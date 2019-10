DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

SULTANGAZİ'DE KUYUMCU DÜKKANINDAKİ KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

- İŞ YERİ SAHİBİ İRFAN ÇELİK, "BEN DÜN BURADA ÖLEBİLİRDİM"

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı 3 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine 6 bilezik alarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahibi İrfan Çelik, "Ben dün burada ölebilirdim" dedi.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana gelen soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeri giren iki kişi bir süre iş yeri sahibi İrfan Çelik'i oyaladıktan sonra önce darp ediyorlar, daha sonra soygunculardan biri 6 bileziği alıyor. Dışarıda bir kişinin de gözcülük yaptığı görülüyor. Yaklaşık 8 dakika içeride darp edildiğini söyleyen işyeri sahibi İrfan Çelik, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

"BEN DÜN BURADA ÖLEBİLİRDİM"

İrfan Çelik, "Bu iki insan müşteri gibi dükkanıma girdi. Genç olan kişi nişanlı olduğunu, evleneceğini söyledi. Yüzük bakmaya başladı. İlk önce bileziklerin fiyatına baktı. Bir bilezik tarttım. Sonra yüzüklere baktı. Bir yüzüğe çok büyük dedi. 'Nişanlımın serçe parmağına oluyor yüzük' dedi. 'Bu tam olur' dedi. İsminin ne olduğunu sordum. O da isminin 'Ali' olduğunu söyledi. Saat reyonuna bakan diğer arkadaş, saatlerin kaliteli ve marka olup, olmadığını sordu. 'Evet' diye cevap verdim. Israrla beni saat reyonunun bulunduğu alana çağırdı. Saat reyonun oraya geldim" dedi,

Çelik, "Siyah saati beğendiğini söyledi. Saati çıkarıp, verdim müşteri kılığındaki insana. Kilidinin arızalı olduğunu söyledi bana. Bende yardımcı oldum kendisine. Ben elimi kilide uzatırken, diğeri beni kollarımdan çekti. Ben aşağı yatırdılar. 8-10 dakika dövdüler. Silahın dipçiğiyle burnuma vurdu. Burnumda iki tane kırık var. Elma kemikçiğimde de göçük var. Benim derdim malımın gitmesi değil. Ben dün burada ölebilirdim. Yetkililerden yardım istiyorum. Bana sahip çıksınlar. Ben bu dükkanı borçla, harçla açtım. İki defa iflas ettim. Devletim bana yardım etsin" diye konuştu.

2- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDE YANGIN (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

İstanbul Valiliği'nden çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Fatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında bir odada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ufak çaplı yangını söndürdü.

3-ÜSKÜDAR'DA BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul,

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısındaki yangın korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Sibel Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevler nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Dar sokaklar ve hatalı parklar nedeniyle itfaiye zor anlar yaşadı. Vatandaşlar park halindeki aracı kaldırarak yolu açtı. Çatıdan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Bir görgü tanığı " Bir patlama sesi duyduk. Sonra alevler yükselmeye başadı. Panik yaşandı, itfaiye ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

4-HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADINA PARA CEZASI

Ümit UZUN/İSTANBUL, İSTANBUL Havalimanı'ndan Bodrum'a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç "Hakaret" suçundan bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Havalimanı'nda 25 Nisan 2019'da Bodrum'a gitmek için beklediği sırada uçağın gecikmesine sinirlenen Fatma Funda Esenç, havayolu şirketinin yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başlamış ve ağır hakaretlerde bulunmuştu. Diğer yolcuların çektiği tartışma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Esenç hakkında "hakaret" ve "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle, dava açılmıştı.

Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Tuğçe Sevi avukatı Hazal Algan Canseven ile birlikte katılırken, duruşmaya gelmeyen sanık Fatma Funda Esenç'i avukatları temsil etti.

