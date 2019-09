Dha istanbul bülteni-3

İstanbul 'da metallerden toplanan midyeler zehir saçıyor.Kaçak avlanan kişiler özellikle Galata köprüsü civarından metallere yapışan midyeleri topluyor.DHA kamerası gece saatlerinde 'zehirli midye'leri toplayan kişileri görüntüledi."Midyeler denetimli ortamda üretilmeli" diyen uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu.

İSTANBUL'da iskele demirleri, köprü kolonları ve teknelerin altları gibi denizin içerisinde bulunan metallerin üzerine yapışmış haldeyken toplanan midyeler, sağlığı tehdit ediyor.

İstanbul'da midye avcılığı yasak. Bakanlığın belirlediği yerlerde ruhsatlı tekne ve kişiler tarafından midyelerin toplanması gerekiyor.

Kaçak avlananlara 1635 liradan başlayan cezalar kesiliyor. Ancak Galata köprüsü civarında gece saatlerine tekneleriyle yaklaşan kişiler özellikle metallere yapışmış tonlarca midyeyi toplayarak satışını yapıyor. Bu gece de Galata köprüsü ayakları çevresine tekneyle yaklaşan kişiler kilolarca midye topladı. Yasak olduğunu bile bile midye topladığını belirten dalgıç kıyafetli kişi, "Tehlikeli ama ne yapalım, başka bir şey yapamıyoruz ancak işimiz midye. Bir dalışta yüz kilo falan çıkarıyoruz. Sonuçta ekmek paramızı çıkarıyoruz" diye konuştu.

ESNAF DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Galata köprüsünde esnaf olan bir kişi, "Sık sık görüyoruz. Gece geç saatlerinde gelip burada demirlerden topluyorlar. Genelde 3-4 kişi şeklinde geliyorlar. Dalgıç kıyafetleri giyiyorlar, dibe dalıyorlar. Şamandıraya bağlı bir sepet düzenekleri var, havada asılı kalıyor. Dalıp onun içine doldurup doldurup çıkarıyorlar. Bu pis yerlerden, özellikle iskele kenarlarından, köprünün demir ayaklarından. Bu vatandaşların sağlığını kötü etkiliyor. Onu bilen genelde satmıyor da artık merdiven altı imal edip sokaklarda satıyorlar muhtemelen" dedi.

UZMANINDAN 'DENETİMSİZ MİDYE' UYARISI

Midyenin metal ve bakteri testinden geçtikten tüketilmesi gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek de önemli uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Şimşek, "Midyeyle birlikte yaşayan bakterilerin neden olduğu toksinler pişirme yöntemleriyle yok olmuyor. O nedenle merdiven altı yani denetimsiz yerlerden midye tüketmeyin" dedi. Şimşek, midye nedeniyle yaşanan paralitik besin zehirlenmesinin destek tedavi uygulanmadığı takdirde yaşlılar ve çocuklarda ölüme dahi neden olabileceğini belirtti.

Midyenin iyi bir protein ve iyot kaynağı olduğunu belirten Başarı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek, sağlığı tehdit eden yönleri konusunda da uyardı. Denetimsiz avlanmaya ve üretime dikkat çeken Uzm. Dr. Şekip Şimşek, "Bu ürünler, yurt dışında ticari amaçlı olarak özel çiftliklerde üretiliyor. Eğer midye ticari amaçlı üretiliyorsa, sağlık açısından denetimi yapılıyorsa yetiştiği yerdeki deniz suyundaki metal ve bakteri oranlarına bakılıyorsa, bakterilerden arındırılmışsa sağlık açısından bir risk içermez. Denetim ve kontrolsüz şekilde nereden toplandığı belli olmayan midyeler tüketilecekse o sağlık adına kumar oynamaktan farksız diyebiliriz" diye konuştu.

