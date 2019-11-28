DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

(Havadan görüntülerle)

1-BÜYÜKŞEHİR VE ESENLER BELEDİYESİ, TANK GEÇİDİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

Mehmet DEMİRKAYA-Ali AKSOYER/İSTANBUL,

İSTANBUL Esenler 'de TSK'nın boşalttığı eski Baştabya Kışlası'na ait tank geçidinin şehir içi trafiğine nefes aldıracak kavşak olarak değerlendirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında protokol imzalandı. Şehir içi trafiğinin özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük yoğunluk yaşadığı bölgede yapılacak kavşağın, ulaşımda büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 Ekim 2019 tarihinde Esenler Belediyesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu ile tank geçidinin değerlendirilmesi konusu da görüşüldü. Eski askeri kışla arazisinin Esenler Belediyesi'ne devredildiğini, askeri arazi ile Esenler yerleşimi arasından TEM Otoyolu'nun geçtiğini belirten yetkililer, yapılan protokolün önemine vurgu yaparak, "Esenler'in, özellikle Tekstilkent bölgesinin TEM bağlantısını sağlamak için bölgeye bir kavşak yapılması ihtiyacı vardı. Var olan ve atıl durumdaki eski tank geçidinin, yapılacak kavşak için kullanılmasının yararlı olacağına karar verildi ve hemen çalışmalara başlandı. Tank geçidi kullanılarak yapılacak olan kavşak bölgenin ulaşım ihtiyacına büyük katkı sağlayacağı düşünülmekte. Yapılacak kavşak ile TEM'e çıkış çok daha kolay hale gelecek" dediler.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Geçidin görüntüsü

-Otoyoldan görüntü

-Genel ve detaylar

28.11.2019 - 12.06 Haber Kodu : 191128087

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2- ÜSKÜDAR'DA TARİHİ KALINTILAR BULUNUNCA DURAN ÇALIŞMALAR TEKRAR BAŞLADI

İstanbul, ÜSKÜDAR Hakimiyeti Milliye Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ ekipleri tarafından yapılan yağmur suyu ve atık su kanalı çalışmalarına yeniden başlandı. İSKİ görevlilerinin kazma kürekli çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara hasar verildiği öne sürüldü.

Geçen yılın Kasım ayında İSKİ'nin çalışmaları sırasında bu alanda tarihi kalıntılar bulunmuş, kazının İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce el kazısı yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmişti. Kış mevsiminin zorlukları nedeniyle de çalışmalar 1 Nisan 2019'a kadar ertelenmişti. Çalışmalara bu yıl yeniden başlandı. İSKİ görevlilerinin çalışmaları sırasında kalıntılarına zarar verildiği iddia edildi. Kazı sırasında çıkan molozlar arasında kalıntılar bulunduğu öne sürüldü.

Çevre esnafı ise çalışmaların uzun sürmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Çalışmanın hemen yanında iş yeri olan Şaban Ensaroğlu "3-4 aydır devam ediyor. Osmanlıdan kalma su kanalı çıkmış. Kazma küreklerle çalışıyorlar" diye konuştu. Başka bir vatandaş "Çalışmalarda kalıntılar bulunmuş ama uzun süredir kapanmıyor. Çalışmalar bir an önce biter inşallah" dedi.

GEÇEN YILKİ KAZI 1 NİSAN 2019'A ERTELENMİŞTİ

İSKİ, geçen yılın Kasım ayında Üsküdar Meydanı'nda yapılan ve asfaltın hemen altında tarihi kalıntıların çıktığı kazı çalışmalarının 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelendiğini duyuran açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Üsküdar Meydanı ve çevresinde yoğun yağışlar sonrası yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yapımına başlanan Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ile atık su hatları inşası devam etmektedir. Yağmur suyu tünel çalışmaları Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nde sürerken Osmanlı Dönemine ait kültür katmanı tespit edilmiş ve çalışmaların İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologları eşliğinde el kazısı yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmişti. Geldiğimiz noktada çalışmaların uzun süreceği tespit edildiğinden kış mevsiminin zorlukları ve 30 Kasım 2018 tarihi itibari ile Altyapı Koordinasyon Merkezince alınan kazı yasağı kararı (bakım, onarım ve arıza dışındaki tüm altyapı çalışmalarını kapsamaktadır) dikkate alınarak söz konusu çalışmalar 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelenmiştir. Çalışmalar yeniden başlayana kadar vatandaşlarımızın günlük hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için kazı alanının kapatılmasına karar verilmiştir. Alanın kapatılma çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar eşliğinde yürütülmekte olup, alanda bulunan kültür katmanı 'çatı arası keçe' yöntemi ile örtülmek suretiyle çalışmalar yeniden başlayana kadar korunmuş olacaktır"

Görüntü Dökümü:

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-İski çalışmadan görüntü

-Tarihi kalıntılardan görüntü

-Su kanalından görüntü

-İşçilerin kazma kürek ile çalışması

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

28.11.2019 - 12.45 Haber Kodu : 191128104

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3-TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, TUZLA'da maden cevheri işleyen fabrikada yangın çıktı.

