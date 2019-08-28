Dha istanbul bülteni-3

YENİ AKM YÜKSELİYOR... SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL- Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılan yeni opera binasının katları ortaya çıkmaya başladı .AKM'nin son hali havadan görüntülendi.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde katlar ortaya çıkmaya başladı. İşçilerin çalışmalarına devam ettiği AKM'de ki son durum ise havadan görüntülendi. Görüntülerde temel çalışmalarının bittiği ve katların ortaya çıkmaya başlandığı görülüyor.

YENİ AKM NASIL OLACAK?

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2020'nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-Yeni AKM'nin dışarıdan görünüşü

-Drone kamerası AKM'nin havadan görüntülenmesi

-İşçilerin çalışmaları

-Katların ortaya çıkması

-Genel ve detaylar

28.08.2019 - Haber Kodu : 190828073

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2-PENDİK'TE DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ

Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Kurtköy TEM otoyolunda sürücülere 'Emniyet Kemeri', 'Şerit İhlali' ve 'Cep Telefonu'yla konuşanlara yönelik saat 09.30 ile 10.30 saatlerinde denetimler yapıldı. Drone da kullanılarak yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 24 araç sürücüsüne toplam 2 bin 808 lira ceza yazıldı.

Görüntü Dökümü:

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin araçları çevirmesi

-sürücülere ceza yazılması

-polis dronundan görüntü

-genel ve detay görüntüler

28.08.2019 - Haber Kodu : 190828069

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3-İLKAY ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN KİRALIK KATİLE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, PENDİK'te öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldürmekten yargılanan kiralık katil Tanju Doğan hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Pendik'te 21 Nisan 2019 tarihinde kendisini öldürmesi için tuttuğu Tanju Doğan tarafından öldürülen İlkay Sivaslı davasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, kadının son dönemlerde psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı yer aldı.

İddianamede İlkay Sivaslı ile Tanju Doğan'ın 24 Mart 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştıkları, kadının her buluşmada şüpheli Tanju Doğan'a 150-200 lira verdiği, bir süre sonra da kendisini öldürmesini söylediği, şüphelinin ilk başta bunu kabul etmediği belirtildi.

ÖNCE BOĞARAK ÖLDÜRMEYİ DENEMİŞ

Sivaslı'nın ısrarı üzerine şüphelinin onun boğazını sargı bezi ile sıktığı bilgisine yer verilen iddianamede, maktulün yüzünün kızarması üzerine bıraktığı, bunun üzerine maktulün şüpheliye tokat atarak 'sen bu işi beceremezsin dediği kaydedildi. Maktül ile şüphelinin bu olaydan sonra da görüşmeye devam ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelinin bu süreçte maktule aşık olduğu, maktulün bu aşka karşılık vermediği, öldürülme isteğinden vazgeçirmeye çalıştığı belirtildi.

OLAY GÜNÜ ANLATILDI

Şüpheli ile maktulün 20 Nisan 2019 tarihinde Pendik'te bir kişiden silah satın aldıkları, bir gün sonra da maktulün evinde buluştukları belirtilen iddianamede, şüphelinin önce öldürmeyi kabul etmediği, maktulün kendisini vurmasını istediği, şüphelinin yine kabul etmemesi üzerine maktulün şüpheliye tokat attığı anlatıldı.

'BEN ÖLDÜKTEN SONRA GİDERSİN'

Daha sonra maktulün yatağına sırt üstü yattığı anlatılan iddianamede, şüphelinin maktulün karnına yastık koyduğu, yüzünü ters çevirerek karın ve göğüs arasındaki bölgeye bir el ateş ettiği, maktulün hemen ölmediği, aralarında konuşmaya başladıkları, maktulün şüpheliye "Bir süre daha bekle, ben öldükten sonra gidersin" dediği, maktül ile şüphelinin helalleştiği, şüphelinin bir süre daha oyalandığı, maktulün bayılması üzerine evden ayrıldığı savunuldu.

Şüphelin ambulansı aradığı, maktulün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin ifadesinde maktulü ölümden vazgeçirmek için uğraştığını ancak başaramadığını, onu vurduktan sonra konuşmaya devam ettiklerini, bir saatten fazla evden kaldıktan sonra ayrıldığını, maktulün kendisine ait telefonun bütün şifrelerini kırdığını, olaydan dolayı da çok pişman olduğunu söylediği belirtildi.

KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN ŞÜPHELİYE YALVARMIŞ

İddianamede, taraflar arasındaki yazışmalardan ve ses kayıtlarında maktulün kendisinin ölmeye karar verdiğinin anlaşıldığı, şüpheliden kendisini öldürmesini istediği, kendisini öldürmesi için şüpheliye adeta yalvardığı, bir şekilde ikna ederek kendisini öldürttüğü belirtildi.

