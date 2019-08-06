DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1-İŞ ADAMININ FİLMLERİ ARATMAYAN PLANI KAMERADA; SOYGUN SAHTE KAZA GERÇEK

-Akrabalarından işletmek için aldığı parayı batıran iş adamı önceden anlaştığı kişilere parasını çaldırdı.

-Güvenlik kameralarını inceleyen polis sahte hırsızlık planını ortaya çıkardı.

-İş adamı ve motosikletli sahte hırsızların sabah plan için buluşmaları ve bilerek kaza yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'de 382 bin dolarlık bir hırsızlık olayını araştıran polis filmleri aratmayan bir senaryo ortaya çıkardı. Polise başvurarak otomobilinin bagajında bulunan para dolu çantanın çalındığını söyleyen kişinin yalan söylediği, akrabalarından işletmek için aldığı parayı batırdığı için böyle bir plan yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili param çalındı diyen müracatçı, sözde soygun yapan 2 motosikletlinin aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı. Suç uydurmaktan haklarında işlem yapılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİSE BAŞVURUP YARDIM İSTEDİ

Bahçelievler, 23 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran Yasin D., otomobilinin bagajında içinde 382 bin dolar para bulunan çantanın motosikletli iki kişi tarafından çalındığını söyledi. Polis merkezinde ifade veren işadamı Yasin D. "Yolda giderken bir motosiklet bana çarptı. Durup hasara baktık. Daha sonra anlaşarak yanımdan ayrıldılar. Onlar gittikten sonra bir kişi yanıma yaklaşıp, gençlerin aracın bagajından bir şey aldıklarını gördüğünü söyledi. Kontrol ettiğimde içinde para olan çantanın yerinde olmadığını gördüm." dedi.

İŞA ADAMI VE SOYGUNCULARIN SABAH BULUŞTUKLARI TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Yasin D.'nin çalındığını söylediği paranın, ailesinden işletmek için aldığı soygunun meydana geldiği gün parayı geri götürdüğünü tespit etti. Ekipler 8 gün boyunca yaklaşık 40 kilometrelik yol üzerindeki tüm güvenlik kameralarını incelediklerinde ilginç bir detaya ulaştı. Polis, geriye dönük yaptığı incelemede soyulduğunu söyleyen kişi ile, motosikletleriyle sözde soygun yapan kişilerin sabah saatlerinde buluştuklarını tespit etti. Buluşmada şüphelilerin soygunu nasıl yapacaklarını planlandıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine daha önce müracaatçı olan Yasin D. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Bu arada polis olaydan sonra kaçan motosikletli soyguncular 17 yaşındaki Y.Z. ile Mert S.(28)'yi de yakaladı. Hırsızların müthiş planı içinde bulunan şüphelilerden Y.Z.'nin babası Tekin Z.(45)'de yakalandı. Tekin Z.'nin ayrıca Yasin D.'nin de iş ortağı olduğu ortaya çıktı.

SAHTE SOYGUNDAN SONRA KAÇARKEN GERÇEK KAZA YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler kısa süre içinde suçlarını itiraf ettiler. Akrabalarına ait parayı batırdığında bunu söylemekten utanan Yasin D.'ye, Tekin Z.'nin akıl verdiği oğlu ve onun arkadaşını sözde soygun yapmaya ikna ettiği öğrenildi. Şüphelilerin olaydan sonra kaçarlarken gerçek bir kaza yaptıkları daha sonra kaçmaya devam ettikleri öğrenildi. Bu kazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra boş bir arazide motosikleti terk ettikleri, kıyafetlerini değiştirdikten sonra normal hayatlarına döndükleri öğrenildi.

SUÇ UYDURMAKTAN İŞLEM YAPILDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu arada Yasin D.'ye işletmesi için para veren akrabaları da şikayetçi olmadı. Şüpheliler hakkında suç uydurmak ve dolandırıcılığa teşebbüs suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

-Şüphelilerin kaçması

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

06.08.2019 -13.07 Haber Kodu : 190806102

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2- SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ALIP KAÇAN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU



Haber: Emin YEŞİL-Kamera: İSTANBUL,

Sultangazi'de cumartesi günü küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız dün polise teslim oldu.

