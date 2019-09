Dha istanbul bülteni- 3

ZEYTİNBURNU'NDAKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ ZEYTİNBURNU'nda dün akşam bir eğlence mekanında tartışan iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini öldürmesiyle sonuçlandı. Cinayet anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 24.Aralık sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün akşam bir eğlence mekanında eğlenen Levent Taş ile Ruhi Polat henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı. İddialara göre Levent Taş bugün saat 11.00 sıralarında Ruhi Polat'ın evinin önüne gitti ve mesaj atıp aşağıya çağırdı. Levent Taş aşağıya inen Ruhi Polat'a silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar Ruhi Polat'a isabet etmezken, Ruhi Polat evden getirdiği bıçakla Levent Taş'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Levent Taş olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Ruhi Polat'ı gözaltına aldı. Öte yandan Levent Taş'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Ruhi Polat'ın kayınpederi Serdar Meriçli, "Ben akşam ne oldu bilmiyorum. Sabah balkonda çay içiyordum. Arabayla buraya geldi. Ama telefonu durmuyor Ruhi'yi devamlı rahatsız ediyor, 'gel' diyordu. Saat 11.00'a geliyordu. Giyindi gitti. Gitme diyeceğim, diyemedim. Sonra aşağıya indi, arabadaydı o. 'gel konuşalım' diyor. Arabadan silah çekti. Sonra arabadan indikten sonra iki üç el ateş etti. O zaman Ruhi döndü, elinde bıçak varmış ben görmedim. İki üç tane vurdu, sonra yere düştü kaldı. Bir daha kalkamadı. Vuran damadım." dedi.

Levent Taş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürerken, Ruhi Polat yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ANI GÜVENLİKİ KAMERASINDA

Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Levent Taş'ın Ruhi Polat'a ateş etmesi, daha sonrada Polat'ın cebinden bıçağı çıkartarak Taş'a defalarca saplaması görülüyor. İkili arasındaki boğuşma da kameraya yansıyor. Öte yandan cinayetin hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntüde vatandaşlar olay yerine geldiğinde Polat'ın da orada olduğu görülüyor.

Ek görüntü:

------------

-Güvenlik kamerası

-olay anı

-Ateş etme kavga ve bıçaklama

-Cep telefonu

-Cenazenin görüntüsü

-Polat'ın beklerkenki görüntüsü (görüntülerde en solda siyah kazaklı)

-Taş'ın cesikalık fotoğrafı

Görüntü Dökümü:

---------------

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Serdar Meriçli Röp

-Cenazenin götürülüşü

-Genel ve detaylar

29.09.2019 - 12.16 - Haber Kodu : 190929046

29.09.2019 - 13.59 - Haber Kodu : 190929069

29.09.2019 - 14.01 - Haber Kodu : 190929070

29.09.2019 - 14.31 - Haber Kodu : 190929080

=========================

2- ŞİŞLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI MAHALLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Özgür EREN

Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yoğun duman nedeniyle mahalleli sokağa döküldü.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta 5 katlı bir binanın daire olarak kullanılan çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve çatı katını alevler sardı. Çevredeki vatandaşlar çatının alevli yandığını görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Mahalle sakinleri de kısa süreli panik yaşayıp sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangından herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çatı ve çatı katında bulunan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasından sokakta olan Abdurrahim Baykal "Motosikletle geliyordum ben. Dumanları gördüm, direk yukarıya çıktım. Apartmandaki tüm kapıları çaldım, evlerde kimse var mı yok mu diye. yangın tüpü ile yangının yan daireye sıçramasını engelledim. Muhtemelen elektrik yangını çünkü patlamalar oluyordu. Yaralı kimse yoktu, içeriye de baktık kimse yoktu" diye konuştu.

APARTMANDAKİ PANİK KAMERADA

Öte yandan binanın içinde bir bina sakininin çektiği görüntülerde yaşanan panik görüldü. Görüntülerde vatandaşlar merdivenlerden aşağıya inerken, itfaiye ekiplerinin geldiği görülüyor.