BU BELİRTİLER GÖRÜLÜYORSA DİKKAT

Kabuklu deniz ürünleri ya da midyeye bağlı zehirlenmelerin temel nedeni nörotoksinler olduğunu vurgulayan Uzmanı Dr. Şimşek, "Bunlar midyeyle birlikte yaşayan bakterilerin ürettiği toksinler. Bu toksinler pişirme yöntemleriyle yok olmuyor. Midyenin ısı işlemine maruz kalması, marine edilmesi toksin düzeylerini azaltmıyor. Yani midyeler denetimli ortamda üretilmeli. Midye nedeniyle paralitik besin zehirlenmesi olabilir. Midye ile birlikte ortak yaşayan bakterinin ürettiği toksin tarafından kirletilmiş midye pişirilerek tüketildiğinde kesinlikle etkisiz hale gelmiyor. Bunu tüketecek kişinin bozuk veya zehirli olduğunu anlaması da mümkün değil. Yedikten sonra ağızda başlayan uyuşukluk, dilde uyuşmalar, kas seyirmeleri, bilinç bulanıkları, ishal karın ağırları eşlik edebiliyor. Bu şikayetlerle doktora başvuran hastalarda destek tedavisi uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

ZEHİRLENME SONRASI DESTEK TEDAVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye'de en önemli zehirlenme belirtisinin ishal olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şekip Şimşek şu uyarılara dikkat çekti:

"Midye tüketildikten 3 ila 6 saat sonra hastalarda ishal ve karın ağrısı şikayeti görülür. Burada hastaya destek tedavisi vererek toksinin etkisinin geçmesini beklemeliyiz. 48-72 saat içerisinde destek tedavisi ile ishal geriliyor. Daha çok çocuk ve ileri yaş hastalarına dikkat etmek gerekiyor. Destek tedavisi verilmezse eğer, küçük çocuklar ve ileri yaş hastalarında yani sıvı kaybına hassas olan kişilerde akut böbrek yetmezliği ve elektrolit dengesizliğine bağlı ölümler görülebilir. O nedenle vatandaş denetlenmeyen yerlerden midye tüketmemeli sağlığını riske atmamalıdır."

2- "YARIM ÇİZGİLİ YAYA GEÇİDİ"NDE YAYALARIN ZOR ANLARI

- Başakşehir'de bir yönü çizilen bir yönü ise çizilmeyen yaya geçidinde yayalar zor anlar yaşıyor

Yaya geçidinde en son geçtiğimiz cuma günü bir kişiye otomobil çarptı.

Çevre sakinleri yaya geçidiyle ilgili önlem alınmasını istiyor

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER- Ersan SAN - Semih ÇALIŞKAN- Buğra BENLİOĞLU, İstanbul - BAŞAKŞEHİR'de okul yakınında bulunan yaya geçidinin kazalara davetiye çıkardığını belirten çevre sakinleri önlem alınmasını istedi.

Kayaşehir Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde sık sık trafik kazalarının yaşanmasının ardından çocukları okula giden veliler tedirgin. Çevredekiler, yoldaki yaya geçidinin tek yönde çizili olması diğer yönde ise yola yama yapılması nedeniyle çizgi olmamasının kazalara davetiye çıkardığını öne sürüyor. Yaya geçidinde sık sık kaza olduğu belirtilirken son olarak geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada 36 yaşındaki Ranıa Badran isimli kadın yaralandı.

"YAVAŞLATICI BİR ÖNLEM OLABİLİR"

Çocuğunu her gün kazanın yaşandığı yolda okula götürüp getirdiğini belirten Çiğdem Bakla, "Burada araçların yavaşlaması adına herhangi bir önlem alınabilir. Çünkü okul bölgesi burada ilkokul ve ortaokul var. Çocuklar bu yolu devamlı kullanıyorlar. ve karşıya geçmeleri gerekiyor. Yukarıdan gelen araçlar bayağı hızlı geliyor ve hiçbir yaya geçidi kurallarına uymadan. Işık olabilir, üst geçit olabilir ya da yavaşlatıcı bir önlem olabilir. Bir önlem alınması gerekiyor buraya yoksa biz bile yetişkin olduğumuz halde geçerken endişe duyuyorum burada. Bir de burada otobüs durağı var. Otobüs burada durup, çocuk önünden geçerken arkadan gelen araç onu görmüyor. Zaten Cuma günkü kaza da o şeklide oldu" şeklinde konuştu.

