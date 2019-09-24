Dha istanbul bülteni-3

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM, SİLİVRİ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE OKULLAR BOŞALTILDI (2)

Alparslan ERMİŞ-Yılmaz OKUR/ -MARMARA Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği ilçelerden Silivri, Büyükçekmece'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Birçok veli çocuklarını almak için okullara koştu. İstanbul Valiliği, herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

Silivri'deki Nurullah Baldöktü İlkokulu'na gelen ve kendisinin de bir başka okulda öğretmen olduğunu söyleyen veli, "Derste akıllı tahta kullanıyordum. Depremi farketmedim. Öğrenciler deprem olduğunu söyledi. Gerekli tedbirleri alıp okulu boşaltıp, tahliye ettik. Şimdi oğlumu almaya geldim" dedi.

ALLAH BÜYÜĞÜNDEN ESİRGESİN

Bir başka veli okula kardeşini almaya geldiğini, depremi yolda kendisine gelen telefonla öğrendiğini söylerken, bir kadın ise "Torunumu almaya geldim. Allah büyüğünden esirgesin" dedi. Okuldan kızını kucağına alarak çıkan bir başka veli ise, "sıkıntı yok" dedi.

HASAR İHBARI YOK

Bu arada, İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri'den görüntüler

-Vatandaşlarla röp

-Detaylar

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924105

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924097

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924120

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924130

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2- SİLİVRİ'DE DEPREM ANINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İstanbul DHA

Silivri'de deprem anında bazı işyerlerinde panik yaşandı. Yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

24.09.2019 -13.39 Haber Kodu : 190924135

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3- KADIKÖY'DE ÖĞRENCİLER OKULU BÖYLE BOŞALTTI

İstanbul DHA

Kadıköy'de depremle birlikte öğrenciler okulu koşarak terketti. Bahçeye çıkan öğrenciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GörüntüDökümü:

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-Depremde öğrencilerin kaçışı

24.09.2019 - 13.16 Haber Kodu : 190924125

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4-HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTI 7 AYDA 68 MİLYON YOLCU TAŞIDI; TRAFİK NEFES ALDI



Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,

Açılışı 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Halkalı-Gebze Marmaray banliyö hattında, 7 ayda 68 milyon yolcu taşındı. Toplam 43 durağın bulunduğu bu hat sayesinde Anadolu ve Avrupa yakasına geçişler büyük ölçüde kolaylaştı.

TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Mart-22 Eylül tarihleri arasında 68 milyon 468 bin İstanbullu Halkalı-Gebze Marmaray Hattı'nı kullandı. 63 kilometre uzunluğundaki Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları ile 13 kilometre uzunluğundaki Marmaray'ın birleştirilmesiyle oluşan hat Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Üsküdar ilçelerini birbirine bağlıyor.

Halkalı-Gebze hattını sürekli kullandığını söyleyen Elif İpşir, "Çok memnunum açıldığı günden beri kullanıyorum. Öncesinde ulaşımım daha zordu. Halkalı gibi bir yerden E-5'e varmanız gerekiyor. Metrobüs kullanmanız gerekiyor. Metrobüse bisikletle binebilmek imkansız gibi bir şey. Bu hat Eminönü, Sirkeci veya karşıya geçmek isteyen birisi için inanılmaz güzel bir alternatif. Hız açısından çok iyi. Metrobüse göre daha konforlu" diye konuştu.

Ümit Çelik ise bu hat sayesinden zaman tasarrufu yaptığını dile getirerek, "Günde bir saat kar sağladı bana. Üsküdar'a gidiyorum. Çekmeköy aktarmasına kullanıyorum, 55 dakikada işimde oluyorum. Öncesinde metrobüse buradan gitmem 45 dakika, metrobüse binmek ise 30 dakika sürüyordu. Bir saat 45 dakikada gittiğim işime şimdi 45 dakikada gidiyorumö dedi.

Halkalı-Gebze hattını kullanan bir başka vatandaş Metin Tığlı da "Bence şu an çok güzel iyi gidiyor. Ulaşım kolay hem de rahat. Kafamız da rahat yolumuz da rahat. Daha önce BN1'lerle gidiyorduk. Çok sıkıntı yaşıyorduk. Kalabalık oluyordu. Yolcular ve şoförler arasında gerginlik oluyordu. Şimdi ise öyle bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

GEBZE-HALKALI ARASI 115 DAKİKAYA İNDİ

Gebze Halkalı Marmaray Banliyö Hattı 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle hizmete açılmıştı. İlk etabı Kazlıçeşme -Ayrılıkçeşmesi arasında boğaz geçiş tüneli (Marmaray) ile birlikte açılan hattın tamamı 76.6 kilometre uzunluğuna sahip. Yeniden inşaat edilen Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı sayesinde 185 dakika olan 76 km'lik Gebze-Halkalı arasındaki mesafe 115 dakikaya indi. Gebze-Halkalı arasında aktarmasız gitme imkanı vatandaşlar, 1 saat 10 dakika zaman kazandı. Ayrıca proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi. Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi. Ek olarak 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı.

