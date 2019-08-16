DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1-AYDOS ORMANLARI'NDA DEHŞET



-Kayıp işitme engelli gencin cesedi boğazı kesilip, yakılmış halde bulundu



Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,- Sultanbeyli'de 1 hafta önce kaybolan işitme engelli Abdulkadir Elgeni'nin cesedi boğazı kesilmiş ve yakılmış halde Aydos Ormanları'nda bulundu. Elgeni'nin, zihinsel engelli biri kız iki kişi tarafından boğazı kesilerek yakıldığı belirlendi.

Sultanbeyli'de yaşayan konuşma ve işitme engelli Abdulkadir Elgeni (21), geçen Cuma günü kayboldu. Ailesi Elgeni için kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Elgeni'yi bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları'nda boğazı kesilmiş ve yakılmış erkeğe ait bir ceset bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmada cesedin kayıp Abdulkadir Elgeni'ye ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Elgeni'nin son olarak biri kız iki kişiyle birlikte gezdiğini belirledi. Ekipler zihinsel engelli zihinsel engelli erkek U.K. ve yine zihinsel engelli kız D.B.'yi bayramın birinci günü gözaltına aldı. Cinayeti arife günü işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Vahşi cinayete kurban giden Abdulkadir Elgeni için Sultanbeyli Camisi'nde Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende gencin babasının ve yakınlarının çok üzgün oldukları görüldü. Elgeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



YAPANLARA EN AĞIR CEZAYI VERSİNLER

Acılı baba Necmettin Elgeni, "Oğluma bunları yapanların Allah belasını versin. Gereken cezayı versinler. Benim çocuğum engelli, kimseye zararı yoktu. Şaştık kaldık. Devletimize güveniyoruz, inşallah en ağır cezayı alırlar" diye konuştu.

Akrabası Remzi Elgeni ise, "Arife günü kayboldu. Haber alamadık. Vahşice katledilmiş. En ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz. Kendisi engelli, yapan da arkadaşlarıymış. Bayram günü cenazesi bulundu. Ormanda bıçaklanıp yakmışlar çocuğu" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baba Necmettin Elgeni ile röp

-Akrabası Remzi Elgeni ile röp

-Cenazeden görüntü

-Babanın tabuta sarılması

-Babanın ağlaması

-Cenaze namazın kılınması

-Genel ve detay görüntüler

16.08.2019 - Haber Kodu : 190816084

16.08.2019 - Haber Kodu : 190816091

16.08.2019 - Haber Kodu : 190816108

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2- FATİH'TE TRAMVAY YOLUNDAKİ FECİ KAZA KAMERADA

- Polis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,-TOPKAPI'da tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Fatih Pazartekke tramvay durağında meydana geldi. Tramvay yolundan ilerleyen çevik kuvvet taşıyan polis aracı ile yolun diğer tarafına geçmeyen çalışan otomobil çarpıştı. Kazada aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1'i çocuk ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı. Araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvay yolunda ilerleyen polis minibüsü, karşı yöne geçmeye çalışan otomobil ile çarpışıyor. Kaza sonrası her iki araçta savrularak dururken, çevredekiler yaralıların yardıma koşuyor.

Görüntü Dökümü:

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KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

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-Yaralıların görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Ambulansların görüntüsü

-Araçların görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-Tramvay yolundan görüntüler

-Araçların kaldırılması

-Detaylar

15.08.2019 -21.54 Haber Kodu : 190815193

15.08.2019 - 21.55 Haber Kodu : 190815194

15.08.2019 - 22.05 Haber Kodu : 190815196

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3-ATAŞEHİR'DE SİM KART BASKINI KAMERADA

-Telefon bayisi çalışanını önce dövdüler, sonra bacağından vurdular. Yerde yatan yaralı dövülmeye devam edildi.

-Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Müslim SARIYAR- İstanbul DHA-ATAŞEHİR'de açılmayan SİM kart tartışması sonrası telefon bayisine baskın yapan 5 kişi, çalışanı dövdükten sonra silahla bacağından vurdu. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Ataşehir'deki olay geçen cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SİM kart satın alan kişi, kart çalışmayınca bayiye telefon etti. Bayi çalışanı Atalay Y. ile SİM kartı alan kişinin tartışması küfürleşmeye dönüştü. Kart alan kişi bir süre sonra arkadaşlarıyla telefon bayisine geldi. Önce arkadaşları içeriye girdi. Bir süre sonra içeri giren kişi, tartıştığı Atalay Y.'ye saldırdı. Bu sırada arkadaşları da çalışana vurmaya başladı. Dayak yiyen Atalay Y. gruptaki bir kişi tarafından bacağından tabanca ile vuruldu. Yaralı halde yere yığılan Atalay Y. gruptakiler tarafından dövülmeye devam edildi. Saldırganlar daha sonra kaçarken Atalay Y. çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırı sonrası çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden de yola çıkan polis, 5 kişiyi yakaladı. Atalay Y.'yi vuran saldırgan tutuklandı. Diğer kişiler ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın görüntüsü (güvenlik kamerası)

-Atalay Y.'nin dövülmesi

-Silahla vurulması

-Tekrar tekme atan kişi

-Yardım edenler

16.08.2019 - Haber Kodu : 190816081

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4-İBB: SULAMA BAŞLIKLARI KIRILARAK YÖNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞ

- İBB'den polis memurunun hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada "Sulama başlıklarının kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edildi" denildi.

