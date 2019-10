DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

KIZILAY BAŞKANI KINIK: 50 BİN İNSANA YARDIM EDEBİLECEĞİMİZ BİR KAPASİTE HAZIRLIĞI YAPTIK

Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay olarak 50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptık. Yerlerinden edilmiş insanların bu bölgelere göçü tekrar yerlerine yerleşmesinden sonra desteklerimiz olacak." dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık devam eden Barış Pınarı harekatı ile birlikte bölgede yapılan çalışmalar ve yapılacak insani yardım konusunda açıklama yaptı. Kınık, "Bölgenin güvenli bölge haline gelmesinden sonra bölgedeki ihtiyaçların karşılanması sağlık, gıda, eğitim gibi sınır ötesi yapılacak yardımlarla ilgili daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde yaptığımız gibi hem Türkiye'deki aktörlere ve uluslararası Dünyaya destek vereceğiz. Bugün arkadaşlarımız bir konvoyla Telabyad bölgesine girdiler. İnsani yardım faaliyetlerimize başladılar. Sağlık bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz daha önceki bölgelerde 6 hastane 34 tıp merkezi işletiyoruz. Sağlık bakanlığının yönettiği bu hastanelerde 2 bin 300 Kızılay sağlık personeli çalışıyor. Su dağıtım sistemlerimizle destek veriyoruz. Kızılay olarak 50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptık. Yerlerinden edilmiş insanların bu bölgelere göçü tekrar yerlerine yerleşmesinden sonra desteklerimiz olacak. Bu yükü Türkiye'nin tek başına kaldırması kolay değil. Bu operasyon insanların evlerine güvenli bir şekilde dönüşü için yapılıyor ve bütün dünyanın buna saygı duyması ve bu taşın altına elini koyması gerekiyor." dedi.

2- DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN: BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE ASLA YENİLGİYE UĞRATAMAZSINIZ

İstanbul 'da "Dünya İnsani Eylem Forumu" düzenlendi. Türk Kızılayı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa dünyada insani yardıma yön veren uluslararası kuruluş temsilcileri ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, IFRC Genel Sekreteri Elhadj As Sy, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, İslamic Relief Başkanı Anwar Khan ve ECOWEB Direktörü Regina Antequisa katıldı.

"TÜRKİYE İNSANİ YARDIMA İHTİYACI OLAN HİÇ KİMSEYE KAYITSIZ KALMAMAKTADIR"

Programın açılışında konuşan Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık "Dünya İnsani Eylem Forumu ortaklığıyla, yerel ve ulusal Sivil Toplum Kuruluşlarının, Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının, bağışçıların, devlet temsilcilerinin, özel sektör ve medya temsilcilerinin katılımı ile bugün İstanbul'da Dünya İnsani Eylem Forumu'nu yürütmekteyiz. Bu noktada dikkatinizi çekmeme izin verin; çatışmalar ve felaketler tüm dünyada her gün milyonlarca insanı etkilemektedir. Türkiye insani yardıma ihtiyacı olan hiç kimseye kayıtsız kalmamaktadır. Küresel İnsani Yardım Raporuna göre Türkiye, 2018'de toplamda resmi rakamlarla 8,4 milyar dolarlık insani yardımla dünyanın en büyük bağışçı ülkesidir. Türkiye, 2018'de gayri safi milli gelirinin % 0,79'u ile insani yardım konusunda en cömert ülkesi olmaya devam etmiştir." dedi.

"2014 VE 2017 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN AFETLER 870 MİLYONDAN FAZLA İNSANI ETKİLEMİŞTİR"

Kınık şöyle devam etti:

"Türk Kızılay ve bağışçıları bu cömertliğin en büyük katkı sağlayıcılarındandır. Türk Kızılay olarak 2018'de Türkiye'de ve dünyada toplam 23 milyon 251 bin insana yardım ulaştırdık. Bu yardımın toplam miktarı yaklaşık 3 milyar 114 milyon Türk Lirasıdır. Bu yıl hedeflediğimiz sayı, yardım noktasında yaklaşık 33 milyon insana ulaşmak ve yaklaşık 4,5 milyar liralık yardım bütçesiyle operasyonlarımızı yürütmektir. Bugün Dünya İnsani Eylem Forumunda, Finans, Yerelleşme, Çatışma ve Dayanıklılık gibi önemli konuların iki gün boyunca gerçekleşecek çalıştaylarda ele alınması hedeflenmektedir. Günümüz dünyasında çatışmalar uzamakta, insani krizler ortalama 9 yıldan fazla sürmektedir. 2014 ve 2017 yılları arasında 160'dan fazla ülkede meydana gelen afetler farklı şekillerde 870 milyondan fazla insanı etkilemiştir. Milyonlarca insan bu büyük krizler yüzünden yerinden edilmiştir. Kendi ülkelerinde çatışmaların yol açtığı ıstırap ile yerinden edilmiş insan sayısı 40 milyona ulaşırken 28 milyon insan ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır."

"TÜRKİYE'NİN KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOKTUR"

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda ülkemize yönelen terör tehdidini bertaraf etmek üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın pek çok kesimce çarpıtılmaya çalışıldığını, dezenformasyon kampanyalarıyla Türkiye'nin mücadelesinin haklılığını gölgelemeye çalışanların varlığını da üzülerek müşahede ediyoruz. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Türkiye'nin çok önemli bir meselesi vardır, aslında bu mesele dünyanın da ortak meselesidir. Yıllarca Suriye'de devam eden iç savaşa gözünü kapatanların, maalesef orada bir terör örgütünün açıkça palazlanmasına, bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etme pahasına bir terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışmasına şahitlik ediyoruz. Bunun Türkiye için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu, sadece Türkiye için değil bütün dünya için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle asla yenilgiye uğratamazsınız ". dedi.

"BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İHDAS EDECEĞİMİZ GÜVENLİ BÖLGEYE ZULÜMDEN KAÇAN 360 BİNDEN FAZLA KÜRT KARDEŞİMİZ YENİDEN DÖNECEK"

Kıran, "Terörle mücadelenin en önemli yöntemi, uluslararası toplumun işbirliği yapması, dayanışma göstermesi ve bu belayı topyekun defetmesidir. Bir belayı defedeceğiz diye bir başka belayı palazlandırmanın, ona meşruiyet kazandırmanın hiçbir izahı olamaz. Türkiye'nin adında dahi barış olan bu operasyonu, bölgeyi tamamen terörden arındırarak, oradan kaçan masum Suriyeli insanların yuvalarına, ana vatanlarına dönmesini sağlamanın, çatışmayla veya herhangi bir başka gayri meşru şeylerle nasıl bir ilgisi olabilir. Barış Pınarı Harekatı ile ihdas edeceğimiz güvenli bölgeye orada zulümden kaçan 360 binden fazla Kürt kardeşimiz yeniden dönecek." ifadelerini kullandı.

3- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: ÜLKEMİZ İÇİN BEKA MESELESİ OLAN BİR OPERASYON YAPILIYOR"

*İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan,

*"Çok haklı ve çok doğru olan, ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyonun yapılıyor. Allah'a çok şükür başarılı devam ediyor ve başarılı neticeleneceğinden eminim"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldığı bir programda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Çok haklı ve çok doğru olan, ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyon yapılıyor. Allah'a çok şükür başarılı devam ediyor ve başarılı neticeleneceğinden eminim. Bu konuda bizlere de görev düşüyor. Bizler de bulunduğumuz yerlerde çok dikkatli olacağız. Şehrimiz de kuş uçurtmayacağız. İllegal hiçbir faaliyete izin verilmeyecek" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği Mobil Emniyet Teknoloji (METE) projesi kapsamında 8. dönem ödül töreninde branşlarında ödül almaya hak kazanan 18 büro amirinin de aralarında bulunduğu toplam 333 polise ödül verildi. Merter'de bulunan Polis Eğitim Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen törene İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdür Yarımcıları, çeşitli şube müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürleri ile ödül almaya hak kazanan polisler katıldı.