Sultançiftliği Mahallesi'ndeki olayda bir kişi, geçen cumartesi günü zemin kattaki evin penceresinde oturan küçük çocuğu bir süre izlemiş ve annesine ait telefonla oyun oynayan çocuğun yanına yaklaşarak, cep telefonunu alıp kaçmıştı. Olayın ardından küçük çocuğun babasının şikayeti üzerine polis, şüpheliyi arıyordu. Polisten alınan bilgiye göre, şüpheli Sinan G. (24) dün Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Şüpheli Sinan G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALIP KAÇTI

Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, pencerede oturan çocuğu gören hırsız, evin önünden geçerek içeride kimsenin olup olmadığına bakıyor. Daha sonra geri dönen şüphelinin çocuğun yanına yaklaştığı görülüyor. Küçük çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız, koşarak olay yerinden kaçıyor.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

-Güvenlik kamerası

-Şüphelinin gelişi

-Telefonu alıp kaçması

06.08.2019 - 12.25 Haber Kodu : 190806086

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3-İMO: 10 MİLYONA YAKIN İSTANBULLU DEPREM GÜVENLİĞİ OLMAYAN KONUTLARDA YAŞIYOR

Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, -İNŞAAT Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 17 Ağustos depreminin yaklaşan 20'nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "10 milyona yakın İstanbullu deprem güvenliği olmayan konutlarda yaşamaktadır. Olası İstanbul depremine ilişkin üretilen senaryoların en iyimserinde bile, depremin on binlerce yapıyı etkileyeceği, yüz binlerce insanın hayati tehlike altında olacağı tahmin edilmektedir. Buna rağmen afet toplanma alanları ve ulaşım güzergahları ile düzenlemeler halen yetersiz durumdadır." denildi.

İstanbul Karaköy'de bulunan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi'nde yapılan açıklamada Türkiye ve İstanbul'un deprem gerçeği masaya yatırıldı. Basın açıklamasını şube yönetimi adına İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna yaptı. Suna açıklamasında, "Ülke topraklarının yüzde 66'sı 1. ve 2. derece deprem kuşakları üzerindedir. Nüfusumuzun yüzde 70'ini barındıran 11 büyük kent, büyük sanayi kuruluşlarımızın yüzde 75'i deprem tehlikesi altındadır. Yapı stoku güvenli ve sağlıklı olmaktan uzaktır; pek çoğu kaçaktır, ruhsatsızdır ve mühendislik hizmeti almadan üretilmiştir. 20 milyon civarında bulunan yapı stokunun büyük oranda yenilenmesi, güçlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Kaldı ki deprem sonrası açığa çıkmıştır ki, ülkemizde sağlıklı yapı envanteri de yoktur." dedi.

"İMAR BARIŞI İLAN ETMEK DEPREM TEHLİKESİNE AÇIK DAVETİYE ÇIKARTMAK DIŞINDA BİR SONUÇ DOĞURMAYACAKTIR"

"20 milyona yakın yapı stokunun büyük bölümü kaçak ve ruhsatsızdır, mühendislik hizmeti almadan üretilmiştir. Bu yapıların deprem güvenliği yoktur ve içinde yaşayanlar için ciddi boyutlarda tehlike arz etmektedir." diyen Suna şöyle devam etti:

"Kamuoyunun beklentisi riskli yapıların yıkılma ya da güçlendirme çalışmalarının bir an önce tamamlanması, bir başka ifade ile yapı stokunun iyileştirilmesi doğrultusundayken, riskli yapıların mevcudiyetini devam ettirecek şekilde İmar Barışı ilan etmek deprem tehlikesine açık davetiye çıkartmak dışında bir sonuç doğurmayacaktır. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) web sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da 1135 okul binası, 115 sağlık binası, 38 yurt binası depreme karşı güvenli hale getirilmiştir. Deprem güvenliği sağlanan diğer kamu binalarının sayısının ise 77 olduğu belirtilmiştir. Ama İstanbul'da toplam 6 bin 127 okul binası bulunuyor. Bunun 3 bin 63'ü resmi, 3 bin 64'ü özel. İstanbul'da 52'si resmi 190 hastane mevcut. Ayrıca 39 da sağlık ocağı var. Resmi ya da özel yurt sayısı 300 civarındadır. İster istemez dikkati çeken nokta, İPKB'nin güçlendirdiği ya da yeniden yaptığı bina sayısı ile toplam bina sayısı arasındaki farkın hala kapanmayacak kadar açık olduğudur. İPKB organizasyonu dışında bazı kamu kurumlarının veya özel sektörün benzer çalışmaları hesaba katılsa bile ne yazık ki durum değişmemektedir. Olası bir İstanbul depreminde çocuklarımızın can güvenliği tehlike altındadır."