Tuzla, Tepeören Mahallesi, Özvatan Caddesi'nde bulunan ve maden cevherinin işlendiği öğrenilen fabrikada saat 10.30 sıralarında makine ve elektrik sisteminin bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Fabrikadan görüntü

-Yoğun duman

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

28.11.2019 -11.30 Haber Kodu : 191128066

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4- ESENYURT'TAN 90 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Haber - Kamera: Ersan SAN - Veysel TİMDU/ İSTANBUL, ESENYURT'ta 90 Suriyeli daha ülkesine gönderildi. Esenyurt Belediyesi'ne ait 3 otobüs ile 90 Suriyeli, ülkelerine dönmek üzere yola çıktı. Eski Esenyurt Belediye binası önündeki uğurlamaya katılan Esenyurt Belediye Başkan yardımcısı Halis Şimşek, "Esenyurt Belediyesi ve İl göç idaresinin ortaklaşa yürüttüğü bu projede 2018'den itibaren yaklaşık 7 bin Suriyeli ülkelerine geri gönderilmişti. Gönüllülük esasına göre 1 Nisan 2019'dan itibaren de 2 bin kişi gönderildi. Yine bu proje dahilinde Cilvegözü, Yayladağ ve Kilis'in Öncüpınar kapılarındaki kamplara teslim edilecekler. Gönüllülük esaslarına göre gönderiliyorlar, çalışmalarımız devam edecek " dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslere binen Suriyeliler.

-Belediye Bşk. Yrd. Şimşek ile röp.

-Suriyeli aile ile röp.

-Yakınları ile vedalaşmaları.

-Hareket eden otobüsler.

28.11.2019 - 12.43 Haber Kodu : 191128103

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5- PARK POLİSİ İLE HUZUR VE GÜVEN ARTTI: 144 BİN OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Müslim SARIYAR- Ömer HASAR/ - İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından 3 yıl önce kurulan Mobil Park Polisi'ne en büyük desteği halk verdi, ekipler, 144 bin 376 olaya anında müdahale etti. 67 bin 533 aranan kişiyi yakalayıp, 22 bin 810 kişi hakkında uyuşturucu suçundan işlem yapan Mobil Park Polisi, özellikle kadın ve çocukların parklarda güven içinde oturup, oynamasını sağlıyor. DHA, vatandaşların 'İçimizden biri oldular' dedikleri Mobil Park Polisi'nin çalışmalarını Bayrampaşa'daki bir parkta görüntüledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 'park ve bahçelerde kamu düzeninin sağlanması' amacıyla 2016 yılında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 39 ilçede, Mobil Park Polisi birimi kurdu. Öncelikle istatistiklere göre suç oranının fazla olduğu parklarda, görev almaya başlayan Mobil Park Polisi'ne ilçe belediyelerden görevlendirilen zabıtalar da eşlik ediyor. "Polis halk el ele" sloganıyla yola çıkan Mobil Park Polisi, kısa sürede vatandaşın sevgisini kazandı.

3 YILDA 144 BİN 376 OLAYA MÜDAHALE ETTİLER

Mobil Park Polisi, kurulduğu günden bu yana 3 yılda, İstanbul genelindeki parklarda 144 bin 376 olaya müdahale etti. 94 bin 347 kişi hakkında adli, 46 bin 462 kişi hakkında da idari işlem yapan polisler, aranan 67 bin 533 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Mobil Park Polisi, uyuşturucu satıcısı ve içicisi olan 22 bin 810 kişi hakkında da işlem yaptı.

İÇİMİZDEN BİRİ OLDULAR

Mobil Park Polisi sayesinde özellikle kadınlar artık park ve bahçelerde daha rahat oturup, yürüyüşler yapabiliyor. Çocuklarını da gönül rahatlığıyla oynatıyor. Polislerin parklarda kendilerine güven verdiğini söyleyen vatandaşlar, "İçimizden biri oldularö dedikleri, Mobil Park Polisi'ne şüpheli gördükleri durumlarda bilgi aktarıp, yardım ediyor.

