31.07.2019 -13.47 Haber Kodu : 190731094

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4-15 GÜNDE 14 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR KAMERADA

Buse PEHLİVAN-İSTANBUL/-İSTANBUL'da 15 günde 14 eve girerek hırsızlık yapan kadın şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Kadınların hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de 3 kadın şüpheli 15 günde, Caddebostan ve Göztepe'deki 14 eve girerek hırsızlık yaptı. Kadınların hırsızlık için girdikleri evlerden çok sayıda ziynet eşyası, 40 bin lira ve 10 bin dolar para çaldıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin şüpheli 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Deniz Ç.(25) ve Kiraz K.(44)'yı gözaltına alındı. Kiraz K.'nın üzerinden Nejla K. adına sahte kimlik çıkarken diğer şüpheli Deniz Ç.'nin 41 adet suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kadın tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ekiplerin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan kadınların bir apartmana hırsızlık için girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden şapkalı bir kadının yüzünü yelpaze ile gizlediği görüldü. Diğer kadınların ise kendilerini gizlemek için kafalarına şal doladıkları görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

-Apartmana girişleri

-Apartmandan çıkışları

-Olay yerinen yürüyerek kaçmaları

-Şube çıkışı

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5- TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI'NIN 1. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

*Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın katılımıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1'inci Genel Kurulu'nda odanın başkanlığına 4 üye ülkenin ortak önergesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi

*Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1'inci Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL,

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın katılımıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1'inci Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleşti. Odanın başkanlığına 4 üye ülkenin ortak önergesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Odanın 1. Genel Kurulu'na katılarak kısa bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sahip olduğumuz kaynaklar ile bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Ancak birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda bu rakamın o kadar da büyük olmadığını görüyoruz. Şimdi bu odanın kurulması ile birlikte inşallah bu rakam hızla artacak" dedi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan katılımıyla oluşan Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1'inci Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleşti. Genel kurula Özbekistan ve Türkmenistan da gözlemci ülke olarak katıldı. Bu iki ülkenin de yakın zamanda Türk Ticaret Sanayi Odası'na üye olacağı öğrenildi. Türk Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) İstanbul Hizmet Binası'nda yapılan genel kurula, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Genel Sekreteri Bahgdad Amreyev, Azerbaycan İşverenler Konfedarasyonu Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası (ATAMEKEN) Başkanı Ablay Myrzahetov, Kırgız Cumhuriyet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Sharshekeev ve çok sayıda iş dünyasından yerli ve yabancı davetli katıldı.

"UZUN ÇABALAR SONUCU AMA BÜYÜK BİR İSTEK VE ÖZVERİ İLE KURULDU"

Genel kurulda kısa bir açılış konuşması yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Ticaret ve Sanayi Odaları'nın kurulmuş olması önemli bir gelişme. Uzun çabalar sonucu ama büyük bir istek ve özveri ile kuruldu. Bugün burada açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın 15 Ekim 2019'da Türk Konseyi'ni kuran Nahçivan Anlaşması'nın 10. Yıldönümünde Türk Konseyi 7. Toplantısı liderler zirvesi vesilesi ile Bakü'ye gelmeden önce yapacağımız çalışmalara bugünkü toplantı neticesinde yön verilecek. Bugün 1. Genel Kurul'da genel sekter ve başkan seçecek delegeler. Ben şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Türk Konseyi ülkelerin vizyonları, iş planları ve projelerini 15 Ekim toplantısına kadar ilgili odalar çalışmalarını tamamlayarak yeni kurulan Türk Sanayi ve Ticaret Odası'nın ilgili odalarına sunacaklar" dedi.

"SAHİP OLDUĞUMUZ KAYNAKLAR İLE BÖLGEMİZDE ÖNEMLİ BİR GÜCE SAHİBİZ"

Pekcan, "Türk Konseyi Gayri Safi Milli Gelirimiz 1 Trilyon Dolara ulaşıyor. Sahip olduğumuz kaynaklar ile bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Ancak birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda bu rakamın o kadar da büyük olmadığını görüyoruz. Şimdi bu odanın kurulması ile birlikte inşallah bu rakam hızla artacak. Bu potansiyeli hem karşılıklı yatırımımızı, hem karşılıklı ticaretimizi arttırarak bundan böyle devam edeceğiz. Türk Konseyi ülkeleri üyelerinin bir birileri arasındaki ticarete baktığımızda 2017-2018'de yüzde artmış. Ama ulaştığı rakam 6,5 milyar dolar. Buna Özbekistan ve Türkmenistan'ı eklediğimizde 9 milyar dolar. Bu rakamı arttırmak bizim elimizde" şeklinde konuştu.