Görüntü Dökümü

-Hattın havadan çekilen arşiv görüntüleri

-Marmaraya binen vatandaşlardan detaylar

-Marmaray kullananlardan röportaj

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

24.09.2019 - 13.52 Haber Kodu : 190924140

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5-TCDD, SİRKECİ VE HAYDARPAŞA'YI KİRAYA VERECEK



Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca (TCDD) tarihi Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının bazı bölümleri, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu yerlerin tümünü kiralamak için ihaleye gireceklerini söyledi.

Resmi Gazete'de 22 Eylül Pazar günü yayımlanan ilana göre, Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının bazı bölümleri, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verilecek. TCDD tarafından verilen ilanda ihalenin, 4 Ekim'de yapılacağı belirtildi. Aylık kira bedeli 30 bin TL üzerinden açılacak ihaleye katılmak için 90 bin TL teminatın bankaya yatırılması gerekirken, kiralama süresi, 15 yıl olarak belirlendi. İhale şartnamesinin 3'üncü maddesi şöyle:

'İhale konusu taşınmazların belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılabilmesi için İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsat alınması, bakım ve onarımları Kiracı tarafından yapılacaktır. Gerekli izin, ruhsat, bakım ve onarım masrafları Kiracıya ait olacaktır. İzin, ruhsat, bakım ve onarım için 6 aylık 'ön izin sözleşmesi' imzalanacaktır. Ön izin sözleşme süresi içinde güncel kira bedelinin yüzde 20 tutarı ön izin sözleşme imzalanması aşamasında peşin tahsil edilecektir. İzin ve ruhsatların alınmasına müteakip işletme süresi olarak Ön İzin Sözleşme Süresi dahil 15 (onbeş) yıl süreli ana sözleşme akdedilecektir.'

İMAMOĞLU: İHALEYE GİRECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı televizyon programında, söz konusu ihaleye katılacaklarını belirtip, şunları söyledi:

"Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz. Turizm, kültürel, sosyal hizmetler diye çıktı. Biz orada kararlı şekilde İstanbul halkı adına, İBB olarak katılacağımızı duyuralım. Harem'e Haydarpaşa'yı da katarak kültürel alan oluşturarak bayram kutlamasının eksenini orada kurmak istiyoruz. Harem Üsküdar alanında trafiğe kapalı raylı sistem olacak."

KİRALANACAK BÖLÜMLER

Tapu kayıtlarına göre, Sirkeci Garı'nın yer aldığı 1 ada, 20 parsel 98 bin 199 metrekare. TCDD ise bu alanın 2 bin 420 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin 170 metrekaresini kiraya verecek. Yine tapu kayıtlarına göre, 240 ada 16 parselde bulunan Haydarpaşa Garı, 390 bin 700 metrekarelik alanı kapsıyor. Kiraya verilecek bölüm ise 2 bin 340 metrekarelik kısmı kapalı olmak üzere toplam 25 bin 50 metrekarelik alan.

Görüntü Dökümü:

-Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının havadan çekilen arşiv görüntüleri

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924142

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6- SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN FAYTONU ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI

* Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilenen ürünler içerisindeki Sultan II. Abdülhamid'in Cuma selamlığı dönüşü kullandığı özel yapım fayton ve 150 yıllık yangın tulumbası ziyaretçiler tarafından en çok ilgi duyulanlar arasında.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde günlük hayatta kullanılan endüstriel ve sanayi araçlarının ilk örneklerinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahip. Müzede sergilenen bu ürünler içerisinde Osmanlı Padişahlarından Sultan II. Abdülhamid'in Cuma selamlığı dönüşü kullandığı özel yapım fayton ve 150 yıllık yangın tulumbası ziyaretçiler tarafından en çok ilgi duyulan koleksiyonlar arasında yer alıyor.

Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilenen objeler, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan araçların, neredeyse 200 yıllık değişimini anlatan örneklerle dolu. Telefon santrali, panorama makinesi, kağıt imha makinesi gibi ilginç objelerin bulunduğu müzede sergilenen araçlardan en çok dikkat çekeni Sultan II. Abdülhamit Han'ın Cuma selamlığı dönüşü kullandığı özel yapım fayton.

SULTAN II. ABDÜLHAMİT HAN'IN KENDİ KULLANDIĞI FAYTON ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Müzede bulunan fayton hakkında bilgi veren Saray Koleksiyonları Müzesi sorumlusu Güller Karahüseyin, "Bu fayton Yıldız Sarayı envanterinden bizim müzemize geldi. Şimdi Mart ayından beri burada sergiliyoruz. Sultan II. Abdülhamid önceleri Cuma namazına atla gidiyordu. Ancak daha sonra dört atın çektiği arabalarla Cuma namazına gitmeye başladı. Cuma namazı dönüşlerinde ise kendi kullandığı iki beyaz atın çektiği işte bu faytonu kullanırdı. Arkada fotoğrafta görülen Abdülhamid'in Cuma namazına giderken kullandığı fayton. Arkamızda duran fayton da Abdülhamid Han'ın kendi kullanmış olduğu faytondur. Fransa Paris yapımı bu faytonun bir de özelliği var. Atlar kontrolden çıkarsa koşum takımı ve okuyla birlikte atlar da ayrılıyor. Bu arabanın devrilmesini engelleyen bir sistem olarak son derece önemli bir fonksiyona sahiptir" dedi.