SAVUNMASINDA "DALGA GEÇTİLER" DEDİ

Duruşmada, sanık Fatma Funda Esenç'in ara celsede mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğu belirtildi. Esenç'in savunmasında, "Babam ameliyat olacaktı. Bilerek bekletildim. Gülerek dalga geçtiler. Stresliydim. Pişmanım" dediği anlatıldı.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Tuğçe Sevi ise ifadesinde, "Bana iddianamede belirtilen sözlerin hepsini söyledi. Şikayetçiyim. Dalga geçmedim. Gülerek dalga geçerek cevap vermedim" dedi. Sevi'nin avukatı ise, "Sanık alenen müvekkilime aşağılayarak hakaret etmiştir. Müvekkilim dalga geçecek şekilde sanığa cevap vermemiştir. Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik bu beyanını kabul etmiyor, cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

SANIK AVUKATI, "HAKARET DEĞİL KABA İFADE"

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı ise, "Mahkemeye sunmuş olduğumuz Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere 'çingene' ve 'sokak süprüntüsü' ifadelerinin hakaret olmadığı, kaba kelime olarak nitelendirildiği sabittir. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyoruzö dedi. Diğer sanık avukatı ise, "Master seviyesinde eğitim almış bir insan müvekkilim. Daha önce bu insan hiç böyle bir şey yaşamamış. Aklı evvel birisi bunu kameraya çekti. Sosyal medyaya koydu. Bu paylaşım olmasaydı her gün olağan şekilde gerçekleşen bu tarz olaylardaki gibi müşteki belki de olayı görmezden gelecek ya da müvekkilimle barışacaktı. Müvekkilimin içinde bulunduğu durumunda dikkate alınmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mahkemenin karar için ara verdiği sırada şikayetçi Tuğçe Sevi'nin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

BİN 740 LİRA PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatma Funda Esenç'i "hakaret" suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırarak hükmün açıklamasını geri bıraktı. Mahkeme, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Esenç'in beraatına hükmetti.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Tuğçe Sevi, adliye çıkışında avukatı Hazal Algan Canseven ile birlikte açıklama yaptı. Avukat Canseven, "Müvekkilimin görevini icra ederken başına böyle bir olay geldiğini, sadece bir uçak rötar yaptı diye hiç kimsenin bir suçu olmayan çalışana bu şekilde sözler sarf etmesinin uygun olmadığını belirtmiştik. Nitekim mahkeme de bugün belirttiğimiz beyanların çerçevesinde suçun oluştuğuna karar verdi. Bundan sonra da sürecin takipçisi olacağız. Bizim açımızdan suçun oluştuğu yönünde karar verildiği için karara itiraz etmeyeceğiz." dedi.

5- GÜNGÖREN'DE ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Güngören'de kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden Gökhan Osman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Dün akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bir kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' olarak tanınan Gökhan Osman'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Osman'ın cenazesinin yarın Güngören Güven Mahallesinde bulunan Haznedar Merkez Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından Habipler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

6-KADIKÖY'DE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

Kadıköy'de evde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesinde bulunan bir evde 13 Ekim akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Uğur G. (45), tartıştığı Orkun A. (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapının önünde duran ve suçunu itiraf eden Orkun A'yı gözaltına aldı. Ekipler olayda kullanılan bıçağa da el koydu. Polis, olay yerindeki Uğur G'nin eşi Serpil Ç.G'yi de gözaltına aldı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Uğur G'nin, olay günü akşam saatlerinde eşi ile Orkun A'nın evine gittiğini, cinayetin ise taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından gerçekleştiğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serpil Ç.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Orkun A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

7- BACAĞINI KESECEKLERDİ, BULGAR TOP MODEL TÜRKİYE'DE YÜRÜDÜ

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, - Trafik kazası sonrası, sağ bacağında ciddi yaralanma, kırıklar ve eklem kıkırdak hasarı oluşan 21 yaşındaki Bulgaristanlı ünlü top model Christine Ilieva, Türkiye'de gerçekleştirilen tedavi sonrasında yeniden yürümeye başladı. Türkiye'nin ilk kadavradan kıkırdak nakli yapılan hastası olan Ilieva, "Bacağını kaybedeceğimi söylediklerinde ümidini yitirdim. Türkiye'de ise asla vazgeçmemem gerektiğini öğrendim" dedi.

Bulgaristanlı ünlü top model Christine Ilieva, ülkesi Bulgaristan'da büyük bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası yaklaşık 2 saat ambulans beklemek zorunda kalan genç kızın sağ bacağı, uyluğu ve kalçasında ağır hasar meydana geldi. Hastanede tedavi altına alınan genç mankene doktorlar tarafından bacağının kurtarılamayacağı söylendi. Başka bir hastaneye nakledilen Christine'in bacağı burada enfeksiyon kaptı. Bacağını kullanamaz hale gelen, bacak derisi dahi tamamen yok olan genç manken, tedavi için helikopter ambulansla Türkiye'ye getirildi.