DHA, ÇALIŞMALARI PARKTA İZLEDİ

DHA, önceki gün 37 ilde 210 dolandırıcılık suçundan aranan 64 yaşındaki Abdulrahim Latifoğlu, 15 günlük takip sonunda yakalayan Mobil Park Polisi'nin, Bayrampaşa'daki ekiplerinin çalışmalarını yerinde izledi. Bayrampaşa Belediyesi'nden bir görevlinin de eşlik ettiği Bayrampaşa Devriye Ekipler Amirliği Mobil Park Polisi, parkta, GBT uygulaması ve üst araması yaptı. Uygulamalar sırasında tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi, sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü. Uygulama sırasında parkta bulunan Gülhan Kaçar, "Parklarda daha rahat ediyoruz. Bir sorunumuz olduğunda hemen bildiriyoruz. Mobil Park Polisi'yle güvendeyiz. Çocuklarımız da güvende. Herhangi bir sorun gördüğümüzde hemen kendilerine bildiriyoruz. Tedbir alıyorlar. Akşamları da huzurla parka gelebiliyoruzö diye konuştu. Fatih Mehmet Cömert de, "Bu uygulamadan çok memnunuz. Mobil Park Polisi, parklarda güvenliği ve huzuru sağlıyor. Ailemizle, çocuklarımızla parklarda güvenli bir şekilde dolaşıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruzö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin denetim yapması

-Gülhan Kaçar iel röp

-Fatih Mehmet Cömert iel röp

-Yabancı uyruklu bir kişinin gözaltına alınması

-Muhabir anonsu (Müslim Sarıyar)

-Genel ve detaylar

28.11.2019 - 12.45 Haber Kodu : 191128105

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6- OYUNCU MEHMET ASLAN'IN YARGILANDIĞI "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DAVASI...

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Reina saldırısı sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yargılanan oyuncu Mehmet Aslan beraat etti.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Aslan ile şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen avukatı katıldı.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Mehmet Aslan savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Tanık anlatımlarıyla benim yapmadığım anlaşılmıştır. Beraatime karar verilsin" dedi. Sanık avukatı Harika Kocacık da "İddianamenin eksik araştırmayla düzenlenmiştir. Sanığın isnat edilen suçları işlediğine ilişkin bir delil yoktur. Sözkonusu ifadeler Yargıtay, AİHM kararlarıyla ifade özgürlüğü mahiyetindedir" dedi.

Şikayetçi Cumhurbaşkanı avukatı ise "Sanıktan şikayeçiyiz" diye konuştu.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme, her ne kadar Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediğinden bahisle yargılama yapılmışsa da "hakaret içerikli paylaşımların, Cumhurbaşkanına yönelik olmadığı, teröristlere yönelik olduğu, cumhurbaşkanına yönelik paylaşımın ise incitici olmakla beraber ağır eleştiri, yakınma ve beddua kapsamında kaldığı" anlaşıldığı belirtilerek beraatine karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Mehmet Aslan'ın, 1 Ocak 2017'de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımını yaptığı, daha sonra bu mesajını sildiği öne sürülüyordu. Bu paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Aslan'ın polis ifadesinde, bir eğlence mekanına girdiğinde telefonunu şoförüne bıraktığını, söz konusu tweet'i şoförünün yazdığını, daha sonra da sildiğini savunmuştu. Aslan ayrıca "Devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaşımın yoktur. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir" diyerek suçlamaları reddetmişti. 17 Ocak'ta savcılığa çıkarılan Aslan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

"TWEETLERİ BEN ATMADIM" DEMİŞTİ

Sanık Mehmet Aslan önceki duruşmada verdiği ifadesinde de, "Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet'te eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir" demişti.

Görüntü Dökümü:

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-Aslan'ın görüntüsü

28.11.2019 - 12.49 Haber Kodu : 191128106

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7- BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Haber: Halil YILMAZ/ İstanbul,

Boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Çoban'ı (42) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dursun Çoban'ın (43) iddianamesi hazırlandı. Dursun Çoban'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Esenyurt'ta 11 Nisan 2019 tarihinde Dursun Çoban isimli şahıs, polise teslim olarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Mehtap Çoban'ın ölüm nedeninin bıçaklanma olduğunu tespit etti. 25 yıllık eşini öldüren Dursun Çoban'ın yargılanacağı davanın iddianamesi hazırlandı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dursun Çoban'ın Esenyurt Asayiş Böro Amirliği'ne başvurarak eşiyle tartıştığını ve onun ölmüş olabileceğini itiraf ettiği belirtildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Mehtap Çoban'ın cansız bedeniyle karşılaştıklarını ve Çoban'ın kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği anlatıldı.

9 KERE BIÇAKLADI

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Mehtap Çoban'ın bedeninde 9 adet bıçak yarası tespit edilirken, bu bıçak yaralarının yedisinin öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. İddianamede, Çoban'ın apartman komşusu Fatma Aydın'ın da ifadelerine yer verildi. Komşu Aydın, maktul Mehtap Çoban'ın eşine boşanma davası açtığını, Dursun Çoban'ın ev kredisine yardım etmediğini ve bu sebeple de sık sık tartıştıklarını anlattı.

Dursun Çoban'ın 11 Nisan 2019 tarihindeki ifadelerine de iddianamede yer verildi. Çoban ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını bu sebeple de aralarında tartışma çıktığını ve sinirlenince de mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdüğünü söyledi.

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, Dursun Çoban'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla, cezalandırılmasını talep etti.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

28.11.2019 -11.53 Haber Kodu : 191128079