Ümit UZUN - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde motosikletiyle ilerleyen polisin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı. İBB'den yapılan açıklamada, "Olay yerindeki vana kutusunun kapağının kırılarak açıldığı ve hafıza açılı olan sulama başlıklarının da kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edilmiş ve konuyla ilgili tutanak tutulmuştur" denildi.

Samandıra'da önceki gün meydana gelen kazada trafik polisi Ali Ulaş görev dönüşü kullandığı motosikletle kaza yaparak hayatını kaybetti. Kazanın çim sulama fıskiyelerinden yola akan suyun neden olduğu öne sürüldü.

"SÖZ KONUSU ALANDA HERHANGİ BİR SULAMA YAPILMAMIŞTIR"

Olayla ilgili inceleme sürerken İBB'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "TEM otoyolunda meydana gelen ve bir polisimizin şehit olduğu kazayla ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü olayın hemen akabinde tetkik ve incelemelerini başlatmıştır. Kazanın olduğu saat ve öncesinde söz konusu alanda herhangi bir sulama yapılmamıştır. Öte yandan, sulama sisteminde herhangi bir arıza, patlak ya da kaçak olmadığı da görülmüştür. Bölgede sulama işlemi sabah 08.00 - 16.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Bir önceki gün 08: 00 - 16: 30 saatleri arasında sulama yapılarak tüm sistem kapatılmıştır. Sulama saatleri içerisinde görevli personel alandan ayrılmamakta, herhangi bir sorun oluştuğunda gerekli müdahaleyi yapmaktadır" ifadeleri yer aldı.

"SULAMA BAŞLIKLARININ YÖNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞ"

Açıklamada "Bununla birlikte; yapılan incelemeler esnasında, kazanın meydana geldiği alanın gece madde bağımlısı olduğu tahmin edilen kişilerce kullanıldığı tespit edilmiştir. Olay yerindeki vana kutusunun kapağının kırılarak açıldığı ve hafıza açılı olan sulama başlıklarının da kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edilmiş ve konuyla ilgili tutanak tutulmuştur" denildi.



Görüntü Dökümü;:

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-Olay yerinden dün çekilen görüntüler

16.08.2019 - Haber Kodu : 190816082

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5-MOTOSİKLETLİLERDEN "ÖLÜM FISKİYESİ" TEPKİSİ

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,-TÜRKİYE Motosiklet Platformu üyesi bir grup, yeşil alanları sulamak için açılan fıskiyelerden akan suyun kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazalar hakkında açıklama yaptı. Platform başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Bu sulama olaylarında çok küçük önlemlerle kazalar önlenebilecekken, maalesef bu önlemler alınmıyor." dedi.

Sancaktepe'de geçen Çarşamba günü bir polis memuru yola akan suyun kayganlaştırdığı yolda kaza yaparak şehit olmuştu. Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup Kadıköy'de toplanarak, basın açıklaması yaptı. Motosikletlerini emniyet şeridine çekerek açıklama yapan grup üyeleri yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Geçtiğimiz günlerde fıskiyeler nedeniyle maalesef bir polisimiz şehit oldu. Sadece fıskiyeden dolayı değil bariyer nedeniyle vefat etti. Çünkü Bu tür olayları çok fazla yaşıyoruz. 2012-2017 yılları arasında yaklaşık 4 bin 600 insan motosiklet kazalarında hayatını kaybetti. Alınabilecek küçük önlemlerle canlar kurtulabilecekken bu önlemler maalesef yeteri kadar alınmıyor. Türkiye Motosiklet Platformu olarak ciddi bir mücadelemiz var. Bu sulama olaylarında çok küçük önlemlerle kazalar önlenebilecekken, maalesef bu önlemler alınmıyor. Örneğin damlama sulama sistemi var. Hem su tasarrufu sağlanıyor hem de insanların hayatı kurtulmuş oluyor." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan motosikletli grup

-Motosikletlerden detay

-Platform Başkanı Özsoy'un açıklaması

-Genel ve detaylar

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6- BAYRAMDA VAPURLAR DOLDU TAŞTI

Haber: Zekİ GÜNAL - İSTANBUL DHA - KURBAN Bayramı'nda ücretsiz hizmet veren Şehir Hatları vapurlarına talep oldukça yoğundu. Bayram tatili boyunca tüm hatlarda toplam 933 bin 309 yolcu taşındı.