ÖNCE BACAK DERİSİ ARDINDAN KIKIRDAK TEDAVİ EDİLDİ

Christine'in öncelikle Yeditepe Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl tarafından bacak ve uyluktaki hasarlanmış kas tendon sinir ve damar dokularının üzeri kapatıldı. Gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, "Öncelikle bütün yaraları temizleme işlemiyle başladık. Ölü dokular kaslar deriler ve kemikler temizlendi. Daha sonra kas ve deri nakilleriyle bacak ve uyluk yaraları kapatıldı. Ortopedi ile koordineli olarak kemik kırıklarıyla ilgilendik. Diz bölgesine de kas dokusu nakilleriyle enfeksiyonun yarattığı tahribatın önüne geçtik" dedi.

Christina'nın, ülkesinde 'kesilmesi gerekiyor' denilen bacağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler'in gerçekleştirdiği operasyonlar sonrasında kurtuldu. Tedavi sonrasında yürümeye başlayan ancak diz eklemindeki kıkırdak hasarı nedeniyle dizini kullanmakta zorlanan ünlü modele Türkiye'de ilk defa donörden kıkırdak nakli yapıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda organları bağışlanan kişiden alınan sağlam kıkırdak, hastanın dizindeki hasarlı bölgeye nakledildi. Bu sayede dizini tekrar kullanmaya başlayan Christine çok sevdiği mesleğine de geri dönebildi.

'BACAĞINI KESMELİYİZ' DEDİLER ŞİMDİ İSE YÜRÜYOR

Genç kızın çok zorlu bir kalça ve diz operasyonu atlattığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler ise, "Kendi ülkesinde iki hastane de bacağın tedavi edilemeyeceği söylenip, kesilmesi önerilmiş. Bize geldiğinde yüksek ateş, ciddi enfeksiyon ve açık yaraları vardı. Kalça ve diz kemikleri parça parçaydı ve olması gereken yerlerden çok uzaktaydı. Üstelik kazanın üzerinden neredeyse 1 ay süre geçmişti. Kaza sonrası dağınık ve üzerleri açık olarak bırakılmış olan kemikleri tek tek dokuların içinden çıkartıp orijinal yerlerine yerleştirmek zorunda kaldık. Yüksek enerjili bir kaza sonrası teknik açıdan çok zor kalça ve diz operasyonları gerçekleştirdik. Bulgaristan'daki hastanede aldığı enfeksiyon, ameliyatları daha da zorlu bir hale getirdi. En son gelinen noktada, kalça problemini tümüyle çözdük. Diz ekleminde ise kıkırdak kaybı vardı. Onun için de kadavradan kıkırdak naklini gerçekleştirdik. Bundan sonraki durumu bize Christine'in kendisi gösterecekö değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN İLK "KADAVRADAN KIKIRDAK NAKLİ"

Türkiye'de diz kıkırdak naklini ilk kez Christine Ilieva'ya gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, genç kızın durumu ve gerçekleştirdikleri tedavi hakkında şunları paylaştı:

"Hastamız uyluk kemiğinde ciddi kırık ve diz eklemi kıkırdaklarındaki ciddi hasarla bize başvurdu. Üstelik yaraları açık ve uzun süre tedavisiz kalmıştı. Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl ve Doç. Dr. Turhan Özler hocalarımızın yaptıkları çoklu operasyonlar sonrasında kırıkları ve hasarlanan yumuşak dokuların tedavisi yapıldı. Ancak hastamızın diz ekleminde meydana gelen kıkırdak hasarının çok geniş olması ve genç yaşında dizinde hareket kısıtlılığı yaşanmaması için kıkırdak nakli tedavisini planladık. Türkiye de ilk defa organları ailesi tarafından bağışlanan bir kişiden alınan diz kıkırdakları ile hastamızın hasarlanmış kıkırdakları değiştirerek kıkırdak nakli tedavisini gerçekleştirdik. Kıkırdak nakli yapılmasaydı diz ya tamamen dondurulacaktı ya da hastamızın erken yaşta diz protezi ihtiyacı olacaktı. 21 yaşında genç bir hasta olduğu için hastamıza şans verdik. Beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden ve organları ailesi tarafından bağışlanan genç bir hastadan alındı. Yaptığımız testler ve Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız onay sonrasında hastamıza kıkırdak naklini gerçekleştirdik"