SARAY KOLEKSİYONUNDA 150 YILLIK ÇALIŞIR VAZİYETTEKİ YANGIN TULUMBASI DA VAR

İtfaiyeciler haftası nedeniyle sarayda kullanılan yangın tulumbasından da bahseden Karahüseyin, yaklaşık 150 yıllık tulumbanın halen çalışır vaziyette olduğunu söyledi. Karahüseyin, "1870 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe'de ya da diğer saraylarda çıkabilecek yangınlara karşı tedbir amaçlı olarak satın alınmış. Halen Milli Saraylar Müze Sergi salonunda sergilenmektedir. Bu tulumba emme-basma tulumba olarak yangınlara müdahale etmek amacıyla kullanılmış. Bu tulumbayı dört kişi kullanıyor. Su kaynağının başına gelerek bu kovalarla sular taşınıyor. Bu tulumbayla ve hortum sayesinde yangına müdahale ediliyor. Şuanda yangın tulumbası halen çalışır vaziyette bulunuyor" dedi.

İLK TELEFON SANTRALİ SİSTEMİ SARAY MÜZESİNDE

Müzede sergilenen telefon santrallerinden de bahseden Güller Karahüseyin, Osmanlı Saraylarına ilk telefonun Sultan Abdülhamid tarafından 1880 yılında alındığını belirterek Sultan Reşat zamanında ise 20 abonenin aynı anda görüşme imkanı sağladığı santral sisteminin kurulduğunu söyledi.

Sultan II. Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda kullandığı ve makinede bulunan mercekler sayesinde üç boyutlu panaromik fotoğraf görünümünü sağlayan panaromik fotoğraf makinesi de müzede sergilenen eserler arasında bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saray Koleksiyonları Müzesi sorumlusu Güller Karahüseyin ile röp

-Karahüseyin'in eserleri tanıtması

-Sultan Abdülhamit'in kullandığı fayton

-150 yıllık yangın söndürme tulumbası

-Evrak imha makinesi

-Bahçe makinesi

-Sarayda kullanılan ilk telefon santrali

-Panaromik fotograf makinesi

-Sinema makinesi

-Depodan görüntü

-Genel ve detaylar

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924136

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924138

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7- 10 YILDIR ARANAN HÜKÜMLÜ SAHTE POLİS KİMLİĞİYLE YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

İstanbul'da sahte polis kimliğiyle yol keserek silahla, birden fazla kişiye yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Polis kayıtlarına göre yasa dışı sol bir örgüte üye olmaktan ve polisle çatışmaya girmekten polise geliş kaydı da bulunduğu öğrenilen şüphelinin 10 yıldır arandığı öğrenildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği mahkeme tarafından 10 yıldır aranan Murat Kablan (43)'ın Ümraniye'de yaşadığı tespit edildi. Bir düğün salonu işlettiği öğrenilen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri 22 Eylül 2019 tarihinde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı baskında Murat Kablan gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada iki adet sahte polis kimliği, 1 adet ruhsatsız silah ve 15 mermi ele geçirildi. Murat Kablan'ın polis kayıtlarına göre daha önceden yasa dışı sol bir örgüte üye olmaktan ve polisle çatışmaya girmek suçlamasıyla daha öncede gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Murat Kablan adliyeye sevk edildi. Mahkemesinin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Kalban'ın fotoğrafı

-Sahte kimliklerin fotoğrafı

-Silahın fotoğrafı

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924117

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8- FETÖ'YLE İRTİBATTAN MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN HAKİM YILMAZ'A 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,

Diyarbakır ve İzmir'de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Sanık Menderes Yılmaz'ın, 'TBMMyi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılandığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuksuz sanık Menderes Yılmaz SEGBİS'le bağlandı. Yılmaz'ın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hakim Menderes Yılmaz, kamuoyunda "Faili meçhul cinayetler", " JİTEM", " KCK", " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk" davası olarak bilinen birçok önemli davada görev yapıyordu. Menderes Yılmaz üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Menderes Yılmaz'ın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ın 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, sanık Yılmaz'ı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Menderes Yılmaz'ın yaptıığı hukuka aykırı olarak nitelenen işlemler sıralanıyordu. Eski Kayseri İl Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz'ün yargılandığı fail meçhul cinayetlere ilişkin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tanık ve gizli tanıkların, soruşturma aşamasında baskı, tehdit ve şantajla ifadelerinin alındığı, Temizöz'ün yer ve zaman olarak olay bölgesi dışında olduğunu belgeleriyle ortaya koymasına rağmen, haksız yere tutuklu olarak yargılama yaptığı belirtiliyordu.

İddianamede, sanık Yılmaz'ın örgüt için mahrem kabul edilen ve kamuoyu için önemli olan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve sonrasında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme başkanı olarak görev yaptığı belirtiliyordu.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olan şüphelinin, "Anayasayı İhlal", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.