Ek görüntü

////////////////

-Cep telefonu görüntüsü

-Bina içinden çekilen görüntüler

-Yanan yerin görüntüsü

-Yaşanılan panik

-Vatandaşların dışarıya çıkması

-İtfaiye ekiplerinin binaya girmesi

Görüntü Dökümü

-----------------------

-CEP TELEFONU

-Çatının alevli yanması

-

-Çatıdan çıkan dumanlar ve alevler

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

29.09.2019 - 13.34 - Haber Kodu : 190929063

29.09.2019 - 13.50 - Haber Kodu : 190929065

29.09.2019 - 14.43 - Haber Kodu : 190929082

========================

3- ORTAKÖY'DE KUMPİRCİLERİN OLDUĞU YERİN ALTINDAN GEÇEN KANAL ÇÖKTÜ (1)

Ersan SAN/İSTANBUL,- BEŞİKTAŞ Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü:

-------------

-Olay yeri

-Çökme olan bölüm

-Kanalın görüntüsü

=======================

4- SİLİVRİ'DE MÜHÜRLENEN OKULLARDAN EŞYALARDAN TAŞINIYOR (Havadan görüntülerle)

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - Serdal ALTINTEPE

İstanbul'da geçen Perşembe günü meydana gelen, merkez üssü Silivri olan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı bina ve kurumlarda incelemeler devam ediyor. Silivri'de depremde hasar gören iki okul mühürlendi. Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'nda sınıflarda bulunan eşyalar öğrenciler ve veliler tarafından taşındı.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören bazı binalar yapılan incelemelerin ardından ekipler tarafından mühürlendi. Depremin merkez üssü olan Silivri'de iki okul mühürlendi. Deprem sonrasında Cuma günü İstanbul Valiliği kararıyla bazı okullarda eğitime bir gün ara verilmişti. Ekiplerin incelemeleri doğrultusunda Çeltik Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu ise mühürlendi.

EŞYALARI ÖĞRENCİLER VE VELİLER TAŞIDI

Mühürlenen okullarda eğitim gören öğrencilerin eğitime nerede devam edeceği belli oldu. Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu öğrencileri depremin ardından eğitimlerine okulun ortaokul bölümünün bulunduğu binada devam edecek. Deprem öncesinde okulda tam gün eğitim verilirken, yarından itibaren öğrenciler sınıfların yetersiz olması nedeniyle sabah ve öğleden sonra olmak üzere eğitim görecek.

Okuldaki taşıma işlemine yardım eden öğrenci velisi Zülfü Bayram, "Okulumuzda hasar var. Çocuklar panikledi. Öğretmenler, öğrencilere yardımcı oldu. Sınıflarımızı taşıdık, yarın eğitim devam edecek. Korku ve panik devam ediyor, çocuklar uyurken bile panikliyorlar. Üç gün dışarıda uyudular artık eve döndük" diye konuştu.

Hasar gören okulda okuyan 5. sınıf öğrencisi Emirhan Terece deprem anında yaşadıklarını korkuyu anlattı. Terece, "Deprem olduğunda telaşlandık, bizim için kötü bir andı. Şimdi okul mühürlendi. Öğrenciler olarak eğitime devam edemeyebilirdik, diğer tarafa geçiyoruz" dedi.

55 OKUL İNCELENDİ

Bölgede incelemeler sürerken bu kapsamda şu ana kadar Silivri'de bulunan 65 okuldan 55'inde inceleme yapıldı. Hasar tespiti olmayan okullarda eğitimin yarın devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Mühürlenen okuldan detaylar

-Öğrenci ve velilerin eşyaları taşınmasından görüntüler

-Okulda oluşan çatlaklardan görüntüler

-Öğrenci ile röportaj (Emirhan Terece)

-Veli ile röportaj ( Zülfü Bayram)

-Muhabir Anonsu (Semih Çalışkan)

29.09.2019 - 14.31- Haber Kodu : 190929081

29.09.2019 - 14.51 - Haber Kodu : 190929081

=====================

5- SİLİVRİ'DE HASARLI 2 CAMİ MÜHÜRLENDİ (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

-MÜHÜRLENEN CAMİLER DETAYLI İNCELENECEK

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Alparslan ERMİŞ - Mertcan ÖZTÜRK - Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Semizkumlar Nevşehirliler Camisi ve Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi ibadete kapatılarak mühürlendi. Mühürlenen camilerde önümüzdeki günlerde detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en çok hasar tespiti yapılan ilçelerin başında depremin merkez üssü Silivri geliyor. Deprem esnasında iki cami hasar gördü. Camilerden biri Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi. Bir diğer cami ise Büyükçavuşlu Mahallesi'nde bulunan Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi. İki cami de deprem sonrasında yapılan ilk incelemelerle birlikte mühürlendi.