"10 MİLYONA YAKIN İSTANBULLU DEPREM GÜVENLİĞİ OLMAYAN KONUTLARDA YAŞAMAKTADIR"

Suna, "Vahametin diğer yüzü hiç şüphe yok ki konutlardır. Her ne kadar İstanbul için sağlıklı bir yapı envanterinden söz edilmese de, İstanbul'da 1 milyon konutun güvenli olmadığı, bir başka ifade ile kaçak, ruhsatsız olduğu, mühendislik hizmeti almadan üretildiği, herhangi bir denetim mekanizmasına tabi olmadığı sadece bizler tarafından değil, hükümet yetkilileri tarafından da kabul edilmektedir. 10 milyona yakın İstanbullu deprem güvenliği olmayan konutlarda yaşamaktadır. Olası İstanbul depremine ilişkin üretilen senaryoların en iyimserinde bile, depremin on binlerce yapıyı etkileyeceği, yüz binlerce insanın hayati tehlike altında olacağı tahmin edilmektedir. Buna rağmen afet toplanma alanları ve ulaşım güzergahları ile düzenlemeler halen yetersiz durumdadır." diye konuştu.

"KARTAL FACİASI, AFET SONRASI ORGANİZASYONDA NE KADAR YETERSİZ OLDUĞUMUZU DA AÇIĞA ÇIKARMIŞTIR"

6 Şubat 2019'da Kartal Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi ile 21 vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili de Nusret Suna, şöyle konuştu:

"Ölümlere neden olan bina pek çok sorunu yansıtması açısından üzerinde önemle durulmayı gerektirmektedir. Bina ruhsatlıdır. Ancak yerel yönetim asli görevi olan denetimi gerçekleştirmemiş, sonradan binaya üç kaçak kat çıkılmıştır. Müteahhidin, yerel yönetimin, binada oturan vatandaşların zincirleme ihmali, vurdumduymazlığı faciaya yol açmıştır. Bina için İmar Barışına başvurulmuş olduğunun açığa çıkması, İmar Barışının yol açacağı olumsuz sonuçları netleştirmiştir. Kartal faciası, afet sonrası organizasyonda ne kadar yetersiz olduğumuzu da açığa çıkartmıştır. Bir binada bile yetersiz kalan müdahale ve kurtarma çalışmalarının olası bir İstanbul depreminde nasıl hayata geçeceğini düşünmek bile geleceğe dönük kaygıları çoğaltmaktadır. Kısacası, Kartal faciası bir İstanbul gerçeğidir. Bu noktada temel soru şudur: İstanbul'da Kartal'daki, Beyoğlu'ndaki gibi on binlerce bina bulunmakta, bu binalarda yüz binlerce insan yaşamaktadır. İstanbullular kaygılıdır. Sıranın hangi binada olduğu bilinmemektedir. Bilinmezlik adeta travmatik bir hal almıştır. İşin dramatik tarafı olası bir deprem, tek tek binaları değil, bu haldeki bütün binaları aynı anda etkileyecektir. İstanbul'da yüzbinlerce bina risklidir ve içinde yaşayanlar için tehlike arz etmektedir. Kartal, Beyoğlu, Ümraniye, Esenyurt tekil örnekleri değil, bütünün parçalarıdır. İstanbul yapı stoku büyük oranda güvenli olmaktan uzaktır."

Görüntü dökümü

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-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar

06.08.2019 - 13.51Haber Kodu : 190806119

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4-THY KABİN EKİPLERİ YENİ ÜNİFORMALARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Haber-Kamera: Enver ALAS-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,-TÜRK Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, 85. yıl kapsamında İtalyan modacı Ettore Bilotta'ya tasarladığı yeni üniformaları bugünden itibaren giymeye başladı. İlk olarak uzun hatlarda görev yapan kabin ekipleri tarafından giyilen üniformalar, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleriyle dikkat çekiyor.

THY'nin 25 bin çalışanının kullanacağı yeni üniforma ve aksesuarların değişim ve teslim süreci tamamlandı. THY'nin tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, kabin ekiplerinin yolculara daha rahat hizmet edebilmeleri adına hazırlandı. Üniformalar, 25 bin çalışan için birebir ölçü alınarak, kişiye özel dikildi. THY Ekip Terminali'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde tasarımları İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta tarafından yapılan yeni üniformalar, kabin ekipleri tarafından ilk kez giyildi.

