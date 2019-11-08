DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

EYLÜL'E ÇARPAN SERVİS ARACI SÜRÜCÜSÜNE TUTUKLAMA TALEBİ

Halil YILMAZ - İstanbul DHA - AVCILAR'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi.

Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.

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2-SON BİR AYDA 510 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI-Ali ABLAY İSTANBUL, - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı. Öte yandan şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınırken, operasyonlar polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İran ve Afganistan'dan getirilen uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine yollamak isteyen ve Balkan ülkelerinden gelen uyuşturucu maddelerin de yurtiçinde dağıtımını yapan bir şebekeyi tespit etti. Ekipler teknik ve fiziki çalışmalarla şüphelileri takip altına aldı. Polisin yaptığı incelemelerde şüphelilerin TIR ile uyuşturucu sevkiyatını yaptığını belirledi. Polis ekipleri Bahçelievler, Küçükçekmece, Fatih, Güngören, Başakşehir, Arnavutköy, Pendik'te bulunan evlerle Çatalca ve Ataşehir'de bulunan TIR garajlarına farklı tarihlerde baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 210 kilo skunk, 300 kilo eroin, 625 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

TIR GARAJINA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Öte yandan Polisin TIR garajlarında yaptığı operasyon polis kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde evlere yapılan baskınlar, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle garajda yapılan operasyon yer alıyor. Garaja gelen ekiplerin uyuşturucu maddelerin yere gömülmüş olduğunu belirlemesi üzerine garajda bulunan bazı yerleri kazarak paketlenmiş halde uyuşturucu maddeleri ve yer altına saklanmış bidonlar içindeki uyuşturucu maddeleri bulması yer alıyor.

ŞEBEKE LİDERİ BU SABAH YAKALANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 30 kişi çıkartıldığı mahkemeler tarafından tutuklandı. Öte yandan aynı şebekeye yönelik sabah saatlerinde yapılan yeni bir operasyonda ise şebeke lideri olduğu iddia edilen şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik operasyonlarından polis kamerası görüntüleri

-Sergiden görüntü

-Uyuşturucu maddelerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

08.11.2019 -11.32 Haber Kodu : 191108083

08.11.2019 - 12.46 Haber Kodu : 191108114

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3- EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIPTA BEKLİYOR

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHA Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. 33 yıllık arkadaşları olduğunu belirten Serpil Alkan bugün cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Fatih'te evlerinde ölü olarak bulunan 4 kardeşin 35 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Serpil Alkan cenazeleri almak için dün savcılığa başvuruda bulundu. Alkan bu sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na avukatı Aydın Egemen'le birlikte geldi.

"HAKKIMIZI KORUYACAĞINA ADIM GİBİ EMİNİM, SANA VASİYETTE BULUNUYORUM"

Adli Tıp Kurumu çıkışında konuşan Serpil Alkan "Kamuran geçen hafta bizim başımıza bir şey gelirse senin bizim hakkımızı koruyacağına adım gibi eminim, sana vasiyette bulunuyorum demişti. İçinden mi geldi bilmiyorum. Ben savcılığa gitmişim, avukatım gitmiş, ifade vermişim. Ben cenazeyi kabul etmişim. Bana orada kaşe basmadılar. Bana dilekçe verdiler Yenibosna'ya gidip vereceksin dediler. Avrupa'da böyle bir şey yok. Ben para istemiyorum ki. Savcı beye de kırgınım bir imza atmak, kaşe koymak bu kadar zor mu? Aileden kimse yok. 35 senelik arkadaşlarıyım benden daha mı iyi bilecekler. Günlerdir çağrı yapıyorum. Kimse niye gelip almadı?" dedi.

"BUGÜN CENAZEMİZİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Avukat Aydın Egemen ise, "Cenaze nakil ve defin işlemleri yönetmeliği işliyor. Verilmemesi için hiçbir engel yok ancak verileceğine dair de net bir şey söylenmedi. Adli Tıp Kurumu'nda birinci derece akrabası olmayıp sahipsiz cenazeye sahip çıkıp da cenazeyi teslim alan olmuştur. Aileye şu ana kadar ulaşılmadı. Dini, milli inancımıza göre cenaze de fazla beklemez. Biz cenazemizi almak istiyoruz. Bu konuda da yardım istiyoruz. Bu bir prosedür. Serpil hanım insani ve vicdanı olarak sabırsızlanıyor. Bugün cenazemizi alacağımıza inanıyorum. 21 gün süresi var. Kendisine teslim edilirse teşhis de yaptırılması lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Serpil Alkan ve Avukatının Adli Tıpa girişi