"BURADAN TAŞINMAYI BİLE DÜŞÜNÜYORUM"

Çiğdem Işık ise, "Burada 3. kazamız. Aynı sıkıntıyı ben de, çocuklarım da yaşıyoruz. Çocuklarım da çok gergin bu yolda gidip gelirken. ve gerçekten bu yolun ışıksızlığı yüzünden, üst geçit olmayışından dolayı ben buradan taşınmayı bile düşünüyorum. Benim yaşadığım bu korkuyu burada oturan tüm anneler yaşıyor. Gereken yerlere, gereken şikayetlerde bulunduk ama hiçbir düzeltme olmadı" dedi.

YARIM YAYA GEÇİDİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada yolun bir şeridi çizilen diğer yönü ise yola yama yapılması nedeniyle çizilmeyen yaya geçidi havadan da görüntülendi. Yolun yaya geçidi olduğuna dair tabelalar bulunuyor, ancak bir çok sürücü yoldan geçenlere yol vermiyor. Çocuklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışanlar yaya geçidinde zor anlar yaşıyor.

3- ÇİFTLİK BANK DAVASI: 'ADRESİ BİLMİYORSANIZ URUGUAY'DA NASIL BULACAĞIZ'

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - KURUCUSU Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5'i firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasına devam edildi. Firari sanık Osman Naim Kaya'nın avukatı müvekkilinin Uruguay'da işlediği bir suç nedeni ile ev hapsinde tutulduğunu belirterek 'istinabe' yoluyla ifadesinin alınmasını istedi. Mahkeme Başkanı, avukattan Kaya'nın adresini sordu. Avukat adresi bilmediğini beyan edince Başkan, "Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız" dedi.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'i firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugün görülen 8. duruşmasına Düzgün Genç, Cudi Cumhur Yurdakul, Savaş Yıkılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuksuz sanık ile 10 müşteki ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki Orhan Çabalar, sisteme 2017 yılında 35 bin TL civarında para yatırdığını, 4 bin lirasını geri alabildiğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki Serdar Başkan, 60 bin TL para yatırdığını, 20 bin TL'sini geri aldığını, müşteki Kezban Gider Sağlık da bir kısmını aldığı borçlar ile birlikte toplamda 162 bin TL alacaklı olduğunu söyledi. Her iki müşteki de sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler.

OSMAN NAİM KAYA URUGUAY'DA EV HAPSİNDE

Dosyanın firari sanıklarından Osman Naim Kaya'nın Avukatı Tuğrul Güre, müvekkilinin Uruguay'da işlediği bir suç nedeni ile ev hapsinde tutulduğunu belirterek, istinabe yolu ile ifadesinin alınmasını talep etti.

'ADRESİ BİLMİYORSANIZ URUGUAY'DA NASIL BULACAĞIZ'

Mahkeme Başkanı Yaşar Barutçu, "Müvekkilinizin adresini söyler misiniz" diye sordu. Avukat Güre adresi bilmediğini beyan edince Başkan Barutçu, "Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız" dedi.

Sanıkların avukatları müvekkilleri aleyhine olan tedbir kararlarının ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istediler.

Mahkeme, sanıkların gayrimenkulleri ve araçları dahil malvarlıkları üzerindeki tüm tedbir kararlarının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme ayrıca adli kontrol hükümlerinin kaldırılması yönündeki talepleri de reddederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında bir kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.