"ŞIK, RAHAT VE KULLANIŞLI"

Kabin ekipleri yeni üniformaların hem şık hem rahat hem de kullanışlı olduğunu belirtti. Kabin memurlarından Eda Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni üniformaları çok beğendiğini belirterek, "THY ailesi bu üniformalarla yepyeni bir sayfa açtı. Bugün göklerde çok daha fazla dikkat çekici hale geldik. Bence, gözler bundan sonra daha fazla üzerimizde olacak." dedi.

Kabin memurlarının gri üniformaları giydiğini, kabin amirlerinin ise kırmızı kıyafeti tercih edeceğini dile getiren Akar, yeni dönemde yolculara daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.

"KIYAFETLER GAYET RAHAT"

THY kabin amiri Emre Yeşildağ ise dünyadaki havayolları arasında fark edilecek bir üniforma tasarlandığına dikkati çekti. Yeşildağ, "Kullanım açısından da yeni kıyafetler gayet rahat. Daha önce de deneme uçuşlarımız oldu. Uzak Doğu uçuşuna yeni üniformalarla gitmiştik." ifadelerini kullandı.

Kabin amiri Gamze Değer de giydikleri yeni üniformaların kendilerini çok iyi hissettirdiğini, kullanışlı olmaları nedeniyle içerisinde rahat ettiklerini belirtti. Değer, yeni kıyafetlerin tanıtımı yapıldığı andan itibaren birçok havayolu görevlisinin üniformalar hakkında olumlu değerlendirmeler yaptığını, kırmızı ve gri üniforma renkleriyle kesinlikle fark yaratacaklarını sözlerine ekledi.

THY kabin ekipleri, bugünden itibaren ilk olarak uzun menzilli hatlarında uçacak yolcularını yeni üniformalarıyla karşılayacak. Kısa zaman içinde bütün uçuşlarda yeni üniformalı kabin ekipleri görev yapacak.



Görüntü Dökümü

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-kabin ekiplerinin yeni kıyafetleri

-Gri ve kırmızı renkli üniformalar

-Hosteslerin yeni üniformalarıyla terminalde görüntüleri

-Kabin ekipleri yürürken

-Kabin ekipleri otururken

-Hosteslerle röp

-Uçağa binişleri

-Uçak içinde görüntüler

-Genel ve detaylar

06.08.2019 - 13.41 Haber Kodu : 190806115

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5-KAĞITHANE'DE CAMİNİN KUNDAKLANMASI KAMERADA

İSTANBUL,-KAĞITHANE'de zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan bir kişi girdiği camiyi kundakladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay geçen Cumartesi Çağlayan Mahallesi, Taş Ocağı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan camiye gelen 19 yaşındaki Mehmet B. elindeki çakmakla caminin perdelerini tutuşturdu. Mehmet B. daha sonra camiden ayrıldı. Camide hasar oluşurken, Mehmet B.'nin perdeleri tutuşturması caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalışma başlatan polis ekipleri Mehmet B.'yi pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Mehmet B.'nin "hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirlendi. Mehmet B. hakkında "İbadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı. Mehmet B. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin camiye gelmesi

-Perdeleri tutuşturması

-Camiden ayrılması

06.08.2019 - 14.08Haber Kodu : 190806121

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(le)

6-GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, -GAZİOSMANPAŞA'da 2 otomobil ve bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 18 gram skunk, 5 bin 27 uyuşturucu hap ve 18 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, 3 Ağustos'ta eve iki kişinin geldiğini belirleyerek şüphelileri izlemeye başladı. Şüpheliler evden bir şey aldıktan sonra otomobile binerek gitmeye çalıştığı sırada otomobili durduruldu. Ekipler, otomobilde bulunan Hüseyin P. ve Tahir P.'yi araçtan indirerek, üstlerini aradı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 30 gram skunk, 55 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu sırada şüphelilerin çıktığı eve de baskın düzenleyen ekipler, Cumali Y.'yi de yakalayarak gözaltına alındı. Evde ve Cumali Y.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda da 4 kilo 880 gram skunk, 4 bin 972 uyuşturucu hap, 18 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Cumali Y.'nin 11 suçtan, Hüseyin P.'nin 3 suçtan, Tahir P.'nin ise 10 suçtan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(EK AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Operasyondan detaylar

-Evde yapılan arama

-Şüphelilerin karakoldan çıkarılması

(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin evde arama yapması

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

06.08.2019 - Haber Kodu : 190806060

06.08.2019 - Haber Kodu : 190806089