-Adli Tıp Çıkışı konuşmaları

08.11.2019 - 12.37 Haber Kodu : 191108106

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4-ÇEKİCİYLE ARAÇ ÇALAN HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL- İSTANBUL'da park halindeki minibüs ve kamyonetleri çekiciye yükleyerek çalan daha sonra parçalayarak satan 9 kişilik şebeke yakalandı. Şebekenin çaldığı ve parçalanmayı bekleyen çok sayıda minibüs ve kamyonet polis tarafından ele geçirildi. Parçalanan otomobillere ait parçaların, çekiciyle satış yapılan yedek parça dükkanına taşınma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şebeke lideri olduğu öğrenilen "Topal Kemal" lakaplı Kemal K. ve 8 adamı adliyeye sevk edildi.

POLİS İKİ AY ARAŞTIRDI YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Asayiş Şube Müdürlüğün tarafından park halindeki otomobillerin çekicilerle çalındığı ihbarları üzerine soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Polis şebeke üyelerinin çekicilerle sokaklarda dolaşarak uzun süre park halinde kalan araçları belirleyip, çekiciye yükleyerek çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları araçları İkitelli'de bir dükkanda parçalayarak, yine aynı bölgede bulunan bir yedek parça dükkanında pazarladıkları öğrenildi.

İKİ İLDE ORTAK OPERASYON YAPILDI

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından gerekli delillerin toplanmasının ardından önceki gün İstanbul ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Baskında liderliğini "Topal Kemal" lakaplı Kemal K.'nın yaptığı 9 kişilik hırsızlık şebekesi gözaltına alındı. Baskınlarda çalındıktan sonra parçalanmayı bekleyen çok sayıda araç bulundu.

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyondan görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

08.11.2019 - 13.03 Haber Kodu : 191108122

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5-MOBİL OKUL TİMLERİ, ARANAN 19 BİN 841 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, - İstanbul'da, Mobil Okul Timleri (MOT) okul önleri ile çevrelerinde suçlulara göz açtırmıyor. 2 yıl önce kurulan MOT ekipleri, bugüne kadar yaptıkları kontrollerde 28 kilogram uyuşturucu, 131 silah ve 141 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Arama kaydı bulunan 19 bin 941 kişiyi yakalayan ekipler, ders saatinde dışarıda bulunan 2 bin 287 öğrenciyi ailelerine teslim etti.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde 2 yıl önce Mobil Okul Timleri (MOT) kuruldu. 65 MOT ekibinde çocuk, asayiş, narkotik ve trafik şubelerinden polisler görevlendirildi. Kuruldukları ilk günden bu yana okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdüren MOT ekipleri sayesinde son 10 ayda hırsızlık olaylarında yüzde 30, uyuşturucu olaylarında da yüzde 47 azalma yaşandı.

2 YILDA 28 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 1845 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

MOT ekipleri, 2 yılda 28 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu satan ve içen 1845 hakkında işlem yaptı. Ekipler, aynı sürede 131 silah ve 141 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Terör, gasp, cinsel saldırı gibi farkı suçlardan arama kaydı bulunan 19 bin 941 kişiyi de yakaladı.

2 BİN 287 ÖĞRENCİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Ayrıca ders saatlerinde okul çevrelerindeki internet kafe ve parklarda bulunan 2 bin 287 öğrencinin velisine bilgi verildi. Bu çocuklar ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mobil Okul Timleri kontrolleri

-Muhabir anonsu

sokak röportajı

Detay ve genel görüntüler

08.11.2019 - 12.19 Haber Kodu : 191108096

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6-SAHTE PROPOLİSE DİKKAT... KANSEROJEN ETKİSİ VAR

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/ İSTANBUL, SON dönemlerde bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı koruyan takviye gıdalara ilgi arttı. İlginin en çok arttığı ürünlerden biri ise arıların bitki tomurcukları ve salgılarından topladığı reçinemsi maddeleri işleyerek ürettiği "Propolisö. Ancak sahte ve analiz edilmemiş propolis, sağlığınıza zarar verebilir. Uzmanlar, gerekli işlemlerden geçmemiş ve analiz edilmemiş propolislerin tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hastalıklara karşı koruması nedeni ile tercih edilen propolis, analiz edilmemiş ise veya sahte ise sağlığınıza zarar verebilir. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Propolis ürünlerinin iyi bir analizden geçirilmesi gerekiyor. Yani kovandan doğrudan alıp da, propolisi kullanamazsınız" dedi.