BARIŞ PINARI HAREKATI ÇOK ÖNEMLİ, DÜNYA BU OPERASYONU SADECE SEYDERİYOR…

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Barış Pınarı Harekatı'nın çok önemli olduğunu ifade ederek, dünyanın da bu operasyonu seyrettiğini söyledi. Çalışkan, "Çok haklı ve çok doğru olan ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyon yapılıyor. Allah'a çok şükür başarılı devam ediyor ve başarılı neticeleneceğinden eminim. Bu konuda bizlere de görev düşüyor. Bizler de bulunduğumuz yerlerde çok dikkatli olacağız. Şehrimiz de kuş uçurtmayacağız. İllegal hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Hiç kimsenin yanlış iş yapmasına izin verilmeyecek. Hepimiz 24 saat dikkatli ve duyarlı olacağız" dedi.

HUZURU KAÇIRAN KİŞİYİ GECE YATAĞINDA YATIRMAYACAĞIZ

Başarılı olmanın şartının mümkün olduğu kadar olayları önlemek olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Önleyici polislik çok kıymetli, suç oluşmadan önce suçun önüne geçmek fakat önleyemedik olay meydana geldi. Mutlaka en kısa sürede şüphelileri yakalamak. Bir gün önce ses bombası atanı ertesi gün evinde yatırmayacağız. Halkın huzurunu kaçıran kişiyi gece yatağında rahat yatırmayacağız. Bir soygun yapan kişiyi birinci, ikinci veya üçüncü gün teknik olarak imkanımız neyse hukuk çerçevesinde evinde yatırmayacağız. Şüphelileri yakalayarak kelepçeleyerek, cumhuriyet savcısının, hakimin huzuruna çıkartacağız. Kriminal insanlar şunu bilecekler, İstanbul'da suç işlemek kolay bir iş değil. Hadi işledik, eminiz ki İstanbul polisi bu gece ve ya ertesi gece bizi yakalayacak. Bu duyguyu onlara fazla fazla yaşatmamız gerekiyor, yaşatıyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL POLİSİ OLMAK AYRICALIKTIR…

İstanbulluların huzurunu ve güvenliğini sağlamak ve İstanbul polisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu değinen Çalışkan, "İstanbul bu ülkenin kalbidir. Başta eğitim, kültür, sanat ve turizm merkezi olan İstanbul 15 buçuk milyon nüfusuyla Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 20'sini barındıran hem ülkemizin hem de dünyanın marka şehirlerinden birisidir. Bu nedenle İstanbul'un güvenliği demek Türkiye'nin güvenliği demektir. İstanbul polisinin görevi huzurun ve güvenliğin teminatı olmak ve bu şehri güvenli şehir haline getirmektir. İstanbul Emniyet Müdürü olarak göreve başladığım günden bu yana sizlerle birlikte bu hedefe ulaştığımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'U DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHRİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bundan sonraki hedefin ise İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getirmek için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirten Çalışkan, "Çalışmalarımız son 3 yılın istatistiklerini büyük bir başarı olarak yansıdı. 2017 yılından günümüze evden hırsızlık olaylarında yüzde 48'lik azalma, işyerinden hırsızlık olaylarında yüzde 43,4'lük bir azalma, oto hırsızlığında yüzde 53,9'luk bir azalma ve otodan hırsızlık olaylarında yüzde 52'lik bir azalma meydana geldi. 100 bin kişiye göre düşen evden hırsızlık oranları Berlin'de 211, Brüksel'de bin 907, Londra'da 934, Viyana'da 469 iken İstanbul'da bu oran 119'dur. İşyerinden hırsızlık olaylarında Berlin'de 244, Brüksel'de 536, Londra'da 255, Viyana'da 130 iken, İstanbul'da bu oran 55'tir. Oto hırsızlığı olaylarında Berlin'de 159, Brüksel'de 278, Londra'da 378, Viyana'da 37 iken İstanbul'da bu oran 20'dir. Cinsel suçlarda Berlin'de 117, Brüksel'de 283, Londra'da 251, Viyana da 86 iken İstanbul'da bu oran 39'dur. Bu başarının arkasında sokaklarda tam hakimiyet sağlayan ve uygulamaya koyduğumuz projelerle millete güvenlik hizmetinin en iyisini veren İstanbul polisi vardır" dedi.