"HAYATTA HER ŞEY YAŞANABİLİR BAŞINIZI DİK TUTUN"

İstanbul'a ilk geldiğinde ortopedi ve plastik cerrahi hekimlerince kapsamlı bir şekilde tedavi altına alındığını anlatan Christine Ilieva, "Liseyi bitirdikten sonra modelliğe başlamıştım. Dünyanın birçok ülkesinde birçok firmayla çalışma fırsatım oldu. Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Hayalimdeki yaşamı yaşamaya başlamıştım. Kazadan sonra umudumu kaybetmeye başladım ve sonrasında hem Türkiye hem de ülkemdeki insanların desteği ile ayakta kaldım. O insanlar bana inanarak mücadele gücümü artırdılar. Şu an inandığım tek şey ise bu hayatta her şey olabileceği. İnsanın başına her şey gelebilir ama bunlar karşısında her zaman başınızı dik tutmalısınız. Her zaman bunlarla mücadele etmelisiniz" diye konuştu.

Bulgaristan'da bacağını kaybedeceğimi düşündüğü an bütün ümidini yitirdiğini ifade eden genç kız, "Asla pes etmemem gerektiğini anladım. Şimdi eski işime, mesleğime, kariyerime dönebilmek adına bir umudum var" dedi. Bacağını kaybetme tehlikesi yaşayan ve zor günler geçiren genç manken artık bacağını kullanabiliyor, rahatlıkla yürüyor.

8-İMAMOĞLU İSTANBUL HALK SÜT DAĞITIMI UYGULAMASINI BAŞLATTI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi durumu iyi olmayan ve belediyeden yardım alan aileler ve çocuklarına ücretsiz süt dağıtımı yapılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Dünya Gıda Günü'nde Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İstanbul Halk Süt uygulamasının bugün başlatıldığını duyurdu.

Maddi durumu iyi olmayan ailelere ve çocuklarına süt yardımının yanı sıra çeşitli yardımların yapılacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bugün başlattığımız ücretsiz İstanbul Halk Süt Dağıtımı uygulaması da bu yoldaki kararlılığımızın simgesel adımlarından bir tanesi. Bizim bu projedeki en önemli şiarımız, süt her çocuğun hakkıdır. Bir eve süt girmiyorsa, süt içemiyorsa gelişiminde problem var demektir. Bu nedenle İstanbul'da her çocuk süt içebilsin diye İstanbul Halk Süt'ü ihtiyacı olan ailelerimizin evlatlarına dağıtacağız" dedi. İmamoğlu, "Adil bir İstanbul olma hedefine değerli bir grupla çalışarak başlıyoruz. Benim en dev projem, bu dönem boyunca bütün arkadaşlarımızla konsantre olduğumuz konu çocuklarımıza hizmet ve çocuklarımıza katkı olacaktır. Bütün anne babalara sorsak en değerlimiz çocuklarımızdır, başka bir şeyi onun önüne koyma şansımız yok. O zaman bu kentte onlar için adaleti sağlamak, en önemli işimiz olmalı. Bizden önceki belediye döneminden kalan veri setini alarak bu belirlemeleri yaptık. Bu belirlemelerimiz devam edecektir. Geçinemeyen ailelerin, yeterli ve dengeli beslenebilmelerini temin etmek için de zaman içinde çeşitlendireceğiz. Sadece burayla sınırlı kalmayacak. Tüm İstanbul çocuklarının gelişimini eksiksiz tamamlamaları için bu vesileyle süte erişimlerini sağlayacağız. 39 ilçenin tümüne İstanbul Halk Sütü ulaştıracağız. Herkes için ama en çok da İstanbul'un çocukları için bu görevi yerine getireceğiz. Bugün başlattığımız süt dağıtım uygulamasının sevgili çocuklara sağlık, zindelik, mutluluk ve anne babalara da gönül rahatlığı vermesini diliyorum" diye konuştu. İmamoğlu, konuşmasının ardından süt dağıtım aracına binerek Su Ürünleri Hali'nde toplanan araçlarla konvoy halinde alandan ayrıldı.