PROPOLİSİ ARILAR, KOVANLARINI KORUMAK İÇİN YAPIYOR

"Propolis son zamanlarda popüler oldu ama aslında binlerce yıllık bir geçmişi var." diyen Prof. Dr. Yeşilada, şunları söyledi:

"Eski mısır medeniyetinde mumyaların cesetlerini koruması falan propolis sayesinde. Bu, propolisin mikropları öldüren, havayı geçirmeyen etkisine bağlı. Bugünlerde popüler olmasının nedeni ise çeşitli etkilerinin bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuş olması. Günümüzdeki bitkisel, fototerapi ürünlerine ilginin nedeni, özellikle 2000'li yıllardan sonra yapılan araştırmalar ile etkinliğini ortaya koymak oldu. Propolis bir kovan ürünü. Esasında arı bunu kovandaki bala böcek gelmesin diye korumak için kullanıyor. Çevredeki reçineli bitkileri kullanıyor, bazı antitmikrobiyel yani mikrop öldürücü etkisi olduğu bilinen bitkileri kullanıyor. ve o şekilde bir Çin seddi yapıyor deyim yerindeyse. ve böcek geldiğinde bunun içerisinde yapışıyor, içerideki bala erişemeden ölüyor. Bu bakımdan önemli. Propolisin anlamı esasında baktığımızda, pro ön demek, polis ise şehir demek. Bal için şehir kovan yani kovanı korumak için yapılan bir ürün"

"ZİFTLİ YA DA KURTLU OLABİLİR"

Propolisin çok popüler olduğunu ama sahtelerinin de çok bulunduğuna dikkat çeken Yeşilada, şöyle devam etti:

"Esasında tabii sahtekarlık önce arıdan başlayabiliyor. Çünkü amacı ne arının? Gelen böcekleri engellemek. Eğer çevrede yeterince reçineli bitki yoksa, Gidiyor zift alıyor mesela. Yoldaki zifti alıyor. Önemli olan oraya böceğin yapışması. O nedenle kullanılacak propolis ürünlerinin iyi bir analizden geçirilmesi gerekiyor. Yani kovandan doğrudan alıp da, propolisi kullanamazsınız. Bunun dışında tabii ne dedik böcek geliyor, yapışıyor, ölüyor. Benim bildiğim mesela bir okuyucum dedi ki, bir yerden propolis bir damla almış, kullanıyormuş her gün. Sonra içine bakmak aklına gelmiş. bakmış kurtlar kaynıyor. Esasında bunun nedeni, siz propolisi herhangi bir işlemden geçirmeden doğrudan kullanırsanız, içerisindeki böcekler öldü ama böcek yumurtaları ölmedi. Suyu görünce, birden açılıyorlar ve kurtlar meydana geliyor. O yüzden özel teknikler ile yapılıyor. Büyük firmaların yaptığı propolislerde özel kafesler kullanılıyor. Bu kafeslerde böceklerin kovana girmesi engellenirken, arı bir yandan da propolisi yapmış oluyor. Yani böcek taşımayan propolis oluyor. Bu önemli bir husus. Bunun dışında tabii çözücü önemli. propolis reçine olduğu için buradaki bileşenler suda çözünmez. Az çözünür. Bahsi geçen kansere de iyi gelir, soğuk algınlığına karşı da iyi korur gibi bilimsel çalışmaları ancak siz alkollü ekstre ile alabilirsiniz. En yüksek etkiyi alabilmek için alkollü ekstre. Fakat alkol tabii kolay kolay kullanılamaz. Hele çocuklara hiç verilemez. O nedenle özel bazı yeni ekstraklar çıktı. Herhangi bir yöntem kullanmadan bahsi geçen bu etkili maddeleri içerisinden alarak uygun hale getiren, formülasyon yapan ürünler çıktı. Onların takip edilmesi gerekiyor."