4- BEYOĞLU'NDA BİR İŞYERİNE SES BOMBASI ATAN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde bir işyerine ses bombası atan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde bulunan bir işyerine ses bombası atan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. TEM ekipleri şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nden (DGH) kayıtları olduğunu belirledi. TEM ekipleri şüphelilerin önümüzdeki günlerde siyasi parti binaları, ve market zincirlerine yönelik silahlı, el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli, havai fişek ve ses bombalarıyla saldırılar yapabileceğini tespit etti. Gece İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

5- PENDİK'TE VURULAN KÜÇÜK HİRANUR'UN VURULDUĞU DAVADA SANIĞA TAHLİYE

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hiranur Demircan'ı silahla yaralayan Barış Balcı tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış gerekçesiyle tahliye edildi. Sanığın yurt dışına çıkışı yasaklandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Barış Balcı ve avukatı ile mağdur Hiranur Demircan'ın avukatı katıldı. Hiranur Demircan'ın avukatı Cengiz Tayfur, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık Barış Balcı'nın Avukatı Aysel Dermencioğlu, 15 aydır tutuklu olan müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Söz alan sanık Balcı, tahliyesine karar verilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını gerekçe göstererek, sanığın tahliyesine, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Pendik'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Hiranur Demircan'ın gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış Balcı tarafından vurulduğu belirtiliyor.

İddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure Hiranur Demircan'ı hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia ediliyor.

İddianamede Barış Balcı için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

6- AVCILAR'DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI ÇATIŞMA ÇOCUKLAR YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ersan SAN/İSTANBUL, AVCILAR'daki Yeşilkent Mahallesi'nde dün akşam 3 kişinin pompalı tüfekle yaralanmasına neden olan olayın, bir süre önce çocuklar arasında yaşanan kavgaya, büyüklerin de karışması sonucu çıktığı belirlendi. Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan, biri meslekten ihraç edilen polis olmak üzere 3'ü yaralı 9 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yeşilkent'teki Birlik Caddesi'nde bulunan internet kafenin karşısında bulunan nargile-tütün ürünleri satılan işyerinde bulunan Z.C., M.Y., E.Y. ile cadde üzerinde karşısnda bulunan internet cafenin sahibi ve çalışanları B.B., E.B., A.T. arasında kısa süre önce küçük yaştaki iki çocuk nedeniyle çıkan tartışma yeniden alevlendi. Tütün ürünleri satılan yerde Z.C., M.Y., E.Y., iddiaya göre, internet kafe işletmecisi ve yanında bulunan kişilere ateş açtı. Bu sırada internet kafede bulunan B.B., E.B., A.T., S.G. ve Ş.B. de pompalı tüfeklerle karşılık vererek ateş açtı. Çıkan çatışmada internet kafede bulunan Z.C., E.Y. ve M.Y. yaralandı. Olayın duyulması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Destek amacıyla Özel Harekat polisleri de bölgeye gönderildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, internet kafe ve üstündeki binada yapılan aramalarda 3 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, diğer iş yerinde bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Polis, çatışmaya katıldıkları öne sürülen S.G.ve Ş.B.'in bir otomobille kaçtıklarını güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu belirlendi. Bu kişiler kısa sürede yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastanede tedavisine devam edilen yaralı şüphelilerden M.Y.'nin eski polis memuru olduğu hakkında çeşitli suçlardan toplam 1 yıl 4 ay 7 gün hapis ve bin 500 TL para cezalarının bulunduğunu belirledi. M.Y.'nin yanı sıra gözaltındaki B.B., E.B., A.T., Ş.B., S.G. ile karşı taraftan Z.C., yaralı şüpheliler Z.C., E.Y. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

7-GÜNGÖREN'DE MİNİBÜS KAHYALARININ KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, GÜNGÖREN'de minibüs durağında kahyalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin olay yerine gelme ve kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi üzerinde bulunan minibüs durağında 8 Ekim Salı günü, minibüs durağında kahyalık yapan kişiler arasında daha önce çıkan tartışmalar devam etti. Tartışma sonrası oradan ayrılan şüpheliler Gökhan K. ve Sertaç K., yanlarına silah alarak bir süre sonra geri döndü. Tekrar başlayan ve kavgaya dönüşen tartışma sırasında şüphelilerden Gökhan K.'nın silahını çekerek Edip Erdoğan'ı vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheliler 5 gün sonra karakola teslim oldu. Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüpheliler olayı itiraf ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin olay yerine gelme ve kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