Şehir Hatları, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde tarifeli ve ek seferlerle 26 hatta toplam 2015 sefer gerçekleştirdi. Vapur yolcuları en çok Eminönü, Adalar, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş hatlarını tercih etti. Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar Adalara gitmek ve boğaz turlarına katılmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Günlük 230 binin üzerinde yolcu taşıyan Şehir Hatları bayram tatilinde toplam 933 bin 309 yolcuya hizmet verdi. Bayramın ilk gününden itibaren yoğunluğun hiç azalmadığı Eminönü - Kadıköy - Adalar hattını bayram süresince 247 bin 406 yolcu kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-İskelelerdeki bayram yoğunluğu

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7- CHP, İSTANBUL'DA SEÇİMDEN ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ UNUTTU



Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde geçen dönem İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın asaleten atamasının uzun süre yapılmamasını eleştiren ve başkanlığı kazandıklarında atamayı yapacağını söyleyen CHP, bu sözünü henüz tutmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçen hafta cuma günü tanıttığı, Belediyenin üst düzey yönetim kadrosu arasında İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış da vardı. Bağış, yaklaşık 2 yıldır İETT Genel Müdürlüğü'nü vekaleten yürütüyor. Tanıtım toplantısının ardından, CHP'ye yakın çevreler tarafından Bağış aleyhinde sosyal medyada bazı yazılar yayımlandı. Bağış'ı yıpratmaya yönelik yazıları, Başkan İmamoğlu'nun pek fazla dikkate almadığı gibi bir izlenim verilmekle beraber, asaleten atamanın yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

'ASALETEN ATANSIN' DENMİŞTİ

İBB Meclisi'nde, 15 ve 16 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan İETT'nin 2019 yılı bütçe görüşmeleri oldukça gergin geçmişti. 16 Kasım'da yapılan görüşmede, CHP adına söz alan meclis üyesi Hakkı Sağlam, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın uzun zamandır asaleten atamamasını eleştirmiş ve özetle şunları söylemişti:

"Sayın Genel Müdürün asaletini neden atamıyorsunuz? Neden vekaleten tutuyorsunuz? Vekaleten ne demek? Vekalet 1 gün olur, 5 gün olur. Siz aslında bu Kuruma haksızlık yapıyorsunuz. Bu Kuruma saygısızlık yapıyorsunuz. İşini yapan insanın, işini yapan insana görevini vereceksiniz. Geçmiş dönemde de aynı uygulamaları yaptınız. Bunlar doğru yöntemler değil. Siz işin yapılmasından yana değilsiniz. Eğer işin yapılmasından yana olsanız, samimi olsanız görevin gereğini yaparsınız. Arkadaşımızı asaleten atarsınız, o görevi de en iyi şekilde yapar. 31 Mart akşamı İstanbul halkı size bunun cevabını verecek. İstanbul halkı sizin İstanbul'u getirdiğiniz bu noktanın sonucu olarak size güle güle diyecek. Siz bunun hazırlığını yapın. Biz geldiğimizde İETT Genel Müdürünü asaleten atayacağız. Bu Arkadaşımızı, bu Sayın Genel Müdür Vekilini asaleten atayacağız. Görevini en iyi şekilde yapacak. Size veya birilerine bağlı olarak yapamayacak."

AHMET BAĞIŞ KİMDİR

İETT'de 14 yıldır görev yapan Ahmet Bağış 1973 Mardin doğumlu. 1993'te Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1994'te Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını 1995'te Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, doktorasını aynı enstitüde, 2001 yılında tamamladı. 2002-2003 yıllarında Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Bölümü'nde misafir öğretin üyesi olarak görev yaptı. 2005 yılında İETT'ye Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atandı. 2006-2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010-2014 yılları arasında İETT'de çeşitli daire başkanlıklarında bulundu. 2014 yılından 2017 yılları arasında genel müdür yardımcılı yapan Bağış, 2017 yılı sonlarında İETT Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı ve halen bu görevi vekaleten sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Meclis tutanağı

-Arşiv

16.08.2019 - Haber Kodu : 190816074

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8- SULTANGAZİ'DE TRAFİK MAGANDASI KAMERADA

Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de yolun ortasında 'drift' adı verilen hareketi yapan sürücü kameraya yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu'nda bir kişi aracıyla drift adı verilen tehlikeli hareketi yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yol ortasında drift yapan sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Bir sürücü son anda durmayı başardı. Sürücü bir süre sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sürücünün drift yapması

16.08.2019 - Haber Kodu : 190816093_