"ÜLKELERİMİZ ARASINDA TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLADI TİCARETLE BİRLİKTE ARTTIRACAĞIZ"

"Ülkelerimiz arasında tarihi ve kültürel bağları ticaretle birlikte arttıracağız" diyen Bakan Pekcan, "Bu kapsamda özellikle tamamlayıcı mallarda ticaretimizi nasıl arttırırız yönünde Türk Sanayi ve Ticaret Odası'na önemli bir görev düşüyor. Bence bu oda öncelikle tamamlayıcı ve diğer alternatif ürünler üzerinde ciddi bir çalışma yaparak her ülkenin kendi bakanlıklarına bu çalışmayı sunması ve bir yol haritasına ulaşmamız inşallah 15 Ekim'e kadar yetiştirirsek önümüzdeki bu odanın ilk çalışması olarak sunabiliriz" diye konuştu.

"İLK FAZDA TÜRK TSO; AZERBAYCAN, KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, ÖZBEKİSTAN, TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN'DAN OLUŞACAK"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, "Yaklaşık 13 yıl önce, 17 Kasım 2006'da, Zat-ı devletleri, Nursultan Nazarbayev, Antalya'daki Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'nde bize bir görev tevdi etmiş ve şöyle demişti; 'Ülkelerimizin işadamları arasındaki yakın işbirliğini sistemli bir hale getirmek görevimizdir. Bu çalışmayı, TOBB'un, Türk dili konuşan ülkelerin ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte ele alması yararlı olacaktır.' Çok şükür, bu büyük projeyi gerçekleştirdik. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi bünyesinde, Büyükelçi Bagdat Amrayev ve değerli kardeşim Ablay Bey'in büyük destekleriyle, Türk Ticaret ve Sanayi Odası kuruluş tüzüğünü Mayıs'ta imzaladık. Birliğimiz ile birlikte, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası, Oda'nın ilk üyeleri. Onların da başkanları bugün bizimle. Türkmenistan ve Özbekistan ise henüz üye olmadı. Ama çok yakın bir zamanda onları da üye olarak göreceğiz inşallah Özbekistan bugün aramızda. Zaten imzalamış olduğumuz Tüzüğü, Türkmen ve Özbek Odalarının katılımına açık olacak şekilde hazırladık. Böylece ilk fazda; Türk TSO; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan oluşacak. Sonra daha başka katılımlar da olabilir. Bu 6 ülke; 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük ve 160 milyonluk bir nüfus demek. Bugünde İlk Genel Kurulumuzu yaparak faaliyete geçiyoruz" diye konuştu.

"EL ELE VERİRSEK, HÜKÜMETLERİMİZ VE İŞ DÜNYASI BİRLİKTE ÇALIŞIRSA YENİ BAŞARI HİKAYELERİNİ TÜRK DÜNYASI DA YAZACAKTIR"

Hisarcıklıoğlu konuşmasının son bölümünde de, "Ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. Avrupa Birliği benzeri bir başarı hikayesini, biz de yazmalıyız. Türk İş Konseyini ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nı, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. Böylece, aramızdaki dayanışma daha da artacak ve yeni işbirliği imkanları gelişecektir. İnanıyorum ki, el ele verirsek, hükümetlerimiz ve iş dünyası birlikte çalışırsa, yeni başarı hikayelerini Türk dünyası da yazacaktır" ifadelerini kullandı.

Ardından diğer katılımcılar da kendi ülkelerindeki faaliyet ve birliğin çalışma alanları hakkında kısa birer sunum yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından genel kurul gündemine geçildi. 4 ülkenin ortak önergesi ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı oldu.

Görüntü dökümü

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-Salondan genel ve detaylar

-Ruhsar Pekcan'ın konuşması

-Hisarcıklıoğlu'nın konuşması

-Genel ve detaylar

31.07.2019 -13.23 Haber Kodu : 190731082

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6-İTO, İSTANBUL'UN TANITIMI İÇİN DEV SEYAHAT SİTESİ İLE ANLAŞMA İMZALADI

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,-DÜNYACA ünlü seyahat web sitesi TripAdvisor İstanbul sayfalarının yönetimini, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'na (ICVB) devretti. Buna göre her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor'ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını bir yıl boyunca, ICVB yönetecek. Sayfaların yönetimi ise ICVB'nin önemli projelerinden biri olan One İstanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek.