Sekizkumlar Mahallesi Camisi'nin kapısına, "Silivri ilçemizde yaşanan depremden ötürü camimizin bazı bölümlerinde hasar oluştuğundan dolayı camimiz ikinci bir incelemeye kadar ibadete yetkililer tarafından tedbir amaçlı kapatılmıştır. Tüm halkımıza duyurulur" yazısının asıldığı görüldü.

Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi'nin girişinde yer alan tahtaya "Camimiz detaylı inceleme neticesine kadar hizmete kapalıdır" yazıldı.

Silivri'de mühürlenen iki camide de önümüzdeki günlerde detaylı tetkikler yapılacak. Camilerle ilgili karar ekiplerin detaylı incelemesi sonucu netlik kazanacak. Edinilen bilgilere göre Silivri'de deprem sonrası şu ana kadar 59 camiden 45'inde inceleme yapıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Semizkumlar Nevşehirliler Camisi'nden görüntüler

-Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi'nden görüntüler

-Camilerde oluşan çatlaklardan görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

29.09.2019 - 14.39 - Haber Kodu : 190929104

=====================

6- ARNAVUTKÖY'DE 15 BİNA VE 1 OKUL MÜHÜRLENDİ

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Arnavutköy Belediyesi ekipleri hasarlı 15 bina ve 1 okulu mühürledi. Mühürlenen binaların akıbeti ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı kapsamlı incelemenin ardından belli olacak. Hasar tespit çalışmalarının ardından bir açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, deprem sonrası 95 bina için şikayet aldıklarını söyledi ve yapılan incelemelerin ardından 15 binanın mühürlendiğini belirtti.

Depremin ardından Arnavutköy'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi. Arnavutköy'deki hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi veren Baltacı; "Belediyemizin çağrı merkezine ulaşarak bizlere ilettiği ve bunun yanında kamu kurumlarının kontrolleri sonucu elde ettiğimiz şikayet ve bilgiler sonucunda 95 tane şikayet ve tespit var. Bunların kimisi ehemmiyetsiz şikayetler kimisi de gerçekten incelenmesi gereken şikayetlerdi. Bu kapsamda 95 şikayet söz konusuydu. 95 şikayetin ardından yaptığımız ilk incelemelerin ardından 15 binanın bizce gerçekten daha etraflıca incelenmesi gerektiği yönünde tespitimiz var. Bu 15 binanın mühürleme işlemleri yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekipleri bu konuda detaylı bir çalışma yapacak. Şuan itibariyle bu 15 binanın incelemesini yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri bugün itibariyle arazide" dedi.

ŞEHİT ER TUNCAY TÜRKEN ORTAOKULU İLE İLGİLİ SON KARAR MİLLİ EĞİTİMDE

Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'nda da incelemeler yapıldığını söyleyen Baltacı; "Bunların içerisinde bir tane de okulumuz vardı. Ancak bugün bu okul ile ilgili yapılan incelemede eğitim-öğretimi, binanın sağlığını etkileyici herhangi bir hasar tespiti olarak değerlendirilmedi. Bu okulda eğitime devam edilecek gibi gözüküyor ama bununla ilgili son kararı Milli Eğitim verecektir. Muhtemelen bu okulumuzla ilgili bugün ya da yarın kesin karar verilecektir" dedi.

BİNALARIN AKIBETİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDA

Yapılan incelemeler sonucu ilçe genelinde hasarlı 15 bina ile ilgili de son kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verileceğini söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılacak incelemelerin ardından bu 15 binanın akıbetiyle ilgili karar alındığı zaman da bunu mülk sahipleri ile paylaşacağız. Mühürleyerek boşalttığımız evlerden bizden talepte bulunanlarla ilgili ön adım attık. Bunların çoğu kiracı vatandaşlarımızdı zaten. İki gün aciliyetten dolayı bu vatandaşlarımızı bölgemizdeki otellerde konaklama ihtiyaçlarını karşıladık. Ama mutlaka devletimizin bununla ilgili alacağı kararlar vardır. Onlara destek olmaya da gayret edeceğiz.