4-ÖĞRENCİLERİN MİNİBÜSTEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, - SULTANGAZİ'de insanların balık istifi yolculuk ettiği minibüslerde öğrencilerin kapıdan sarkarak evlerine gitmeleri yürekleri ağza getirdi. Lise öğrencilerden bazılarının tıka basa dolu minibüslerdeki tehlikeli yolculuğu DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

Sultangazi'de çekilen görüntüler, trafikteki tehlikeli yolculuğu gözler önüne serdi. Şoförlerin, trafikte tıka basa dolu olmasına rağmen yolcu minibüslerin kapılarını açık şekilde seyretmesi kural tanımazlığı gösterdi. Daha fazla yolcu almanın telaşındaki minibüs şoförleri basamakta yolcu taşıyarak ilerledi. Çevrede bulunan okullarda öğrenim gören öğrenciler de, okul çıkışı evlerine gitmek için minibüsleri tercih ediyor. Trafikte tıka basa dolu hatlı minibüslerde dışarı sarkarak yolculuk eden öğrencileri görenlerin yürekleri ağzına geldi. Hıncahınç dolu minibüslerde dışarı sarkan yolcuların ve öğrencilerin tehlikeye aldırış etmeden seyahatlerine devam etmeleri de görüntülendi.

5- ÜMRANİYE'DE 35 MAHALLEYE AFET MÜDAHALE KONTEYNERLERİ YERLEŞTİRİLDİ

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, ÜMRANİYE Belediyesi, 35 mahalleye içinde olası bir afette hayat kurtaracak araç gereçlerin bulunduğu Afet Müdahale Konteynerleri yerleştirdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, biri de Ümraniye Millet Bahçesi'nde bulunan afet müdahale konteynerini inceledi.

Afet müdahale konteynerlerinde olası bir depremde vatandaşların hayatını kurtaracak kesici ve kırıcı aletler, battaniye, ilk yardım çantaları, jenaratör ve 250 kişinin barınabileceği çadırlar gibi ekipmanlar bulunuyor. Konterynerlerin yanı sıra olası bir depremde acil müdahale için kullanılabilecek bir de gezici arama kurtarma aracı mevcut.

"YEK VÜCUT HALİNDE HEPİMİZ DEPREME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan, Ümraniye'nin olası bir depreme hazır olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: "Ani bir sarsıntı bir deprem olduğu anda, İstanbul'umuzda bir telaş oluyor tabii ama biz Ümraniye Belediyesi olarak depreme ve tabii afetlere hazırlıklı her türlü alet ve edevatın olduğu konteynerlerimiz var. 35 mahallemizde 35 tane şurada gördüğünüz konteynerlerimiz var. İçindeki alet edevatı kurtarma görevlisi arkadaşlarımız da izah ettiler. Ayrıca bir seyyar arabamız var. O arabada da her türlü kesici alet ve depremde kullanılması gereken her türlü alet edevat orada var. Kesici aletinden tutun, kazmasına, küreğine hatta jeneratörlerimiz, aydınlatma ve çadırlarımız mevcut. Yedi kat yerin altındaki bir iniltiyi duyacak bir aletimiz de var. O cihaz da depremde bir kişi binanın altında kaldıysa oradan kurtaracak bir cihaz. Ümraniyemiz hem fiziki şartlar hem ekipman itibariyle, 24 saat usulüyle çalışabilecek 25'e yakın arkadaşımız 365 gün eğitimler vererek halkımızı bilinçlendiriyor. Öğrencilerimize eğitim veriyor. Belediyemizdeki insanlara, mahallelerde eğitimler veriyorlar. İnşallah böyle bir deprem olmaz İstanbul'umuzda, olursa depreme hazırlıklıyız. Ülkemiz deprem ülkesi. Onun için yek vücut halinde hepimiz depreme hazırlıklı olmalıyız."

"HER TÜRLÜ İHTİYACIN GİDERİLECEĞİ TOPLANMA MERKEZLERİMİZ VAR"

Deprem anında vatandaşlar için toplanma yerleri belirlediklerini de vurgulayan Yıldırım, "Hükümetimiz de bu konuda çok ciddi tedbirler aldı. Bütün kamu binaları yenilendi. Bütün okullarımız şu anda İstanbul'da depreme dayanıklı halde. Hastanelerimiz bir yandan yenileniyor. Köprüler, ulaşım aksları yeniden elden geçirildi. Toplanma yerleri belirlendi. Ümraniye'de tabii afet anında 2 milyon metrekareye yakın yerimiz var bunlardan 250'ye yakın parklarımız var oralarda. Ayrıca böyle büyük, bu bahçede gördüğünüz gibi 330 metrekare bir yerde, 180 bin metrekare bir yerde 550 bin metrekare bir yerde hazır ve oralarda her türlü ihtiyacın giderileceği toplanma merkezlerimiz var" şeklinde konuştu.