MAKTÜL İLE KATİL BİRLİKTE TASARLAYARAK EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

İddianamede, şüphelinin bu baskılar sonucu maktulü öldürmesinin hukuka uygunluk sebebi olamayacağı, eylemin kasten öldürme suçunu ortadan kaldırmayacağı, olaydan bir kaç gün önce silah almaları öldürme planını maktül ile birlikte yaptıkları, ani gelişen bir eylem olmadığı, bu nedenle eylemin tasarlayarak kasten öldürme suçunu oluşturduğu, olayda haksız tahrike ilişkin hükümlerin uygulama yerinin bulunmadığı kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

İddianamede, Tanju Doğan'ın, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü vedi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

28.08.2019 - Haber Kodu : 190828072_

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4-TURİSTLERİN ÇANTALARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

İstanbul'da camileri ve alışveriş merkezlerini gezen turistlerin çanta ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık naları güvenlik kameralarına yansırken, mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'taki bir alışveriş merkezindeki mağazalardan alışveriş yapan ve Süleymaniye Camisi'nde fotoğraf çeken turistlerin çanta ve cüzdanlarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, turistlere yönelik 6 yankesicilik olayının şüphelilerinin aynı kişiler olduğunu tespit etti. Polis, 25 Ağustos'ta Esenyurt ve Bakırköy'de düzenlediği operasyonda Haydar Ç. (20), Elif Ç. (25), Asya T. (21) ve Deniz T'yi (29) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Esenyurt'taki alışveriş merkezindeki bir kafede oturan İranlı turist A.B'nin yanına yaklaşan şüpheliler, içinde bilezik, cep telefonu ve 2 bin 500 lira bulunduğu öğrenilen çantasını çalıyor. Başka kayıtta ise 2'si kadın 3 şüpheli, Süleymaniye Camii'ni gezen ve fotoğraf çeken Çinli turist P.K'nın yanına yaklaşarak içinde bin dolar, bin 500 Hong Kong doları ve bin liranın bulunduğu çantayı çalıyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERALARI)

-Şüphelilerin Süleymaniye Camiinde turistin çantasını alması

-Şüphelilerin alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan turistin çantasını alması

-Şüphelilerin mağazada alışveriş yapan turistin cep telefonunu çalması

-Şüphelilerin markette turistin çantasını alması

-Şüphelilerin şube çıkışı

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(Ek görüntü ve bilgiyle)

5-MALTEPE'DE OTEL ODASINDA CİNAYET

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de otelde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otele gelen üç kişi 7'nci katta kalan Uğur Akkaya (40) 'nın kaldığı odanın anahtarını resepsiyon görevlisinden istedi. Resepsiyon çalışanı odanın anahtarını verdikten sonra üç kişi, Akkaya'nın kaldığı odaya gitti. Oda içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Odaya girenlerden birisi yanında bulunan silahla Uğur Akkaya'ya ateş açtı. Şüpheli 3 kişi odanın kapısını kilitleyerek otelden ayrıldı. Silah seslerini duyan otel çalışanları koşarak 7'nci katta çıktı. Odaya giren çalışanlar Akkaya'nın yerde kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uğur Akkaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de otele giriş ve çıkışları kapatarak, çalışanların ifadesine başvurdu. Akkaya'nın cenazesi otel odasında yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Sağlık ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerin otele girmesi

-Otelde bekleyenler

-Genel ve detaylar

EK GÖRÜNTÜ//

-Cenazenin otelden çıkarılması

-Hayatını kaybeden Uğur Akkaya'nın fotoğrafı

28.08.2019 - Haber Kodu : 190828055

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6- FAZLA ŞEKERE DİKKAT; PROF. DR. CANFEZA SEZGİN'DEN KANSER UYARISI



"Yoğun şekerli gıdalar tüketmek kansere karşı korunmamızı sağlayan doğal antioksidan sistemimizi yarı yarıya azaltır"

"Fruktoz bazlı içecek veya yoğun olarak baklava tüketenler 75 ila 150 gram arasında vücuduna şeker alır. Bu da bağışıklık sistemi hücrelerinin işlevlerini bozar. Bu kişinin kansere karşı korumasını sağlayan doğal antioksidan sistemini yarı yarıya azaltır"

"Şeker hastalarının kanser hastalığı riskin 2 ila 3 kat daha fazla"

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - ÇİKOLATA, baklava gibi tatlılar, gazlı içecekler, hazır meyve suları gibi basit şeker kaynakları organ yağlanmasına yol açarak kanser riskini artırıyor. Şeker hastalarının kansere yakalanma riskinin diğer kişilere oranla 3 kat daha fazla olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Yoğun şekerli gıdalar tüketmek kansere karşı korunmamızı sağlayan doğal antioksidan sistemimizi yarı yarıya azaltır" dedi.

Şekerli gıdaların tüketimi ve kanser hastalığı arasındaki ilişki yıllardır tartışılıyor. Son bilimsel yayınların tartışmaları sona erdirecek nitelikte olduğunu anlatan İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, basit şekerli gıdaların zararları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ORGAN YAĞLANMASI KANSERLERİ HIZLA ARTIYOR

Araştırmaların basit şekerli gıda tüketiminin insülin direnci, şeker hastalığı, şişmanlık gibi hastalıklarında görülme sıklığını artırdığı yönünde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Bu hastalıkların kanserle ilişkili olduğunu biliyoruz. Basit şekerli gıda kullanımı tek başına kansere neden olmasa bile eşlik ettiği hastalıklar kanserin yandaşları. Son yıllarda giderek artan kanserler arasında karaciğer pankreas ve safra yolları kanserleri var. Bunun en önemli nedeni de organ yağlanmasıdır. Sigara ile ilişkili kanserler dünyada azalırken organ yağlanması ile ilişkili kanserler artıyor. Bunların altında da fruktoz bazlı şekerli gıdaların tüketiminin yattığını vurgulayabiliriz" diye konuştu.