"DOĞAL TOPLANMA ALANLARIMIZ ZATEN VAR"

İlçemizde fazlasıyla toplanma alanı bulunuyor. Zaten toplanma alanından kasıt açık alandır. Buna rağmen tanımlı olması açısından 110 tane toplanma alanımız var. Ancak bölgemizin yapısı gereği açık alanımız da çok sayıda var. Afet yönetim planlarımız da mevcut. İstanbul için de yeterli toplanma alanları mevcut. Konu ile ilgili AFAD ve Bakanlık açıkladı zaten. Gerek İstanbul ve gerekse ilçemizde böyle bir toplanma alanı sıkıntısı yok diye düşünüyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Mühürlenen binalardan detaylar

-Okuldan genel ve detaylar

-Baltacı ile röp

29.09.2019 - 15.52 - Haber Kodu : 190929092

29.09.2019 - 15.54 - Haber Kodu : 190929093

=====================

7- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN MÜHÜRLÜ BİNALARA İNCELEME SEFERBERLİĞİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

Silivri açıklarında Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yerel yönetimlerin inceleme yaparak hasarlı olarak değerlendirdiği ve mühürlenen binaların durumunu tespit amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 34 ilden uzmanları İstanbul'a gönderdi. Ekipler, belirlenen binalara tek tek giderek tespitlerini sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere bildirilen ve yapılan ön incelemeler üzerine mühürlenen, ikinci inceleme ardından mühürleri kaldırılan binaların durumunu tespit etmek amacıyla çalışma yapılmasını kararlaştırıldı. Bakanlık, İstanbul'daki yoğun başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla 34 ildeki uzmanları megakente kaydırarak, ayrı ekipler oluşturdu. Ekipler tüm ilçelere dağılarak belediyelerin belirlediği binalara giderek ayrı ayrı tespit yapıp, ev sahipleri ve kiracılarla görüşürken, gözleme dayalı ikinci testleri yaptı.

Avcılar'da belediyenin mühürlediği 4 ayrı bina Bakanlığın görevlendirdiği uzmanlar tarafından incelendi. Yapılan açıklamalarda 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu okullardan ikisinin Silivri'de bulunduğu, Avcılar'da hasarlı okul veya resmi kurum bulunmadığı kaydedildi.

Uzmanların yaptığı gözlemlerde mühürlenen veya riskli olduğu için girilmemesi istenen binaların genellikle 1999 depreminden önce yapıldığı, bodrum katlarındaki kolon ve kirişlerin demirlerinde korozyon ve beton kalitesinin çok düşük olduğu görüldü. Bu binaların performans testlerinden geçirilmesi gerektiği kiracı veya konut sahiplerine bildirildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Bakanlığın görevlendirdiği uzmanlar bina sakinleri ile görüşürken

-Görevliler bina ile ilgili görüntü alırken

-Görevliler binaların bodrumunda inceleme yaparken

-Binanın kolonlarında çekiç kullanılarak inceleme yapılırken

29.09.2019 - 12.24 - Haber Kodu : 190929047

===================

8- EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'DAVET' AÇIKLAMASI

Elif YAVUZ/İSTANBUL,

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "3 gündür bütün polemiklere rağmen susuyorsam bir sebebi var. O da depremin polemiklere kurban gitmemesine hassasiyetimdendir. Susmamın fırsata çevrilmesine de asla zemin tanıyacak veya izin verecek bir kişiliğe de sahip bir değilim" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu'nun İBB Florya tesisindeki nikah törenine katılan İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, nikah öncesi, basın açıklaması yaptı.

"Yaşadığımız depremi her gün hatırlatan artçıları devam ediyor. Ben sürece şöyle bakıyorum. Depremi hiç unutmamayı her zaman hafımızda diri ve taze tutmayı ve bu konuda herkesin sorumluluğunu üstlendiği günleri istiyorum" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Şu anda tümüyle deprem odaklı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bazı tartışmaların sonra ermesi adına tüm acil toplanma alanlarının envanterini paylaşacağız. Paylaşmakla kalmayacağız deprem alanlarının yeterliliği konusunda nasıl bir yol haritamız olacağı konusunda deprem sonrasını İstanbulluların bir afet sonrası süreçte deprem toplanma planlarıyla ilgili eylem planımız öğrenmiş olacaklar. Genelde afet sonrası konuşuyoruz. Ama bizim için esas olan depreme hazırlık yapmak. Afet anında ve sonrasında neler yapacağımıza dair bir hazırlık süreci olmalı. En önemlisi insanların yaşadığı bu şehrin insanlarının yaşadıkları çalıştıkları alanlarda özellikle kamu alanlarında sağlam bir yapıya sahip olmalarını sağlamak. Bu konuda her türlü hassasiyete sahibiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI İLE İLK OLARAK DEPREMİ KONUŞACAĞIM"