Etkisi yüksek olan propolislerin yalnızca eczanelerde bulunabileceğini, sulu propolislerin ise güvenilir yerlerden analiz edilmiş olanlarını satın almak gerektiğini vurgulayan Yeşilada, "Bu ürünler sadece eczaneye verildi. Dışarıda yok. Diğer yerlerden alacağınız ürünler sulu ekstrakt olacaktır. Etkisi zayıf olacaktır. Doz olarak da hem yetişkin dozu miktarı var hem çocuk ürünü var. Çocuğa günde 200 miligram, yetişkinlerde ise günde 500 miligrama kadar alınıyor. Bu şekilde doze edilmiş ve analize edilmiş yani içerisindeki özellikle bahsettiğim bileşenlerin, bilhassa da kafeikasit ve nilesterin olduğu ürünler terci edilmeli. Çünkü propolis ile yapılan çalışmalarda en önemli baş rol oyuncusu bu" dedi.

TESTLERDEN GEÇMİŞ PROPOLİS KULLANIN

Sahte ve analiz edilmemiş propolislerin zararları ile ilgili olarak ise Yeşilada, şunları söyledi:

"Birincisi demin söylediğim gibi kurtlar varsa iğrenç. İkincisi zift varsa kanserojen, üçüncüsü eğer yeterli etkili madde yoksa boşuna alınmış bir ürün. Para da boşa, beklentiler de. Onun dışında tabii yapılması gereken, bütün arı ürünleri için bu söz konusu tabii bal için de söz konusu, analiz yapılması. Çünkü temiz doğa kalmadı. Dolayısıyla herhangi bir şekilde çevredeki toksinler, fabrikalar, endüstriyel veya yoldaki egzoz ve ağır metaller gibi bunların hepsinin bakılması gerekiyor. O yüzden bunlar analiz edilmemiş halde bir ürün hazırlandıysa o zaman ne olacaktır? Size yarar yerine zarar verecektir. Mesela bazen duyuyorum 'Benim dayım arıcı, bana bal veriyor.' Ben de diyorum ki 'Dayınız arıları eğitebiliyor mu? Şu çiçeğe git, ötekine gitme' diye. Bu başarılamıyor. Dolaysıyla mutlaka analiz. Günümüzdeki bütün bitkisel ürünlerde üzerinde durduğumuz en önemli konu analizdir. O yüzden analiz olmaz ise etki de olmaz veya zarar olur."

"ANTİBİYOTİK KULLANMAK İSTEMEYENLER TERCİH EDİYOR"

Propolisin özellikle kış aylarında antibiyotik kullanmak istemeyen müşterilerin tercih ettiği bir ürün olduğunu ifade eden aktar olan Burak Aras, "Biliyorsunuz arıların yaptığı bir ürün. Özellikle kış aylarında doktorların verdiği antibiyotikten ziyade doğal olanı tercih eden müşterilerimiz propolisi tüketiyor" dedi.

"MERDİVEN ALTINDAN ALINMAMALI"

Sevgi Çınar da "Anneme kullanmıştık biz onu. Hem hücre yeniliyor hem başka sağlık problemleri açısından faydalı olduğuna inanıyorum. Gerçekten faydasını gördük. Annem çok gördü. Tanıdık aktarlardan ya da bal satan gerçek üreticilerden almak en güzeli. Merdiven altından alınmaması gerekö ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş Murat Tamel ise, "Kış aylarında tüketiyorum. Boğaz ağrısı ve bağışıklık sistemimi güçlendirmek için aldığım bir ürün. Sabit aldığım aktarlar var. Onların sözlerine de güveniyorum. Ben de zaten esnafım bu işlerden anlıyorum. Ambalajlarını takip ediyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Prof. Dr. Erdem Yeşilada ile röp.

-Aktar ile röp.

-Vatandaş ile röp.

-Propolis detayları

-Muhabir anons(Beyza GÜLER)

-Genel ve detay

08.11.2019 - 12.55 Haber Kodu : 191108120

08.11.2019 - 12.56 Haber Kodu : 191108119

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7-'ROBOTLA BÖBREK NAKLİ AMELİYATINDA DÜNYADA İKİNCİYİZ'

Haber-kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT- Ömer HASAR/İSTANBUL, - ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu, robotla böbrek nakli ameliyatını ilk kez 4 yıl önce Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, bu alanda dünyada ikinci sırada olduklarını söyledi. Tuğcu, "Şimdiye dek 71 hastaya robotla böbrek nakli yapıldı. Hindistan bu alanda birinci. Bu tekniği bizden sonra Avrupa'da birkaç belli başlı merkez uygulayabiliyor" dedi.

Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu, açık cerrahi ile böbrek naklinde büyük ameliyat kesisi yapıldığını kaydederken, robotla böbrek naklinin avantajlarını anlattı. Tuğcu, "Robotla görüntü 10-15 kat büyütülür. En küçük damarları dahi görebiliyoruz. Açık ameliyatta ise büyük bir kesi yapıyoruz, bu kesiden böbreği yerleştiriyoruz ve ameliyat boyunca o bölgedeki kasları ekarte ediyoruz. Robotik cerrahide robotun çok küçük ve ince kolları ile böbreği içeri alıyoruz ve sonra damarları birbirine dikiyoruz, idrar kanalını da idrar torbasına dikiyoruz. Robotun kolları çok incedir; serçe parmağımız kadar. Bununla en derin yerlere kadar gidebiliriz; ama açık ameliyatta çıplak ellerle belli bir yere kadar gidebilirsiniz" diye konuştu.

'HİNDİSTAN BİRİNCİ, BİZ İKİNCİYİZ'

Robotik böbrek naklinin, cerrahlar dışında hastalar için de avantajlı ve konforlu operasyon olduğunu belirten Prof. Dr. Tuğcu, "Hasta ameliyattan sonra erkenden kendisini toparlıyor, yürüyüşünü yapabiliyor, ağrı duymuyor. Çok küçük kesiler kullanıldığı için enfeksiyon riski azalıyor. Sonuçta daha çabuk taburcu oluyor. Bu ameliyatı yapabilmek için robotik cerrahi biliyor olması lazım hekimin. Ben uzun süre robotla prostat ameliyatı yaptığım için belli bir tecrübem vardı. Bunu da üstüne eklemiş olduk. Bundan 4 yıl önce Hindistan'a gittim. Orada Dr. Ahlawat'ın yanında bunu gördüm ve ülkeme de getirdim. Şimdiye dek 71 hastaya robotla böbrek nakli yapıldı. Hindistan bu alanda birinci. Bu tekniği bizden sonra Avrupa'da birkaç belli başlı merkez uygulayabiliyor" dedi.

BÖBREK YETMEZLİĞİ VARDI, ROBOTİK CERRAHİ YAPILDI

Rize'de yaşayan ve 10 yıldır yüksek tansiyon hastası olan Suzan Günaçtı'ya (63), oğlundan alınan böbrek sayesinde 4 Kasım'da robotik cerrahi ile nakil yapıldı. Kolay operasyon geçirdiğini, birkaç gün içinde taburcu olacağını ve diyalizden kurtulduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Günaçtı, "3 yıldır böbrek yetmezliği var. Haftada 3 gün diyalize gidiyordum. Çok yoruluyordum, çok zor oluyordu. Tansiyonum 20'ye, 21'e yükseliyordu; baygınlık geçiriyordum, yürüyemiyordum, yemek yiyemiyordum. Bir an önce nakil olmaya karar verdim" diye konuştu.

Annesine bir böbreğini vererek, diyalizden kurtaran Ufuk Günaçtı (35) ise "Hayatımda bir annem kalmıştı. Babam 5 sene önce vefat etti. Onun için hiç düşünmeden verdim böbreğimi. Annem benim için çok değerli" dedi.

DİYALİZ TEHLİKESİ

Prof. Dr. Volkan Tuğcu, Suzan Günaçtı'nın diyaliz hastası olarak kendilerine başvurduğunu belirterek, "Geçmişine bakarsak 10 yıldır tansiyon hastası. Tabi ki yüksek tansiyon böbrekleri de etkiliyor ve nitekim Suzan hanım da 3 yıldır diyalize giriyordu. Biz hastalarımızın uzun yıllar diyalize girmesini pek istemeyiz. Diyaliz hastalarını 5 yıl sonra kaybetme riskimiz, yüzde 50'ye yakın. Hastaların diyalizden kurtulabilmesi ve onların yaşama tekrar dönebilmesi için böyle donör yani verici gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Prof. Dr. Volkan Tuğcu röportajı

-Nakil hastası Suzan Günaçtı röportajı

-Bağışçısı oğlu Ufuk Günaçtı röportajı

-Detay görüntüler

08.11.2019 - 12.47Haber Kodu : 191108117