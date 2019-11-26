Haberler » Güncel » DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

YEŞİLAY ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne' katılarak sigarayı bırakan memurlara İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Deniz Engin, altın hediye edecek.

26.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:52DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
YEŞİLAY ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne' katılarak sigarayı bırakan memurlara İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Deniz Engin, altın hediye edecek.

ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü "Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi" kapsamında İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan eğitimlere toplamda bin 200 personel katıldı. Uzman klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu tarafından verilen eğitimlerde emniyet mensuplarına sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimde, sigarayı bırakan polis memurları yaşadıkları deneyimleri meslektaşlarıyla paylaştı.

"PROJENİN DEVAMINI DİLİYORUZ"

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla polislere yönelik bu eğitimlere başladıklarını söyledi. Yeşilay'ın desteğiyle bin 200 polise bu eğitimi verdiklerini ifade eden Engin, "Bu eğitimleri tüm personele vermeyi hedefliyoruz. Sigarayı gönüllü bırakan arkadaşları altın, eşiyle birlikte lüks bir restoranda yemek ile ödüllendirmemiz olacak. İnşallah bu projenin devamı gelir ve diğer illerimize de yansır" dedi.

Eğitimlerde polislerden güzel geri dönüşler aldıklarını kaydeden  Psikolog Gizem Kahyaoğlu ise, "Zaten sigarayı bırakan polislerimizi ödüllendirme vaatleri de geldi. Biz de bildiğimiz kadarıyla ilk kez böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Polislerden görüntü

-Eğitimden görüntü

-İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin ile röp

-Uzman klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu ile röp


- Korkuyor

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Yeşilay, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:01 Muğla palamutbükü sular altında
15:01 Süt ve süt ürünlerini üreten firmalarda denetim
15:01 İstanbul-programa katılıp sigarayı bırakan polislere altın hediye edilecek
15:01 Muğla datça'da yağmur, evine kayıkla gidebildi
15:00 Şişli'deki İranlı cinayetinde yeni detaylar
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:31 Lise öğrencisi alay konusu olunca 4 ayda 22 kilo verdi
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
18:50 MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı
26.11.2019 15:01:51