Ekrem İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Katıldığım bir televizyon programında 'Cumhurbaşkanıyla ilk neyi konuşacaksınız?' diye sorulduğunda 'depremi konuşacağız' demiştim. O zaman henüz depremi yaşamamıştık. 3 gündür bütün polemiklere rağmen susuyorsam bir sebebi var. O da depremin polemiklere kurban gitmemesine hassasiyetimdendir. Susmamın fırsata çevrilmesine de asla zemin tanıyacak veya izin verecek bir kişiliğe de sahip bir değilim. 16 milyon insanın yaşadığı kentte halkın seçimiyle seçilmiş belediye başkanıyım. İstanbul tarihinin en yüksek oyla seçilmiş belediye başkanıyım. Deprem olur olmaz ilk olarak valimizi aradım ben. 'Havaalanından AKOM'a geçiyorum bilginiz olsun, haberleşelim' dedim, saat 14.00 civarlarında. Ben 18.30'a kadar çalışmalarımı sürdürdüm. Sokağa çıkan İstanbulluların yanına gitmek isterken aldığım telefonla kararımı değiştirerek valiliğin toplantısına gittim. Davet edildim ve koşa koşa gittim. 3 gündür bu toplantıyla ilgili önüne gelenin konuşmasını kınıyorum. Bakanların, bazı siyasi parti temsilcilerinin şahsımı hedef alarak suskunluğumu fırsata çeviren insanları da acizlikle suçluyorum. Çağrıldığım her devlet toplantısına giderim. Suskunluğumun iki sebebi var. Depremin önüne geçmemesi, ikincisi de devlet adamlığı terbiyemdir. Herkesin bu hassasiyette olmasını isterdim. Bu şehirde sistem kurduğunuzu ve kurulan sistemde toplanma alanlarının mükemmel olduğunu savunuyorsanız ve 16 milyonun bundan mutlu olduğunu savunuyorsanız ben de mutlu olurum ancak mutlu değiller. Bu şehre hata yaptırtmayacağım. Ben bu süreç kapansın istiyorum siyaseti unutalım. Bu şehrin insanların bizden beklentisi var. İnsanların bizden eylem planı hareketlilik beklentisi var. İnsanlar on binlerce sıkıntılı binalarda çalışıyor, yaşıyor"



Görüntü dökümü:

---------------

-İmamoğlu'nun açıklamaları

29.09.2019 - 16.27 - Haber Kodu : 190929102

====================

9- CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Haber - Kamera: Elif YAVUZ - Harun UYANIK/ İstanbul, DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı

Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisinde düzenlenen nikah törenine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Çiftin nikahını da Ekrem İmamoğlu kıydı. Basına kapalı olarak gerçekleşen törende Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli de nikahın şahitliklerini yaptı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Ekrem İmamoğlu'ndan görüntü

kaftancıoğlu'ndan görüntü

Bekaroğlu'ndan görüntü

Genel ve detaylar



===================

10- KADIN KASİYERİN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI; O ANLAR KAMERADA

Haber - Kamera: İstanbul DHA

Küçükçekmece'de yüzü maskeli ve eldivenli bir gaspçı, girdiği markette kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadı, ardından da kasadaki 2 bin 310 TL parayı alarak kaçtı. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Borcu olması sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen gaspçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir markete önceki gün bir gaspçı girdi. Yüzü maskeli ve eldivenli gaspçı elindeki bıçağı kadın kasiyerin boğazına dayadı, ardından da kasadaki 2 bin 310 TL'yi alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ile olay yerinden kaçan şüpheli Savaş G.(30) arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan Savaş G.'nin üzerinden bir adet bıçak, bir adet eldiven ve iş yerinden gasp ettiği 2 bin 310 TL ele geçirildi. Şüpheli Savaş G. ifadesinde maddi sıkıntılar çektiğini, borcu olması sebebiyle söz konusu işyerinin çevresinde bir süre keşif yaptıktığını, kasada biraz para birikmesini bekledikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli savaş G. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan markette yaşananlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gaspçının kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadığı, vatandaşlar ve market çalışanları da gaspçıyı eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerde paraları alan gaspçı daha sonra marketten kaçıyor. Vatandaşlar ve market çalışanı ile gaspçı arasındaki kovalamaca da yine güvenlik kameralarına yansıyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Güvenlik kamerası