6-KAĞITHANE'DE HAVAYA ATEŞ AÇAN, TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 8 KİŞİ YAKALANDI

KAĞITHANE'de asker eğlencesi yaparken havaya ateş açan, trafiğe tehlikeye sokan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 8 araç trafikten men edilirken, Şüphelilere ise toplamda 18 bin 580 lira ceza uygulandı.

Kağıthane'de asker eğlencesi yaparken trafiği tehlikeye düşüren şüphelilerle ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri televizyon kanallarında izlediği görüntülerden tespit ettiği Berkay B., Hakan A., Oğuzhan N., Murat G., Tugay T., Yunus Emre K., Yılmaz D. ve Tolga K.'yı kullandıkları araçlarla yakalayarak gözaltına aldı. 8 şüpheli hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan, ayrıca Tolga K.'ya havaya ateş ettiği için 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. 8 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca toplam 17 bin 356 lira, 'Gürültü yapmaktan' suçundan bin 224 lira idari para ceza uygulanarak 8 araç trafikten men edildi.

Şüpheli 8 kişinin Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar.

7- İMAMOĞLU'NDAN ESENYURT BELEDİYESİ'NE ZİYARET

İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardımcılarıyla birlikte Esenyurt Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından karşılanan İmamoğlu, Esenyurt'un İstanbul'un en kalabalık ve en fazla göç alan ilçesi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Esenyurt'taki vahşi nüfus gelişimini, İBB Başkanı olmadan önce, dünyanın birkaç yerinde anlattım. Esenyurt'u örnek vererek, 'Acı bir faturası var' dedim. Gerçeklerle yüzleşmeden, konuşmadan hizmet etmek mümkün değil. Esenyurt'un böyle negatif bir yönü var. Sahiplenen bir nüfus kitlesi de var. O da bir avantaj. İstanbul'da, 'Buralıyım' derken biraz zorlanıyoruz ama Esenyurt'ta, gerçekten kendisini yürekten buraya ait hisseden bir nüfus kitlesi de var. O sahiplenmeyi pozitif elektriğe çevirip buradaki hizmet anlayışı ile ilgili hepimiz yorum yapmak zorundayız. Bu yorumlar değerli. Başkanımla bu yorumların nasıl olacağına karar vereceğiz."

"ESENYURT'A HER YIL BİR ÇATALCA EKLENİYOR!"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bu ilçemize, senede 50-60 bin, neredeyse bir Çatalca kadar nüfus ekleniyor. Bu, yönetilebilirliğin çok çok üzerinde. Bu kadar büyük gelişme - gelişme demiyorum, yanlış olur- bu kadar büyük bir nüfus artışı İstanbul'un canını acıtıyor, Esenyurt'u da tehdit ediyor. Bunu, 'Dur' diyerek engellemek mümkün değil. Burada bir konut arzı sunuldu. Bu arz, imar planları ile sunuldu. İmar planları tümüyle yanlıştı. Tümüyle sakattı ve tehdit içeriyordu ama ne yazık ki böyle bir yönetim süreci yaşadık. İBB de buna göz yumdu ya da başkaları da göz yumdu. Dolayısıyla bu günah, hepimizin günahı oldu, İstanbul'un günahı oldu."

"Esenyurt'un bir de mülteci ön yüzü var" diyen İmamoğlu, "Esenyurt, mülteci sorununun en vahşi örneği. Tüm demografik ve mülteci sorunlarını, sosyolojik gelişmeleri, problemleri bire bir tespit edeceğimiz yer, laboratuvar gibi Esenyurt. Başka bir yllere gitmenize gerek yok. Burayı çözdüysek, İstanbul'u çözdük demektir" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun değerlendirmelerinin ardından toplantı salonuna geçildi. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, slaytlar eşliğinde İmamoğlu ve yardımcılarına sunum yaptı.