Anlaşmanın imza töreni ve tanıtım toplantısı bugün İTO'nun Eminönü'nde bulunan yönetim merkezinde gerçekleşti. Toplantıya İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver katıldı. Toplantıda konuşan, Chad Shiver ise, İstanbul'a destinasyon aramışında yüzde 158 oranında son 2 yılda artış olduğunu en çok ilginin ise İspanya'dan olduğunu belirterek, "İstanbul'un otel, restoran ve seyahat puanlarının web sitesinde puanları çok iyi. Barselona, Roma ve Paris'ten daha yüksek puanlara sahip. İstanbul 2019'da harika bir merkez olarak ortaya çıkmakta. Bu yıl İstanbul ziyaret edilecek en iyi destinasyonlar arasında dünyada 8, Avrupa'da 6. sırada yer alıyor." dedi.

Shiver, ICVB'nin gelecek yıl bir numaralı destinasyon olmayı hedeflediğini ve bunu başarmak istediklerini ifade etti.

Şekib Avdagiç ise "İstanbul'da turist profilinde belli sebeplerden dolayı son 5 yılda bir değişim yaşadık. Biz şimdi yaşanan bu değişimin tüm artı unsurlarını bir araya getirip bunu avantaja nasıl çevirebiliriz ve İstanbul'daki bu çok daha geniş yelpazeden gelen turist sayısını, daha fazla harcayan turist profiline yükselterek İstanbul'a nasıl daha fazla katma değer sağlayabilirizi öncelikli konu olarak belirliyoruz." dedi.

Açıklamaların ardından Avdagiç ve Shiver anlaşmayı imzaladı. Avdagiç, Shiver'e plaket hediye etti.

Anlaşmayla hedeflenenler şöyle:

1- En önemli hedef, her ay 490 milyon kullanıcının kullandığı TripAdvisor'da, İstanbul'a olan ilginin ve ziyaretçi trafiğinin artırılması.

2- Projeyle, İstanbul'un sahip olduğu değerler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak. Bir başka ifadeyle şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle İTO/ICVB tarafımızdan yapılacak.

3- İstanbul'un TripAdvisor listelerinde 'Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu' unvanını kazanmasında ve bu unvanının kalıcı olmasında önemli bir eşik aşılmış olacak.

4- Hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlandığı için, gerçek anlamda dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan İstanbul'un sesi duyurulabilecek.

5- Dijital mecranın imkanlarıyla 'akıllı hedefleme' imkanlarına kavuşulacak. Sözgelimi İstanbul'a rakip destinasyonların sayfalarını ziyaret eden ve o destinasyonlara seyahat etmeyi planlayan TripAdvisor kullanıcıları tespit edilebilecek. Bu kişilere ilgi alanlarına göre İstanbul'un zenginlikleri hakkında duyuru yapıp onlar da şehre çekilebilecek.

6- TripAdvisor'da gerçekleşen etkileşim ve data kullanımı, bize İstanbul ziyaretçileri için derinlikli ve güvenilir raporlama imkanı verecek.

7- İstanbul'da gerçekleştirilecek olan her çeşit etkinliğin duyurusunun uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yapılması fırsatına sahip olunacak.

8- En önemlisi de seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak.

TRIPADVISOR HAKKINDA

Seyahat web sitesi TripAdvisor, her ay 490 milyon gezgine hizmet veriyor. Dünyanın dört bir yanındaki gezginler, TripAdvisor sitesini ve uygulamasını kullanarak 8,3 milyon konaklama yeri, restoran, deneyim, hava yolu şirketi ve gemi seyahati hakkında 760 milyonu aşkın yoruma ve görüşe göz atabiliyor. Gezginler, ister planlama aşamasında olsunlar ister seyahatte; otel, uçak bileti ve gemi seyahatinde düşük fiyatları karşılaştırmak, popüler gezilecek yer ve turlarda rezervasyon yaptırmak ve restoranlarda masa ayırtmak için siteyi ziyaret ediyor. TripAdvisor, 49 pazarda ve 28 dilde hizmet veriyor.

Görüntü Dökümü:

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-Avdagiç'in açıklamaları

-Shiver'in açıklamaları

-İmza töreninden görüntüler

-Detaylar

31.07.2019 -12.58 Haber Kodu : 190731079