MEYVE TÜKETİMİNDE PORSİYONU ATLAMAYIN

Basit şekerli gıdaların içinde en tehlikeli olarak meyve sularını gösteren Prof. Dr. Canfeza Sezgin meyvenin doğal haliyle tüketilmesi uyarısında bulunarak şöyle devam etti:

"Tatlılar da basit şeker kaynakları arasında yer alır. Evde yapılan sütlaç, muhallebi, baklava gibi gıdaları şekerli ve gazlı içecekleri düzenli tüketim alışkanlığı haline getirdiğimizde bu sağlığa zararlı basit şekerli gıda tanımına girer. Meyvelerin ham meyve olarak dondurulmuş veya taze meyve olarak tüketilmesi daha sağlıklıdır. Şeker katılmamış hoşaf, komposto ya da şeker katılmayan reçeller bunlar sağlıklı tüketilebilecek formlardadır. Meyve suyu tükettiğinizde hata yaparsınız. Çocukların meyve suyu tüketimi aşırıya kaçmamak kaydıyla faydalı görülebilir. Erişkinler ise meyve suyundan ziyade meyvenin kendisi tüketilmelidir. Meyvenin lifli yapısı fruktoz bazlı şekerin hızlı emilimini engeller. Fruktoz bazlı şeker de organ yağlanmasına yol açar. Bu da insülin direnci, şeker hastalığı ve sonrasında kanser riskini artırır. Günde 1-2 porsiyon meyve tüketilmeli. Her meyvenin porsiyon miktarı öğrenilip ona göre tüketilir. Özellikle anne adaylarının bu konuda çok dikkatli olması lazım. Ekmek, makarna, pilav, patates, havuç gibi gıdalar günlük şeker ihtiyacımızı karşılıyor. Bunlar basit şekerden ziyade farklı besinleri de içeren lif, az miktarda da olsa protein, mineral ve vitaminleri içeren sağlıklı şeker kaynağıdır."



DİYABET HASTALARI DİKKAT

Şeker hastalarının kanser hastalığı riskinin 2 ila 3 kat daha fazla olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sezgin "Bu konuda çalışmaların sonuçları net ve tartışmasız. Özellikle kan şekeri düzeyleri yüksek seyreden insanlarda bunun yanında bir de sigara, alkol alışkanlığı ve şişmanlık gibi yandaş hastalıklar varsa kanser riski belirgin oranda artıyor. Dünyada daha önceden az gördüğümüz hatta kansere neden olmaz dediğimiz karaciğer yağlanması şiddetli şekilde artıyor. Karaciğer kanserlerini biz Hepatit ve alkole bağlı görürken şimdi ise daha çok karaciğer yağlanmasına bağlı olarak görüyoruz. Kanser hücrelerinin beslenmesi ve daha saldırgan hale gelmesinin nedeni kendi sağlıklı yağ hücrelerimiz. Pankreas kanseri kanserden ölümlerin beşinci nedeni. Fakat önümüzdeki yıllarda birinci neden arasında yer alması bekleniyor. Sağlıksız ve fast food tarzı beslenme nedeniyle, hareketsiz hayat, zararlı alışkanlıkların artması özellikle de endüstriyel şekerli gıdaların artmasıdır. Fruktoz bazlı içecek veya yoğun olarak baklava tüketenler 75 ila 150 gram arasında vücuduna şeker alır. Bu da bağışıklık sistemi hücrelerinin işlevlerini bozar. Bu kişinin kansere karşı korumasını sağlayan doğal antioksidan sistemini yarı yarıya azaltır" değerlendirmesinde bulundu.

ŞEKERİN ZARARLARI VÜCUTTAN NASIL ATILIR?

Şekerin zararlı etkilerinin bir detoks ya da kısa süreli şok diyetle atılamayacağını ifade eden Prof. Dr. Canfeza Sezgin şu uyarılara dikkat çekti:

"Yaşam ve beslenme tarzını değiştirmezseniz, egzersiz yapmazsanız şekerin zararlı etkilerini vücudunuzdan atmanız olası değil. Çünkü bunlar nikotin ve sigaradaki radyoaktif maddelerin ciğerimizde 20-30 yıl kaldığı gibi yağlı dokuda onlarca yıl kalıyor. Hayatımıza bebeklikten itibaren müdahale etmeliyiz. O zaman düzenli ve iyi yaşama şansımız olacaktır."

Görüntü Dökümü:

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-Baklava ve çikolata detayları

-Prof. Dr. Canfeza Sezgin röportajı

28.08.2019 - Haber Kodu : 190828051