-Marketten görüntü

-Gaspçının kadın kasiyerin boğazına bıçak dayaması

-Olay yerinden kaçması

-Adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

29.09.2019 - 12.26- Haber Kodu : 190929048

=====================

11- TCG KINALIADA DENİZ KUVVETLERİNE TESLİM EDİLECEK

Haber: İstanbul DHA

Milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan Heybeliada, Büyükada ve Burgazada

korvet gemilerinin ardından Kınalıada 4. gemi olma özelliğini taşıyor. Kınalıada korvetinin tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar ölçüsünde yürütüldü.

50'Yİ AŞKIN YERLİ FİRMA ALT YÜKLENİCİ OLARAK GÖREV YAPTI

Platform sistemleri ve dizayn hizmetleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlanan Kınalıada korvetinde 50'yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı. Kınalıada

korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen ABD yapımı "Harpoon" deniz füzesi, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen "Atmaca" füzesi de kullanılıyor. HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi "Advent" de ilk kez Kınalıada gemisinde kullanılıyor.

GEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kınalıada, Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formundadır. Kınalıada'nın boyu 99 metre ve genişliği 14.4 metredir. Gemi, 2400 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle, 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı harekat kabiliyetine sahip

olmakla birlikte, ana tahrik sistemi, bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineden meydana gelmektedir. Kınalıada, 29 deniz mili azami sürate ulaşabilirken, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip ve 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekatı icra edebilmektedir. Kınalıada, çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatıldı. Kınalıada,

asimetrik, yüzey, hava ve sualtı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahiptir.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Geminin fotoğrafı

===================

12 - ARNAVUTKÖY'DE TÜTÜN DENETİMİ

Haber : Taylan ERGÜN/ İstanbul, DHA

Arnavutköy'de bazı işletmelere sigara ve nargile denetimi yapıldı. Bazı işyeri ve kafetaryalara ceza yazılırken, denetimlerin süreceği öğrenildi. Denetime Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Engin Bulut'un yanı sıra İlçe Müftüsü Abdülkadir Boşal, İlçe Nüfus Müdürü Ali Daştan, Gıda Tarım Müdürü Hayrettin Süvarioğlu ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü de katıldı. Polis ve zabıtanın da eşlik ettiği ilk denetim bir kafeteryaya yapıldı. İki müşterinin yasak olan alanda sigara içtiği tespit edilirken, işletmeye ve müşterilere cezalar yazıldı. İşletme yetkililerini uyaran İlçe Sağlık Müdürü Dr. Engin Bulut, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini söyledi.

"AMAÇ; VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK"

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Engin Bulut, "2009 yılında 4207 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının önlenmesiyle alakalı bir kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda sigara kullanmayan, sigaranın zararlı etkilerinden etkilenmesini istemediğimiz ve vatandaşlarımızın sağlığını koruma maksadıyla kapalı alanlarda sigara kullanımı yasaklandı. Bununla ilgili denetimlerimiz oluyor dönem dönem, bugün de bunun için burada ilçemizde görev yapan diğer daire amirlerimizle beraber toplu bir denetime geldik. Gördüğünüz gibi nargile tüketen 2 vatandaşımızı da tespit ettik. Bununla ilgili gerekli işlemleri arkadaşlarımız başlattı. Cezai müeyyide uygulanacak. Bu şekilde denetimleri artırarak vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacıyla sigara ve tütün mamullerinin kullanımını azaltmayı amaçlıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

------------

-Kafede yetkililer

-Engin Bulut'un konuşması

-Genel ve detaylar

==================

13- GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE 32 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

İSTANBUL,

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 32 kişiye adli işlem yapıldı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta, 3 kişiye usulsüz seyirci temin etmek, 8 kişiye usulsüz seyirci girişi, 7 kişiye alkollü giriş, 7 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 1 kişiye yasak madde satışı, 2 kişiye meşale yakmak, 2 kişiye karaborsa, 2 kişiye de hakaret olmak üzere toplam 32 kişiye "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem yaptı.